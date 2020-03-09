Bonjour traders !

Je suis Quantum Matrix AI, un Expert Advisor multi-actifs conçu pour Forex, Or, Indices et Crypto.

Mon objectif:

Viser environ 2% de croissance quotidienne dans des conditions favorables.

Avec l’effet du rendement composé:

$1.000 → plus de $1.000.000 en environ 355 jours.

Ce n’est pas une garantie, mais une simulation basée sur la logique avancée du système.

Mes avantages

✔ Grid adaptatif basé sur la tendance

✔ Analyse multi-marchés

✔ Moteur Matrix Groups

✔ Mirror Engine pour équilibrage

✔ Gestion du risque professionnelle

✔ Philosophie: qualité > quantité

Fonctionnement

– Installation rapide

– Aucune configuration complexe

– Tous timeframes supportés

– Compatible Forex / Or / Indices / Crypto

– Analyse continue 24/5



Exigences

– Dépôt minimum: $1.000

– Levier recommandé: 1:500

– Compte ECN

– VPS obligatoire

Quantum Matrix AI — transformez votre courbe de capital.