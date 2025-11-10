NeoBull Breakout Indicator
- Indicateurs
- Marco Scherer
- Version: 1.5
NeoBull Breakout Indicator - Trading de Rupture Professionnel Simplifié
Le NeoBull Breakout Indicator est un indicateur technique puissant pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour les traders de rupture. Il combine des niveaux éprouvés de Plus Haut/Plus Bas avec le filtre de tendance SMA 200 pour identifier des configurations de rupture à haute probabilité.
Fonctionnalités Principales:
✅ Ligne Échelonnée Plus Haut (20) - Affiche le plus haut des 20 dernières périodes sous forme de ligne horizontale claire (comme dans TradingView)
✅ Ligne Échelonnée Plus Bas (20) - Affiche le plus bas des 20 dernières périodes sous forme de ligne horizontale claire
✅ Filtre de Tendance SMA 200 - Identifie la tendance principale pour des signaux plus précis
✅ Alertes de Rupture Intelligentes:
- Alerte de Rupture HH: Déclenchée lorsque le prix dépasse le Plus Haut ET est au-dessus de la SMA 200 (tendance haussière)
- Alerte de Rupture LL: Déclenchée lorsque le prix passe sous le Plus Bas ET est en dessous de la SMA 200 (tendance baissière)
✅ Notifications Push Mobiles - Ne manquez aucune opportunité! Recevez des alertes directement sur votre smartphone, où que vous soyez
✅ Alertes Pop-up et Notifications Sonores - Plusieurs canaux d'alarme pour une flexibilité maximale
✅ Paramètres Personnalisables:
- Période HH/LL (Par défaut: 20)
- Période SMA (Par défaut: 200)
- Alertes Activé/Désactivé
- Pop-ups, son et alertes mobiles contrôlables individuellement
Comment Trader avec le NeoBull Breakout Indicator:
1. Phase de Configuration:
- Ajoutez l'indicateur à votre graphique (fonctionne sur tous les timeframes)
- La ligne verte montre le plus haut des 20 dernières bougies
- La ligne rouge montre le plus bas des 20 dernières bougies
- La ligne jaune (SMA 200) montre la tendance principale
2. Configuration Long (Achat):
- Attendez une rupture du prix AU-DESSUS de la ligne verte HH
- Confirmation: Le prix doit être AU-DESSUS de la SMA 200 (tendance haussière)
- ✅ L'alerte se déclenche automatiquement
- Entrée: Au/après la rupture
- Stop-Loss: En dessous du plus bas de la bougie de rupture (garde les pertes faibles pour le prochain trade)
- Take-Profit: Ratio Risque-Récompense 1,5-2x ou prochaine résistance significative
3. Configuration Short (Vente):
- Attendez une rupture du prix EN DESSOUS de la ligne rouge LL
- Confirmation: Le prix doit être EN DESSOUS de la SMA 200 (tendance baissière)
- ✅ L'alerte se déclenche automatiquement
- Entrée: Au/après la rupture
- Stop-Loss: Au-dessus du plus haut de la bougie de rupture (garde les pertes faibles pour le prochain trade)
- Take-Profit: Ratio Risque-Récompense 1,5-2x ou prochain support significatif
4. Gestion du Risque:
- Tradez uniquement les ruptures dans la direction de la tendance (filtre SMA 200)
- Utilisez toujours des ordres Stop-Loss
- Risquez maximum 1-2% de votre capital par trade
- Attendez des ruptures claires avec momentum (évitez les fausses ruptures)
- Un stop-loss serré à la bougie de rupture permet plusieurs tentatives avec de petites pertes
5. Meilleures Pratiques:
- Fonctionne sur tous les timeframes - choisissez le timeframe où vous vous sentez le plus à l'aise en tant que trader
- Combinez avec l'analyse de volume pour des signaux plus forts
- Évitez de trader pendant les événements d'actualités majeurs
- Utilisez les Alertes Mobiles pour ne manquer aucune opportunité
- Toutes les ruptures ne fonctionnent pas - le stop-loss serré protège votre capital
Pour qui est cet Indicateur?
✓ Traders de rupture cherchant des signaux d'entrée et de sortie clairs ✓ Swing traders sur timeframes supérieurs ✓ Scalpers sur timeframes inférieurs ✓ Traders préférant les stratégies de suivi de tendance ✓ Traders professionnels nécessitant des alertes mobiles ✓ Traders débutants à avancés
Spécifications Techniques:
- Plateforme: MetaTrader 5
- Programmation: MQL5
- Type de Graphique: Indicateur (Fenêtre de Graphique)
- Compatibilité: Tous les symboles (Forex, Or, Indices, etc.)
- Timeframes: Tous (M1 à MN1)
Installation:
- Copiez le fichier .mq5 ou .ex5 dans votre dossier MT5: MQL5/Indicators/
- Redémarrez MetaTrader 5 ou appuyez sur F4 et compilez l'indicateur
- Faites glisser le "NeoBull Breakout Indicator" sur votre graphique
- Ajustez les paramètres selon vos besoins
- Activez les Notifications Push Mobiles dans les paramètres de MetaTrader 5