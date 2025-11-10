NeoBull Breakout Indicator
- 指标
- Marco Scherer
- 版本: 1.5
NeoBull Breakout Indicator - 专业突破交易变得简单
NeoBull Breakout Indicator 是一款专为突破交易者设计的强大MetaTrader 5技术指标。它结合了经过验证的最高价/最低价水平与SMA 200趋势过滤器，以识别高概率突破设置。
主要功能：
*阶梯式最高价(20)线 - 以清晰的水平线显示最近20个周期的最高价（如TradingView中）
*阶梯式最低价(20)线 - 以清晰的水平线显示最近20个周期的最低价
*SMA 200趋势过滤器 - 识别主要趋势以获得更精确的信号
*智能突破警报：
- HH突破警报：当价格突破最高价且高于SMA 200时触发（上升趋势）
- LL跌破警报：当价格跌破最低价且低于SMA 200时触发（下降趋势）
*移动推送通知 - 永不错过机会！无论您身在何处，都可直接在智能手机上接收警报
*弹出警报和声音通知 - 多个警报渠道，提供最大灵活性
*可自定义参数：
- HH/LL周期（默认：20）
- SMA周期（默认：200）
- 警报开/关
- 弹出窗口、声音和移动警报可单独控制
如何使用NeoBull Breakout Indicator进行交易：
1. 设置阶段：
- 将指标添加到您的图表（适用于所有时间周期）
- 绿线显示最近20根蜡烛的最高价
- 红线显示最近20根蜡烛的最低价
- 黄线（SMA 200）显示主要趋势
2. 做多设置（买入）：
- 等待价格突破绿色HH线之上
- 确认：价格必须高于SMA 200（上升趋势）
- 自动触发警报
- 入场：在突破时/之后
- 止损：突破蜡烛低点下方（保持损失较小以进行下一笔交易）
- 止盈：1.5-2倍风险回报比或下一个重要阻力位
3. 做空设置（卖出）：
- 等待价格跌破红色LL线之下
- 确认：价格必须低于SMA 200（下降趋势）
- 自动触发警报
- 入场：在跌破时/之后
- 止损：跌破蜡烛高点上方（保持损失较小以进行下一笔交易）
- 止盈：1.5-2倍风险回报比或下一个重要支撑位
4. 风险管理：
- 仅在趋势方向进行突破交易（SMA 200过滤器）
- 始终使用止损订单
- 每笔交易最多冒险1-2%的资金
- 等待清晰的突破和动量（避免假突破）
- 在突破蜡烛处设置紧密止损，允许以小额损失进行多次尝试
5. 最佳实践：
- 适用于所有时间周期 - 选择您作为交易者最舒适的时间周期
- 结合成交量分析以获得更强信号
- 避免在重大新闻事件期间交易
- 使用移动警报，永不错过机会
- 并非所有突破都有效 - 紧密止损保护您的资金
此指标适合谁？
✓ 寻求清晰入场和出场信号的突破交易者 ✓ 在较高时间周期进行波段交易的交易者 ✓ 在较低时间周期进行剥头皮交易的交易者 ✓ 偏好趋势跟踪策略的交易者 ✓ 需要移动警报的专业交易者 ✓ 从初学者到高级的交易者
技术规格：
- 平台：MetaTrader 5
- 编程：MQL5
- 图表类型：指标（图表窗口）
- 兼容性：所有品种（外汇、黄金、指数等）
- 时间周期：所有（M1至MN1）
安装：
- 将.mq5或.ex5文件复制到您的MT5文件夹： MQL5/Indicators/
- 重启MetaTrader 5或按F4并编译指标
- 将"NeoBull Breakout Indicator"拖到您的图表上
- 根据需要调整设置
- 在MetaTrader 5设置中启用移动推送通知
Funktioniert wunderbar! Wenn es noch eine Android-version geben würde, wäre das toll. Vielen Dank