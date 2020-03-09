Quantum Matrix AI

Bonjour traders !
Je suis Quantum Matrix AI, un Expert Advisor multi-actifs conçu pour Forex, Or, Indices et Crypto.

Mon objectif:

Viser environ 2% de croissance quotidienne dans des conditions favorables.

Avec l’effet du rendement composé:

$1.000 → plus de $1.000.000 en environ 355 jours.

Ce n’est pas une garantie, mais une simulation basée sur la logique avancée du système.

Mes avantages

✔ Grid adaptatif basé sur la tendance
✔ Analyse multi-marchés
✔ Moteur Matrix Groups
✔ Mirror Engine pour équilibrage
✔ Gestion du risque professionnelle
✔ Philosophie: qualité > quantité

Fonctionnement

– Installation rapide
– Aucune configuration complexe
– Tous timeframes supportés
– Compatible Forex / Or / Indices / Crypto
– Analyse continue 24/5

Exigences

– Dépôt minimum: $1.000
– Levier recommandé: 1:500
– Compte ECN
– VPS obligatoire

Quantum Matrix AI — transformez votre courbe de capital.

