NeoBull Breakout Indicator

5

NeoBull Breakout Indicator - Professionelles Breakout-Trading leicht gemacht

Der NeoBull Breakout Indicator ist ein leistungsstarker technischer Indikator für MetaTrader 5, der speziell für Breakout-Trader entwickelt wurde. Er kombiniert bewährte Highest High/Lowest Low Levels mit dem SMA 200 Trendfilter, um hochwahrscheinliche Breakout-Setups zu identifizieren.

Hauptfunktionen:

*Stepped Highest High (20) Linie - Zeigt das höchste Hoch der letzten 20 Perioden als klare, horizontale Linie (wie in TradingView)

*Stepped Lowest Low (20) Linie - Zeigt das tiefste Tief der letzten 20 Perioden als klare, horizontale Linie

*SMA 200 Trendfilter - Identifiziert den übergeordneten Trend für präzisere Signale

*Intelligente Breakout-Alerts:

  • HH Breakout Alert: Wird ausgelöst, wenn der Preis das Highest High durchbricht UND über dem SMA 200 liegt (Aufwärtstrend)
  • LL Breakdown Alert: Wird ausgelöst, wenn der Preis das Lowest Low durchbricht UND unter dem SMA 200 liegt (Abwärtstrend)

*Mobile Push-Benachrichtigungen - Verpassen Sie keine Gelegenheit! Erhalten Sie Alerts direkt auf Ihr Smartphone, egal wo Sie sind

*Popup-Alerts & Sound-Benachrichtigungen - Mehrere Alarmkanäle für maximale Flexibilität

*Anpassbare Parameter:

  • HH/LL Periode (Standard: 20)
  • SMA Periode (Standard: 200)
  • Alarm Ein/Aus
  • Popup, Sound & Mobile Alerts individuell steuerbar

Wie man mit dem NeoBull Breakout Indicator handelt:

1. Setup-Phase:

  • Fügen Sie den Indikator zu Ihrem Chart hinzu (funktioniert auf allen Timeframes)
  • Die grüne Linie zeigt das höchste Hoch der letzten 20 Kerzen
  • Die rote Linie zeigt das tiefste Tief der letzten 20 Kerzen
  • Die gelbe Linie (SMA 200) zeigt den Haupttrend

2. Long-Setup (Kaufen):

  • Warten Sie auf einen Preis-Breakout ÜBER die grüne HH-Linie
  • Bestätigung: Preis muss ÜBER dem SMA 200 sein (Aufwärtstrend)
  • Alert wird automatisch ausgelöst
  • Entry: Bei/nach dem Breakout
  • Stop-Loss: Unter dem Tief der Breakout-Kerze (hält Verluste gering für den nächsten Trade)
  • Take-Profit: 1,5-2x Risk-Reward Ratio oder nächster signifikanter Widerstand

3. Short-Setup (Verkaufen):

  • Warten Sie auf einen Preis-Breakdown UNTER die rote LL-Linie
  • Bestätigung: Preis muss UNTER dem SMA 200 sein (Abwärtstrend)
  • Alert wird automatisch ausgelöst
  • Entry: Bei/nach dem Breakdown
  • Stop-Loss: Über dem Hoch der Breakdown-Kerze (hält Verluste gering für den nächsten Trade)
  • Take-Profit: 1,5-2x Risk-Reward Ratio oder nächste signifikante Unterstützung

4. Risikomanagement:

  • Handeln Sie nur Breakouts in Trendrichtung (SMA 200 Filter)
  • Verwenden Sie immer Stop-Loss Orders
  • Riskieren Sie maximal 1-2% Ihres Kapitals pro Trade
  • Warten Sie auf klare Breakouts mit Momentum (keine falschen Breakouts)
  • Enger Stop-Loss bei der Breakout-Kerze ermöglicht mehrere Versuche mit kleinen Verlusten

5. Best Practices:

  • Funktioniert auf allen Timeframes - wählen Sie den Timeframe, auf dem Sie sich als Trader am wohlsten fühlen
  • Kombinieren Sie mit Volumen-Analyse für stärkere Signale
  • Vermeiden Sie Trading während Major News Events
  • Nutzen Sie die Mobile Alerts, um keine Gelegenheit zu verpassen
  • Nicht alle Breakouts funktionieren - der enge Stop-Loss schützt Ihr Kapital

Für wen ist dieser Indikator geeignet?

✓ Breakout-Trader, die klare Ein- und Ausstiegssignale suchen ✓ Swing-Trader auf höheren Timeframes ✓ Scalper auf niedrigeren Timeframes ✓ Trader, die Trendfolge-Strategien bevorzugen ✓ Berufstätige Trader, die Mobile Alerts benötigen ✓ Anfänger bis fortgeschrittene Trader

Technische Details:

  • Plattform: MetaTrader 5
  • Programmierung: MQL5
  • Chart-Type: Indicator (Chart Window)
  • Kompatibilität: Alle Symbole (Forex, Gold, Indizes, etc.)
  • Timeframes: Alle (M1 bis MN1)

Installation:

  1. Kopieren Sie die .mq5 oder .ex5 Datei in Ihren MT5 Ordner: MQL5/Indicators/
  2. Starten Sie MetaTrader 5 neu oder drücken Sie F4 und kompilieren Sie den Indikator
  3. Ziehen Sie den "NeoBull Breakout Indicator" auf Ihren Chart
  4. Passen Sie die Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen an
  5. Aktivieren Sie Mobile Push-Benachrichtigungen in den MetaTrader 5 Einstellungen

Bewertungen 1
Steve McAndrews
27
Steve McAndrews 2025.12.22 09:55 
 

Funktioniert wunderbar! Wenn es noch eine Android-version geben würde, wäre das toll. Vielen Dank

