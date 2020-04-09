Multi TF Alert System

Multi-TF Alert System - Produktbeschreibung

Hauptbeschreibung

Professionelles Multi-Timeframe Alert Dashboard für MetaTrader 5

Das Multi-TF Alert System ist ein umfassendes Überwachungsinstrument für Händler, die mehrere Märkte über verschiedene Zeitrahmen hinweg verfolgen müssen, ohne ständig zwischen den Charts zu wechseln. Egal, ob Sie mit Devisen, Gold, Indizes oder Kryptowährungen handeln, dieses Dashboard bietet einen klaren, organisierten Überblick über den Stand der Kurse im Verhältnis zu den jüngsten Hochs und Tiefs.

Das System überwacht bis zu zehn Symbole gleichzeitig in fünf Zeitrahmen: M15, M30, H1, H4 und Daily. Für jede Kombination berechnet es die höchsten und niedrigsten Kurse über einen konfigurierbaren Rückblickzeitraum und verfolgt, wie nahe der aktuelle Kurs an diesen Niveaus liegt. Wenn der Kurs diese Schlüsselniveaus erreicht oder sich ihnen nähert, erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen in Form von akustischen Alarmen, Popup-Nachrichten oder Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Mobilgerät.

Was dieses Tool auszeichnet, ist seine visuelle Klarheit. Das Dashboard verwendet eine professionelle farbkodierte Oberfläche, die Ihnen sofort zeigt, welche Märkte sich auf kritischen Niveaus befinden, welche sich Entscheidungspunkten nähern und welche sich im neutralen Bereich befinden. Anhand der prozentualen Abstände können Sie genau erkennen, wo sich der Preis innerhalb des jeweiligen Zeitrahmens befindet, sodass Sie Risiko und Potenzial ohne manuelle Berechnungen einschätzen können.

Das Warnsystem ist intelligent und nicht aufdringlich. Sobald ein Alarm für ein bestimmtes Niveau ausgelöst wird, wird er nicht mehr wiederholt, bis sich eine neue Kerze bildet, was Spam-Benachrichtigungen verhindert und sicherstellt, dass Sie keine echten Chancen verpassen. Die Alarme werden täglich zurückgesetzt, und Sie haben die vollständige Kontrolle darüber, welche Arten von Benachrichtigungen Sie erhalten und für welche Zeitrahmen.

Die Konfiguration erfolgt ganz einfach über die Standard-Eingabeparameter von MT5. Sie wählen aus, welche Symbole überwacht werden sollen, aktivieren oder deaktivieren bestimmte Zeitrahmen, passen die Rückblickzeiträume an Ihren Handelsstil an und legen Schwellenwerte für die Nähe fest, die bestimmen, wann Sie Frühwarnsignale erhalten. Das Dashboard passt sich automatisch an Ihren Chart an und wird jede Sekunde mit Live-Marktdaten aktualisiert.

Mit diesem Tool können Sie keine Trades platzieren oder Ihre Charts verändern. Es ist ein reines Informations- und Überwachungssystem, das unauffällig im Hintergrund läuft und Sie nur dann alarmiert, wenn die Märkte ein wichtiges Niveau erreichen. Es funktioniert sowohl auf Demo- als auch auf Live-Konten, erfordert keine besonderen Berechtigungen, die über die Standard-EA-Funktionalität hinausgehen, und kann auf jedem Chart ausgeführt werden, unabhängig vom aktuell angezeigten Symbol.

Für Daytrader bietet es eine Echtzeit-Überwachung kurzfristiger Niveaus über mehrere Instrumente hinweg. Für Swing-Trader überwacht es die Niveaus höherer Zeitrahmen, während Sie nicht an Ihrem Computer sitzen. Für Positionshändler verfolgt es wichtige Tages- und Wochenwerte, die langfristige Unterstützungs- und Widerstandszonen definieren.

Das System ist besonders wertvoll während Handelssitzungen, wenn mehrere Märkte aktiv sind. Anstatt sich durch Dutzende von Charts zu arbeiten, sehen Sie alles auf einen Blick. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, werden Sie sofort benachrichtigt. Wenn sich mehrere Zeitrahmen auf Schlüsselebenen ausrichten, erhalten Sie die Bestätigung, die Sie für Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit benötigen.

Die Installation ist einfach. Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart an, konfigurieren Sie Ihre Symbole und Einstellungen, und schon erscheint das Dashboard. Keine komplizierte Einrichtung, keine externen Abhängigkeiten, keine laufenden Kosten über den Erstkauf hinaus. Der EA funktioniert mit jedem Broker, der MetaTrader 5 unterstützt und kommt mit allen Standard-Symbolbenennungskonventionen zurecht.

Das Multi-TF Alert System wurde für Händler entwickelt, die Effizienz schätzen und keine Gelegenheiten verpassen wollen, während sie ihre Zeit effektiv verwalten. Es ist für diejenigen gedacht, die wissen, dass eine konsistente Überwachung über mehrere Zeitrahmen hinweg wichtig ist, aber nicht stundenlang Charts beobachten können. Es ist eine professionelle Lösung für seriöse Trader, die ihre Analysen automatisieren und zuverlässige Warnungen erhalten möchten.

Kurze Beschreibung

Überwachen Sie bis zu zehn Symbole in fünf Zeitrahmen mit automatischen Warnungen, wenn der Kurs wichtige Höchst- und Tiefststände erreicht. Professionelles Dashboard mit Echtzeit-Updates, farbcodierten Statusanzeigen und Abstandsberechnungen. Konfigurierbare Rückblickzeiträume, Abstandsschwellen und Benachrichtigungstypen. Ideal für Händler, die mehrere Märkte gleichzeitig verwalten.

Wichtigste Merkmale

Das System bietet eine umfassende Überwachung mehrerer Märkte mit anpassbarer Zeitrahmenanalyse und sofortiger Alarmierung. Verfolgen Sie jede Kombination von Devisenpaaren, Metallen, Indizes oder Kryptowährungen mit unabhängigen Rückblickzeiträumen für jeden Zeitrahmen. Das visuelle Dashboard zeigt die aktuelle Kursposition innerhalb der letzten Handelsspannen an und warnt automatisch per Ton, Popup oder mobiler Push-Benachrichtigung, wenn ein Level erreicht wird.

Zu den Konfigurationsoptionen gehören die Auswahl des Symbols, die Aktivierung des Zeitrahmens, die Anpassung des Rückblickzeitraums, die Einstellung des Schwellenwerts für die Nähe und die Auswahl des Alarmtyps. Das Dashboard wird jede Sekunde aktualisiert und täglich automatisch zurückgesetzt. Alle Berechnungen laufen in Echtzeit und ohne Verzögerung. Professionelles Oberflächendesign mit klarer Farbkodierung und übersichtlichem Layout.

Technische Daten

Kompatibel mit MetaTrader 5 Build 3260 oder höher. Läuft als Expert Advisor, führt aber keine Trades aus. Erfordert standardmäßige EA-Berechtigungen und eine aktive Internetverbindung für Echtzeitdaten. Funktioniert auf allen Kontotypen und mit allen Brokern, die MT5 unterstützen. Überwacht bis zu zehn Symbole in fünf Zeitrahmen (M15, M30, H1, H4, D1) mit konfigurierbaren Rückblickzeiträumen von 10 bis 60 Kerzen pro Zeitrahmen.

Das Alarmsystem unterstützt akustische Benachrichtigungen (anpassbare .wav-Dateien), Popup-Benachrichtigungen mit allen Details und Push-Benachrichtigungen an mobile Geräte über die MT5-App. Größe und Position des Dashboards sind vollständig anpassbar. Aktualisiert jede Sekunde mit Millisekundengenauigkeit des Timers. Führt ein internes Protokoll der letzten 100 Alarme mit Zeitstempel, Symbol, Zeitrahmen und Preisdaten.

Keine externen DLL-Dateien erforderlich. Keine Webanfragen oder externe Datenquellen. Reine MT5-Funktionalität mit Standard-API-Aufrufen. Minimale CPU- und Speichernutzung, selbst wenn alle zehn Symbole und fünf Zeitrahmen aktiv sind. Geeignet für den VPS-Einsatz zur 24/7-Überwachung.

Empfehlungen für die Nutzung

Dieses Tool ist am effektivsten, wenn es so konfiguriert ist, dass es Ihrem spezifischen Handelsansatz entspricht. Daytrader profitieren von der Aktivierung der Zeitrahmen M15, M30 und H1 mit kürzeren Lookback-Perioden, während Swingtrader sich in der Regel auf H1, H4 und D1 mit längeren Lookbacks konzentrieren. Der prozentuale Abstand sollte je nach Marktvolatilität angepasst werden - enger für die wichtigsten Devisenpaare, weiter für Kryptowährungen.

Beginnen Sie mit der Überwachung von Symbolen, die Sie aktiv handeln, anstatt alle zehn Slots zu füllen. So bleiben die Benachrichtigungen überschaubar und relevant. Aktivieren Sie während der aktiven Handelszeiten mehrere Benachrichtigungstypen, erwägen Sie jedoch, sich außerhalb der Handelszeiten auf Push-Benachrichtigungen zu beschränken. Verwenden Sie das Dashboard als Scanning-Tool, um festzustellen, welche Märkte sich an Entscheidungspunkten befinden, und führen Sie dann eine detaillierte Analyse dieser spezifischen Charts durch.

Das System funktioniert am besten, wenn es mit Ihrer bestehenden Handelsmethodik kombiniert wird. Es generiert keine Handelssignale und gibt auch keine Richtung vor - es informiert Sie lediglich, wenn die Kurse die von Ihnen als wichtig definierten Niveaus erreichen. Ihre Strategie, Ihr Risikomanagement und Ihre Marktanalyse bleiben vollständig unter Ihrer Kontrolle.

Unterstützung und Aktualisierungen

Es sind Dokumentationen und Videotutorials verfügbar, die die Installation, Konfiguration und praktische Anwendungsbeispiele abdecken. Updates werden über die MQL5-Plattform bereitgestellt und gewährleisten die Abwärtskompatibilität mit gespeicherten Einstellungen. Technischer Support ist für Installationsprobleme, Konfigurationsfragen und Fehlerbehebung verfügbar.

Das Tool wurde mit mehreren Brokern, Kontotypen und Marktbedingungen getestet. Es ist in der Lage, verschiedene Symbolbenennungen, unterschiedliche Zifferneinstellungen und verschiedene Marktstundenpläne zu verarbeiten. Wenn Sie Probleme mit bestimmten Symbolen oder Brokerkonfigurationen haben, kann Ihnen der Support Hinweise zu den optimalen Einstellungen geben.

Künftige Updates können zusätzliche Zeitrahmen, verbesserte Filteroptionen für Alarme und erweiterte Anpassungsfunktionen auf der Grundlage von Benutzerfeedback umfassen. Alle Updates sind für bestehende Kunden über den Standard-MQL5-Update-Mechanismus kostenlos.

Für wen dies ist

Dieses Dashboard wurde für aktive Händler entwickelt, die mehrere Märkte überwachen und zuverlässig benachrichtigt werden müssen, wenn der Preis wichtige Niveaus erreicht. Es richtet sich an Händler, die die Konzepte von Unterstützung und Widerstand verstehen und eine Automatisierung der Überwachung der Niveaus wünschen. Es ist für diejenigen, die ihre Zeit wertschätzen und sich von der ständigen Chartbeobachtung lösen wollen, ohne Chancen zu verpassen.

Wenn Sie im Rahmen Ihres Bestätigungsprozesses mit mehreren Zeitrahmen handeln, vereinfacht dieses Tool diesen Arbeitsablauf. Wenn Sie die Märkte auf der Suche nach Setups scannen und benachrichtigt werden möchten, wenn sich diese entwickeln, übernimmt dieses System diese Aufgabe kontinuierlich. Wenn Sie Trades verpassen, weil Sie nicht das richtige Diagramm zur richtigen Zeit beobachtet haben, wird dieses Problem beseitigt.

Das System setzt Grundkenntnisse in der Zeitrahmenanalyse, im Handel mit Unterstützungen und Widerständen sowie in der Bedienung des MetaTrader 5 voraus. Es handelt sich nicht um ein Lehrmittel oder ein Strategiesystem - es ist eine professionelle Überwachungslösung für Händler, die bereits wissen, wonach sie suchen und diese Bedingungen effizient erkennen wollen.

Schlussbemerkung

Das Multi-TF Alert System ist ein Überwachungsinstrument, kein Handelssystem. Es liefert Informationen und Warnungen, trifft aber keine Handelsentscheidungen. Alle Handelsentscheidungen, das Risikomanagement und die Positionsgröße bleiben in Ihrer Verantwortung. Die vergangene Performance der überwachten Märkte sagt nichts über zukünftige Ergebnisse aus. Dieses Tool verbessert Ihre Arbeitsabläufe, garantiert aber nicht den Erfolg beim Handel.

Richtig eingesetzt als Teil eines vollständigen Handelsplans spart es Zeit, reduziert verpasste Gelegenheiten und bietet eine konsistente Überwachung, die manuell über mehrere Märkte und Zeitrahmen hinweg unmöglich zu gewährleisten ist. Es ist eine professionelle Lösung, die von Händlern für Händler entwickelt wurde.


