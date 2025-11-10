NeoBull Breakout Indicator

5

NeoBull Breakout Indicator - Профессиональный прорывной трейдинг стал проще

NeoBull Breakout Indicator - это мощный технический индикатор для MetaTrader 5, специально разработанный для трейдеров прорывов. Он сочетает проверенные уровни Highest High/Lowest Low с трендовым фильтром SMA 200 для определения высоковероятных прорывных сетапов.

Основные функции:

*Ступенчатая линия Highest High (20) - Отображает наивысший максимум за последние 20 периодов в виде четкой горизонтальной линии (как в TradingView)

*Ступенчатая линия Lowest Low (20) - Отображает наименьший минимум за последние 20 периодов в виде четкой горизонтальной линии

*Трендовый фильтр SMA 200 - Определяет основной тренд для более точных сигналов

*Интеллектуальные оповещения о прорывах:

  • Оповещение о прорыве HH: Срабатывает, когда цена пробивает Highest High И находится выше SMA 200 (восходящий тренд)
  • Оповещение о пробое LL: Срабатывает, когда цена пробивает Lowest Low И находится ниже SMA 200 (нисходящий тренд)

*Мобильные push-уведомления - Не упустите ни одной возможности! Получайте оповещения прямо на свой смартфон, где бы вы ни были

*Всплывающие оповещения и звуковые уведомления - Несколько каналов оповещения для максимальной гибкости

*Настраиваемые параметры:

  • Период HH/LL (По умолчанию: 20)
  • Период SMA (По умолчанию: 200)
  • Оповещения Вкл/Выкл
  • Всплывающие окна, звук и мобильные оповещения настраиваются индивидуально

Как торговать с NeoBull Breakout Indicator:

1. Фаза настройки:

  • Добавьте индикатор на свой график (работает на всех таймфреймах)
  • Зеленая линия показывает наивысший максимум за последние 20 свечей
  • Красная линия показывает наименьший минимум за последние 20 свечей
  • Желтая линия (SMA 200) показывает основной тренд

2. Настройка на покупку (Long):

  • Дождитесь прорыва цены ВЫШЕ зеленой линии HH
  • Подтверждение: Цена должна быть ВЫШЕ SMA 200 (восходящий тренд)
  • Оповещение срабатывает автоматически
  • Вход: При/после прорыва
  • Стоп-лосс: Ниже минимума свечи прорыва (сохраняет убытки минимальными для следующей сделки)
  • Тейк-профит: Соотношение риск/прибыль 1,5-2x или следующее значимое сопротивление

3. Настройка на продажу (Short):

  • Дождитесь пробоя цены НИЖЕ красной линии LL
  • Подтверждение: Цена должна быть НИЖЕ SMA 200 (нисходящий тренд)
  • Оповещение срабатывает автоматически
  • Вход: При/после пробоя
  • Стоп-лосс: Выше максимума свечи пробоя (сохраняет убытки минимальными для следующей сделки)
  • Тейк-профит: Соотношение риск/прибыль 1,5-2x или следующая значимая поддержка

4. Управление рисками:

  • Торгуйте только прорывы в направлении тренда (фильтр SMA 200)
  • Всегда используйте стоп-лосс ордера
  • Рискуйте максимум 1-2% вашего капитала на сделку
  • Ждите четких прорывов с импульсом (избегайте ложных прорывов)
  • Узкий стоп-лосс на свече прорыва позволяет несколько попыток с небольшими убытками

5. Лучшие практики:

  • Работает на всех таймфреймах - выбирайте таймфрейм, на котором вы чувствуете себя наиболее комфортно как трейдер
  • Комбинируйте с анализом объема для более сильных сигналов
  • Избегайте торговли во время важных новостных событий
  • Используйте мобильные оповещения, чтобы не упустить возможность
  • Не все прорывы работают - узкий стоп-лосс защищает ваш капитал

Для кого этот индикатор?

✓ Трейдеры прорывов, ищущие четкие сигналы входа и выхода ✓ Свинг-трейдеры на старших таймфреймах ✓ Скальперы на младших таймфреймах ✓ Трейдеры, предпочитающие стратегии следования за трендом ✓ Профессиональные трейдеры, которым нужны мобильные оповещения ✓ Трейдеры от начального до продвинутого уровня

Технические характеристики:

  • Платформа: MetaTrader 5
  • Программирование: MQL5
  • Тип графика: Индикатор (окно графика)
  • Совместимость: Все символы (Форекс, Золото, Индексы и т.д.)
  • Таймфреймы: Все (M1 до MN1)

Установка:

  1. Скопируйте файл .mq5 или .ex5 в папку MT5: MQL5/Indicators/
  2. Перезапустите MetaTrader 5 или нажмите F4 и скомпилируйте индикатор
  3. Перетащите "NeoBull Breakout Indicator" на свой график
  4. Настройте параметры под свои нужды
  5. Включите мобильные push-уведомления в настройках MetaTrader 5

Отзывы 1
Steve McAndrews
27
Steve McAndrews 2025.12.22 09:55 
 

Funktioniert wunderbar! Wenn es noch eine Android-version geben würde, wäre das toll. Vielen Dank

