NeoBull Breakout Indicator
- Indicatori
- Marco Scherer
- Versione: 1.5
NeoBull Breakout Indicator - Trading di Breakout Professionale Reso Facile
Il NeoBull Breakout Indicator è un potente indicatore tecnico per MetaTrader 5, progettato specificamente per i trader di breakout. Combina livelli comprovati di Massimo Più Alto/Minimo Più Basso con il filtro di trend SMA 200 per identificare setup di breakout ad alta probabilità.
Caratteristiche Principali:
✅ Linea a Gradini Massimo Più Alto (20) - Mostra il massimo più alto degli ultimi 20 periodi come una linea orizzontale chiara (come in TradingView)
✅ Linea a Gradini Minimo Più Basso (20) - Mostra il minimo più basso degli ultimi 20 periodi come una linea orizzontale chiara
✅ Filtro di Trend SMA 200 - Identifica il trend principale per segnali più precisi
✅ Alert Intelligenti di Breakout:
- Alert di Breakout HH: Attivato quando il prezzo rompe sopra il Massimo Più Alto ED è sopra la SMA 200 (trend rialzista)
- Alert di Breakdown LL: Attivato quando il prezzo rompe sotto il Minimo Più Basso ED è sotto la SMA 200 (trend ribassista)
✅ Notifiche Push Mobili - Non perdere mai un'opportunità! Ricevi alert direttamente sul tuo smartphone, ovunque tu sia
✅ Alert Pop-up e Notifiche Sonore - Molteplici canali di allarme per la massima flessibilità
✅ Parametri Personalizzabili:
- Periodo HH/LL (Default: 20)
- Periodo SMA (Default: 200)
- Alert Attivo/Disattivo
- Pop-up, suono e alert mobili controllabili individualmente
Come Fare Trading con il NeoBull Breakout Indicator:
1. Fase di Configurazione:
- Aggiungi l'indicatore al tuo grafico (funziona su tutti i timeframe)
- La linea verde mostra il massimo più alto delle ultime 20 candele
- La linea rossa mostra il minimo più basso delle ultime 20 candele
- La linea gialla (SMA 200) mostra il trend principale
2. Setup Long (Acquisto):
- Attendi un breakout del prezzo SOPRA la linea verde HH
- Conferma: Il prezzo deve essere SOPRA la SMA 200 (trend rialzista)
- ✅ L'alert viene attivato automaticamente
- Entrata: Al/dopo il breakout
- Stop-Loss: Sotto il minimo della candela di breakout (mantiene le perdite piccole per il prossimo trade)
- Take-Profit: Rapporto Rischio-Rendimento 1,5-2x o prossima resistenza significativa
3. Setup Short (Vendita):
- Attendi un breakdown del prezzo SOTTO la linea rossa LL
- Conferma: Il prezzo deve essere SOTTO la SMA 200 (trend ribassista)
- ✅ L'alert viene attivato automaticamente
- Entrata: Al/dopo il breakdown
- Stop-Loss: Sopra il massimo della candela di breakdown (mantiene le perdite piccole per il prossimo trade)
- Take-Profit: Rapporto Rischio-Rendimento 1,5-2x o prossimo supporto significativo
4. Gestione del Rischio:
- Fai trading solo di breakout nella direzione del trend (filtro SMA 200)
- Usa sempre ordini Stop-Loss
- Rischia massimo l'1-2% del tuo capitale per trade
- Attendi breakout chiari con momentum (evita falsi breakout)
- Uno stop-loss stretto alla candela di breakout consente molteplici tentativi con piccole perdite
5. Migliori Pratiche:
- Funziona su tutti i timeframe - scegli il timeframe in cui ti senti più a tuo agio come trader
- Combina con l'analisi del volume per segnali più forti
- Evita di fare trading durante eventi di notizie importanti
- Usa gli Alert Mobili per non perdere nessuna opportunità
- Non tutti i breakout funzionano - lo stop-loss stretto protegge il tuo capitale
Per chi è questo Indicatore?
✓ Trader di breakout che cercano segnali di entrata e uscita chiari ✓ Swing trader su timeframe superiori ✓ Scalper su timeframe inferiori ✓ Trader che preferiscono strategie di trend following ✓ Trader professionisti che necessitano di alert mobili ✓ Trader da principianti ad avanzati
Specifiche Tecniche:
- Piattaforma: MetaTrader 5
- Programmazione: MQL5
- Tipo di Grafico: Indicatore (Finestra Grafico)
- Compatibilità: Tutti i simboli (Forex, Oro, Indici, ecc.)
- Timeframe: Tutti (M1 a MN1)
Installazione:
- Copia il file .mq5 o .ex5 nella tua cartella MT5: MQL5/Indicators/
- Riavvia MetaTrader 5 o premi F4 e compila l'indicatore
- Trascina il "NeoBull Breakout Indicator" sul tuo grafico
- Regola le impostazioni secondo le tue esigenze
- Attiva le Notifiche Push Mobili nelle impostazioni di MetaTrader 5