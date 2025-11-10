NeoBull Breakout Indicator
- インディケータ
- Marco Scherer
- バージョン: 1.5
NeoBull Breakout Indicator - プロフェッショナルなブレイクアウト取引を簡単に
NeoBull Breakout Indicatorは、ブレイクアウトトレーダー専用に設計されたMetaTrader 5の強力なテクニカル指標です。実証済みのHighest High/Lowest Lowレベルと200SMAトレンドフィルターを組み合わせて、高確率のブレイクアウトセットアップを特定します。
主な機能：
*ステップ式Highest High（20）ライン - 過去20期間の最高値を明確な水平線として表示（TradingViewのように）
*ステップ式Lowest Low（20）ライン - 過去20期間の最安値を明確な水平線として表示
*200SMAトレンドフィルター - より正確なシグナルのためにメイントレンドを識別
*インテリジェントなブレイクアウトアラート：
- HHブレイクアウトアラート：価格がHighest Highを上抜け、かつ200SMAより上にある場合に発動（上昇トレンド）
- LLブレイクダウンアラート：価格がLowest Lowを下抜け、かつ200SMAより下にある場合に発動（下降トレンド）
*モバイルプッシュ通知 - チャンスを逃しません！どこにいてもスマートフォンで直接アラートを受信
*ポップアップアラートとサウンド通知 - 最大限の柔軟性のための複数のアラームチャネル
*カスタマイズ可能なパラメータ：
- HH/LL期間（デフォルト：20）
- SMA期間（デフォルト：200）
- アラートのオン/オフ
- ポップアップ、サウンド、モバイルアラートを個別に制御可能
NeoBull Breakout Indicatorでの取引方法：
1. セットアップ段階：
- インジケーターをチャートに追加（すべての時間足で動作）
- 緑のラインは過去20本のローソク足の最高値を示します
- 赤のラインは過去20本のローソク足の最安値を示します
- 黄色のライン（200SMA）はメイントレンドを示します
2. ロングセットアップ（買い）：
- 緑のHHラインを上に抜ける価格ブレイクアウトを待つ
- 確認：価格が200SMAより上にある必要があります（上昇トレンド）
- アラートが自動的に発動
- エントリー：ブレイクアウト時/後
- ストップロス：ブレイクアウトローソク足の安値の下（次のトレードのために損失を小さく保つ）
- テイクプロフィット：リスクリワード比1.5-2倍または次の重要なレジスタンス
3. ショートセットアップ（売り）：
- 赤のLLラインを下に抜ける価格ブレイクダウンを待つ
- 確認：価格が200SMAより下にある必要があります（下降トレンド）
- アラートが自動的に発動
- エントリー：ブレイクダウン時/後
- ストップロス：ブレイクダウンローソク足の高値の上（次のトレードのために損失を小さく保つ）
- テイクプロフィット：リスクリワード比1.5-2倍または次の重要なサポート
4. リスク管理：
- トレンド方向のブレイクアウトのみ取引（200SMAフィルター）
- 常にストップロス注文を使用
- 1トレードあたり資金の最大1-2%をリスクに
- 明確な勢いのあるブレイクアウトを待つ（偽のブレイクアウトを避ける）
- ブレイクアウトローソク足でのタイトなストップロスにより、小さな損失で複数回の試行が可能
5. ベストプラクティス：
- すべての時間足で機能 - トレーダーとして最も快適に感じる時間足を選択
- より強力なシグナルのために出来高分析と組み合わせる
- 重要なニュースイベント中の取引を避ける
- モバイルアラートを使用してチャンスを逃さない
- すべてのブレイクアウトが機能するわけではない - タイトなストップロスが資金を保護
このインジケーターは誰のため？
✓ 明確なエントリーとエグジットシグナルを求めるブレイクアウトトレーダー ✓ 上位時間足のスイングトレーダー ✓ 下位時間足のスキャルパー ✓ トレンドフォロー戦略を好むトレーダー ✓ モバイルアラートが必要なプロフェッショナルトレーダー ✓ 初心者から上級者までのトレーダー
技術仕様：
- プラットフォーム：MetaTrader 5
- プログラミング：MQL5
- チャートタイプ：インジケーター（チャートウィンドウ）
- 互換性：すべてのシンボル（FX、ゴールド、インデックスなど）
- 時間足：すべて（M1からMN1まで）
インストール：
- .mq5または.ex5ファイルをMT5フォルダにコピー： MQL5/Indicators/
- MetaTrader 5を再起動するか、F4を押してインジケーターをコンパイル
- 「NeoBull Breakout Indicator」をチャートにドラッグ
- ニーズに応じて設定を調整
- MetaTrader 5設定でモバイルプッシュ通知を有効化
Funktioniert wunderbar! Wenn es noch eine Android-version geben würde, wäre das toll. Vielen Dank