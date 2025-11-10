NeoBull Breakout Indicator
- Индикаторы
- Marco Scherer
- Версия: 1.5
NeoBull Breakout Indicator - Профессиональный прорывной трейдинг стал проще
NeoBull Breakout Indicator - это мощный технический индикатор для MetaTrader 5, специально разработанный для трейдеров прорывов. Он сочетает проверенные уровни Highest High/Lowest Low с трендовым фильтром SMA 200 для определения высоковероятных прорывных сетапов.
Основные функции:
*Ступенчатая линия Highest High (20) - Отображает наивысший максимум за последние 20 периодов в виде четкой горизонтальной линии (как в TradingView)
*Ступенчатая линия Lowest Low (20) - Отображает наименьший минимум за последние 20 периодов в виде четкой горизонтальной линии
*Трендовый фильтр SMA 200 - Определяет основной тренд для более точных сигналов
*Интеллектуальные оповещения о прорывах:
- Оповещение о прорыве HH: Срабатывает, когда цена пробивает Highest High И находится выше SMA 200 (восходящий тренд)
- Оповещение о пробое LL: Срабатывает, когда цена пробивает Lowest Low И находится ниже SMA 200 (нисходящий тренд)
*Мобильные push-уведомления - Не упустите ни одной возможности! Получайте оповещения прямо на свой смартфон, где бы вы ни были
*Всплывающие оповещения и звуковые уведомления - Несколько каналов оповещения для максимальной гибкости
*Настраиваемые параметры:
- Период HH/LL (По умолчанию: 20)
- Период SMA (По умолчанию: 200)
- Оповещения Вкл/Выкл
- Всплывающие окна, звук и мобильные оповещения настраиваются индивидуально
Как торговать с NeoBull Breakout Indicator:
1. Фаза настройки:
- Добавьте индикатор на свой график (работает на всех таймфреймах)
- Зеленая линия показывает наивысший максимум за последние 20 свечей
- Красная линия показывает наименьший минимум за последние 20 свечей
- Желтая линия (SMA 200) показывает основной тренд
2. Настройка на покупку (Long):
- Дождитесь прорыва цены ВЫШЕ зеленой линии HH
- Подтверждение: Цена должна быть ВЫШЕ SMA 200 (восходящий тренд)
- Оповещение срабатывает автоматически
- Вход: При/после прорыва
- Стоп-лосс: Ниже минимума свечи прорыва (сохраняет убытки минимальными для следующей сделки)
- Тейк-профит: Соотношение риск/прибыль 1,5-2x или следующее значимое сопротивление
3. Настройка на продажу (Short):
- Дождитесь пробоя цены НИЖЕ красной линии LL
- Подтверждение: Цена должна быть НИЖЕ SMA 200 (нисходящий тренд)
- Оповещение срабатывает автоматически
- Вход: При/после пробоя
- Стоп-лосс: Выше максимума свечи пробоя (сохраняет убытки минимальными для следующей сделки)
- Тейк-профит: Соотношение риск/прибыль 1,5-2x или следующая значимая поддержка
4. Управление рисками:
- Торгуйте только прорывы в направлении тренда (фильтр SMA 200)
- Всегда используйте стоп-лосс ордера
- Рискуйте максимум 1-2% вашего капитала на сделку
- Ждите четких прорывов с импульсом (избегайте ложных прорывов)
- Узкий стоп-лосс на свече прорыва позволяет несколько попыток с небольшими убытками
5. Лучшие практики:
- Работает на всех таймфреймах - выбирайте таймфрейм, на котором вы чувствуете себя наиболее комфортно как трейдер
- Комбинируйте с анализом объема для более сильных сигналов
- Избегайте торговли во время важных новостных событий
- Используйте мобильные оповещения, чтобы не упустить возможность
- Не все прорывы работают - узкий стоп-лосс защищает ваш капитал
Для кого этот индикатор?
✓ Трейдеры прорывов, ищущие четкие сигналы входа и выхода ✓ Свинг-трейдеры на старших таймфреймах ✓ Скальперы на младших таймфреймах ✓ Трейдеры, предпочитающие стратегии следования за трендом ✓ Профессиональные трейдеры, которым нужны мобильные оповещения ✓ Трейдеры от начального до продвинутого уровня
Технические характеристики:
- Платформа: MetaTrader 5
- Программирование: MQL5
- Тип графика: Индикатор (окно графика)
- Совместимость: Все символы (Форекс, Золото, Индексы и т.д.)
- Таймфреймы: Все (M1 до MN1)
Установка:
- Скопируйте файл .mq5 или .ex5 в папку MT5: MQL5/Indicators/
- Перезапустите MetaTrader 5 или нажмите F4 и скомпилируйте индикатор
- Перетащите "NeoBull Breakout Indicator" на свой график
- Настройте параметры под свои нужды
- Включите мобильные push-уведомления в настройках MetaTrader 5
Funktioniert wunderbar! Wenn es noch eine Android-version geben würde, wäre das toll. Vielen Dank