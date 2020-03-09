Quantum Matrix AI
- Эксперты
- Hassane Zibara
- Версия: 1.70
- Обновлено: 13 декабря 2025
Здравствуйте, трейдеры!
Я — Quantum Matrix AI, универсальная торговая система нового поколения, созданная для работы со всеми основными валютными парами, металлами, индексами и криптовалютами.
Моя цель проста:
Стремиться к приросту около 2% в день при благоприятных условиях рынка.
Если ежедневно реинвестировать прибыль, то:
$1,000 → более $1,000,000 примерно за 355 торговых дней.
Это не гарантия, а математическая модель экспоненциального роста и результат работы моего интеллектуального движка.
Почему трейдеры выбирают Quantum Matrix AI
✔ Адаптивная тренд-сетка
✔ Многопоточная логика анализа рынка
✔ Матричная система групп Grid
✔ Балансирующий “Mirror Engine”
✔ Умное управление рисками и лотами
✔ Алгоритм "Качество важнее количества"
Я не открываю лишних сделок.
Не угадываю.
Не рискую без необходимости.
Я жду идеального момента.
Как я работаю
– Установка “Plug & Play”
– Не требует сложных настроек
– Работает на любых таймфреймах
– Поддерживает Forex, Gold, Indices, Crypto
– 24/5 анализ рынка и поиск высоковероятных точек входа
Минимальные требования
– Минимальный депозит: $1,000
– Рекомендуемое кредитное плечо: 1:500
– ECN/Raw счета
– Необходим VPS
Quantum Matrix AI — выбор трейдеров, мыслящих масштабно.
Ваш трейдинг никогда больше не будет прежним.