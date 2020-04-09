APEX AI Pro ist ein umfassendes Handelssystem für MetaTrader 5, das anhand von Mustern der Candle-Range-Theorie, Korrelationszusammenflüssen aus mehreren Instrumenten und Trendausrichtungen auf höheren Zeitebenen hochwahrscheinliche Handels-Setups identifiziert.

Das System analysiert die Marktstruktur in Echtzeit, berechnet optimale Einstiegspunkte und bestimmt Stop-Loss- und Take-Profit-Levels mithilfe adaptiver ATR-basierter Methoden. Ein integrierter Scoring-Algorithmus bewertet jedes potenzielle Signal auf der Grundlage von Musterqualität, Risiko-Ertrags-Verhältnis, Trendausrichtung, Volumenbedingungen und Korrelationsbestätigung, bevor es dem Händler präsentiert wird.

Wie es funktioniert

Der EA überwacht das Kursgeschehen auf Akkumulationsbereiche, in denen sich der Kurs zwischen bestimmten Höchst- und Tiefstständen konsolidiert. Wenn der Kurs aus dieser Spanne ausbricht und sich zurückzieht, identifiziert das System ein potenzielles Handels-Setup. Bevor ein Signal generiert wird, überprüft es die Übereinstimmung mit dem Trend im übergeordneten Zeitrahmen und kontrolliert das Momentum bei korrelierten Instrumenten wie den wichtigsten Devisenpaaren, Gold und Indizes.

Jedes Signal erhält eine Bewertung von 0 bis 130, die auf mehreren Faktoren basiert. Nur Signale, die den von Ihnen definierten Schwellenwert überschreiten, werden angezeigt, wobei minderwertige Setups automatisch herausgefiltert werden.

Wichtigste Merkmale

CRT Pattern Detection identifiziert automatisch Akkumulationszonen, Ausbrüche und Pullback-Einstiege in jedem Zeitrahmen.

Das Correlation Confluence System analysiert bis zu 20 Instrumente gleichzeitig und verwendet sowohl historische als auch dynamische Korrelationsberechnungen, um Signale zu bestätigen oder abzulehnen.

Der Trendfilter für höhere Zeitrahmen stellt sicher, dass sich die Trades an der vorherrschenden Marktrichtung orientieren, wodurch Verluste in der Gegenrichtung reduziert werden.

GoldRush Stop Loss berechnet dynamische Stop-Levels auf der Grundlage von ATR und Marktvolatilität, mit konfigurierbaren Puffern und Mindestabständen.

Der gewichtete Take Profit bestimmt die Ziele anhand einer Kombination aus ATR-Projektion, Bereichsausdehnung und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.

Die Candlestick-Mustererkennung erkennt Hämmer, Engulfing-Muster, Morgen- und Abendsterne, Harami-Muster und Piercing-Linien, um Signale zu bestätigen.

Das interaktive Dashboard bietet vier Registerkarten für Signalüberwachung, Korrelationsanalyse, Handelsverlauf und Risikoberechnung. Wechseln Sie mit einem Klick zwischen dem manuellen und dem automatischen Handelsmodus.

Der Risikoberechner berechnet die Positionsgröße auf der Grundlage des Kontostands und des von Ihnen festgelegten Risikoprozentsatzes pro Handel.

Registerkarten des Dashboards

Die Hauptregisterkarte zeigt den aktuellen Signalstatus, das Musterstadium, die Einstiegs- und Ausstiegslevel, die Signalbewertung und die Handelsausführungskontrollen an.

Auf der Registerkarte "Korrelation" werden alle analysierten Instrumente mit ihren Korrelationswerten und der aktuellen Momentum-Richtung angezeigt.

Auf der Registerkarte "Historie" werden Leistungskennzahlen wie Gewinnrate, Gewinnfaktor, Gesamtgewinn und -verlust sowie die letzten Handelsdetails angezeigt.

Die Registerkarte Risikokalkulator ermöglicht die Anpassung der Risikoparameter und zeigt die berechneten Losgrößen in Echtzeit an.

Unterstützte Instrumente

Der EA funktioniert mit allen in MetaTrader 5 verfügbaren Instrumenten. Er erkennt automatisch die maklerspezifischen Symbolbenennungskonventionen für die wichtigsten Paare, Gold und Indizes. Das Korrelationssystem unterstützt standardmäßig EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, XAUUSD, US30, US100, GER40 und UK100, wobei diese Liste angepasst werden kann.

Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: M15 für den aktiven Handel, H1 für den Swing-Handel

Höherer Zeitrahmen: H4 für M15-Charts, D1 für H1-Charts

Mindestsignalwert: 65 für ausgewogenen Handel, 80 für konservativen Ansatz

Risiko pro Handel: 1-2% des Kontostandes

Anforderungen

MetaTrader 5 Build 2361 oder höher

Ausreichende historische Daten für die Mustererkennung und Korrelationsberechnung

AutoTrading in den Plattform-Einstellungen aktiviert

Was Sie erhalten

Vollständiger EA mit allen freigeschalteten Funktionen

Lebenslange Updates für Version 1.x

Zugang zu empfohlenen Set-Dateien für verschiedene Handelsstile

Direkte Unterstützung per E-Mail und WhatsApp

Unterstützung

Wenn Sie Hilfe bei der Installation, Fragen zur Konfiguration oder technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich direkt an mich. Ich antworte auf alle Anfragen innerhalb von 24 Stunden.

Vor dem Kauf

Testen Sie die Demoversion bei Ihrem Broker, um die Symbolkompatibilität zu überprüfen und sich mit dem Dashboard vertraut zu machen. Der EA funktioniert am besten auf Konten mit Standard-Losgrößen und Spreads unter 3 Pips für die wichtigsten Paare.

Aktualisierungen

Version 1.0 enthält alle Kernfunktionen. Künftige Updates werden zusätzliche Mustertypen, erweiterte Korrelationsoptionen und Leistungsoptimierungen auf der Grundlage von Benutzerfeedback hinzufügen.