Quantum Matrix AI
- Experts
- Hassane Zibara
- Version: 1.0
- Activations: 5
Bonjour traders !
Je suis Quantum Matrix AI, un Expert Advisor multi-actifs conçu pour Forex, Or, Indices et Crypto.
Mon objectif:
Viser environ 2% de croissance quotidienne dans des conditions favorables.
Avec l’effet du rendement composé:
$1.000 → plus de $1.000.000 en environ 355 jours.
Ce n’est pas une garantie, mais une simulation basée sur la logique avancée du système.
Mes avantages
✔ Grid adaptatif basé sur la tendance
✔ Analyse multi-marchés
✔ Moteur Matrix Groups
✔ Mirror Engine pour équilibrage
✔ Gestion du risque professionnelle
✔ Philosophie: qualité > quantité
Fonctionnement
– Installation rapide
– Aucune configuration complexe
– Tous timeframes supportés
– Compatible Forex / Or / Indices / Crypto
– Analyse continue 24/5
Exigences
– Dépôt minimum: $1.000
– Levier recommandé: 1:500
– Compte ECN
– VPS obligatoire