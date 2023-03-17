Order Block

5
【Multi-Timeframe Institutionelle Order Blocks – Klar und Präzise】

Der Indikator erkennt automatisch bullische und bärische Order Blocks aus bis zu 3 Zeitebenen gleichzeitig. Entwickelt für SMC/ICT-Trader liefert er institutionelle Zonen mit klarer Visualisierung, Zeitrahmen-Labels und Richtungspfeilen – ohne Redrawing und ohne Chart-Chaos.

Empfohlene Nutzung: Wählen Sie 3 Timeframes (z.B. H4/H1/M15). Bestimmen Sie den OB auf dem höheren Timeframe, warten Sie auf den Retest, verfeinern Sie den Einstieg im niedrigeren Timeframe, platzieren Sie den SL knapp außerhalb des OB und managen Sie den TP anhand von Struktur oder Liquidität. Beispiele: XAUUSD H4/H1/M15, EURUSD H1/M30/M5, NAS100 H4/H1/M30.

Hauptfunktionen: automatische OB-Erkennung; Multi-Timeframe-Scanning; institutionell klare Visualisierung; kein Redrawing; präzise Strukturerkennung; einstellbare OB-Anzahl; Labels/Pfeile ein/aus; Farben anpassbar.

FAQ: Redraw? Nein – der gebildete OB bleibt fest. Signale? Nein – das Tool zeigt institutionelle Zonen; die Ausführung liegt bei Ihrer Strategie.

Keywords: Order Block, OB, ICT, SMC, Angebot/Nachfrage, Multi-Timeframe, Institutionelle Zonen, Forex, Gold, XAUUSD, MT4.
Bewertungen 1
Akz3 lk
61
Akz3 lk 2024.05.04 11:53 
 

gooood

Technical Analysis 4 in 1
Hassane Zibara
Indikatoren
Technische Analyse 4 in 1 gibt Ihnen Pivot-Punkte, Widerstände, Unterstützungen, Fibo, OHCL alle zusammen mit jedem Zeitrahmen und Sie können zurück, wie Sie wollen in Kerzen Pivot-Punkte sind schon seit langem eine Handelsstrategie. Mit dieser Methode können Sie durch ein paar einfache Berechnungen verstehen, wohin sich der Markt an einem Tag entwickelt. Sie können jede beliebige Linie ein- und ausschalten. Bitte sehen Sie sich die Bilder an, um mehr über diesen Indikator zu erfahren.
FREE
Supp and Resist Every Trader Need
Hassane Zibara
Indikatoren
Supp & Resist Jeder Trader braucht einen Indikator, der Ihnen Zonen für schwache, ungeprüfte, geprüfte, bewährte und umgekehrte Unterstützungen und Widerstände mit intelligenter Berechnung anzeigt. Schauen Sie sich die Screenshots an, dort finden Sie einige Erklärungen. Ich will nicht viel reden :) probieren Sie es selbst aus, denn in den Eingabeparametern ist alles klar. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich gerne fragen.
FREE
Hedge X Hedge
Hassane Zibara
Experten
HEDGE X HEDGE ist ein Expert Advisor, der eine Order mit einer Strategie mit 50-70% Gewinnwahrscheinlichkeit eröffnet, wenn sich der Markt in eine entgegengesetzte Richtung bewegt, die zweite Strategie (abnehmender Hedge) wird beginnen und einen sicheren Bereich bilden und ihn bei jedem Handel als Bild verkleinern. Hedging mit Forex ist eine Strategie, die verwendet wird, um die eigene Position in einem Währungspaar vor einer ungünstigen Bewegung zu schützen. Es ist in der Regel eine Form
Grid Under Control
Hassane Zibara
Experten
grid under control ist ein EA, der eine Aufträge kaufen oder verkaufen oder beides öffnet, wenn der Markt bewegt sich eine negative Bewegung der EA wird neuen Handel zu öffnen, wenn der erste Handel zu kaufen ist der EA wird kaufen öffnen oder wenn der erste Handel zu verkaufen ist der EA wird verkaufen nach Handel Schritt öffnen, wie Sie in Parameter einfügen Werfen Sie einen Blick auf die Bilder und Controller der EA ist sehr einfach und leicht zu bedienen versuchen Sie es kostenlos.
Quantum Matrix AI
Hassane Zibara
Experten
Hallo Trader! Ich bin Quantum Matrix AI , ein Multi-Asset-Expert Advisor mit Präzision, Stabilität und echter Marktintelligenz. Mein Ziel: Etwa 2% tägliches Wachstum unter optimalen Marktbedingungen anzustreben. Durch Zinseszins: $1.000 → über $1.000.000 in ca. 355 Handelstagen. Keine Garantie — aber eine mathematische Simulation kombiniert mit hochentwickelter Logik. Warum Trader mich wählen Adaptives Trend-Grid Multi-Markt-Analyse Matrix Group Grid Engine Mirror Engine Positionsbalance
Order Block Trend
Hassane Zibara
Indikatoren
Multi-Timeframe-Orderblock-Indikator für MT5 Dieser Indikator erkennt und zeichnet automatisch bullische und bearische Orderblöcke aus bis zu drei verschiedenen Zeitrahmen auf Ihrem Chart. Jeder Orderblock ist mit seinem Zeitrahmen, der Richtung (Bullish/Bearish) und einem Pfeil zur einfachen Identifizierung gekennzeichnet. Sie können für jeden Zeitrahmen eine eigene Farbe für bullische und bearische Orderblöcke festlegen, die Anzahl der zuletzt angezeigten Orderblöcke bestimmen und alle Einste
