NeoBull Breakout Indicator

NeoBull Breakout Indicator - Profesyonel Kırılım Ticareti Kolaylaştı

NeoBull Breakout Indicator, özellikle kırılım yatırımcıları için tasarlanmış MetaTrader 5 için güçlü bir teknik göstergedir. Yüksek olasılıklı kırılım kurulumlarını belirlemek için kanıtlanmış En Yüksek/En Düşük seviyelerini SMA 200 trend filtresi ile birleştirir.

Ana Özellikler:

Basamaklı En Yüksek (20) Çizgisi - Son 20 periyodun en yüksek değerini net bir yatay çizgi olarak gösterir (TradingView'daki gibi)

Basamaklı En Düşük (20) Çizgisi - Son 20 periyodun en düşük değerini net bir yatay çizgi olarak gösterir

SMA 200 Trend Filtresi - Daha kesin sinyaller için ana trendi tanımlar

Akıllı Kırılım Uyarıları:

  • HH Kırılım Uyarısı: Fiyat En Yüksek değeri kırdığında VE SMA 200'ün üzerinde olduğunda tetiklenir (yükseliş trendi)
  • LL Kırılım Uyarısı: Fiyat En Düşük değeri kırdığında VE SMA 200'ün altında olduğunda tetiklenir (düşüş trendi)

Mobil Bildirimler - Hiçbir fırsatı kaçırmayın! Nerede olursanız olun akıllı telefonunuzda doğrudan uyarı alın

Pop-up Uyarıları ve Ses Bildirimleri - Maksimum esneklik için birden fazla alarm kanalı

Özelleştirilebilir Parametreler:

  • HH/LL Periyodu (Varsayılan: 20)
  • SMA Periyodu (Varsayılan: 200)
  • Uyarılar Açık/Kapalı
  • Pop-up, ses ve mobil uyarılar ayrı ayrı kontrol edilebilir

NeoBull Breakout Indicator ile Nasıl İşlem Yapılır:

1. Kurulum Aşaması:

  • Göstergeyi grafiğinize ekleyin (tüm zaman dilimlerinde çalışır)
  • Yeşil çizgi son 20 mumun en yüksek değerini gösterir
  • Kırmızı çizgi son 20 mumun en düşük değerini gösterir
  • Sarı çizgi (SMA 200) ana trendi gösterir

2. Long Kurulumu (Alış):

  • Fiyatın yeşil HH çizgisinin ÜZERİNE kırılmasını bekleyin
  • Onay: Fiyat SMA 200'ün ÜZERİNDE olmalıdır (yükseliş trendi)
  • ✅ Uyarı otomatik olarak tetiklenir
  • Giriş: Kırılımda/sonrasında
  • Stop-Loss: Kırılım mumunun düşüğünün altında (bir sonraki işlem için kayıpları küçük tutar)
  • Take-Profit: Risk-Ödül Oranı 1,5-2x veya bir sonraki önemli direnç

3. Short Kurulumu (Satış):

  • Fiyatın kırmızı LL çizgisinin ALTİNA kırılmasını bekleyin
  • Onay: Fiyat SMA 200'ün ALTİNDA olmalıdır (düşüş trendi)
  • ✅ Uyarı otomatik olarak tetiklenir
  • Giriş: Kırılımda/sonrasında
  • Stop-Loss: Kırılım mumunun yükseğinin üstünde (bir sonraki işlem için kayıpları küçük tutar)
  • Take-Profit: Risk-Ödül Oranı 1,5-2x veya bir sonraki önemli destek

4. Risk Yönetimi:

  • Sadece trend yönündeki kırılımlarla işlem yapın (SMA 200 filtresi)
  • Her zaman Stop-Loss emirleri kullanın
  • İşlem başına sermayenizin maksimum %1-2'sini riske atın
  • Momentumlu net kırılımları bekleyin (sahte kırılımlardan kaçının)
  • Kırılım mumunda sıkı stop-loss, küçük kayıplarla birden fazla deneme sağlar

5. En İyi Uygulamalar:

  • Tüm zaman dilimlerinde çalışır - bir yatırımcı olarak kendinizi en rahat hissettiğiniz zaman dilimini seçin
  • Daha güçlü sinyaller için hacim analiziyle birleştirin
  • Önemli haber olayları sırasında işlem yapmaktan kaçının
  • Hiçbir fırsatı kaçırmamak için Mobil Uyarıları kullanın
  • Tüm kırılımlar işe yaramaz - sıkı stop-loss sermayenizi korur

Bu Gösterge Kimin İçin?

✓ Net giriş ve çıkış sinyalleri arayan kırılım yatırımcıları ✓ Daha yüksek zaman dilimlerinde swing yatırımcıları ✓ Daha düşük zaman dilimlerinde scalper'lar ✓ Trend takibi stratejilerini tercih eden yatırımcılar ✓ Mobil uyarılara ihtiyaç duyan profesyonel yatırımcılar ✓ Başlangıçtan ileri seviyeye kadar yatırımcılar

Teknik Özellikler:

  • Platform: MetaTrader 5
  • Programlama: MQL5
  • Grafik Türü: Gösterge (Grafik Penceresi)
  • Uyumluluk: Tüm semboller (Forex, Altın, Endeksler vb.)
  • Zaman Dilimleri: Tümü (M1'den MN1'e)

Kurulum:

  1. .mq5 veya .ex5 dosyasını MT5 klasörünüze kopyalayın: MQL5/Indicators/
  2. MetaTrader 5'i yeniden başlatın veya F4'e basın ve göstergeyi derleyin
  3. "NeoBull Breakout Indicator"ü grafiğinize sürükleyin
  4. Ayarları ihtiyaçlarınıza göre düzenleyin
  5. MetaTrader 5 ayarlarında Mobil Bildirimler'i etkinleştirin

