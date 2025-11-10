NeoBull Breakout Indicator
- Göstergeler
- Marco Scherer
- Sürüm: 1.5
NeoBull Breakout Indicator - Profesyonel Kırılım Ticareti Kolaylaştı
NeoBull Breakout Indicator, özellikle kırılım yatırımcıları için tasarlanmış MetaTrader 5 için güçlü bir teknik göstergedir. Yüksek olasılıklı kırılım kurulumlarını belirlemek için kanıtlanmış En Yüksek/En Düşük seviyelerini SMA 200 trend filtresi ile birleştirir.
Ana Özellikler:
✅ Basamaklı En Yüksek (20) Çizgisi - Son 20 periyodun en yüksek değerini net bir yatay çizgi olarak gösterir (TradingView'daki gibi)
✅ Basamaklı En Düşük (20) Çizgisi - Son 20 periyodun en düşük değerini net bir yatay çizgi olarak gösterir
✅ SMA 200 Trend Filtresi - Daha kesin sinyaller için ana trendi tanımlar
✅ Akıllı Kırılım Uyarıları:
- HH Kırılım Uyarısı: Fiyat En Yüksek değeri kırdığında VE SMA 200'ün üzerinde olduğunda tetiklenir (yükseliş trendi)
- LL Kırılım Uyarısı: Fiyat En Düşük değeri kırdığında VE SMA 200'ün altında olduğunda tetiklenir (düşüş trendi)
✅ Mobil Bildirimler - Hiçbir fırsatı kaçırmayın! Nerede olursanız olun akıllı telefonunuzda doğrudan uyarı alın
✅ Pop-up Uyarıları ve Ses Bildirimleri - Maksimum esneklik için birden fazla alarm kanalı
✅ Özelleştirilebilir Parametreler:
- HH/LL Periyodu (Varsayılan: 20)
- SMA Periyodu (Varsayılan: 200)
- Uyarılar Açık/Kapalı
- Pop-up, ses ve mobil uyarılar ayrı ayrı kontrol edilebilir
NeoBull Breakout Indicator ile Nasıl İşlem Yapılır:
1. Kurulum Aşaması:
- Göstergeyi grafiğinize ekleyin (tüm zaman dilimlerinde çalışır)
- Yeşil çizgi son 20 mumun en yüksek değerini gösterir
- Kırmızı çizgi son 20 mumun en düşük değerini gösterir
- Sarı çizgi (SMA 200) ana trendi gösterir
2. Long Kurulumu (Alış):
- Fiyatın yeşil HH çizgisinin ÜZERİNE kırılmasını bekleyin
- Onay: Fiyat SMA 200'ün ÜZERİNDE olmalıdır (yükseliş trendi)
- ✅ Uyarı otomatik olarak tetiklenir
- Giriş: Kırılımda/sonrasında
- Stop-Loss: Kırılım mumunun düşüğünün altında (bir sonraki işlem için kayıpları küçük tutar)
- Take-Profit: Risk-Ödül Oranı 1,5-2x veya bir sonraki önemli direnç
3. Short Kurulumu (Satış):
- Fiyatın kırmızı LL çizgisinin ALTİNA kırılmasını bekleyin
- Onay: Fiyat SMA 200'ün ALTİNDA olmalıdır (düşüş trendi)
- ✅ Uyarı otomatik olarak tetiklenir
- Giriş: Kırılımda/sonrasında
- Stop-Loss: Kırılım mumunun yükseğinin üstünde (bir sonraki işlem için kayıpları küçük tutar)
- Take-Profit: Risk-Ödül Oranı 1,5-2x veya bir sonraki önemli destek
4. Risk Yönetimi:
- Sadece trend yönündeki kırılımlarla işlem yapın (SMA 200 filtresi)
- Her zaman Stop-Loss emirleri kullanın
- İşlem başına sermayenizin maksimum %1-2'sini riske atın
- Momentumlu net kırılımları bekleyin (sahte kırılımlardan kaçının)
- Kırılım mumunda sıkı stop-loss, küçük kayıplarla birden fazla deneme sağlar
5. En İyi Uygulamalar:
- Tüm zaman dilimlerinde çalışır - bir yatırımcı olarak kendinizi en rahat hissettiğiniz zaman dilimini seçin
- Daha güçlü sinyaller için hacim analiziyle birleştirin
- Önemli haber olayları sırasında işlem yapmaktan kaçının
- Hiçbir fırsatı kaçırmamak için Mobil Uyarıları kullanın
- Tüm kırılımlar işe yaramaz - sıkı stop-loss sermayenizi korur
Bu Gösterge Kimin İçin?
✓ Net giriş ve çıkış sinyalleri arayan kırılım yatırımcıları ✓ Daha yüksek zaman dilimlerinde swing yatırımcıları ✓ Daha düşük zaman dilimlerinde scalper'lar ✓ Trend takibi stratejilerini tercih eden yatırımcılar ✓ Mobil uyarılara ihtiyaç duyan profesyonel yatırımcılar ✓ Başlangıçtan ileri seviyeye kadar yatırımcılar
Teknik Özellikler:
- Platform: MetaTrader 5
- Programlama: MQL5
- Grafik Türü: Gösterge (Grafik Penceresi)
- Uyumluluk: Tüm semboller (Forex, Altın, Endeksler vb.)
- Zaman Dilimleri: Tümü (M1'den MN1'e)
Kurulum:
- .mq5 veya .ex5 dosyasını MT5 klasörünüze kopyalayın: MQL5/Indicators/
- MetaTrader 5'i yeniden başlatın veya F4'e basın ve göstergeyi derleyin
- "NeoBull Breakout Indicator"ü grafiğinize sürükleyin
- Ayarları ihtiyaçlarınıza göre düzenleyin
- MetaTrader 5 ayarlarında Mobil Bildirimler'i etkinleştirin