Kensei EA

5
Kensei EA - Professionelles Smart Money Handelssystem

Kensei EA ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das auf den Prinzipien des Conceptual Retail Trading basiert. Der Expert Advisor identifiziert Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit, indem er die Marktstruktur, Liquiditätsschwankungen und institutionelle Orderflow-Muster analysiert.

Handelsmethodik

Der EA implementiert drei bewährte Setups, die von cleveren Händlern verwendet werden, um Positionen mit günstigem Risiko-Ertrags-Verhältnis einzugehen:

Eröffnungsbereich-Ausbruchsstrategie

Das System legt während des konfigurierbaren Eröffnungszeitraums Ihrer Handelssitzung eine Preisspanne fest. Wenn der Kurs diese Spanne durchbricht und erfolgreich mit einer Ablehnungskerze erneut testet, geht der EA einen Handel in Richtung des Ausbruchs ein. Dieses Setup nutzt den institutionellen Auftragsfluss, der auf die anfängliche Marktstimmung folgt.

Liquiditäts-Sweep-Strategie

Der EA sucht auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen nach gleichen Höchst- und Tiefstständen. Wenn der Kurs über gleiche Hochs oder unter gleiche Tiefs schwenkt und dann mit einer starken Ablehnung umkehrt, erkennt das System dies als Liquiditätsaufnahme und steigt entgegen der Schwenkrichtung ein. Damit wird das Muster ausgenutzt, bei dem Institutionen vor der Umkehrung Stop-Losses auslösen.

Fair Value Gap Fill Strategie

Das System erkennt Ungleichgewichte im Kursgeschehen auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen, wenn zwischen den Kerzen Lücken bestehen. Wenn der Preis zurückkehrt, um diese Lücken zu füllen, und eine Ablehnung zeigt, geht der EA eine Position ein. Dieser Ansatz macht sich die Tendenz des Marktes zunutze, Ineffizienzen zu füllen, bevor er in die Trendrichtung weitergeht.

Risikomanagement-Funktionen

Der EA enthält umfassende Risikokontrollen, um Ihr Handelskapital zu schützen:

Das Risiko wird als Prozentsatz des Kontosaldos pro Handel mit einstellbaren Stop-Loss-Abständen berechnet. Das System setzt ein maximales tägliches Verlustlimit durch, um einen übermäßigen Drawdown während ungünstiger Marktbedingungen zu verhindern. Bei der Positionsgröße werden sowohl die Risikoparameter als auch die verfügbare Marge berücksichtigt, um ein übermäßiges Leveraging zu verhindern, was insbesondere beim Handel mit Instrumenten mit hohen Margenanforderungen wie Gold wichtig ist.

Partielle Gewinnmitnahmen werden durch ein zweistufiges System realisiert. Wenn das erste Ziel erreicht ist, wird ein konfigurierbarer Prozentsatz der Position geschlossen, während der Stop-Loss auf Breakeven plus Puffer gesetzt wird. Die verbleibende Position läuft bis zum zweiten Ziel oder nutzt die optionale Trailing-Stop-Funktion.

Sitzungs- und Filtersteuerungen

Handelssitzungen können auf bestimmte Stunden und Wochentage beschränkt werden, um ungünstige Marktbedingungen zu vermeiden. Der integrierte Nachrichtenfilter kann den Handel vor und nach wichtigen wirtschaftlichen Veröffentlichungen mit Hilfe des MetaTrader-Wirtschaftskalenders blockieren.

Die optionale Trendausrichtung verlangt, dass sich die Trades an der Marktstruktur in einem höheren Zeitrahmen orientieren, basierend auf der Analyse von Swing High und Swing Low. Dieser Filter hilft bei starken Richtungswechseln gegenläufige Trades zu vermeiden.

Visuelles Dashboard

Ein Dashboard auf dem Bildschirm ermöglicht die Echtzeit-Überwachung von:

Kontoinformationen einschließlich Kontostand und Eigenkapital Aktueller Status der Handelssitzung Täglicher und sitzungsbezogener Gewinn und Verlust mit Prozentsatz Anzahl der heute getätigten Geschäfte Trendverzerrungsanalyse mit Stärkeindikator Status jedes Setups mit detaillierten Informationen Nachrichtenfilterstatus mit Countdown bis zum nächsten Ereignis Details zu offenen Positionen mit aktuellem Gewinn

Das Dashboard ist in Bezug auf Position und Farbschema vollständig anpassbar.

Wichtigste Parameter

Risikomanagement Konfigurieren Sie das Risiko pro Handel als Prozentsatz des Guthabens, die maximale tägliche Verlustgrenze und die maximale Anzahl gleichzeitiger Positionen. Legen Sie den Standard-Stop-Loss-Abstand in Pips mit automatischer Anpassung an die Anforderungen des Brokers fest.

Sitzungszeitplan Legen Sie die Handelszeiten in GMT fest und wählen Sie aus, an welchen Tagen der Woche gehandelt werden soll. Option zur automatischen Schließung aller Positionen am Ende der Sitzung.

Setup-Konfiguration Aktivieren oder deaktivieren Sie jedes der drei Handels-Setups unabhängig voneinander. Passen Sie den Zeitraum der Eröffnungsspanne, die Toleranz bei gleichem Niveau, das maximale Alter der Fair-Value-Lücke und das minimale Risiko-Ertrags-Verhältnis an.

Handelsmanagement Legen Sie den Prozentsatz der Position fest, die beim ersten und zweiten Ziel geschlossen werden soll. Konfigurieren Sie den Breakeven-Pufferabstand und die optionale Trailing-Stop-Funktion mit einstellbarem Abstand.

Nachrichtenfilter Aktivieren Sie die Filterung von Wirtschaftsnachrichten mit separaten Kontrollen für Ereignisse mit hohem und mittlerem Einfluss. Legen Sie die Pufferzeit vor und nach den Nachrichten fest, mit der Option, Positionen vor wichtigen Veröffentlichungen zu schließen.

Trendausrichtung Optionale Anforderung, dass sich Trades am Trend des übergeordneten Zeitrahmens orientieren. Konfigurieren Sie den Rückblickzeitraum für die Swing-Erkennung und die Mindestschwelle für die Trendstärke.

Technische Anforderungen

Der EA funktioniert auf jedem Symbol und Zeitrahmen, führt seine Logik jedoch auf 15-Minuten-Balken aus. Die primäre Analyse verwendet den 1-Stunden- und 4-Stunden-Zeitrahmen mit dem täglichen Zeitrahmen für die Trendverzerrung. Zu den empfohlenen Symbolen gehören die wichtigsten Forex-Paare und Gold.

Das System erfordert eine standardmäßige MetaTrader 5-Ausführung mit Unterstützung für die Modi Sofortausführung und Börsenausführung. Mindeststopps werden für jedes Symbol automatisch erkannt und eingehalten.

Wichtige Hinweise

Dieser EA implementiert eine diskretionäre Handelsmethodik in einem automatisierten Format. Er verwendet keine kurvenangepassten Indikatoren oder optimierte Parameter. Stattdessen folgt er logischen Marktstrukturprinzipien, die professionelle Händler manuell anwenden.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement. Der EA funktioniert am besten, wenn er auf Symbolen mit klarem Trendverhalten und ausreichender Liquidität eingesetzt wird.

Die Marktbedingungen ändern sich mit der Zeit und kein Handelssystem gewinnt bei jedem Handel. Der Erfolg dieses EA hängt von einem angemessenen Risikomanagement ab und davon, dass Sie den Vorteil über eine ausreichende Anzahl von Trades ausspielen.


Bewertungen 1
yonA1881
79
yonA1881 2025.12.24 08:59 
 

GREAT EA!!

