Quantum Matrix AI
- Experts
- Hassane Zibara
- Versão: 2.40
- Atualizado: 27 dezembro 2025
- Ativações: 5
Olá, traders!
Eu sou o Quantum Matrix AI, um robô multi-ativo criado para operar Forex, Ouro, Índices e Cripto com precisão excepcional.
Meu objetivo:
Buscar cerca de 2% de lucro diário sob condições ideais.
Com juros compostos:
$1.000 → mais de $1.000.000 em aproximadamente 355 dias.
Não é promessa — é matemática + engenharia algorítmica.
Por que os traders me escolhem?
✔ Grid inteligente baseado em tendência
✔ Análise multi-mercado
✔ Sistema Matrix Groups
✔ Mirror Engine de balanceamento
✔ Controle de risco profissional
✔ Foco total em qualidade, não quantidade
Como eu opero
– Instalação fácil
– Estratégias integradas
– Funciono em qualquer timeframe
– Suporte total para Forex, Ouro, Índices, Crypto
– Monitoramento 24/5
Requisitos
– Depósito mínimo: $1.000
– Alavancagem 1:500 recomendada
– Conta ECN
– VPS é obrigatório