Quantum Matrix AI

Order Block Hassane Zibara 5 (1) Indicatori

【Order Blocks Istituzionali Multi-Timeframe – Puliti e Precisi】 L’indicatore rileva automaticamente Order Blocks rialzisti e ribassisti da fino a 3 timeframe. Progettato per trader SMC/ICT, mostra zone istituzionali pulite con etichette e frecce direzionali, senza repaint e senza confusione grafica. Utilizzo consigliato: scegli 3 timeframe (es. H4/H1/M15), identifica l’OB del timeframe superiore, attendi il ritorno del prezzo, affina l’ingresso su timeframe inferiore, posiziona SL fuori dall’O