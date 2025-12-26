KiPollatorGeminiTank

Titel: KiPollator Gemini Tank: Hybrides AI-Handelssystem (Gitter + Scharfschütze)

Kurze Beschreibung: Fortgeschrittener 3-in-1 EA, der robuste Grid-Logik ("Tank"), präzise Trend-Einträge ("Investor") und Neural Network Filtering kombiniert. Build GOLD 4.12.

Vollständige Beschreibung:

KiPollator Gemini Tank repräsentiert die nächste Generation des algorithmischen Handels. Es handelt sich nicht nur um einen Standard-Raster-Bot, sondern um eine hybride Maschine, die in der Lage ist, sich an die Marktbedingungen anzupassen, indem sie die proprietären KiP GEM COMBO Indikatoren und das KiP Pattern Oracle (AI-Modul) verwendet.

Das System ist so konzipiert, dass es für Stabilität sorgt ("The Tank") und gleichzeitig präzise Eingaben macht ("The Investor"), alles unter der Aufsicht eines Neural Network Filters.

🔥 DREI HANDELSMODI:

TANK (Smart Grid): Der zentrale Gewinngenerator. Verwendet eine dynamische Step-Averaging-Logik. Die Eingaben werden streng nach Trendrichtung (GEM) und KI-Wahrscheinlichkeit gefiltert. Er passt sich der Volatilität an, anstatt sie zu bekämpfen. INVESTOR (H4 Sniper): Eine konservative, trendfolgende Strategie. Sie sucht nach Umkehrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf dem H4-Zeitrahmen unter Verwendung des Zusammenflusses von RSI und MA. Perfekt für stabiles, langfristiges Wachstum. INTRADAY (Ausbruch): Halbautomatische Logik, die auf täglichen Hoch/Tief-Ausbrüchen basiert. Es wird nur gehandelt, wenn der Trend von der KI bestätigt wird, wobei Volatilitätsspitzen erfasst werden.

🧠 AI NEURAL FILTER (Das Gehirn): Das integrierte Neural Pattern Oracle scannt historische Daten (standardmäßig 2000 Balken), um Preismuster zu erkennen. Wenn das KI-Vertrauen gering ist, blockiert es risikoreiche Trades und schützt so Ihr Kapital in unsicheren Märkten.

🛡️ SICHERHEIT & SCHUTZ:

FUSE-Taste: Manuelle Notbetätigung zum sofortigen Schließen von Positionen und Unterbrechen des Handels.

Intelligenter Ausstieg: Logik zum frühzeitigen Ausstieg aus Verlustgittern, wenn Indikatoren (RSI/MA) eine Trendumkehr signalisieren.

Hard StopLoss: Physischer StopLoss in Punkten zum Schutz vor Katastrophen.

Equity Stop & Auto Profit: Setzt Gewinnziele in der Währung fest.

On-Chart-Steuerung: Interaktives Panel mit "Sticky Buttons" (Stop Buy, Stop Sell, Close All) für volle manuelle Kontrolle.

⚙️ SCHLÜSSEL-FEATURES:

Visuelles Dashboard: Info-Panel mit Statusleuchten (GEM/AI-Status). Sehen Sie sofort, ob der Trend UP, DOWN, oder WAIT ist.

Optimierungsfähig: Die neue Calc_TF-Funktion ermöglicht den Handel auf niedrigeren Zeitrahmen (M1/M5), während die KI-Logik auf höheren Zeitrahmen (H1/H4) berechnet wird, was schnelle Backtests und stabile Signale gewährleistet.

Keine "Black Box": Sie sehen die Indikatoren und die Logik auf dem Chart.

EMPFEHLUNGEN: