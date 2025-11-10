NeoBull Breakout Indicator

Smoothed Supertrend Marco Scherer Indicatori

Smoothed Supertrend Indicator - Indicatore di Tendenza Basato sulla Volatilità con Funzione di Levigatura Lo Smoothed Supertrend Indicator è una variante avanzata dell'indicatore Supertrend classico per MetaTrader 5. Attraverso l'integrazione di una funzione di levigatura aggiuntiva, il rumore di mercato viene ridotto e la qualità dei segnali di tendenza viene migliorata. Descrizione Tecnica: L'indicatore si basa sull'Average True Range (ATR) per misurare la volatilità del mercato e lo combina