NeoBull Breakout Indicator

Smoothed Supertrend Marco Scherer Indicateurs

Smoothed Supertrend Indicator - Indicateur de Tendance Basé sur la Volatilité avec Fonction de Lissage Le Smoothed Supertrend Indicator est une variante avancée de l'indicateur Supertrend classique pour MetaTrader 5. Grâce à l'intégration d'une fonction de lissage supplémentaire, le bruit du marché est réduit et la qualité des signaux de tendance est améliorée. Description Technique: L'indicateur est basé sur l'Average True Range (ATR) pour mesurer la volatilité du marché et le combine avec un