Quantum Matrix AI

Ciao trader!
Sono Quantum Matrix AI, un EA multi-mercato progettato per Forex, Oro, Indici e Crypto.

Il mio obiettivo:

M mirare a una crescita giornaliera del 2% in condizioni favorevoli.

Con il potere dell’interesse composto:

$1.000 → oltre $1.000.000 in circa 355 giorni.

Non è una garanzia — è un modello matematico più un motore AI avanzato.

Perché i trader mi scelgono

✔ Grid intelligente basato sul trend
✔ Analisi multi-mercato
✔ Sistema Matrix Groups
✔ Mirror Engine di bilanciamento
✔ Controllo del rischio evoluto
✔ Focalizzato sulla qualità, non quantità

Come lavoro

– Installazione semplice
– Nessuna impostazione complessa
– Funziono su tutti i timeframe
– Compatibile con Forex / Oro / Indici / Crypto
– Analisi continua 24/5

Requisiti

– Deposito minimo: $1.000
– Leva consigliata: 1:500
– Conto ECN
– VPS necessario

Quantum Matrix AI — crescita esponenziale con intelligenza reale.


