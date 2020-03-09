Olá, traders!

Eu sou o Quantum Matrix AI, um robô multi-ativo criado para operar Forex, Ouro, Índices e Cripto com precisão excepcional.

Meu objetivo:

Buscar cerca de 2% de lucro diário sob condições ideais.

Com juros compostos:

$1.000 → mais de $1.000.000 em aproximadamente 355 dias.

Não é promessa — é matemática + engenharia algorítmica.

Por que os traders me escolhem?

✔ Grid inteligente baseado em tendência

✔ Análise multi-mercado

✔ Sistema Matrix Groups

✔ Mirror Engine de balanceamento

✔ Controle de risco profissional

✔ Foco total em qualidade, não quantidade

Como eu opero

– Instalação fácil

– Estratégias integradas

– Funciono em qualquer timeframe

– Suporte total para Forex, Ouro, Índices, Crypto

– Monitoramento 24/5



Requisitos

– Depósito mínimo: $1.000

– Alavancagem 1:500 recomendada

– Conta ECN

– VPS é obrigatório