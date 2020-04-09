Trade Signal Manager

Trade Signal Manager Ultimate Hauptbeschreibung

Trade Signal Manager Ultimate v7.0 stellt eine grundlegende Lösung für einen der zeitaufwändigsten Aspekte der Signalbereitstellung und transparenten Handelsdokumentation dar. Dieses Tool verbindet MetaTrader 5 mit Telegram und ermöglicht es Händlern, professionell formatierte Handelssignale in weniger als drei Sekunden mit ihrem Publikum zu teilen, ohne manuelle Eingabe, Formatierung oder Datenumschreibung.

Das System funktioniert über ein übersichtliches, professionelles Dashboard, das direkt auf Ihrem MT5-Chart erscheint. Es erkennt automatisch alle offenen Positionen in Ihrem Konto und zeigt sie mit vollständigen Informationen an, einschließlich Symbol, Richtung, Losgröße, Einstiegskurs, aktuellem Kurs, Stop Loss, Take Profit und laufendem Gewinn oder Verlust. Jede Position wird in einer übersichtlich formatierten Zeile mit Auswahlmöglichkeiten angezeigt, so dass Sie auswählen können, welche Trades Sie mit Ihrer Telegram-Gruppe oder Ihrem Kanal teilen möchten.

Die Signalformatierung erfolgt über vier professionell gestaltete Vorlagen, die jeden gängigen Anwendungsfall abdecken. Die Standardvorlage bietet ausgewogene, umfassende Informationen, die für die meisten Handelskommunikationen geeignet sind. Die Vorlage Detailliert enthält zusätzliche Informationen wie Ticketnummern und Zeitstempel, die sich ideal für Schulungszwecke oder die Dokumentation der Rechenschaftspflicht eignen. Die Kurzvorlage liefert ultrakompakte Aktualisierungen für schnelllebige Situationen oder mobile Zielgruppen. Die benutzerdefinierte Vorlage ermöglicht eine vollständige Personalisierung mit variablen Platzhaltern, so dass Sie Signalformate entwerfen können, die Ihrer Marke oder Ihren spezifischen Zielgruppenpräferenzen entsprechen.

Das Kommentarsystem unterscheidet Ihre Signale von einfachen Handelsübertragungen. Bevor Sie ein Signal senden, können Sie über eine einfache Dialogschnittstelle Marktanalysen, Argumente oder kontextbezogene Informationen hinzufügen. Dieser Kommentar erscheint unter den Handelsdetails in Ihren Telegram-Nachrichten, bietet einen pädagogischen Wert und demonstriert Ihren analytischen Prozess. Das System speichert jeden von Ihnen verfassten Kommentar, so dass Sie frühere Analysen erneut laden können, wenn sich ähnliche Marktbedingungen wiederholen.

Die Positionsauswahl erfolgt über intuitive Kontrollkästchen. Klicken Sie auf das Kästchen, um einzelne Positionen auszuwählen, verwenden Sie die Schaltfläche Alle auswählen für Stapeloperationen, oder löschen Sie alle, um die Auswahl zurückzusetzen. Wenn mehrere Positionen ausgewählt werden, sendet das Tool diese nacheinander mit angemessenen Verzögerungen, um die Ratenbegrenzung von Telegram zu respektieren und eine zuverlässige Lieferung zu gewährleisten, selbst wenn zahlreiche Signale gleichzeitig geteilt werden. Nach dem Senden erhalten die Positionen automatisch einen Statusindikator, der anzeigt, dass sie geteilt wurden, um eine versehentliche Duplizierung zu verhindern.

Die Telegram-Integration erfordert eine anfängliche Konfiguration, bleibt aber dauerhaft, sobald sie eingerichtet ist. Sie erstellen einen kostenlosen Telegram-Bot über BotFather, erhalten Ihr Bot-Token, identifizieren Ihre Gruppen- oder Kanal-Chat-ID, fügen den Bot als Administrator hinzu und konfigurieren MT5, um WebRequest-Verbindungen zur API von Telegram zuzulassen. Dieser einmalige Einrichtungsprozess dauert etwa zehn Minuten und ermöglicht danach eine unbegrenzte Signalverteilung. Das Tool enthält eine Testfunktion, die eine Verifizierungsnachricht an Ihr Telegram-Ziel sendet, um die korrekte Konfiguration zu bestätigen, bevor Sie es für Live-Signale verwenden.

Die Signalverfolgung sorgt für Verantwortlichkeit und verhindert Duplikate. Das System speichert dauerhaft, welche Positionen geteilt wurden, und zeigt diese Informationen direkt im Dashboard an. Diese Historie überdauert MT5-Neustarts und stellt sicher, dass Sie nie den Überblick über Ihre Signalverteilungsaktivitäten verlieren. Für Gruppen, die eine transparente Leistungsdokumentation benötigen, erstellt diese Funktion einen automatischen Prüfpfad für jedes gesendete Signal.

Das Dashboard wird alle zwei Sekunden in Echtzeit aktualisiert und spiegelt den aktuellen Positionsstatus ohne manuelle Eingriffe wider. Wenn sich Preise bewegen und Gewinne oder Verluste ändern, passt sich die Anzeige entsprechend an. Sie sehen genau das, was Ihre Signalempfänger sehen würden, wenn Sie den Handel jetzt freigeben würden, und können so fundierte Entscheidungen über das Timing und die Positionen treffen, die eine Kommunikation rechtfertigen.

Bei der Erstellung benutzerdefinierter Vorlagen werden Variablen ersetzt, um jedes erdenkliche Nachrichtenformat zu erzeugen. Variablen für Symbol, Richtung, Losgröße, Einstiegskurs, aktueller Kurs, Stop-Loss, Take-Profit, Gewinn- oder Verlustbetrag und Kontowährung können mit Ihrem eigenen Text, Ihrer eigenen Formatierung und Struktur versehen werden. Dies ermöglicht es Signalanbietern, ein einheitliches Branding für alle Mitteilungen beizubehalten, sich an verschiedene Sprachen anzupassen oder spezielle Formate für bestimmte Handelsstrategien zu erstellen.

Die Batch-Sendefunktion verändert die Effizienz des Gruppenmanagements. Anstatt jeden Handel einzeln durch separate Aktionen weiterzuleiten, wählen Sie alles aus, was verteilt werden soll, und senden Sie alle Signale mit einem einzigen Mausklick. Das Tool kümmert sich automatisch um die Sequenzierung, das Timing und die Versandbestätigung. Dies erweist sich als besonders wertvoll während aktiver Handelssitzungen, bei denen mehrere Positionen innerhalb kurzer Zeitspannen geöffnet werden.

Für Trading-Ausbilder erleichtert das System den Unterricht in Echtzeit, indem es statt theoretischer Beispiele die tatsächliche Handelsausführung zeigt. Die Schüler sehen die komplette Handelsstruktur, einschließlich des Risikomanagements durch Stop-Loss- und Gewinnziele, der Positionsgröße durch die Lot-Anzeige und der realen Ergebnisse durch aktuelle Gewinn- oder Verlustzahlen. Durch das Hinzufügen von Kommentaren wird jedes Signal zu einem lehrreichen Moment, in dem die Gründe für Ein- und Ausstiege und Managemententscheidungen erläutert werden.

Anbieter von Signaldiensten profitieren von der professionellen Präsentationsqualität, die das Vertrauen der Abonnenten stärkt und Premium-Preise rechtfertigt. Konsistente Formatierung, pünktliche Lieferung, vollständige Informationen und analytische Kommentare unterscheiden seriöse Dienste von gelegentlichem Handelsaustausch. Das Tool beseitigt häufige Fehler wie vertauschte Zahlen, fehlende Stopps oder Ziele oder unklare Richtungsindikatoren, die die Glaubwürdigkeit untergraben.

Finanzielle Händler, die Transparenz nachweisen müssen, können das System für eine unkomplizierte Dokumentation nutzen. Viele Eigenhandelsunternehmen erwarten regelmäßige Aktualisierungen oder verlangen eine Überprüfung der Handelsaktivitäten. Anstatt manuelle Berichte oder Screenshots zu erstellen, können Sie Ihre Positionen einfach direkt von MT5 aus mit voller Genauigkeit und professioneller Darstellung weitergeben. Der Signalverlauf bietet eine vollständige Aufzeichnung zur Überprüfung oder Streitbeilegung.

Handelsteams, die mehrere Mitglieder koordinieren, erreichen eine bessere Synchronisierung, wenn Signale sofort an alle Teilnehmer verteilt werden. Wenn ein Händler eine Gelegenheit identifiziert, erhält das gesamte Team eine standardisierte Benachrichtigung mit vollständigen Positionsdetails, was eine schnelle koordinierte Ausführung oder zumindest ein Bewusstsein für die Teamaktivitäten und das Risiko ermöglicht.

Die persönliche Verantwortlichkeit verbessert sich, wenn Sie Ihre Geschäfte öffentlich machen, selbst wenn dies nur über einen privaten Kanal geschieht, den Sie kontrollieren. Die psychologische Wirkung der Transparenz fördert die Einhaltung von Handelsplänen, reduziert impulsive Entscheidungen und schafft eine Dokumentation für zukünftige Überprüfungen und Verbesserungen. Viele erfolgreiche Händler bezeichnen öffentliches Engagement als einen Schlüsselfaktor für die Entwicklung beständiger Rentabilität.

Das Tool erfordert keine Programmierkenntnisse oder technisches Fachwissen, das über die grundlegende Bedienung von MT5 hinausgeht. Die Installation erfolgt nach den Standardverfahren für Expert Advisor: Legen Sie die Datei in den Ordner "Experts", fügen Sie sie an einen beliebigen Chart an, konfigurieren Sie Ihre Telegram-Anmeldedaten, aktivieren Sie AutoTrading und beginnen Sie sofort mit der Nutzung des Tools. Updates erfolgen über den normalen MT5-Update-Mechanismus, wobei Ihre Konfigurationseinstellungen automatisch beibehalten werden.

Der Performance-Overhead bleibt minimal. Das Dashboard wird effizient aktualisiert, ohne die Reaktionsfähigkeit des MT5 zu beeinträchtigen, und der Signalübermittlungsprozess wird selbst bei mehreren Positionen innerhalb von Sekunden abgeschlossen. Das Tool arbeitet zuverlässig mit verschiedenen Brokerkonfigurationen, Kontotypen und Handelsstilen, ohne dass besondere Anpassungen erforderlich sind.

Zu den üblichen Anwendungen gehören kostenlose Signalgruppen, die ein Publikum aufbauen, kostenpflichtige Signaldienste, die einen Mehrwert für Abonnenten bieten, Bildungs-Communities, die den realen Handel demonstrieren, Prop-Trader-Dokumentation, die die Transparenzanforderungen erfüllt, persönliche Handelsjournale, die detaillierte Aufzeichnungen führen, Teamkoordination, die sicherstellt, dass jeder auf dem Laufenden bleibt, und finanzierte Kontoverifizierung, die einen Leistungsnachweis liefert.

Das System behebt die grundlegende Ineffizienz der manuellen Signalweitergabe. Die Eingabe von Symbolnamen, die Formatierung von Kursniveaus, die Erläuterung der Richtung, die Berechnung aktueller Ergebnisse und die Sicherstellung der Genauigkeit erfordert viel Zeit und birgt die Gefahr von Fehlern. Multiplizieren Sie diesen Aufwand mit jedem getätigten Handel und jedem gesendeten Update, und die manuelle Signalverteilung wird zu einer erheblichen Belastung. Mit dem Trade Signal Manager entfällt dieser Aufwand vollständig, so dass Sie Ihre Zeit für den eigentlichen Handel und die Analyse zurückgewinnen und gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Kommunikation erhalten.

Für Händler mit mehreren Zeitrahmen, die zahlreiche Instrumente überwachen, ist das Tool mühelos skalierbar. Ganz gleich, ob Sie intensiv mit einem Paar handeln oder Dutzende von Märkten gleichzeitig überwachen, das Dashboard bietet Platz für alle Positionen mit reibungslosem Scrollen und klarer Organisation. Die flexible Auswahl bedeutet, dass Sie alles freigeben oder bestimmte Trades nach den von Ihnen festgelegten Kriterien auswählen können.

Die Statusleiste bietet kontinuierliches Feedback über den Systemstatus und die letzten Aktionen. Sie wissen immer, ob Signale erfolgreich gesendet wurden, ob Warnungen beachtet werden müssen oder ob Fehler zu beheben sind. Diese sofortige Bestätigung verhindert die Unsicherheit darüber, ob Ihr Publikum Ihre Mitteilungen erhalten hat.

Die Anpassung von Signalen erstreckt sich nicht nur auf Vorlagen, sondern auch auf Zeitpunkt und Häufigkeit. Sie bestimmen genau, wann Positionen mitgeteilt werden - sofort bei Einstieg, nach Bestätigung, wenn sich Ziele nähern oder nie, wenn sich die Bedingungen ändern. Dieser Ermessensspielraum ermöglicht ausgefeilte Kommunikationsstrategien, die auf Ihre spezifische Methodik und die Erwartungen Ihrer Zielgruppe abgestimmt sind.

Das Tool respektiert die API-Beschränkungen von Telegram durch intelligente Sendeverzögerungen und korrekte Anfrageformatierung. Sie werden keine Ratenbegrenzungsfehler oder Zustellungsausfälle aufgrund von technischen Verstößen erleben. Die Nachrichten kommen sauber formatiert mit HTML-Unterstützung an, die Hervorhebungen, Codeformatierungen und eine Struktur zur Verbesserung der Lesbarkeit ermöglicht.

Die Integration in bestehende Arbeitsabläufe erfolgt auf natürliche Weise. Das Dashboard überlagert Ihre normalen Diagramme, ohne zu stören, und bleibt zugänglich, aber unaufdringlich. Sie handeln wie gewohnt, und wenn eine Kommunikation erforderlich wird, steht das Tool bereit, ohne dass Sie den Modus wechseln, das Fenster wechseln oder den Arbeitsablauf unterbrechen müssen.

Die Zuverlässigkeit ergibt sich aus der einfachen, bewährten Technologie. Das System nutzt standardmäßige MT5 Expert Advisor-Funktionen, bewährte Telegram Bot API-Methoden und einfache HTTP-Anfragen. Es gibt keine externen Abhängigkeiten, keine Cloud-Dienste und keine Abonnementanforderungen, die über Ihre Standard-MT5-Plattform und den kostenlosen Telegram-Dienst hinausgehen.

Für Trader, die von der manuellen Signalweitergabe umsteigen, werden die Effizienzgewinne sofort sichtbar. Wenn Sie zum ersten Mal drei Signale in zehn Sekunden teilen, für die Sie sonst fünf Minuten Tippen und Formatieren gebraucht hätten, kristallisiert sich der Wert heraus. Im Laufe der Wochen und Monate summieren sich die Zeitersparnis, die geringere Fehlerquote und die verbesserte Professionalität zu erheblichen Vorteilen.

Das Tool unterstützt das Wachstum vom anfänglichen Austausch von Signalen mit einer Handvoll Followern bis hin zu professionellen Diensten, die Tausende von Abonnenten erreichen. Der Arbeitsablauf bleibt unabhängig von der Größe der Zielgruppe identisch - auswählen, bestätigen, senden. Die Skalierung Ihres Signaldienstes erfordert die Ausweitung Ihres Handels und den Aufbau Ihrer Community, nicht die Investition in komplexere Vertriebstools.

Die Integration in den Unterricht ermöglicht es Lehrkräften, Konzepte anhand von Live-Beispielen statt hypothetischer Szenarien zu demonstrieren. Wenn Sie Risikomanagement lehren, zeigen Sie die tatsächliche Platzierung von Stopps bei echten Positionen. Wenn Sie die Positionsgröße erklären, zeigen Sie Ihre Losberechnungen im Kontext. Wenn Sie das Handelsmanagement besprechen, zeigen Sie Aktualisierungen, wenn sich Positionen entwickeln. Diese Authentizität steigert den Lernerfolg erheblich.

Das System konzentriert sich auf seinen Hauptzweck: die effiziente und genaue Verteilung von Signalen. Es versucht nicht, eine All-in-One-Handelsplattform, eine Performance-Analyse-Suite oder ein automatisches Handelssystem zu sein. Es macht eine Sache außergewöhnlich gut: Ihre Handelsentscheidungen mit Ihrem ausgewählten Publikum über Telegram zu teilen, mit minimalem Aufwand und maximaler Professionalität.

Kurzbeschreibung

Professionelles MetaTrader 5 zu Telegram Signalverteilungssystem. Teilen Sie Handelspositionen mit Ihrer Gruppe oder Ihrem Kanal in drei Sekunden ohne manuelle Eingaben. Vier professionelle Vorlagen, benutzerdefinierte Formatierung, Marktkommentare, Batch-Versand, Vermeidung von Duplikaten und Verfolgung des Signalverlaufs. Perfekt für Signalanbieter, Ausbilder, finanzierte Händler und Handelsteams, die eine effiziente, präzise und professionelle Handelskommunikation benötigen.

Hauptmerkmale Zusammenfassung

Das System bietet umfassende Signalverteilungsfunktionen über eine intuitive Dashboard-Oberfläche. Überwachen Sie alle offenen Positionen mit Echtzeit-Updates, die das Symbol, die Richtung, die Losgröße, den Einstieg, den aktuellen Preis, den Stop-Loss, den Take-Profit und den Gewinn oder Verlust anzeigen. Wählen Sie Positionen einzeln oder in Gruppen zur gemeinsamen Nutzung aus. Wählen Sie aus vier professionellen Vorlagen oder erstellen Sie eigene Formate mit variabler Substitution. Fügen Sie Marktkommentare und Analysen zu jedem Signal hinzu. Senden Sie einzelne oder mehrere Signale mit einem Klick. Verfolgen Sie den Signalverlauf, um Duplikate zu vermeiden. Testen Sie die Telegram-Konnektivität vor der Live-Nutzung. Einmal konfigurieren und unbegrenzt nutzen mit dauerhaften Einstellungen. Keine Programmierkenntnisse oder technisches Fachwissen erforderlich.

Technische Daten

Kompatibel mit MetaTrader 5 Build 600 oder höher in allen Broker-Konfigurationen. Funktioniert wie ein Standard Expert Advisor ohne spezielle Berechtigungen, die über den WebRequest-Zugang zur Telegram API hinausgehen. Kommuniziert über die offizielle Telegram Bot API mittels HTTP POST Anfragen mit HTML Nachrichtenformatierung. Behält die Positionsdaten im Speicher mit dateibasierter Persistenz für Signalhistorie und gespeicherte Kommentare. Aktualisiert das Dashboard alle zwei Sekunden über eine Timer-Funktion. Unterstützt eine unbegrenzte Anzahl offener Positionen mit einer scrollenden Oberfläche, die fünf Positionen gleichzeitig anzeigt. Verarbeitet Stapelsendungen mit konfigurierbaren Verzögerungen zwischen aufeinanderfolgenden Signalen. Speichert bis zu zehntausend gesendete Positionsdatensätze und fünfhundert gespeicherte Kommentare. Dateioperationen verwenden das Binärformat für den Sendeverlauf und das Textformat für die Kommentare. Dashboard-Positionierung durch Eingabeparameter anpassbar. Keine externen DLL-Anforderungen. Keine externen Datenquellen. Reine MT5- und Telegram-Funktionalität.

Anforderungen an die Konfiguration

Erfordert einmalige Telegram-Bot-Erstellung durch BotFather, um Bot-Token zu erhalten. Erfordert die Identifizierung der Chat-ID der Telegram-Gruppe oder des Channels durch ID-Bots oder JSON-Methoden. Erfordert das Hinzufügen des Bots zur Zielgruppe oder zum Kanal mit Administratorrechten, einschließlich der Möglichkeit, Nachrichten zu posten. Erfordert die MT5 WebRequest-Konfiguration, umhttps://api.telegram.org in der Liste der zulässigen URLs zuzulassen. Erfordert die Standard-EA-Installation im MT5-Expertenordner und die Anbindung an einen beliebigen Chart. Zur Konfiguration müssen Bot-Token und Chat-ID in die EA-Eingabeparameter eingegeben werden. AutoTrading muss im MT5 für den EA-Betrieb aktiviert sein. Die Testfunktion prüft die Konfiguration vor dem Live-Einsatz. Alle Einstellungen bleiben nach der Konfiguration zwischen MT5-Sitzungen erhalten.

Richtlinien für die Verwendung

Der optimale Arbeitsablauf umfasst das Eröffnen von Positionen durch normale Handelsaktivitäten, die automatische Erkennung und Anzeige durch das Dashboard, die Auswahl von Positionen für die Freigabe über Kontrollkästchen, die Auswahl einer geeigneten Vorlage je nach Zielgruppe und Kontext, das optionale Hinzufügen von Marktkommentaren für den Bildungswert, das Klicken auf die Schaltfläche Senden, um Signale zu verteilen, und die Bestätigung der Zustellung durch Telegram-Verifizierung. Bei Batch-Operationen wählen Sie vor dem Senden mehrere Positionen aus, um koordinierte Updates zu liefern. Bei laufenden Positionen teilen Sie anfängliche Einstiegssignale, gefolgt von kurzen Aktualisierungsnachrichten, wenn sich der Handel entwickelt. Aktualisieren Sie bei geschlossenen Positionen das Dashboard, um sie aus der aktiven Anzeige zu entfernen. Testen Sie die Verbindung nach Konfigurationsänderungen, bevor Sie sich bei wichtigen Signalen auf das System verlassen.

Bewährte Praktiken

Die Auswahl der Vorlage sollte auf die Komplexität der Zielgruppe und die Häufigkeit der Meldungen abgestimmt sein. Eine Standardvorlage eignet sich für die meisten allgemeinen Zwecke. Detaillierte Vorlagen eignen sich für Bildungskontexte und Rechenschaftsberichte. Kurze Vorlagen eignen sich für schnelle Aktualisierungen und erfahrene Zielgruppen. Benutzerdefinierte Vorlagen ermöglichen Branding und Personalisierung. Zusätzliche Kommentare verwandeln Signale aus Datenübertragungen in wertvolle Erkenntnisse. Speichern Sie häufig verwendete Kommentarmuster zum schnellen Nachladen. Wählen Sie zusammengehörige Positionen für den Stapelversand aus, wenn Marktthemen mehrere Instrumente betreffen. Überprüfen Sie den Sendestatus, bevor Sie Positionen auswählen, um Duplikate zu vermeiden. Verwenden Sie die Testfunktion, wenn Sie sich über die Konfiguration unsicher sind oder wenn Sie längere Zeit nicht gesendet haben. Überwachen Sie die Statusleiste, um sofortiges Feedback zu den Sendevorgängen zu erhalten. Prüfen Sie die Registerkarte "Experten", wenn Sie Probleme bei der Zustellung beheben möchten. Behalten Sie konsistente Sendemuster bei, um die Erwartungen des Publikums zu erfüllen.

Allgemeine Anwendungen

Kostenlose Signalgruppen, die eine Gemeinschaft aufbauen und ihre Handelsfähigkeiten demonstrieren, nutzen das Tool für regelmäßige Aktualisierungen ohne operativen Aufwand. Kostenpflichtige Signaldienste bieten ihren Abonnenten einen Mehrwert durch professionelle, zeitnahe Signale, die einen höheren Preis rechtfertigen. Trading-Communities für Bildungszwecke zeigen Studenten die reale Ausführung, das Risikomanagement und die Entwicklung von Geschäften anstelle von theoretischen Konzepten. Prop-Trader dokumentieren Handelsaktivitäten für Transparenzanforderungen oder Investor Relations. Persönliche Handelsjournale enthalten detaillierte Aufzeichnungen zur Überprüfung und Verbesserung mit minimalem Dokumentationsaufwand. Handelsteams koordinieren Operationen mit mehreren Mitgliedern und stellen sicher, dass jeder über das kollektive Risiko und die Chancen informiert bleibt. Händler, die über ein finanziertes Konto verfügen, weisen ihre Leistung gegenüber Kapitalgebern durch konsistente, überprüfte Signalweitergabe nach. Händler in den sozialen Medien bauen ihre Fangemeinde durch transparente Weitergabe von Signalen auf, ohne dass der manuelle Aufwand von regelmäßigen Aktualisierungen abhält.

Performance-Erwartungen

Die Signalübermittlung erfolgt in der Regel innerhalb von zwei bis drei Sekunden vom Klicken auf die Schaltfläche bis zum Erscheinen der Nachricht in Telegram. Batch-Sendungen fügen ungefähr achthundert Millisekunden zwischen aufeinanderfolgenden Signalen hinzu, wobei die Telegram-Ratengrenzen eingehalten werden. Das Dashboard wird alle zwei Sekunden aktualisiert, um den aktuellen Positionsstatus ohne manuelle Eingriffe zu erhalten. Die Systemressourcen werden nur minimal beansprucht, ohne spürbare Auswirkungen auf die MT5-Leistung oder die Reaktionsfähigkeit des Charts. Die Genauigkeit der Signalformatierung stimmt exakt mit den Quellpositionsdaten überein, wodurch Transkriptionsfehler vermieden werden. Das Template-Rendering folgt genau dem konfigurierten Format und gewährleistet eine konsistente Darstellung. Die Integration von Kommentaren wird in allen Telegram-Clients korrekt formatiert angezeigt. Die Verfolgung der gesendeten Historie bietet eine zuverlässige Vermeidung von Duplikaten über mehrere Sitzungen hinweg. Die Testfunktion liefert sofortige Ergebnisse zur Bestätigung des Konfigurationsstatus. Der Einrichtungsaufwand beträgt ca. zehn Minuten für die erstmalige Telegram-Bot-Konfiguration und eine Minute für die weitere EA-Installation und Konfiguration.

Unterstützung und Dokumentation

Komplette Video-Tutorial-Serie deckt die Erstellung des Telegram-Bots, die MT5-Konfiguration, die Bedienung des Dashboards, die Verwendung von Vorlagen, das Kommentarsystem, die benutzerdefinierte Formatierung, die Fehlerbehebung und reale Anwendungen ab. Die beim Kauf mitgelieferte schriftliche Dokumentation erklärt alle Funktionen, Konfigurationsschritte und häufige Probleme. Technischer Support für Installationsprobleme, Konfigurationsfragen und Betriebsanleitungen. Updates werden über die MQL5-Plattform bereitgestellt, wobei die Abwärtskompatibilität mit bestehenden Einstellungen erhalten bleibt. Zukünftige Verbesserungen auf der Grundlage von Benutzer-Feedback und Telegram-API-Entwicklungen. Alle Updates sind für bestehende Kunden über den Standard-MT5-Update-Mechanismus kostenlos.

Das System profitiert von umfangreichen Tests mit verschiedenen Brokertypen, Kontokonfigurationen und Telegram-Szenarien. Version 7.0 stellt den Höhepunkt der kontinuierlichen Weiterentwicklung dar, die sich auf Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und professionelle Darstellungsqualität konzentriert. Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung wird die Kompatibilität mit MT5-Plattform-Updates und Telegram-API-Änderungen aufrechterhalten.

Wer sollte dieses Tool verwenden

Dieses System eignet sich für Trader, die Signale mit einer beliebigen Zielgruppe teilen, von kleinen privaten Gruppen bis hin zu großen öffentlichen Kanälen. Anbieter von Signaldienstleistungen, die eine effiziente Verteilung ohne manuellen Aufwand benötigen, profitieren sofort. Handelsausbilder, die ihren Schülern reale Ausführungen anstelle von theoretischen Beispielen zeigen, verbessern die Lernergebnisse. Prop-Trader, die ihre Leistung aufgrund von Transparenzanforderungen dokumentieren, rationalisieren die Berichterstattung. Handelsteams, die ihre Aktivitäten mit mehreren Mitgliedern koordinieren, verbessern die Kommunikationseffizienz. Einzelne Händler, die durch öffentliches Engagement Rechenschaft ablegen wollen, verbessern die Disziplin. Händler, die ihre Leistung gegenüber Kapitalgebern nachweisen, vereinfachen die Überprüfung.

Das Tool kommt vor allem aktiven Händlern zugute, die mehrere Positionen verwalten und den manuellen Austausch von Signalen neben den eigentlichen Handelsaufgaben nicht aufrechterhalten können. Es dient Händlern, die von gelegentlichem informellem Austausch zu regelmäßiger professioneller Signalbereitstellung übergehen. Es hilft Händlern, die sowohl persönliche Konten als auch Kundenkonten führen, die die Aktivitäten eines Kontos mitteilen müssen, ohne die anderen zu beeinträchtigen.

Das System setzt Grundkenntnisse in der Bedienung von MetaTrader 5, die Bereitschaft, die Ersteinrichtung von Telegram zu vollenden, die Bereitschaft zum konsequenten Austausch von Signalen und realistische Erwartungen an die Fähigkeiten des Tools voraus. Es handelt sich um eine Verteilungsinfrastruktur, nicht um eine Handelsstrategie oder ein automatisches Ausführungssystem. Der Erfolg hängt von Ihren Handelsentscheidungen und der Signalqualität ab, nicht vom Verteilungsmechanismus.

Wichtige Haftungsausschlüsse

Trade Signal Manager Ultimate v7.0 ist eine Kommunikationssoftware, die die Signalverteilung von MT5 zu Telegram erleichtert. Sie bietet keine Handelsberatung, Signalerzeugung oder Positionsverwaltung. Alle Handelsentscheidungen verbleiben in Ihrer Verantwortung, einschließlich der Frage, welche Positionen geteilt werden sollen, wann sie geteilt werden sollen, welche Kommentare enthalten sein sollen und wie Sie Ihr Publikum verwalten.

Die ordnungsgemäße Nutzung erfordert eine funktionsfähige Telegram-Bot-Konfiguration einschließlich des richtigen Tokens und der Chat-ID. Der Bot muss über entsprechende Administratorrechte in den Zielgruppen oder Kanälen verfügen. MT5 muss WebRequest zur Telegram-API zulassen. Die Internetverbindung muss für eine zuverlässige Zustellung stabil sein. Die Verfügbarkeit des Telegram-Dienstes beeinflusst den Systembetrieb.

Signalempfänger sehen die Informationen, die Sie freigeben möchten. Sie bestimmen, welche Positionen geteilt werden und welche Kommentare sie begleiten. Die Empfänger treffen ihre eigenen Handelsentscheidungen auf der Grundlage verschiedener Inputs, von denen Ihre Signale ein Faktor sein können. Sie tragen keine Verantwortung für deren Handelsergebnisse, es sei denn, Sie haben diese Verantwortung ausdrücklich durch Servicevereinbarungen übernommen.

Die gemeinsame Nutzung von Signalen kann je nach Gerichtsbarkeit, Umfang und Monetarisierungsansatz regulatorische Auswirkungen haben. Wenden Sie sich an Ihren Rechtsbeistand, um sich über die für Sie geltenden Wertpapiervorschriften, Einschränkungen bei der Finanzberatung und Anforderungen an Signaldienste zu informieren. Dieses Tool erleichtert die Kommunikation, befasst sich aber nicht mit der Einhaltung rechtlicher Vorschriften, die in Ihrer Verantwortung liegt.

Die Leistung der gemeinsam genutzten Signale spiegelt Ihren Handel wider, nicht das Vertriebstool. Das System vermittelt präzise Positionsdetails, kann aber Ihre Handelsergebnisse nicht verbessern. Guter Handel, der effektiv geteilt wird, führt zu erfolgreichen Signaldiensten. Schlechter Handel, der effizient geteilt wird, führt lediglich dazu, dass Verluste schneller verbreitet werden.

Die technische Funktionalität hängt von der Stabilität der MetaTrader 5-Plattform, der Verfügbarkeit von Telegram API, der Internetverbindung, der Kompatibilität mit dem Broker und der richtigen Konfiguration ab. Während das System unter normalen Bedingungen zuverlässig arbeitet, können externe Faktoren den Betrieb gelegentlich beeinträchtigen. Beobachten Sie die Registerkarte "Experten" für detaillierte Fehlerberichte, wenn Probleme auftreten.

Wenn der Trade Signal Manager v7.0 von Händlern mit einer soliden Methodik und einer angemessenen rechtlichen Struktur verwendet wird, entfällt die operative Belastung durch die manuelle Verteilung von Signalen, während gleichzeitig professionelle Standards eingehalten werden. Es handelt sich um eine Infrastruktur für die Kommunikation, nicht um einen Ersatz für Handelskompetenz, Geschäftsentwicklung oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Wert-Angebot

Der grundlegende Wert liegt in der Zeitersparnis. Die manuelle Weitergabe von Signalen verschlingt viel Zeit, die für Marktanalysen, die Ausführung von Handelsgeschäften oder die Einbeziehung des Publikums verwendet werden sollte. Mit diesem Tool wird diese Zeit zurückgewonnen und gleichzeitig die Signalqualität durch Genauigkeit und Konsistenz verbessert.

Für Betreiber von Signaldiensten wirken sich die Effizienzgewinne direkt auf die Rentabilität aus. Sie können mehr Abonnenten bedienen, mehr Signale weitergeben und höhere Qualitätsstandards aufrechterhalten, ohne dass der operative Aufwand proportional ist. Die professionelle Präsentation rechtfertigt Premium-Preise und erhöht die Kundenbindung durch den wahrgenommenen Wert.

Für Lehrkräfte verbessert die Authentizität die Lernergebnisse. Schüler reagieren besser auf reale Beispiele als auf hypothetische Szenarien. Der Austausch tatsächlicher Positionen mit Kommentaren bietet einen Kontext, den der theoretische Unterricht nicht bieten kann.

Für Privatanleger verbessert der Mechanismus der Rechenschaftspflicht die Disziplin und schafft wertvolles Material zur Überprüfung. Ein Rückblick auf Ihre Signale mit begleitenden Kommentaren offenbart Mustererkennung, Entscheidungsqualität und verbesserungswürdige Bereiche effektiver als stiller Handel.

Das Tool macht sich schnell bezahlt. Bedenken Sie, dass das manuelle Teilen von fünf Signalen pro Tag zu je drei Minuten täglich fünfzehn Minuten in Anspruch nimmt. Über einen Monat sind das siebeneinhalb Stunden. Über ein Jahr sind es neunzig Stunden. Mit Trade Signal Manager reduziert sich dieser Zeitaufwand auf dreißig Sekunden pro Tag, eineinhalb Minuten pro Monat und achtzehn Minuten pro Jahr. Die gewonnene Zeit kann in die Verbesserung Ihres Handels, den Ausbau Ihrer Dienstleistungen oder einfach in eine bessere Work-Life-Balance investiert werden.

Neben der Zeitersparnis werden durch die Fehlerbeseitigung auch peinliche Fehler vermieden, die der Glaubwürdigkeit schaden. Vertauschte Zahlen, falsche Richtungen, fehlende Stopps, uneinheitliche Formatierung - alles wird eliminiert. Ihre Signale werden immer genau und professionell dargestellt, unabhängig von Ihrer Aufmerksamkeit oder Müdigkeit.

Die Skalierbarkeit ermöglicht Wachstum. Wenn Sie mit zehn Anhängern beginnen, ist derselbe Arbeitsablauf erforderlich wie bei tausend Anhängern. Ihre Verteilungskapazität schränkt Ihren Community-Aufbau nicht ein. Konzentrieren Sie sich auf den Handel und die Entwicklung des Publikums; das Tool erledigt den Rest.

Engagement

Dieses Tool stellt eine seriöse Infrastruktur für seriöse Signalanbieter und transparente Trader dar. Es handelt sich nicht um auffälliges Marketing oder Versprechen von automatisiertem Reichtum. Es handelt sich um eine professionelle Software, die ein reales operatives Problem durch eine unkomplizierte technische Implementierung löst.

Die Prioritäten bei der Entwicklung liegen auf Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität und nicht auf dem Überfluss an Funktionen. Das System hält, was es verspricht, arbeitet konsistent und lässt Sie in Ruhe, damit Sie sich auf den Handel konzentrieren können.

Der Kundensupport kümmert sich um echte technische Probleme und Konfigurationsfragen. Updates sorgen für Kompatibilität und berücksichtigen sinnvolle Funktionswünsche. Die Dokumentation bietet klare Anleitungen für gängige Szenarien.

Trade Signal Manager Ultimate v7.0 ist ein professionelles Tool für Händler, die ihre Signalverteilung von der manuellen Ad-hoc-Weitergabe auf eine systematische, professionelle und effiziente Kommunikation umstellen möchten.

Kontaktinformationen für Anfragen, Support oder Kaufdetails sollten über Ihr MQL5-Profil und Ihre Produktliste bereitgestellt werden.


Empfohlene Produkte
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Know the Candle Close Time
Benbyaanda Silvere Henri Sedric Kabore
Utilitys
Dieser Indikator ermöglicht es, die verbleibende Zeit bis zum Schließen der Kerze zu ermitteln. Er funktioniert auf jedem Zeitrahmen. Er ist sehr nützlich, wenn Ihre Handelsstrategie von der Schließung oder der Eröffnung einer bestimmten Kerze abhängt. Benutzen Sie es also wie Sie wollen. Vergessen Sie nicht, einen Kommentar zu hinterlassen oder eine Anfrage für einen EA oder einen Indikator zu stellen. Verbreiten Sie es auch an Ihre Freunde und zögern Sie nicht, mein Profil zu besuchen, um ande
FREE
PZ Trade Pad MT5
PZ TRADING SLU
4.41 (22)
Utilitys
Mit diesem einfachen visuellen Expert Advisor können Sie ganz einfach vom Chart aus handeln. Er übernimmt das Risikomanagement für Sie und kann mehrere nützliche Aufgaben mit Ihren bestehenden Trades durchführen, was Zeit spart und das Risikomanagement für jeden einzelnen Trade erleichtert. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Handeln Sie einfach vom Chart aus Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, ohne Aufwand Handeln Sie schwebende Orders mit
FREE
Position Size Caculator
Nguyen Van Chien
5 (2)
Utilitys
Die Berechnung des Auftragsvolumens bei jeder Auftragserstellung ist ein äußerst wichtiger Punkt im Risikomanagement Lassen Sie sich mit diesem Tool die Arbeit erleichtern! ----------------------------------------------------- Wie wird es verwendet? Befestigen Sie den Indikator auf dem Chart und stellen Sie seine Parameter ein: Risikogröße in % oder Geld und Risiko-Ertrags-Verhältnis. Klicken Sie auf die Schaltfläche EIN und positionieren Sie die horizontale Linie auf Ihr gewünschtes StopLoss-Ni
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilitys
Kernfunktion Intelligente Transaktionsverwaltung Eröffnungs- und Schließungsoperationen mit einem Klick, die benutzerdefinierte Lots unterstützt, um mehrere Schließungsmodi einzustellen: alle Schließungen, Schließung nach Richtung und Schließung nach Gewinn- und Verluststatus. Professionelle Risikokontrolle, Echtzeit-Risikoüberwachung und Spread-Kontrolle zur Vermeidung einer kostenintensiven Handelsumgebung. Das visuelle Bedienfeld verfügt über eine intuitive grafische Oberfläche, und alle Funk
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
Utilitys
Equity Monitor Dies ist ein einfacher Mittelwechsel-Informer. Ich habe ihn für mich selbst geschrieben, vielleicht braucht ihn jemand... 1. Zeigt die Veränderung der Mittel für den Tag an. Jeden Tag, wenn das Terminal zum ersten Mal gestartet wird, merkt es sich die aktuellen Mittel und überwacht die Änderungen während des Tages. 2. Am ersten Tag des Monats merkt es sich das Geld und überwacht die Veränderungen im Laufe des Monats. 3. Nun, es zeigt den Gewinn der offenen Position. Um zu
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
Rainbow MT5
Jamal El Alama
4 (1)
Indikatoren
Beschreibung : Rainbow MT5 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, dann ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, dann ist dies ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT5), der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, ist jetzt hier verfügbar. Die MT4-Version ist hier v
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilitys
Das Position Selective Close ist ein Multi-Symbol-Multi-Timeframe-Skript, das dazu dient, verschiedene Positionen gleichzeitig zu schließen. Allgemeine Beschreibung Das Position Selective Close verfügt über drei Betriebsmodi (Intersection, Union und All), die die Art und Weise steuern, wie die vier Positionsmerkmale (Symbol, magische Zahl, Typ und Gewinn) verwendet werden. Die Modi, die über den Eingabeparameter Auswahlmodus verfügbar sind, beziehen sich auf die Merkmale, die über die Eingabep
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Session Guardian
Fatih Klavun
Utilitys
Kostenloser MetaTrader 5-Indikator, der "CALL IT A DAY" anzeigt, wenn die Sitzungen in London und New York schließen. Anpassbare Warnungen, Sitzungsverfolgung und eine schuldfreie Erinnerung an die Abmeldung. Perfekt für arbeitswütige Trader! Haben Sie es satt, auf Charts zu starren, wenn der Markt bereits Feierabend hat? Session Guardian ist Ihr frecher Handelsassistent, der Ihnen ein riesiges "CALL IT A DAY" auf den Bildschirm klatscht, wenn sowohl die Londoner als auch die New Yorker Sitzun
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indikatoren
Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator ist speziell für den binären Handel. Zeitrahmen ist 1 Minuten und exp Zeit 5 oder 3 Minuten nur. Sie müssen martingale 3 Schritt verwenden. So müssen Sie setzen Lose Größe ist 10 % höchstens. Sie sollten Mt2 Handelsplattform verwenden, um mit meinem Indikator zu verbinden, um mehr Signal ohne menschliche Arbeit zu erhalten. Dieser Indikator Gewinnrate ist über 80 %, aber Sie können 100 % des Gewinns durch die Verwendung von martingale 3 Schritt zu bekommen. Sie sollten MT2 Hande
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
TP & SL Calculator Indikator für MT5 Der Take Profit & Stop Loss Calculator Indikator ist ein effektives Risiko- und Kapitalmanagement-Tool für den MetaTrader 5. Er hilft Händlern, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels direkt auf dem Chart zu bestimmen und zu setzen. Dieser Indikator verbessert die Handelseffizienz durch sein spezielles Bedienfeld, das Folgendes beinhaltet: Erstellen und Verwalten von TP- und SL-Levels für Kauf- und Verkaufspositionen Berechnung des Handelsvolumens in Lots
FREE
Account Sentinel MT5
Antonio Carlos Wisnesky
Utilitys
Account Sentinel MT5 FREE - Einfacher Kontomonitor Überwachen Sie die Grundlagen Ihres MT5-Kontos in Echtzeit direkt in Ihrem Chart! Sehen Sie Kontostand, Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level auf einen Blick. Perfekt für Anfänger, um das Risiko ohne Aufwand zu überprüfen. Wichtigste KOSTENLOSE Funktionen: Übersichtliches Dashboard, das jede Sekunde aktualisiert wird Farbige Warnungen: Grün für sicher (Margin Level >80%), Gelb für Warnung, Rot für Gefahr Basis-Statistiken: Saldo & Eigenka
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indikatoren
Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experten
Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilitys
MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indikator Beschreibung: MultiTimeframe Info Feed (MIF) ist ein intelligenter MQL5-Indikator, der ein dynamisches Echtzeit-Infopanel direkt auf Ihrem Chart anzeigt und so einen guten Einblick in die aktuellen Marktbedingungen bietet. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Echtzeit-Anzeige von Open, High, Low, Close und Live-Tick-Preis Tick-Rate (Ticks pro Sekunde) zur Bewertung der Marktaktivität Automatisch berechneter Einstiegskurs bei neuer Kerzenbildung Erkennung
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Time Candle with Sound Alert
Iwan Santoso
Indikatoren
Zeitkerze mit akustischer Warnung Dieser Indikator wird die verbleibende Zeit Kerze angezeigt werden Merkmale: 1. Multi Time Frames, Multi Paare 2. Linke Zeit 2. Positionsdynamik mit Geldkurs oder Rand des Chartbildschirms 3. Schriftgröße und -farbe 4. Anzeige von aktuellem Spread, maximalem Spread und minimalem Spread Anmerkung: Maximum und Minimum Spread werden zurückgesetzt, wenn Sie die TF ändern . Getestet auf MT5 Version 5 Build 5200 Wenn Sie den Quellcode benötigen, senden Sie mir ein
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Countdown Candle Close
Sid Ali Temkit
3 (1)
Indikatoren
Der Candle Countdown Timer für MetaTrader 4 (auch für MT5 verfügbar) ist ein wichtiger Indikator, der Ihnen hilft, Ihre Handelszeit effektiv zu verwalten. Er hält Sie über die Eröffnungs- und Schlusszeiten des Marktes auf dem Laufenden, indem er die verbleibende Zeit anzeigt, bevor die aktuelle Kerze geschlossen wird und eine neue entsteht. Dieses leistungsstarke Tool ermöglicht es Ihnen, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Hauptmerkmale: Asien Bereich: Mit einer Option zur Erweiterung
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilitys
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 - Professionelles Handels- und Risikomanagement-Panel Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches Handelspanel, das Händlern hilft, Aufträge schneller, sicherer und professioneller auszuführen. Es vereinfacht den manuellen Handel durch die Kombination von intelligentem Ordermanagement , präziser Risikokontrolle und Ein-Klick-Ausführung und ist damit sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader ideal. Dieses Tool handelt nicht automatisch . Stattde
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
Indikatoren
Der Smart FVG Statistics Indicator ist ein leistungsstarkes MetaTrader 5-Tool zur automatischen Identifizierung, Verfolgung und Analyse von Fair Value Gaps (FVGs) in Ihren Charts. Lieben Sie es? Hassen Sie es? Lassen Sie es mich in einer Bewertung wissen! Funktionswünsche und Ideen für neue Tools sind hochwillkommen :) Testen Sie "The AUDCAD Trader" : https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Hauptmerkmale Erweiterte Fair Value Gap-Erkennung Automatische Erkennung : Sucht automatisch nach
FREE
Metatrader Uptime Monitoring MT5
Oeyvind Borgsoe
5 (2)
Utilitys
Dieses Dienstprogramm überwacht Ihre Handelsterminals und sorgt dafür, dass Sie benachrichtigt werden, wenn eines von ihnen abgeschaltet wird. Hängen Sie das Dienstprogramm einfach an einen Chart und stellen Sie eine Verbindung zu einem Überwachungsdienst her, der Sie benachrichtigen kann. Wir verwenden UptimeRobot sowohl für die VPS- als auch für die Terminal-Überwachung; es kann jedoch jeder Dienst verwendet werden, der die Heartbeat-Überwachung unterstützt. Viele solcher Dienste bieten kosten
FREE
MultiTF Moving Average Panel
Mohamed Amine Talbi
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator "MultiTF Moving Average Panel" ist eher ein Hilfsmittel als ein Indikator. Er dient dazu, die Trendrichtung für das aktuelle Währungspaar in allen Zeitrahmen an einem Ort zu erkennen. Er wird am besten mit anderen Indikatoren und Signalen verwendet, um die Signale nach dem Trend auf der Grundlage mehrerer Zeitrahmen zu filtern. Eingaben des Indikators : - Periode des gleitenden Durchschnitts : Standardmäßig ist er auf 34 eingestellt. - Methode des gleitenden Durchschnitts : Die Be
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (119)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (109)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 *****Dies ist die lokale HTML-Version von Ultimate Extractor. Besuchen Sie Ultimate Extractor Cloud auf mql5 für die Cloud-Version****** Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit i
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Werkzeug für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders durch Levelauswahl im Chart! Vollständige Beschreibung Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs für Positionen - Transfer zum Breakeven und Trailing von Stop-Loss und Take-Profit - Disability-Levels - Intuitive , adaptive, anpassbare Schnittstelle . - Beliebi
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitys
Cerberus the Equity Watcher ist ein Risikomanagement-Tool, das Ihren Kontowert ständig überwacht und größere Drawdowns verhindert, unabhängig davon, ob sie durch fehlerhafte EAs oder Emotionen verursacht werden, wenn Sie ein diskretionärer Trader sind. Es ist äußerst nützlich für systematische Händler, die sich auf EAs verlassen, die Fehler enthalten oder unter unerwarteten Marktbedingungen möglicherweise nicht gut abschneiden. Cerberus ermöglicht es Ihnen, einen Mindestwert Ihres Kontos und (
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Weitere Produkte dieses Autors
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Professioneller Muster-Scanner Übersicht Der CRT Pro Trading EA Ultimate v10 ist ein fortschrittlicher Multi-Symbol Expert Advisor, der von Helios Technologies entwickelt wurde und sich auf das Erkennen und Handeln von CRT-Mustern (Konsolidierung-Manipulation-Distribution) mit intelligenter Trendausrichtung spezialisiert hat. Dieser EA kombiniert institutionelle Handelskonzepte mit intelligentem Signalmanagement, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten übe
SmartFlow Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
5 (1)
Utilitys
Helios SmartFlow Scanner - Professionelles Multi-Symbol Handelssystem Der Helios SmartFlow Scanner ist eine umfassende Handelslösung, die bis zu 12 Währungspaare und Indizes gleichzeitig überwacht und mit Hilfe der bewährten CRT-Methode (Consolidation, Retest, Trend) in Kombination mit einer fortschrittlichen Korrelationsanalyse hochwahrscheinliche Setups erkennt. Zentrale Handelsmethodik Das System identifiziert Akkumulationszonen, in denen sich der Kurs konsolidiert, erkennt Manipulationsphase
FREE
Multi TF Alert System
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
Multi-TF Alert System - Produktbeschreibung Hauptbeschreibung Professionelles Multi-Timeframe Alert Dashboard für MetaTrader 5 Das Multi-TF Alert System ist ein umfassendes Überwachungsinstrument für Händler, die mehrere Märkte über verschiedene Zeitrahmen hinweg verfolgen müssen, ohne ständig zwischen den Charts zu wechseln. Egal, ob Sie mit Devisen, Gold, Indizes oder Kryptowährungen handeln, dieses Dashboard bietet einen klaren, organisierten Überblick über den Stand der Kurse im Verhältnis z
FREE
Apex AI
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
APEX AI Pro ist ein umfassendes Handelssystem für MetaTrader 5, das anhand von Mustern der Candle-Range-Theorie, Korrelationszusammenflüssen aus mehreren Instrumenten und Trendausrichtungen auf höheren Zeitebenen hochwahrscheinliche Handels-Setups identifiziert. Das System analysiert die Marktstruktur in Echtzeit, berechnet optimale Einstiegspunkte und bestimmt Stop-Loss- und Take-Profit-Levels mithilfe adaptiver ATR-basierter Methoden. Ein integrierter Scoring-Algorithmus bewertet jedes potenzi
FREE
FX Calcuclator
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
Professioneller Dashboard-Rechner für MT5 Übersicht Ein umfassender Handelsrechner für ernsthafte Devisenhändler, die eine sofortige Risiko- und Positionsanalyse direkt auf ihren MT5-Charts benötigen. Dieser Expert Advisor bietet Echtzeitberechnungen aller kritischen Handelsmetriken und hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, bevor Sie einen Handel eingehen. Hauptmerkmale Positionsanalyse in Echtzeit Sofortige Berechnung des Risikobetrags in Kontowährung Gewinnpotenzial mit präzisen Pi
FREE
NYOpen Scalper
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
Helios NY Open Scalper EA - Professionelles Volatilitätsausbruchssystem Helios NY Open Scalper EA ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um die explosive Volatilität zu nutzen, die während der Eröffnung des New Yorker Marktes auftritt. Der Expert Advisor kombiniert eine Range Breakout-Methode mit einer Fair Value Gap-Bestätigung, um hochwahrscheinliche Handels-Setups während einer der liquidesten Handelssitzungen des Tages zu identifizieren. Handelsmethod
FREE
Apollo Signals
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
APOLLO SIGNALS EA - PROFESSIONELLES KOPIERHANDELSSYSTEM Senden Sie Ihre Handelssignale automatisch an Telegram PRODUKTÜBERSICHT Apollo Signals ist ein Expert Advisor, der Ihre MetaTrader 5 Handelsaktivitäten überwacht und automatisch professionelle Signale an Ihren Telegram-Kanal oder Ihre Telegram-Gruppe sendet. Egal ob Sie manuell handeln oder andere EAs verwenden, Apollo Signals erfasst jeden Handel mit präzisem Timing und formatiert sie in professionelle Signale für Ihre Follower. LIZENZI
FREE
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
JOHN EA - MANUELLER HANDELSASSISTENT Professionelles Tool für Ordermanagement und Risikokontrolle PRODUKTÜBERSICHT JOHN EA ist ein manueller Handelsassistent, der Sie bei der effizienten Verwaltung mehrerer ausstehender Aufträge im MetaTrader 5 unterstützt. Es handelt sich hierbei NICHT um einen automatisierten Handelsroboter - Sie behalten die vollständige Kontrolle über alle Handelsentscheidungen, während der EA fortschrittliche Ordermanagement-Tools, Risikomanagement-Funktionen und Überwach
FREE
Phoenix Dual Engine
Jonathan Mboya Kinaro
Experten
Kurzbeschreibung Fortgeschrittener Dual-Strategy Expert Advisor, der Grid-Trading- und Positionsmanagement-Techniken mit einem umfassenden Risikomanagement für die wichtigsten Währungspaare kombiniert. Die Handelsstrategie Phoenix Dual Engine ist ein automatisiertes Handelssystem, das zwei unabhängige Trading-Engines gleichzeitig betreibt - eine für Kaufpositionen und eine für Verkaufspositionen. Dieser Ansatz ermöglicht es dem EA, Trades in beide Marktrichtungen auszuführen und gleichzeitig M
CRT Professional
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
CRT PRO EA - FORTGESCHRITTENES HANDELSSYSTEM DER KERZENBEREICHSTHEORIE Institutioneller Smart Money Handel mit AMD Framework PRODUKTÜBERSICHT CRT Pro EA ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der die leistungsstarke Handelsmethodik der Candle Range Theory (CRT) in Kombination mit dem AMD Framework (Accumulation, Manipulation, Distribution) implementiert. Dieses fortschrittliche Handelssystem wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die von institutionellen Marktbewegungen und Smart-Money-Konz
Gold Rush Helios
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
GoldRush Pro EA - Fortgeschrittenes Gold-Handelssystem mit Mustererkennung TRANSFORMIEREN SIE IHREN GOLDHANDEL MIT INTELLIGENTER AUTOMATISIERUNG GoldRush Pro EA v7.0 ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAUUSD) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Durch die Kombination fortschrittlicher Mustererkennung mit intelligenter Trendanalyse bietet dieser EA professionelle Handelsautomatisierung mit außergewöhnlichem Risikomanagement. HAUPTMERKMALE UN
QuantumFlow Scalper
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
QUANTUM FLOW SCALPER - Hochfrequenz-Scalping-System BESCHREIBUNG Der Quantum Flow Scalper v2.0 ist ein hochfrequentes Scalping-System für MetaTrader 5, das kleine, häufige Gewinne während der Handelssitzung anstrebt. Das System arbeitet mit zwei Scalping-Engines für Kauf- und Verkaufsrichtungen, die Kursbewegungen in beide Richtungen gleichzeitig erfassen können. SCALPING-ANSATZ High-Frequency Trading Der EA ist für Scalping-Operationen konzipiert, bei denen im Laufe des Handelstages mehrere Po
Kensei EA
Jonathan Mboya Kinaro
Experten
Kensei EA - Professionelles Smart Money Handelssystem Kensei EA ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das auf den Prinzipien des Conceptual Retail Trading basiert. Der Expert Advisor identifiziert Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit, indem er die Marktstruktur, Liquiditätsschwankungen und institutionelle Orderflow-Muster analysiert. Handelsmethodik Der EA implementiert drei bewährte Setups, die von cleveren Händlern verwendet werden, um Positionen mit günstigem Risiko-Er
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension