Kensei EA

5
Kensei EA - Sistema Profesional de Trading de Dinero Inteligente

Kensei EA es un sistema avanzado de trading automatizado basado en los principios del Retail Trading Conceptual. El Asesor Experto identifica configuraciones comerciales de alta probabilidad mediante el análisis de la estructura del mercado, los barridos de liquidez y los patrones de flujo de órdenes institucionales.

Metodología de negociación

El EA implementa tres configuraciones probadas que los operadores de dinero inteligente utilizan para entrar en posiciones con relaciones riesgo-recompensa favorables:

Estrategia de ruptura del rango de apertura

El sistema establece un rango de precios durante el periodo de apertura configurable de su sesión de negociación. Cuando el precio rompe y vuelve a probar con éxito este rango con una vela de rechazo, el EA entra en una operación en la dirección de la ruptura. Esta configuración aprovecha el flujo de órdenes institucionales tras el sentimiento inicial del mercado.

Estrategia de barrido de liquidez

El AE busca máximos y mínimos iguales en el marco temporal de 1 hora. Cuando el precio se mueve por encima de los máximos iguales o por debajo de los mínimos iguales y luego se invierte con un fuerte rechazo, el sistema reconoce esto como una toma de liquidez y entra en contra de la dirección de barrido. Esto explota el patrón en el que las instituciones activan stop losses antes de invertir.

Estrategia de rellenado de huecos del valor justo

El sistema identifica desequilibrios en la acción del precio en el marco temporal de 4 horas donde existen huecos entre las velas. Cuando el precio vuelve a llenar estos huecos y muestra rechazo, el EA entra en una posición. Este enfoque aprovecha la tendencia del mercado a llenar las ineficiencias antes de continuar en la dirección de la tendencia.

Características de la gestión de riesgos

El EA incluye controles de riesgo exhaustivos para proteger su capital de negociación:

El riesgo se calcula como un porcentaje del saldo de la cuenta por operación con distancias de stop loss ajustables. El sistema aplica un límite máximo de pérdidas diarias para evitar una reducción excesiva durante condiciones de mercado desfavorables. El dimensionamiento de las posiciones tiene en cuenta tanto los parámetros de riesgo como el margen disponible para evitar un apalancamiento excesivo, especialmente importante cuando se negocian instrumentos con elevados requisitos de margen, como el oro.

La recogida parcial de beneficios se realiza mediante un sistema de dos niveles. Cuando se alcanza el primer objetivo, se cierra un porcentaje configurable de la posición, mientras que el stop loss se desplaza al punto de equilibrio más el colchón. La posición restante se ejecuta hasta el segundo objetivo o utiliza la funcionalidad opcional de trailing stop.

Controles de sesión y filtro

Las sesiones de negociación pueden restringirse a determinadas horas y días de la semana para evitar condiciones de mercado desfavorables. El filtro de noticias integrado puede bloquear la negociación antes y después de las publicaciones económicas de alto impacto utilizando el calendario económico de MetaTrader.

La alineación de tendencia opcional requiere que las operaciones se alineen con la estructura del mercado en un marco temporal superior, basándose en un análisis de máximos y mínimos oscilantes. Este filtro ayuda a evitar operaciones contra tendencia durante movimientos direccionales fuertes.

Panel Visual

Un panel de control en pantalla proporciona un seguimiento en tiempo real de:

Información de la cuenta, incluido el saldo y el capital Estado actual de la sesión de negociación Ganancias y pérdidas diarias y de la sesión con porcentaje Número de operaciones realizadas hoy Análisis de sesgo tendencial con indicador de fuerza Estado de cada configuración con información detallada Estado del filtro de noticias con cuenta atrás hasta el próximo evento Detalles de la posición abierta con el beneficio actual.

El panel de control es totalmente personalizable en términos de posición y combinación de colores.

Parámetros clave

Gestión del riesgo Configure el riesgo por operación como porcentaje del saldo, el límite máximo de pérdidas diarias y el máximo de posiciones concurrentes. Establezca la distancia de stop loss por defecto en pips con ajuste automático según los requisitos del broker.

Horario de la sesión Defina las horas de negociación en GMT y seleccione los días de la semana en los que desea operar. Opción de cerrar automáticamente todas las posiciones al final de la sesión.

Configuración Habilite o deshabilite cada una de las tres configuraciones de negociación de forma independiente. Ajuste el periodo del rango de apertura, la tolerancia de nivel igual, la edad máxima de la brecha de valor razonable y la relación mínima de riesgo-recompensa.

Gestión de Operaciones Establezca el porcentaje de la posición a cerrar en el primer y segundo objetivo. Configure la distancia de amortiguación del punto de equilibrio y la función opcional de trailing stop con distancia ajustable.

Filtro de noticias Permite filtrar las noticias económicas con controles separados para eventos de impacto alto y medio. Establezca el tiempo de amortiguación antes y después de las noticias con la opción de cerrar posiciones antes de los principales comunicados.

Alineación de tendencias Requisito opcional para que las operaciones se alineen con la tendencia del marco temporal superior. Configure el periodo de retroceso para la detección de oscilaciones y el umbral mínimo de fuerza de la tendencia.

Requisitos técnicos

El EA funciona en cualquier símbolo y marco temporal, pero ejecuta su lógica en barras de 15 minutos. El análisis primario utiliza marcos temporales de 1 y 4 horas con un marco temporal diario para el sesgo de tendencia. Los símbolos recomendados incluyen los principales pares de divisas y el oro.

El sistema requiere la ejecución estándar de MetaTrader 5 con soporte para los modos de ejecución instantánea y ejecución de intercambio. Los niveles mínimos de stop se detectan y respetan automáticamente para cada símbolo.

Notas importantes

Este EA implementa una metodología de negociación discrecional en un formato automatizado. No utiliza indicadores ajustados a curvas ni parámetros optimizados. En su lugar, sigue principios lógicos de estructura de mercado que los operadores profesionales utilizan manualmente.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe siempre primero en una cuenta demo y utilice una gestión del riesgo adecuada. El EA funciona mejor cuando se utiliza en símbolos con un claro comportamiento tendencial y una liquidez adecuada.

Las condiciones del mercado cambian con el tiempo y ningún sistema de trading gana en todas las operaciones. El éxito de este EA depende de seguir una gestión adecuada del riesgo y permitir que la ventaja se desarrolle en un tamaño de muestra suficiente de operaciones.


Comentarios 1
yonA1881
69
yonA1881 2025.12.24 08:59 
 

GREAT EA!!

