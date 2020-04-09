Apex AI

APEX AI Pro ist ein umfassendes Handelssystem für MetaTrader 5, das anhand von Mustern der Candle-Range-Theorie, Korrelationszusammenflüssen aus mehreren Instrumenten und Trendausrichtungen auf höheren Zeitebenen hochwahrscheinliche Handels-Setups identifiziert.

Das System analysiert die Marktstruktur in Echtzeit, berechnet optimale Einstiegspunkte und bestimmt Stop-Loss- und Take-Profit-Levels mithilfe adaptiver ATR-basierter Methoden. Ein integrierter Scoring-Algorithmus bewertet jedes potenzielle Signal auf der Grundlage von Musterqualität, Risiko-Ertrags-Verhältnis, Trendausrichtung, Volumenbedingungen und Korrelationsbestätigung, bevor es dem Händler präsentiert wird.

Wie es funktioniert

Der EA überwacht das Kursgeschehen auf Akkumulationsbereiche, in denen sich der Kurs zwischen bestimmten Höchst- und Tiefstständen konsolidiert. Wenn der Kurs aus dieser Spanne ausbricht und sich zurückzieht, identifiziert das System ein potenzielles Handels-Setup. Bevor ein Signal generiert wird, überprüft es die Übereinstimmung mit dem Trend im übergeordneten Zeitrahmen und kontrolliert das Momentum bei korrelierten Instrumenten wie den wichtigsten Devisenpaaren, Gold und Indizes.

Jedes Signal erhält eine Bewertung von 0 bis 130, die auf mehreren Faktoren basiert. Nur Signale, die den von Ihnen definierten Schwellenwert überschreiten, werden angezeigt, wobei minderwertige Setups automatisch herausgefiltert werden.

Wichtigste Merkmale

CRT Pattern Detection identifiziert automatisch Akkumulationszonen, Ausbrüche und Pullback-Einstiege in jedem Zeitrahmen.

Das Correlation Confluence System analysiert bis zu 20 Instrumente gleichzeitig und verwendet sowohl historische als auch dynamische Korrelationsberechnungen, um Signale zu bestätigen oder abzulehnen.

Der Trendfilter für höhere Zeitrahmen stellt sicher, dass sich die Trades an der vorherrschenden Marktrichtung orientieren, wodurch Verluste in der Gegenrichtung reduziert werden.

GoldRush Stop Loss berechnet dynamische Stop-Levels auf der Grundlage von ATR und Marktvolatilität, mit konfigurierbaren Puffern und Mindestabständen.

Der gewichtete Take Profit bestimmt die Ziele anhand einer Kombination aus ATR-Projektion, Bereichsausdehnung und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus.

Die Candlestick-Mustererkennung erkennt Hämmer, Engulfing-Muster, Morgen- und Abendsterne, Harami-Muster und Piercing-Linien, um Signale zu bestätigen.

Das interaktive Dashboard bietet vier Registerkarten für Signalüberwachung, Korrelationsanalyse, Handelsverlauf und Risikoberechnung. Wechseln Sie mit einem Klick zwischen dem manuellen und dem automatischen Handelsmodus.

Der Risikoberechner berechnet die Positionsgröße auf der Grundlage des Kontostands und des von Ihnen festgelegten Risikoprozentsatzes pro Handel.

Registerkarten des Dashboards

Die Hauptregisterkarte zeigt den aktuellen Signalstatus, das Musterstadium, die Einstiegs- und Ausstiegslevel, die Signalbewertung und die Handelsausführungskontrollen an.

Auf der Registerkarte "Korrelation" werden alle analysierten Instrumente mit ihren Korrelationswerten und der aktuellen Momentum-Richtung angezeigt.

Auf der Registerkarte "Historie" werden Leistungskennzahlen wie Gewinnrate, Gewinnfaktor, Gesamtgewinn und -verlust sowie die letzten Handelsdetails angezeigt.

Die Registerkarte Risikokalkulator ermöglicht die Anpassung der Risikoparameter und zeigt die berechneten Losgrößen in Echtzeit an.

Unterstützte Instrumente

Der EA funktioniert mit allen in MetaTrader 5 verfügbaren Instrumenten. Er erkennt automatisch die maklerspezifischen Symbolbenennungskonventionen für die wichtigsten Paare, Gold und Indizes. Das Korrelationssystem unterstützt standardmäßig EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, EURGBP, XAUUSD, US30, US100, GER40 und UK100, wobei diese Liste angepasst werden kann.

Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: M15 für den aktiven Handel, H1 für den Swing-Handel

Höherer Zeitrahmen: H4 für M15-Charts, D1 für H1-Charts

Mindestsignalwert: 65 für ausgewogenen Handel, 80 für konservativen Ansatz

Risiko pro Handel: 1-2% des Kontostandes

Anforderungen

MetaTrader 5 Build 2361 oder höher

Ausreichende historische Daten für die Mustererkennung und Korrelationsberechnung

AutoTrading in den Plattform-Einstellungen aktiviert

Was Sie erhalten

Vollständiger EA mit allen freigeschalteten Funktionen

Lebenslange Updates für Version 1.x

Zugang zu empfohlenen Set-Dateien für verschiedene Handelsstile

Direkte Unterstützung per E-Mail und WhatsApp

Unterstützung

Wenn Sie Hilfe bei der Installation, Fragen zur Konfiguration oder technische Unterstützung benötigen, wenden Sie sich direkt an mich. Ich antworte auf alle Anfragen innerhalb von 24 Stunden.

Vor dem Kauf

Testen Sie die Demoversion bei Ihrem Broker, um die Symbolkompatibilität zu überprüfen und sich mit dem Dashboard vertraut zu machen. Der EA funktioniert am besten auf Konten mit Standard-Losgrößen und Spreads unter 3 Pips für die wichtigsten Paare.

Aktualisierungen

Version 1.0 enthält alle Kernfunktionen. Künftige Updates werden zusätzliche Mustertypen, erweiterte Korrelationsoptionen und Leistungsoptimierungen auf der Grundlage von Benutzerfeedback hinzufügen.


Empfohlene Produkte
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
WPR with 2 Moving Averages MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „WPR mit 2 gleitenden Durchschnitten“ für MT5, ohne Nachzeichnen. - Der WPR ist einer der besten Oszillatoren für Scalping. - Der Indikator „WPR und 2 gleitende Durchschnitte“ zeigt die schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte des WPR-Oszillators an. - Der Indikator ermöglicht es, Preiskorrekturen frühzeitig zu erkennen. - Die Konfiguration des Indikators über Parameter ist sehr einfach und er kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden. - Die Kauf- und Verkaufs-Ei
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indikatoren
Hull Moving Average (HMA) für MT5 – schneller, glatter, verzögerungsfreier Trendindikator Der Hull Moving Average (HMA) ist ein leistungsstarker MT5-Trendindikator, der extrem glatte und nahezu verzögerungsfreie Signale liefert. Im Gegensatz zu SMA, EMA oder WMA reagiert der HMA sofort auf Marktbewegungen und filtert gleichzeitig Rauschen — ideal für Scalper und Intraday-Trader. Er verwendet einen effizienten Weighted-MA-Kern, basiert auf der echten Alan-Hull-Formel und produziert eine präzise,
FREE
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie, wie ich, gerne mit dem Trend? Dann wird Ihnen dieser Indikator helfen! Rainbow Trend ist ein Trendindikator, der mehrere gleitende Durchschnitte auf dem Chart verwendet. Er misst verschiedene Trendstärkezonen für verschiedene Zeiträume: sehr langfristig, langfristig, mittelfristig, kurzfristig und sehr kurzfristig. Jede Zone hat ihre eigene Farbe, und es ist möglich, einen akustischen Alarm auszulösen, wenn der Preis eine Zone verlässt und in eine andere eintritt. Seine Konfiguratio
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4.03 (40)
Experten
Easy Gold ist der neueste Zuwachs in der BotGPT-Familie. Es ist überraschend und sehr leistungsfähig. Es ist ideal für Anfänger aufgrund seiner Einfachheit. Es gibt absolut nichts zu tun, es ist 100% automatisiert, geben Sie einfach den Prozentsatz des Risikos, das Sie pro Handel nehmen wollen und der EA ist bereit. Wie hoch auch immer Ihr Kapital ist, der EA kümmert sich um alles. Optimiert für (XAUUSD). Entfesseln Sie die ganze Kraft mit der professionellen Version (AGI Gold) und ihrer Verbin
FREE
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
5 (1)
Indikatoren
Candle Perspective Structure Indicator MT5 ist ein einfacher Indikator, der die Candlestick-Struktur des Marktes definiert und anzeigt. Dieser Indikator eignet sich sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger, denen es schwer fällt, die Struktur visuell zu verfolgen. Wenn Sie weitere hochwertige Produkte sehen oder die Entwicklung/Umsetzung Ihrer eigenen Produkte in Auftrag geben möchten, besuchen Sie die Website meiner Partner: 4xDev Erhalten Sie 10% Rabatt auf manuelle Strategien, Aut
FREE
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitys
BreakEvan Dienstprogramm Ist ein einfaches Tool in einem Panel mit diesem Dienstprogramm: Dieses Dienstprogramm zeichnet eine goldene Linie in das angewandte Diagramm, die den Break-Even-Preis unter Berücksichtigung aller für dieses spezifische Symbol geöffneten Positionen anzeigt. Auch das Informationspanel zeigt: Saldo Breakeven-Preis für diesen Chart Force Breakeven (für dieses Symbol) als ON/OFF Force Breakeven Global (unter Berücksichtigung aller eröffneten Trades) als ON/OFF Gesamtzahl de
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Utilitys
Trade Mate ist das Handelswerkzeug für manuelle Händler, die ihren Handel auf die nächste Stufe heben wollen. Mit fortschrittlichen Funktionen wie automatischem Trailing-Stop-Loss, Losgrößenberechnung, schwebenden Aufträgen, teilweiser Schließung, Verwaltung offener Handelsgeschäfte und täglichem Drawdown-Schutz (erleichtert die Einhaltung des täglichen Aktienrisikos) bietet Trade Mate alles, was Sie für einen präzisen und sicheren Handel benötigen. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden - p
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Black Pro Max MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Black Pro Max MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf fortschrittlichen Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken.
Recognizer 1 2 3 Patterns
Gennadiy Stanilevych
4.67 (36)
Indikatoren
Der Indikator ist für die Erkennung und Markierung von 1-2-3 Kauf- und Verkaufsmustern auf einem Chart bestimmt. Der Indikator hilft beim Handel, die Start- und Signalfraktale zu bestimmen und die möglichen Einstiegspunkte auf allen Zeitfenstern in МetaTrader 5 zu bestimmen. Fibonacci-Linien werden auf dem Chart eingezeichnet, um vermeintliche Ziele der Bewegung auf Basis der Wellentheorie anzuzeigen. Besonders wichtig scheinen die 1-2-3-Formationen zu sein, da sich Divergenzen (Konvergenzen) an
FREE
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilitys
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5. Es nutzt Fibonacci-basierte Preisniveaus in Kombination mit Trend- und Strukturanalysen, um Ein- und Ausstiegspunkte zu definieren. Der EA unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen und verfügt über integrierte Risikomanagementparameter. Kernfunktionen: • Verwendet Fibonacci-Retracement- und Extension-Logik zur Darstellung von Einstiegs-, SL- und TP-Punkten. • Konfigurierbare Lotgröße und Stop-L
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Indikatoren
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller Der GEN-Indikator ist ein multifunktionales technisches Analysetool für die Plattform MetaTrader 5 (MT5). Er wurde entwickelt, um automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (S&R) zu identifizieren und anzuzeigen und falsche Ausbruchssignale zu erkennen, indem er klare und visuelle Handelshinweise direkt auf Ihrem Chart liefert. Sein primäres Ziel ist es, Händlern dabei zu helfen, potenzielle Kursumkehrpunkte zu identifizieren und Mar
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
Manual Trading Simulator with Indicators
Conor Mcnamara
Utilitys
Stellen Sie sich vor, Sie fliegen ein echtes Flugzeug, ohne jemals einen Flugsimulator betreten zu haben. Genauso ist es beim Handel. Sie müssen Ihre Strategie simulieren, bevor Sie sie auf einem realen Markt anwenden können. Es ist gut, wenn Sie die Dinge schnell simulieren können, bevor Sie überhaupt einen Markt betreten, oder bevor Sie ein automatisiertes System entwickeln. Die Leute haben nicht den ganzen Tag Zeit, um auf einen Chart mit einem höheren Zeitrahmen zu starren, bis das Einstiegs
FREE
Trading Room Indcator
Meshari F M Alkhawaled
Indikatoren
Trading Room Indicator ist ein professionelles Marktstrukturtool, das Händlern einen klaren, vollständigen Handelsrahmen bietet , der CPR-Levels, dynamische Ziele und die Trendrichtung in einer übersichtlichen Ansicht kombiniert . Anstatt die Richtung zu erraten oder das Diagramm mit Indikatoren zu überfrachten, konzentriert sich Trading Room Indicator auf das , was wirklich zählt : Niveaus, Richtung und potenzielle Preisausweitung. Was dieser Indikator bietet CPR-Struktur BUY-Level SELL-Le
Fvg Edge
Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
5 (1)
Indikatoren
FVG Smart Zones – Kostenlose Edition Fair Value Gap Erkennungsindikator für MetaTrader 5 (MT5)   Suchen Sie ein echtes Trading-Werkzeug – nicht nur einen weiteren zufälligen Indikator? FVG Smart Zones – Kostenlose Edition gibt Ihnen professionelle Markteinblicke, indem automatisch Fair Value Gaps (FVGs) erkannt und hochwahrscheinliche Trading-Zonen direkt auf Ihrem Chart hervorgehoben werden.   Erstellt für Trader, die folgen: Smart Money Concepts (SMC) ICT Trading Konzepte Pric
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Price Action Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
Utilitys
Price Action Trade Panel MT5   berechnet den Saldo der Kauf-/Verkaufskraft jedes Symbols/Instruments basierend auf reinen Price Action-Daten der angegebenen (standardmäßig 8) vergangenen Kerzen. Auf diese Weise erhalten Sie die bestmögliche Marktstimmung, indem Sie die Preisbewegung von 32 Symbolen/Instrumenten überwachen, die auf dem Indikatorfeld verfügbar sind. Ein Kauf-/Verkaufsstärke-Niveau von über 60% ergibt ein recht solides Niveau für den Kauf/Verkauf des spezifischen Symbols (bei Verw
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt und zeigt М. Gartley's Butterfly-Muster. Das Muster wird durch die Extremwerte des ZigZag-Indikators gezeichnet (in den Ressourcen enthalten, muss nicht installiert werden). Nach der Erkennung des Musters benachrichtigt der Indikator über ein Pop-up-Fenster, eine mobile Benachrichtigung und eine E-Mail. Das Muster und die Wellenparameter werden auf den Screenshots angezeigt. Die Standardparameter werden nur zu Demonstrationszwecken verwendet, um die Anzahl der erkannten Mus
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
Indikatoren
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Trend-Fib-Zonen) GEN (Trend Fib Zones) ist ein professioneller Indikator für die technische Analyse, der automatisch Trendstrukturverschiebungen anhand von Swing Highs/Lows erkennt und dynamisch wichtige Fibonacci-Retracement- und Extension-Zonen einzeichnet. Hauptmerkmale: Automatische Trendstruktur-Erkennung Identifiziert Marktstrukturveränderungen mit Hilfe der CHoCH (Change of Character) und BOS (Break of Structure) Logik. Hebt die Tren
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (119)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (109)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 *****Dies ist die lokale HTML-Version von Ultimate Extractor. Besuchen Sie Ultimate Extractor Cloud auf mql5 für die Cloud-Version****** Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit i
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Werkzeug für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders durch Levelauswahl im Chart! Vollständige Beschreibung Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs für Positionen - Transfer zum Breakeven und Trailing von Stop-Loss und Take-Profit - Disability-Levels - Intuitive , adaptive, anpassbare Schnittstelle . - Beliebi
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilitys
Kopieren Sie Signale aus jedem Kanal, dem Sie als Mitglied angehören (einschließlich privater und eingeschränkter), direkt auf Ihren MT5.  Dieses Tool wurde mit dem Benutzer im Hinterkopf entwickelt und bietet viele Funktionen, die Sie benötigen, um die Trades zu verwalten und zu überwachen. Dieses Produkt wird in einer benutzerfreundlichen und optisch ansprechenden grafischen Benutzeroberfläche präsentiert. Passen Sie Ihre Einstellungen an und beginnen Sie innerhalb weniger Minuten mit der Ver
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilitys
Cerberus the Equity Watcher ist ein Risikomanagement-Tool, das Ihren Kontowert ständig überwacht und größere Drawdowns verhindert, unabhängig davon, ob sie durch fehlerhafte EAs oder Emotionen verursacht werden, wenn Sie ein diskretionärer Trader sind. Es ist äußerst nützlich für systematische Händler, die sich auf EAs verlassen, die Fehler enthalten oder unter unerwarteten Marktbedingungen möglicherweise nicht gut abschneiden. Cerberus ermöglicht es Ihnen, einen Mindestwert Ihres Kontos und (
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Weitere Produkte dieses Autors
CRT Pro Ultimate Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
CRT Pro Trading EA Ultimate v10 - Professioneller Muster-Scanner Übersicht Der CRT Pro Trading EA Ultimate v10 ist ein fortschrittlicher Multi-Symbol Expert Advisor, der von Helios Technologies entwickelt wurde und sich auf das Erkennen und Handeln von CRT-Mustern (Konsolidierung-Manipulation-Distribution) mit intelligenter Trendausrichtung spezialisiert hat. Dieser EA kombiniert institutionelle Handelskonzepte mit intelligentem Signalmanagement, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten übe
SmartFlow Scanner
Jonathan Mboya Kinaro
5 (1)
Utilitys
Helios SmartFlow Scanner - Professionelles Multi-Symbol Handelssystem Der Helios SmartFlow Scanner ist eine umfassende Handelslösung, die bis zu 12 Währungspaare und Indizes gleichzeitig überwacht und mit Hilfe der bewährten CRT-Methode (Consolidation, Retest, Trend) in Kombination mit einer fortschrittlichen Korrelationsanalyse hochwahrscheinliche Setups erkennt. Zentrale Handelsmethodik Das System identifiziert Akkumulationszonen, in denen sich der Kurs konsolidiert, erkennt Manipulationsphase
FREE
Trade Signal Manager
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
Trade Signal Manager Ultimate Hauptbeschreibung Trade Signal Manager Ultimate v7.0 stellt eine grundlegende Lösung für einen der zeitaufwändigsten Aspekte der Signalbereitstellung und transparenten Handelsdokumentation dar. Dieses Tool verbindet MetaTrader 5 mit Telegram und ermöglicht es Händlern, professionell formatierte Handelssignale in weniger als drei Sekunden mit ihrem Publikum zu teilen, ohne manuelle Eingabe, Formatierung oder Datenumschreibung. Das System funktioniert über ein übersic
FREE
Multi TF Alert System
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
Multi-TF Alert System - Produktbeschreibung Hauptbeschreibung Professionelles Multi-Timeframe Alert Dashboard für MetaTrader 5 Das Multi-TF Alert System ist ein umfassendes Überwachungsinstrument für Händler, die mehrere Märkte über verschiedene Zeitrahmen hinweg verfolgen müssen, ohne ständig zwischen den Charts zu wechseln. Egal, ob Sie mit Devisen, Gold, Indizes oder Kryptowährungen handeln, dieses Dashboard bietet einen klaren, organisierten Überblick über den Stand der Kurse im Verhältnis z
FREE
FX Calcuclator
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
Professioneller Dashboard-Rechner für MT5 Übersicht Ein umfassender Handelsrechner für ernsthafte Devisenhändler, die eine sofortige Risiko- und Positionsanalyse direkt auf ihren MT5-Charts benötigen. Dieser Expert Advisor bietet Echtzeitberechnungen aller kritischen Handelsmetriken und hilft Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, bevor Sie einen Handel eingehen. Hauptmerkmale Positionsanalyse in Echtzeit Sofortige Berechnung des Risikobetrags in Kontowährung Gewinnpotenzial mit präzisen Pi
FREE
NYOpen Scalper
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
Helios NY Open Scalper EA - Professionelles Volatilitätsausbruchssystem Helios NY Open Scalper EA ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um die explosive Volatilität zu nutzen, die während der Eröffnung des New Yorker Marktes auftritt. Der Expert Advisor kombiniert eine Range Breakout-Methode mit einer Fair Value Gap-Bestätigung, um hochwahrscheinliche Handels-Setups während einer der liquidesten Handelssitzungen des Tages zu identifizieren. Handelsmethod
FREE
Apollo Signals
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
APOLLO SIGNALS EA - PROFESSIONELLES KOPIERHANDELSSYSTEM Senden Sie Ihre Handelssignale automatisch an Telegram PRODUKTÜBERSICHT Apollo Signals ist ein Expert Advisor, der Ihre MetaTrader 5 Handelsaktivitäten überwacht und automatisch professionelle Signale an Ihren Telegram-Kanal oder Ihre Telegram-Gruppe sendet. Egal ob Sie manuell handeln oder andere EAs verwenden, Apollo Signals erfasst jeden Handel mit präzisem Timing und formatiert sie in professionelle Signale für Ihre Follower. LIZENZI
FREE
JohnApollo
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
JOHN EA - MANUELLER HANDELSASSISTENT Professionelles Tool für Ordermanagement und Risikokontrolle PRODUKTÜBERSICHT JOHN EA ist ein manueller Handelsassistent, der Sie bei der effizienten Verwaltung mehrerer ausstehender Aufträge im MetaTrader 5 unterstützt. Es handelt sich hierbei NICHT um einen automatisierten Handelsroboter - Sie behalten die vollständige Kontrolle über alle Handelsentscheidungen, während der EA fortschrittliche Ordermanagement-Tools, Risikomanagement-Funktionen und Überwach
FREE
Phoenix Dual Engine
Jonathan Mboya Kinaro
Experten
Kurzbeschreibung Fortgeschrittener Dual-Strategy Expert Advisor, der Grid-Trading- und Positionsmanagement-Techniken mit einem umfassenden Risikomanagement für die wichtigsten Währungspaare kombiniert. Die Handelsstrategie Phoenix Dual Engine ist ein automatisiertes Handelssystem, das zwei unabhängige Trading-Engines gleichzeitig betreibt - eine für Kaufpositionen und eine für Verkaufspositionen. Dieser Ansatz ermöglicht es dem EA, Trades in beide Marktrichtungen auszuführen und gleichzeitig M
CRT Professional
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
CRT PRO EA - FORTGESCHRITTENES HANDELSSYSTEM DER KERZENBEREICHSTHEORIE Institutioneller Smart Money Handel mit AMD Framework PRODUKTÜBERSICHT CRT Pro EA ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der die leistungsstarke Handelsmethodik der Candle Range Theory (CRT) in Kombination mit dem AMD Framework (Accumulation, Manipulation, Distribution) implementiert. Dieses fortschrittliche Handelssystem wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die von institutionellen Marktbewegungen und Smart-Money-Konz
Gold Rush Helios
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
GoldRush Pro EA - Fortgeschrittenes Gold-Handelssystem mit Mustererkennung TRANSFORMIEREN SIE IHREN GOLDHANDEL MIT INTELLIGENTER AUTOMATISIERUNG GoldRush Pro EA v7.0 ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAUUSD) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Durch die Kombination fortschrittlicher Mustererkennung mit intelligenter Trendanalyse bietet dieser EA professionelle Handelsautomatisierung mit außergewöhnlichem Risikomanagement. HAUPTMERKMALE UN
QuantumFlow Scalper
Jonathan Mboya Kinaro
Utilitys
QUANTUM FLOW SCALPER - Hochfrequenz-Scalping-System BESCHREIBUNG Der Quantum Flow Scalper v2.0 ist ein hochfrequentes Scalping-System für MetaTrader 5, das kleine, häufige Gewinne während der Handelssitzung anstrebt. Das System arbeitet mit zwei Scalping-Engines für Kauf- und Verkaufsrichtungen, die Kursbewegungen in beide Richtungen gleichzeitig erfassen können. SCALPING-ANSATZ High-Frequency Trading Der EA ist für Scalping-Operationen konzipiert, bei denen im Laufe des Handelstages mehrere Po
Kensei EA
Jonathan Mboya Kinaro
Experten
Kensei EA - Professionelles Smart Money Handelssystem Kensei EA ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das auf den Prinzipien des Conceptual Retail Trading basiert. Der Expert Advisor identifiziert Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit, indem er die Marktstruktur, Liquiditätsschwankungen und institutionelle Orderflow-Muster analysiert. Handelsmethodik Der EA implementiert drei bewährte Setups, die von cleveren Händlern verwendet werden, um Positionen mit günstigem Risiko-Er
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension