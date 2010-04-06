Smoothed Supertrend MT4

Smoothed Supertrend Indicator - Volatilitätsbasierter Trendindikator mit Glättungsfunktion

Der Smoothed Supertrend Indicator ist eine erweiterte Variante des klassischen Supertrend-Indikators für MetaTrader 4. Durch die Integration einer zusätzlichen Glättungsfunktion werden Marktrauschen reduziert und die Qualität der Trendsignale verbessert.

Technische Beschreibung: Der Indikator basiert auf dem Average True Range (ATR) zur Messung der Marktvolatilität und kombiniert diesen mit einer Moving Average Glättung der Preisdaten. Die resultierende Linie zeigt die aktuelle Trendrichtung an und passt sich dynamisch an Volatilitätsänderungen an.

Berechnungsmethode:

  1. Berechnung des gleitenden Durchschnitts der Preise (MA)
  2. Berechnung des Average True Range (ATR) über N Perioden
  3. Berechnung der oberen und unteren Bänder:
    • Upper Band = MA + (ATR × Multiplikator)
    • Lower Band = MA - (ATR × Multiplikator)
  4. Trendbestimmung basierend auf Schlusskurs-Position relativ zu den Bändern
  5. Stepped-Logic: Linien ändern sich nur bei Trendwechsel

Eingabeparameter:

  • ATR_Period (Standard: 10) - Anzahl der Perioden für ATR-Berechnung
  • ATR_Multiplier (Standard: 3.0) - Multiplikator für Bandbreite
  • Smoothing_Period (Standard: 5) - Anzahl der Perioden für Preisglättung
  • MA_Method (Standard: SMA) - Methode des gleitenden Durchschnitts (SMA, EMA, SMMA, LWMA)
  • Bullish_Color (Standard: Blue) - Farbe für Aufwärtstrend
  • Bearish_Color (Standard: Red) - Farbe für Abwärtstrend
  • Line_Width (Standard: 2) - Linienbreite

Signal-Generierung:

  • Bullish-Signal: Schlusskurs kreuzt von unten nach oben über Lower Band
  • Bearish-Signal: Schlusskurs kreuzt von oben nach unten unter Upper Band

Trendlogik:

  • Aufwärtstrend: Indikator zeigt blaue Linie unterhalb des Preises
  • Abwärtstrend: Indikator zeigt rote Linie oberhalb des Preises
  • Trendwechsel erfolgt erst bei bestätigtem Kursschluss jenseits der Bänder
  • Keine vorzeitige Signalumkehr während laufender Trends

Anwendungsstrategien:

  1. Trendfolge: Einstieg bei Pullbacks zur Supertrend-Linie
  2. Trendwechsel: Einstieg bei Farbwechsel der Linie
  3. Stop-Loss: Positionierung an der Supertrend-Linie
  4. Kombinierbar mit: Momentum-Indikatoren, Volumenanalyse, Support/Resistance

Technische Eigenschaften:

  • Non-Repainting: Bestätigte Signale werden nicht nachträglich verändert
  • Echtzeit-Berechnung auf jedem Tick
  • Optimiert für geringe Rechenleistung
  • Kompatibel mit allen MT4 Builds
  • Funktioniert auf allen Zeitrahmen (M1 bis MN1)
  • Alle Handelsinstrumente werden unterstützt

Vorteile gegenüber klassischem Supertrend:

  • Reduzierte False Signals durch Doppelglättung
  • Anpassbare Glättungsmethoden für verschiedene Märkte
  • Stabilere Trendidentifikation in volatilen Märkten
  • Weniger vorzeitige Trendwechsel

Installation:

  1. Indicator-Datei (.mq4 oder .ex4) in MQL4/Indicators Ordner kopieren
  2. MetaTrader 4 neu starten oder MetaEditor öffnen und kompilieren (F7)
  3. Navigator öffnen (Strg+N) → Indicators → Custom
  4. Smoothed Supertrend per Drag & Drop auf Chart ziehen
  5. Parameter nach Handelsstrategie anpassen

Empfohlene Einstellungen:

  • Scalping (M1-M5): ATR 8, Multiplier 2.5, Smoothing 3
  • Day Trading (M15-H1): ATR 10, Multiplier 3.0, Smoothing 5 (Standard)
  • Swing Trading (H4-D1): ATR 14, Multiplier 3.5, Smoothing 7

Risikohinweis: Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden und nicht für alle Anleger geeignet. Der Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Performance. Dieser Indikator stellt keine Anlageberatung dar und sollte nur als Teil einer umfassenden Handelsstrategie verwendet werden. Nutzer sind für eigene Handelsentscheidungen selbst verantwortlich.

Support und Updates: Bei technischen Fragen oder Problemen kontaktieren Sie bitte den Entwickler über das MQL5 Nachrichtensystem. Updates werden automatisch über den MQL5 Market bereitgestellt.


