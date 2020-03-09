Quantum Matrix AI

안녕하세요 트레이더 여러분,

Quantum Matrix AI는 정밀성, 안정성, 장기적이고 구조적인 성장을 중시하는 트레이더를 위해 설계된 차세대 전문가 어드바이저입니다.

Quantum 생태계의 핵심 엔진으로서, 기존의 단일 페어 또는 단일 전략 EA를 뛰어넘어 외환, 금속, 지수, 암호화폐 전반에서 안정적으로 작동하며 시장 변화에 지능적으로 적응합니다.

이것은 고빈도 트레이딩 로봇이 아닙니다.
이것은 규율 기반의 트레이딩 시스템입니다.

할인 가격. 10회 구매마다 가격이 $50 상승합니다. 최종 가격은 $1999입니다.

Quantum Matrix AI의 차별점

대부분의 EA는 단일 로직이나 시장 조건에 의존합니다.

Quantum Matrix AI는 반응이 아닌 적응을 기반으로 한 다층 의사결정 엔진으로 설계되었습니다.

핵심 강점

적응형 트렌드 그리드 인텔리전스
주요 시장 방향에 맞춰 거래하며 구조적인 그리드 로직으로 리스크를 관리합니다.

매트릭스 그룹 시스템
각 거래 그룹은 독립적인 TP 로직을 가지며 부드러운 자산 곡선을 제공합니다.

멀티 마켓 지원
외환, 금, 지수, 암호화폐, 에너지 시장에 대응합니다.

미러 밸런스 로직
매수/매도 노출을 동적으로 조정하여 안정성을 유지합니다.

리스크 관리형 복리 구조
무모한 마틴게일이 아닌 계좌 성장 기반의 로트 조정.

품질 우선 철학
과도한 거래 없음.
노이즈 추적 없음.
조건이 맞을 때만 진입.

작동 방식

플러그 앤 플레이, 사전 최적화, 멀티 타임프레임, 실시간 분석, 자동 사이클 관리.

성과 철학

비현실적인 수익을 약속하지 않습니다.
성과는 시장 조건과 리스크 설정에 따라 달라집니다.

최소 요구 사항

✔ 최소 예치금: $1,000
✔ 권장 레버리지: 1:500
✔ ECN / Raw 계좌
✔ 헤징 지원
✔ VPS 권장

구매 후

설치 가이드, 설정 안내, 리스크 템플릿, 무료 업데이트, 우선 지원 제공.

Quantum Matrix AI
시스템적으로 사고하는 트레이더를 위한 엔진.

