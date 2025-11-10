NeoBull Breakout Indicator

NeoBull Breakout Indicator - Trading di Breakout Professionale Reso Facile

Il NeoBull Breakout Indicator è un potente indicatore tecnico per MetaTrader 5, progettato specificamente per i trader di breakout. Combina livelli comprovati di Massimo Più Alto/Minimo Più Basso con il filtro di trend SMA 200 per identificare setup di breakout ad alta probabilità.

Caratteristiche Principali:

Linea a Gradini Massimo Più Alto (20) - Mostra il massimo più alto degli ultimi 20 periodi come una linea orizzontale chiara (come in TradingView)

Linea a Gradini Minimo Più Basso (20) - Mostra il minimo più basso degli ultimi 20 periodi come una linea orizzontale chiara

Filtro di Trend SMA 200 - Identifica il trend principale per segnali più precisi

Alert Intelligenti di Breakout:

  • Alert di Breakout HH: Attivato quando il prezzo rompe sopra il Massimo Più Alto ED è sopra la SMA 200 (trend rialzista)
  • Alert di Breakdown LL: Attivato quando il prezzo rompe sotto il Minimo Più Basso ED è sotto la SMA 200 (trend ribassista)

Notifiche Push Mobili - Non perdere mai un'opportunità! Ricevi alert direttamente sul tuo smartphone, ovunque tu sia

Alert Pop-up e Notifiche Sonore - Molteplici canali di allarme per la massima flessibilità

Parametri Personalizzabili:

  • Periodo HH/LL (Default: 20)
  • Periodo SMA (Default: 200)
  • Alert Attivo/Disattivo
  • Pop-up, suono e alert mobili controllabili individualmente

Come Fare Trading con il NeoBull Breakout Indicator:

1. Fase di Configurazione:

  • Aggiungi l'indicatore al tuo grafico (funziona su tutti i timeframe)
  • La linea verde mostra il massimo più alto delle ultime 20 candele
  • La linea rossa mostra il minimo più basso delle ultime 20 candele
  • La linea gialla (SMA 200) mostra il trend principale

2. Setup Long (Acquisto):

  • Attendi un breakout del prezzo SOPRA la linea verde HH
  • Conferma: Il prezzo deve essere SOPRA la SMA 200 (trend rialzista)
  • ✅ L'alert viene attivato automaticamente
  • Entrata: Al/dopo il breakout
  • Stop-Loss: Sotto il minimo della candela di breakout (mantiene le perdite piccole per il prossimo trade)
  • Take-Profit: Rapporto Rischio-Rendimento 1,5-2x o prossima resistenza significativa

3. Setup Short (Vendita):

  • Attendi un breakdown del prezzo SOTTO la linea rossa LL
  • Conferma: Il prezzo deve essere SOTTO la SMA 200 (trend ribassista)
  • ✅ L'alert viene attivato automaticamente
  • Entrata: Al/dopo il breakdown
  • Stop-Loss: Sopra il massimo della candela di breakdown (mantiene le perdite piccole per il prossimo trade)
  • Take-Profit: Rapporto Rischio-Rendimento 1,5-2x o prossimo supporto significativo

4. Gestione del Rischio:

  • Fai trading solo di breakout nella direzione del trend (filtro SMA 200)
  • Usa sempre ordini Stop-Loss
  • Rischia massimo l'1-2% del tuo capitale per trade
  • Attendi breakout chiari con momentum (evita falsi breakout)
  • Uno stop-loss stretto alla candela di breakout consente molteplici tentativi con piccole perdite

5. Migliori Pratiche:

  • Funziona su tutti i timeframe - scegli il timeframe in cui ti senti più a tuo agio come trader
  • Combina con l'analisi del volume per segnali più forti
  • Evita di fare trading durante eventi di notizie importanti
  • Usa gli Alert Mobili per non perdere nessuna opportunità
  • Non tutti i breakout funzionano - lo stop-loss stretto protegge il tuo capitale

Per chi è questo Indicatore?

✓ Trader di breakout che cercano segnali di entrata e uscita chiari ✓ Swing trader su timeframe superiori ✓ Scalper su timeframe inferiori ✓ Trader che preferiscono strategie di trend following ✓ Trader professionisti che necessitano di alert mobili ✓ Trader da principianti ad avanzati

Specifiche Tecniche:

  • Piattaforma: MetaTrader 5
  • Programmazione: MQL5
  • Tipo di Grafico: Indicatore (Finestra Grafico)
  • Compatibilità: Tutti i simboli (Forex, Oro, Indici, ecc.)
  • Timeframe: Tutti (M1 a MN1)

Installazione:

  1. Copia il file .mq5 o .ex5 nella tua cartella MT5: MQL5/Indicators/
  2. Riavvia MetaTrader 5 o premi F4 e compila l'indicatore
  3. Trascina il "NeoBull Breakout Indicator" sul tuo grafico
  4. Regola le impostazioni secondo le tue esigenze
  5. Attiva le Notifiche Push Mobili nelle impostazioni di MetaTrader 5

