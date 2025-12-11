Quantum Matrix AI
- Hassane Zibara
Ciao trader!
Sono Quantum Matrix AI, un EA multi-mercato progettato per Forex, Oro, Indici e Crypto.
Il mio obiettivo:
M mirare a una crescita giornaliera del 2% in condizioni favorevoli.
Con il potere dell’interesse composto:
$1.000 → oltre $1.000.000 in circa 355 giorni.
Non è una garanzia — è un modello matematico più un motore AI avanzato.
Perché i trader mi scelgono
✔ Grid intelligente basato sul trend
✔ Analisi multi-mercato
✔ Sistema Matrix Groups
✔ Mirror Engine di bilanciamento
✔ Controllo del rischio evoluto
✔ Focalizzato sulla qualità, non quantità
Come lavoro
– Installazione semplice
– Nessuna impostazione complessa
– Funziono su tutti i timeframe
– Compatibile con Forex / Oro / Indici / Crypto
– Analisi continua 24/5
Requisiti
– Deposito minimo: $1.000
– Leva consigliata: 1:500
– Conto ECN
– VPS necessario