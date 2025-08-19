IntraScalpermt4

DerIntraScalpermt4-Indikator ist eine fortschrittliche, dynamische Level-Strategie, die auf bewährten Price-Action-Prinzipien basiert.
Zu Beginn jeder Handelssitzung berechnet er automatisch das entscheidendeGolden Level - einen Schlüsselpunkt, der Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit anzeigt.

Dieobere blaue Linie signalisiert eine bestätigte Short-Bewegung in Richtung der gepunkteten Linien, während die gleiche Logik für Abwärtstrends gilt. Jede gepunktete Linie wird einmal pro Tag gezeichnet und steht für eine90-prozentige Umkehrwahrscheinlichkeit auf der Grundlage des historischen Kursverhaltens.

Das System kombiniert präzise konstruierteTrendlinien mit diesen berechneten Niveaus und schafft so einen leistungsstarken und äußerst effektiven Handelsrahmen.

IntraScalper verfügt außerdem über eineintegrierte Signalerzeugung und einenEchtzeit-Handelssimulator, der es Ihnen ermöglicht, potenzielle Gewinne und Verluste direkt auf Ihrem Bildschirm zu sehen, was Ihren Handelsentscheidungen mehr Klarheit, Vertrauen und Beständigkeit verleiht.


IntraScalper EA kommt bald für MT5 jedes Konto mit 3 eingebauten Strategien.

