Quantum Matrix AI

Здравствуйте, трейдеры!
Я — Quantum Matrix AI, универсальная торговая система нового поколения, созданная для работы со всеми основными валютными парами, металлами, индексами и криптовалютами.

Моя цель проста:

Стремиться к приросту около 2% в день при благоприятных условиях рынка.

Если ежедневно реинвестировать прибыль, то:

$1,000 → более $1,000,000 примерно за 355 торговых дней.

Это не гарантия, а математическая модель экспоненциального роста и результат работы моего интеллектуального движка.

Почему трейдеры выбирают Quantum Matrix AI

Адаптивная тренд-сетка
Многопоточная логика анализа рынка
Матричная система групп Grid
Балансирующий “Mirror Engine”
Умное управление рисками и лотами
Алгоритм "Качество важнее количества"

Я не открываю лишних сделок.
Не угадываю.
Не рискую без необходимости.
Я жду идеального момента.

Как я работаю

– Установка “Plug & Play”
– Не требует сложных настроек
– Работает на любых таймфреймах
– Поддерживает Forex, Gold, Indices, Crypto
– 24/5 анализ рынка и поиск высоковероятных точек входа

Минимальные требования

– Минимальный депозит: $1,000
– Рекомендуемое кредитное плечо: 1:500
– ECN/Raw счета
– Необходим VPS

Quantum Matrix AI — выбор трейдеров, мыслящих масштабно.

Ваш трейдинг никогда больше не будет прежним.


Рекомендуем также
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки индекс
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Эксперты
TPS DynamicFX Pro EA: Revolutionizing Forex Trading with AI Precision Unlock the future of forex trading with the TPS DynamicFX Pro EA, a groundbreaking expert advisor meticulously designed to navigate the complexities of the financial markets with unmatched accuracy and efficiency. Harnessing the power of advanced artificial intelligence, this EA is the ultimate tool for both novice traders seeking consistent profits and seasoned professionals aiming to enhance their trading strategies. Minimum
Forest
Vadim Podoprigora
Эксперты
Forest - трендовый советник в основе которого лежит анализ по математической модели линий тренда, что позволяет определить движение тренда. Советник наиболее подходит для работы на валютной паре - "USDCHF", на периоде "H1". Советник подходит для работы на любых типах счетов и у любых брокеров. Советник использует математический анализ для открытия сделок и контроль убытка для открытых сделок. В своей основе советник не использует каких-либо рисковых систем с повышением объема или увеличением кол
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Эксперты
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Эксперты
Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
FREE
IQmovingZ
Alexander Kovalenko
Эксперты
Автоматическая круглосуточная торговая система на основе алгоритма коллективного поведения автоматов адаптации (разновидность алгоритмов самообучения искусственного интеллекта). Не требует ручного вмешательства. Не использует каких либо индикаторов или общеизвестных методик торговли. Принцип работы советника заключается в запоминании и анализе каждого шага. Шагом называется движение цены на определенное число (BaseStep) пунктов вверх или вниз. Глубина памяти (сколько шагов помнить и анализироват
R trend sync robot mt4
Ekaterina Saltykova
Эксперты
r-Trend Sync Robot is an expert advisor for extra volatility markets like XAUUSD with dynamic lot size. Main EA features : The advisor's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the advisor learn to recognize market triggers for medium-term trends a
Dark Eagle
Gianluca Guarino
Эксперты
DARK EAGLE is ready to use, you don't have to change any parameters because it is already optimized in the best way. Currency pair : NZDCAD . Timeframe:   M15. Minimum account balance:  500$. Broker: It's preferable to use an ECN account. Type of System: Trend-Following. ----------Settings--------- Lot Sizing: Lot Sizing method ( Fixed Lot or Based on Balance ) . Fixed lot  : Set manually the open lot size. Based on Balance (LotSize/Balance Step):  Automatic balance lot sizing based on balance.
Fort Knox EA
Fabrizio Boccelli
Эксперты
Fort Knox EA   is a cutting-edge expert advisor meticulously crafted for trading the XAUUSD (Gold) pair on the H1 time frame, compatible with both   MT4   and MT5 platforms. This EA is designed with a strong emphasis on safety and reliability, making it an ideal choice for traders seeking consistent performance with minimal risk. Key Features: Time Frame : Operates on the H1 time frame, providing a balanced approach between short-term and long-term trading strategies. Target Pair : Specializes i
Nasdaq Reaper System
Katlego Alfred Chilengue
Эксперты
The  Nasdaq Reaper System is specifically designed for trading Nasdaq/USA100/USTECH100 on the 1hour timeframe with a 1:6 trade ratio. Meaning for every trade you risk 1%(equity) to gain 6%(equity). It has clear risk management system and its good for people who want trade and invest like the banks. For better optimization and guaranteed profits-returns. >The minimum equity preferred for a 1:1000 Leveraged  account is 200usd. >The minimum equity preferred for a 1:500 Leveraged account is 100usd.
GOLD Predator IQ7
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Эксперты
Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Уважаемый коллега, если вы ищете надёжного торгового советника (EA), гарантирующего минимальную целевую прибыль в 5% в месяц, отличающегося прозрачностью и достоверностью, представляю вам следующее предложение: робот EA-ThinkBot IQ7 Predator, предназначенный для до
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Эксперты
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably w
Big Deal
Ong Wee Kiat
Эксперты
An automated Expert Advisor that uses Price action techniques. It is developed and tested repeatedly. It is the only EA in the market that has passed 29 years of backtesting from 1990 to 2019. Recommendation: EURUSD 1hr timeframe Use the settings found on the comment page. You can play around with the settings like the deposits and lots. Do not change the take profit and stoploss settings.
Golden Cheetah
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Golden Cheetah – это не просто торговый робот, а эксперт в краткосрочной торговле, созданный для работы на волантильных рынках с низкими спредами. В его основе лежит сложный многокомпонентный алгоритм, мгновенно анализирующий рыночную информацию в реальном времени. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Следующая цена 1399 : Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий  Этот скальпер, подобно охотнику, открывает сделки п
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Эксперты
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Samurai Prop
Gian Luca Cassol
Эксперты
The Expert has been develop after months of trading on different Prop Firms with the aim to find a solution capable to run 24/5 and keep the drawdown below the strict requirement of 4%. This Expert is running primarly on EUR/USD attached on H1 chart but it can customized upon request on different pairs and timeframes. Currently the best performance are achieved on EURUSD. The setfile is not provided because it must be customized case by case. If you buy the unlimited license you will get a custo
Trend thrreecoins
Chunwei Guan
Эксперты
The trend triangle is quite complex. It is a hedge between two straight currencies and one cross currency, or between two cross currencies. Traders are often affected by external factors and cannot strictly execute it, resulting in losses. After a large number of data statistical analysis and strict scientific demonstration calculation, the system can achieve stable profits through many years of real transaction verification. Traders are expected to strictly follow the trading rules. Trend trian
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Эксперты
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Infinity Gold AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Infinity Gold AI — это торговый робот (советник) для терминала MetaTrader 4 (MT4), предназначенный для автоматической торговли валютной парой XAUUSD (золото). Этот советник разработан опытными трейдерами с десятилетним стажем работы на финансовых рынках и ориентирован на применение консервативных торговых методов, основанных на четких правилах управления капиталом и рисками. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Основные характеристики Infini
Smart Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Smart Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества советника Smart Gold EA «Smart Gold EA» — это инновационное
Ichimoku Super Swift Ease Pro
Tyrae Trae Bailey
Эксперты
Hungry for Japanese style? Thirsty for samurai action? Behold! Ichimoku Super Swift Ease Pro is an expert advisor that has an Ichimoku indicator with a moderate lot size. It is recommended that you use this EA for JPY pairs like USDJPY, EURJPY, etc. If you enjoy using Ichimoku, this EA may be what you are looking for. According to the details of this expert advisor, it has an ATR to allow traders to see the line with the flow of the Japanese Yen along with another currency pair with it. Only use
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Эксперты
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Wise Scalper
Ilya Fomin
Эксперты
Автоматическая торговая система, оптимизированная и готовая к использованию. Вход в сделку совершается в определенное время на спокойном рынке. При достижении определенных условий сделка закрывается. Как правило, это небольшая прибыль. Для контроля убытков используется SL. Советник рекомендуется использовать на валютных парах, рекомендуемый рабочий временной интервал m5. Перед использованием на реальном счете рекомендуется провести тестирование в тестере стратегий в терминале. Для работы советни
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Эксперты
Депозит:  от 100 единиц депозита Торговые пары: Рекомендую валютные пары: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Торговый период:  Любой Счета: Следует использовать счета ECN-ECN.Pro с пятизначными котировками с умеренным размером (spread). Параметры: USING -  Выбор, торговли риск или фиксированный лот RISK/LOT -  Значение Риска Лота RESTORING_THE_BALANCE  - Восстановление баланса * HOW_THE_RESET_WINDOW - Сброс Глобальной переменной TAKE_PROFIT -  Устанавливаемая прибыль STOP_L
Trend BtD
Roman Meskhidze
Эксперты
LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
Full Force Wall Street Killer
Diego Assis
Эксперты
Full Force WSK is a multicurrency EA that is optimized to trade on specific Gaps on market open using intelligent algorithm looking for daily volume and gaps pattern variation optimized for the last years for 14 forex pairs.   Trading Strategy: FullForce WSK is fully optimized for the following pairs: Majors: EURUSD / GBPUSD / USDCHF / USDJPY Minors: AUDCHF / CADCHF / CADJPY / CHFJPY / EURCHF / EURGBP / EURJPY / GBPAUD / GBPCHF / GBPJPY   We really do not recommend any other pair because ou
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Эксперты
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
Expert Advisor WATCHFUL SCALPER
Sergiy Podolyak
1 (1)
Эксперты
Для этого советника нужен брокер с исполнением Market Execution (счета типа ECN, NDD, STP), с низким спредом, StopLevel нулевой (или близок к этому), желательно без комиссии (влияет на величину прибыли), время исполнения ордеров исчисляется в миллисекундах, а не в минутах, реквоты и проскальзывания не слишком часто. Депозит: Минимальный депозит 50$ (MinLot = 0.01) или 500$ (MinLot = 0.1) Рекомендованные валютные пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD Нет Мартингейла / Нет с
FREE
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Эксперты
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (1)
Эксперты
Советник Game Change — это трендовая торговая система, основанная на индикаторе Game Changer. Он автоматически продаёт при появлении красной точки и продолжает движение в направлении продажи до появления жёлтого крестика, сигнализирующего о возможном завершении тренда. Та же логика применима и к покупкам. При появлении синей точки советник начинает покупать и закрывает цикл покупки, как только появляется жёлтый крестик. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако о
Capybara
Sergey Kasirenko
4.72 (53)
Эксперты
Capybara EA – это усовершенствованная автоматизированная система отслеживания тренда, основанная на индикаторе Hama. Если рынок станет медвежьим и индикатор станет красным, советник будет продавать, если рынок станет бычьим, а индикатор станет синим, советник будет покупать. Советник может точно определить начало восходящего и нисходящего тренда и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как евроUSD; аудусд
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Эксперты
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Эксперты
Советник Aurum Trader сочетает в себе стратегию прорыва и следования за трендом, позволяя совершать максимум две сделки в день.   Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить персональный бонус!  Вы можете бесплатно получить копию нашего индикатора Strong Support и Trend Scanner, пожалуйста, напишите мне в личку!  Пожалуйста, обратите внимание, что я не продаю свои советники или специальные наборы в telegram, они доступны только на Mql5, а файлы моих наборов доступны только в моем блог
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Эксперты
- Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
Эксперты
Полностью автоматизированная торговая система. В качестве сигналов используется классический индикатор   MACD , соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений. Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Полностью автоматизированная то
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Эксперты
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Другие продукты этого автора
Technical Analysis 4 in 1
Hassane Zibara
Индикаторы
Technical Analysis 4 in 1 give you Pivot points, Resistances, Supports, Fibo, OHCL all together with any timeframe and you can back as you want in candles Pivot points have been a trading strategy for a long time. Using this method, you can understand where the market is going in a day through a few simple calculations. you can switch on/off any line you want. please check the pictures to understand more about this indicator.
FREE
Hedge X Hedge
Hassane Zibara
Эксперты
HEDGE X HEDGE is an expert advisor  that opens an order with a strategy with 50-70% probability of winning if the market moves in an opposite movement, the second strategy (decreasing hedge) will start and make a safe area and make it smaller on each trade as pictures. Hedging with Forex is a strategy used to protect one's position in a currency pair from an adverse move. It is typically a form of short-term protection when a trader is concerned about news or an event triggering volatili
Grid Under Control
Hassane Zibara
Эксперты
grid under control is an EA that opens an orders buy or sell or both, if the market moves an adverse move the EA will open new trade if the first trade is to buy the EA will open buy or if the first trade is to sell the EA will open sell after trade step as you insert in parameters take a look for the pictures and controller the EA is very simple and easy to use try it for free.
Supp and Resist Every Trader Need
Hassane Zibara
Индикаторы
Supp & Resist Every Trader Need that an Indicator will show you zones for weak, Untested, Verified, Proven and Reversal Support and Resistance with smart calculation. take a look for the Screenshots there some explanations. i don't want to talk a lot :) try it by yourself for FREE because everything is clear in the inputs parameters. If you have any question feel free to ask me.
Order Block
Hassane Zibara
5 (1)
Индикаторы
【Multi-Timeframe Institutional Order Blocks – Чёткие и точные зоны】 Индикатор автоматически определяет бычьи и медвежьи Order Blocks одновременно с 3 выбранных таймфреймов. Создан для трейдеров SMC/ICT, которым нужны ясные институциональные зоны без визуального хаоса. Отображает зоны OB с метками таймфрейма и направленными стрелками — без перерисовки и без захламления графика. Как использовать: выберите 3 таймфрейма (например: H4, H1, M15). Определите OB старшего ТФ, дождитесь возврата цены в
Order Block Trend
Hassane Zibara
Индикаторы
Multi-Timeframe Order Block Indicator for MT5 This indicator automatically detects and draws bullish and bearish order blocks from up to three different timeframes on your chart. Each OB is clearly labeled with its timeframe, direction (Bullish/Bearish), and an arrow for easy identification. You can set a separate color for bullish and bearish blocks for every timeframe, choose how many recent OBs to show, and customize all settings easily from the inputs. Supports any timeframe (M1, M5, M15, e
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв