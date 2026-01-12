Helios SmartFlow Scanner - Professionelles Multi-Symbol Handelssystem

Der Helios SmartFlow Scanner ist eine umfassende Handelslösung, die bis zu 12 Währungspaare und Indizes gleichzeitig überwacht und mit Hilfe der bewährten CRT-Methode (Consolidation, Retest, Trend) in Kombination mit einer fortschrittlichen Korrelationsanalyse hochwahrscheinliche Setups erkennt.

Zentrale Handelsmethodik

Das System identifiziert Akkumulationszonen, in denen sich der Kurs konsolidiert, erkennt Manipulationsphasen, wenn der Kurs wichtige Niveaus durchbricht, und erfasst Ausschüttungsmöglichkeiten, wenn der Kurs in die Spanne zurückkehrt, um optimale Einstiegsmöglichkeiten zu schaffen. Jedes Signal wird durch eine Trendanalyse mit mehreren Zeitrahmen unter Verwendung eines gleitenden Durchschnittsfilters mit höherem Zeitrahmen validiert, um sicherzustellen, dass die Trades mit der dominanten Marktrichtung übereinstimmen.

Fortschrittliches Korrelations-Konfluenz-System

Der Scanner verwendet eine zweischichtige Korrelations-Engine, die sowohl historische Beziehungen über 200 Bars als auch dynamische Korrelationen über 50 aktuelle Bars analysiert. Diese gewichtete Korrelationsmatrix identifiziert, wenn mehrere Instrumente dieselbe Tendenz bestätigen, und verleiht den Handelssignalen zusätzliche Überzeugungskraft. Jedes Setup erhält eine Korrelationsbewertung, die widerspiegelt, wie gut andere Märkte die Handelsrichtung unterstützen.

Intelligente Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung

Stop Losses werden mit der ATR-basierten Methode von GoldRush berechnet, die sich an die aktuelle Marktvolatilität anpasst und gleichzeitig eine minimale Pufferzone zum Schutz aufrechterhält. Für die Gewinnmitnahmen wird ein gewichteter Algorithmus verwendet, der ATR-Projektionen, Musterbereichsmessungen und wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus kombiniert, um das Gewinnpotenzial zu optimieren und gleichzeitig realistische Ziele zu erhalten.

Erkennung von Candlestick-Mustern

Das System erkennt zehn klassische Umkehrmuster, darunter Hammer, Sternschnuppen, Engulfing-Muster, Morgen- und Abendsterne, Harami-Formationen, durchdringende Linien und dunkle Wolken. Wenn die Muster mit CRT-Setups und Korrelationszusammenflüssen übereinstimmen, werden die Signalwerte verbessert und das Risiko-Ertrags-Verhältnis günstig angepasst.

Zwei Handelsmodi

Im manuellen Modus werden verifizierte Signale auf einem interaktiven Dashboard angezeigt, auf dem Händler die vollständigen Handelsdetails einschließlich Einstiegskurs, GoldRush-Stop-Loss, gewichtetem Take-Profit, Risiko-Ertrags-Verhältnis, Signalbewertung und Korrelationsbewertung überprüfen können, bevor sie mit einem einzigen Klick den Handel ausführen. Der Automodus ermöglicht den freihändigen Handel mit individueller Symbolsteuerung, so dass Händler die automatische Ausführung ausgewählter Instrumente aktivieren und andere im manuellen Modus belassen können.

Umfassendes Signalmanagement

Das System verhindert Overtrading durch intelligente Cooldown-Perioden nach gestoppten Trades, begrenzt aktive Signale pro Symbol und führt eine Historie der geschlossenen Trades, um die Wiedereröffnung kürzlich geschlossener Positionen zu vermeiden. Signale bleiben auch nach einem Neustart des Terminals bestehen und können so konfiguriert werden, dass sie bis zum Erreichen des Ziels oder des Stopps aktiv bleiben und nicht nach einer bestimmten Zeitspanne ablaufen.

Symbol Advisor-Panel

Ein detailliertes Analyse-Panel liefert detaillierte Informationen für jedes überwachte Symbol, einschließlich der aktuellen CRT-Phase, HTF-Trendrichtung und -Stärke, Momentum-Scores, Volatilitätsbewertungen, erkannte Candlestick-Muster, Korrelationsbeziehungen mit anderen Instrumenten, Sitzungsanalysen und umsetzbare Handelsempfehlungen auf Basis der aktuellen Marktbedingungen.

Echtzeit-Performance-Tracking

Das Dashboard zeigt live Gewinn und Verlust in Pips für aktive Signale an, verfolgt die Gesamtleistung des Systems mit Erfolgsratenstatistiken, überwacht den Status des Korrelationssystems und bietet vollständige Transparenz bei allen Handelsentscheidungen und Berechnungen.

Flexible Konfiguration

Händler können die Parameter der CRT-Muster anpassen, einschließlich Mindestkonsolidierungsbalken, Anforderungen an die Größe der Handelsspanne, Ausbruchsschwellen und Pullback-Verhältnisse. Das Korrelationssystem ermöglicht die Anpassung der historischen gegenüber der dynamischen Gewichtung, der Mindestschwellenwerte für die Korrelation und der Empfindlichkeit der Momentum-Erkennung. Individuelle Losgrößen können pro Symbol mit On-Dashboard-Bearbeitungsfunktionen eingestellt werden.

Risikomanagement-Funktionen

Das System setzt Spread-Toleranzprüfungen durch, validiert Risiko-Ertrags-Verhältnisse vor der Signalerzeugung, zeigt klare Warnungen an, wenn Stops die Ziele überschreiten, und implementiert einen konfigurierbaren Slippage-Schutz. Das Handelsmanagement umfasst optionale Breakeven- und Teilgewinn-Stop-Anpassungen für laufende Positionen.

Broker-Kompatibilität

Die fortschrittliche Symbolerkennung identifiziert automatisch brokerspezifische Namenskonventionen einschließlich Suffixen, Präfixen und alternativen Instrumentennamen für Devisenpaare, Gold und wichtige Indizes auf verschiedenen Handelsplattformen.

Professionelle Dashboard-Oberfläche

Die skalierbare Oberfläche passt sich an jede Bildschirmauflösung an und bleibt dabei übersichtlich und gut lesbar. Farbcodierte Signalstärke-Indikatoren liefern sofortiges visuelles Feedback. Echtzeit-Updates zeigen aktuelle Marktpreise und den Signalstatus an. Interaktive Schaltflächen ermöglichen eine schnelle Handelsausführung und automatisches Umschalten, ohne dass separate Einstellungsfenster erforderlich sind.

Der Helios SmartFlow Scanner kombiniert eine Mustererkennung auf institutionellem Niveau mit der Zugänglichkeit für Kleinanleger und liefert ein komplettes Handelssystem, das Chancen identifiziert, Setups durch Korrelationskonfluenz validiert, optimale Handelsniveaus berechnet und sowohl manuelle Kontrolle als auch automatische Ausführungsmöglichkeiten über mehrere Märkte gleichzeitig bietet.