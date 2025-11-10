NeoBull Breakout Indicator - Profesyonel Kırılım Ticareti Kolaylaştı

NeoBull Breakout Indicator, özellikle kırılım yatırımcıları için tasarlanmış MetaTrader 5 için güçlü bir teknik göstergedir. Yüksek olasılıklı kırılım kurulumlarını belirlemek için kanıtlanmış En Yüksek/En Düşük seviyelerini SMA 200 trend filtresi ile birleştirir.

Ana Özellikler:

✅ Basamaklı En Yüksek (20) Çizgisi - Son 20 periyodun en yüksek değerini net bir yatay çizgi olarak gösterir (TradingView'daki gibi)

✅ Basamaklı En Düşük (20) Çizgisi - Son 20 periyodun en düşük değerini net bir yatay çizgi olarak gösterir

✅ SMA 200 Trend Filtresi - Daha kesin sinyaller için ana trendi tanımlar

✅ Akıllı Kırılım Uyarıları:

HH Kırılım Uyarısı : Fiyat En Yüksek değeri kırdığında VE SMA 200'ün üzerinde olduğunda tetiklenir (yükseliş trendi)

: Fiyat En Yüksek değeri kırdığında VE SMA 200'ün üzerinde olduğunda tetiklenir (yükseliş trendi) LL Kırılım Uyarısı: Fiyat En Düşük değeri kırdığında VE SMA 200'ün altında olduğunda tetiklenir (düşüş trendi)

✅ Mobil Bildirimler - Hiçbir fırsatı kaçırmayın! Nerede olursanız olun akıllı telefonunuzda doğrudan uyarı alın

✅ Pop-up Uyarıları ve Ses Bildirimleri - Maksimum esneklik için birden fazla alarm kanalı

✅ Özelleştirilebilir Parametreler:

HH/LL Periyodu (Varsayılan: 20)

SMA Periyodu (Varsayılan: 200)

Uyarılar Açık/Kapalı

Pop-up, ses ve mobil uyarılar ayrı ayrı kontrol edilebilir

NeoBull Breakout Indicator ile Nasıl İşlem Yapılır:

1. Kurulum Aşaması:

Göstergeyi grafiğinize ekleyin (tüm zaman dilimlerinde çalışır)

Yeşil çizgi son 20 mumun en yüksek değerini gösterir

Kırmızı çizgi son 20 mumun en düşük değerini gösterir

Sarı çizgi (SMA 200) ana trendi gösterir

2. Long Kurulumu (Alış):

Fiyatın yeşil HH çizgisinin ÜZERİNE kırılmasını bekleyin

Onay: Fiyat SMA 200'ün ÜZERİNDE olmalıdır (yükseliş trendi)

✅ Uyarı otomatik olarak tetiklenir

Giriş : Kırılımda/sonrasında

: Kırılımda/sonrasında Stop-Loss : Kırılım mumunun düşüğünün altında (bir sonraki işlem için kayıpları küçük tutar)

: Kırılım mumunun düşüğünün altında (bir sonraki işlem için kayıpları küçük tutar) Take-Profit: Risk-Ödül Oranı 1,5-2x veya bir sonraki önemli direnç

3. Short Kurulumu (Satış):

Fiyatın kırmızı LL çizgisinin ALTİNA kırılmasını bekleyin

Onay: Fiyat SMA 200'ün ALTİNDA olmalıdır (düşüş trendi)

✅ Uyarı otomatik olarak tetiklenir

Giriş : Kırılımda/sonrasında

: Kırılımda/sonrasında Stop-Loss : Kırılım mumunun yükseğinin üstünde (bir sonraki işlem için kayıpları küçük tutar)

: Kırılım mumunun yükseğinin üstünde (bir sonraki işlem için kayıpları küçük tutar) Take-Profit: Risk-Ödül Oranı 1,5-2x veya bir sonraki önemli destek

4. Risk Yönetimi:

Sadece trend yönündeki kırılımlarla işlem yapın (SMA 200 filtresi)

Her zaman Stop-Loss emirleri kullanın

İşlem başına sermayenizin maksimum %1-2'sini riske atın

Momentumlu net kırılımları bekleyin (sahte kırılımlardan kaçının)

Kırılım mumunda sıkı stop-loss, küçük kayıplarla birden fazla deneme sağlar

5. En İyi Uygulamalar:

Tüm zaman dilimlerinde çalışır - bir yatırımcı olarak kendinizi en rahat hissettiğiniz zaman dilimini seçin

Daha güçlü sinyaller için hacim analiziyle birleştirin

Önemli haber olayları sırasında işlem yapmaktan kaçının

Hiçbir fırsatı kaçırmamak için Mobil Uyarıları kullanın

Tüm kırılımlar işe yaramaz - sıkı stop-loss sermayenizi korur

Bu Gösterge Kimin İçin?

✓ Net giriş ve çıkış sinyalleri arayan kırılım yatırımcıları ✓ Daha yüksek zaman dilimlerinde swing yatırımcıları ✓ Daha düşük zaman dilimlerinde scalper'lar ✓ Trend takibi stratejilerini tercih eden yatırımcılar ✓ Mobil uyarılara ihtiyaç duyan profesyonel yatırımcılar ✓ Başlangıçtan ileri seviyeye kadar yatırımcılar

Teknik Özellikler:

Platform : MetaTrader 5

: MetaTrader 5 Programlama : MQL5

: MQL5 Grafik Türü : Gösterge (Grafik Penceresi)

: Gösterge (Grafik Penceresi) Uyumluluk : Tüm semboller (Forex, Altın, Endeksler vb.)

: Tüm semboller (Forex, Altın, Endeksler vb.) Zaman Dilimleri: Tümü (M1'den MN1'e)

Kurulum: