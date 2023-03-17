



Der Indikator erkennt automatisch bullische und bärische Order Blocks aus bis zu 3 Zeitebenen gleichzeitig. Entwickelt für SMC/ICT-Trader liefert er institutionelle Zonen mit klarer Visualisierung, Zeitrahmen-Labels und Richtungspfeilen – ohne Redrawing und ohne Chart-Chaos.





Empfohlene Nutzung: Wählen Sie 3 Timeframes (z.B. H4/H1/M15). Bestimmen Sie den OB auf dem höheren Timeframe, warten Sie auf den Retest, verfeinern Sie den Einstieg im niedrigeren Timeframe, platzieren Sie den SL knapp außerhalb des OB und managen Sie den TP anhand von Struktur oder Liquidität. Beispiele: XAUUSD H4/H1/M15, EURUSD H1/M30/M5, NAS100 H4/H1/M30.





Hauptfunktionen: automatische OB-Erkennung; Multi-Timeframe-Scanning; institutionell klare Visualisierung; kein Redrawing; präzise Strukturerkennung; einstellbare OB-Anzahl; Labels/Pfeile ein/aus; Farben anpassbar.





FAQ: Redraw? Nein – der gebildete OB bleibt fest. Signale? Nein – das Tool zeigt institutionelle Zonen; die Ausführung liegt bei Ihrer Strategie.





Keywords: Order Block, OB, ICT, SMC, Angebot/Nachfrage, Multi-Timeframe, Institutionelle Zonen, Forex, Gold, XAUUSD, MT4.

【Multi-Timeframe Institutionelle Order Blocks – Klar und Präzise】