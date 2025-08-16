IntraScalper

IntraScalper ist eine fortschrittliche, dynamische Level-Strategie, die auf bewährten Preisaktionsprinzipien basiert.
Zu Beginn einer jeden Handelssitzung wird automatisch das entscheidende Golden Level berechnet - ein Schlüsselpunkt, der Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit anzeigt.

Die obere blaue Linie signalisiert eine bestätigte Short-Bewegung in Richtung der gepunkteten Linien, während die gleiche Logik für Abwärtstrends gilt. Jede gepunktete Linie wird einmal pro Tag gezeichnet und steht für eine 90-prozentige Umkehrwahrscheinlichkeit auf der Grundlage des historischen Kursverhaltens.

Das System kombiniert präzise konstruierte Trendlinien mit diesen berechneten Niveaus und schafft so einen leistungsstarken und äußerst effektiven Handelsrahmen.

IntraScalper verfügt außerdem über eine integrierte Signalerzeugung und einen Echtzeit-Handelssimulator, der es Ihnen ermöglicht, potenzielle Gewinne und Verluste direkt auf Ihrem Bildschirm zu sehen - das schafft Klarheit, Vertrauen und Konsistenz für Ihre Handelsentscheidungen.

IntraScalperEA kommt demnächst mit eingebauter 3-Differenz-Strategie.


Strategie 1 = IntraS1 = Mad Bull kaufen

Strategie 2 = InstraS2 = TF kaufen

Strategie 3 = IntraS3 = Mad Scalper Bull

