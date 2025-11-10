NeoBull Breakout Indicator
NeoBull Breakout Indicator - Trading de Ruptura Profesional Hecho Fácil
El NeoBull Breakout Indicator es un potente indicador técnico para MetaTrader 5, diseñado específicamente para traders de ruptura. Combina niveles probados de Highest High/Lowest Low con el filtro de tendencia SMA 200 para identificar configuraciones de ruptura de alta probabilidad.
Características Principales:
*Línea Escalonada Highest High (20) - Muestra el máximo más alto de los últimos 20 períodos como una línea horizontal clara (como en TradingView)
*Línea Escalonada Lowest Low (20) - Muestra el mínimo más bajo de los últimos 20 períodos como una línea horizontal clara
*Filtro de Tendencia SMA 200 - Identifica la tendencia principal para señales más precisas
*Alertas Inteligentes de Ruptura:
- Alerta de Ruptura HH: Se activa cuando el precio rompe por encima del Highest High Y está por encima de SMA 200 (tendencia alcista)
- Alerta de Ruptura LL: Se activa cuando el precio rompe por debajo del Lowest Low Y está por debajo de SMA 200 (tendencia bajista)
*Notificaciones Push Móviles - ¡Nunca pierda una oportunidad! Reciba alertas directamente en su smartphone, dondequiera que esté
*Alertas Emergentes y Notificaciones de Sonido - Múltiples canales de alarma para máxima flexibilidad
*Parámetros Personalizables:
- Período HH/LL (Predeterminado: 20)
- Período SMA (Predeterminado: 200)
- Alertas Activar/Desactivar
- Ventanas emergentes, sonido y alertas móviles controlables individualmente
Cómo Operar con el NeoBull Breakout Indicator:
1. Fase de Configuración:
- Agregue el indicador a su gráfico (funciona en todos los marcos temporales)
- La línea verde muestra el máximo más alto de las últimas 20 velas
- La línea roja muestra el mínimo más bajo de las últimas 20 velas
- La línea amarilla (SMA 200) muestra la tendencia principal
2. Configuración Long (Compra):
- Espere una ruptura del precio POR ENCIMA de la línea verde HH
- Confirmación: El precio debe estar POR ENCIMA de SMA 200 (tendencia alcista)
- La alerta se activa automáticamente
- Entrada: En/después de la ruptura
- Stop-Loss: Debajo del mínimo de la vela de ruptura (mantiene pérdidas pequeñas para el próximo trade)
- Take-Profit: Ratio Riesgo-Beneficio 1.5-2x o siguiente resistencia significativa
3. Configuración Short (Venta):
- Espere una ruptura del precio POR DEBAJO de la línea roja LL
- Confirmación: El precio debe estar POR DEBAJO de SMA 200 (tendencia bajista)
- La alerta se activa automáticamente
- Entrada: En/después de la ruptura
- Stop-Loss: Por encima del máximo de la vela de ruptura (mantiene pérdidas pequeñas para el próximo trade)
- Take-Profit: Ratio Riesgo-Beneficio 1.5-2x o siguiente soporte significativo
4. Gestión de Riesgo:
- Solo opere rupturas en dirección de la tendencia (filtro SMA 200)
- Siempre use órdenes Stop-Loss
- Arriesgue máximo 1-2% de su capital por operación
- Espere rupturas claras con impulso (evite rupturas falsas)
- El stop-loss ajustado en la vela de ruptura permite múltiples intentos con pequeñas pérdidas
5. Mejores Prácticas:
- Funciona en todos los marcos temporales - elija el marco temporal donde se sienta más cómodo como trader
- Combine con análisis de volumen para señales más fuertes
- Evite operar durante eventos de noticias importantes
- Use Alertas Móviles para no perder ninguna oportunidad
- No todas las rupturas funcionan - el stop-loss ajustado protege su capital
¿Para quién es este Indicador?
✓ Traders de ruptura que buscan señales claras de entrada y salida ✓ Swing traders en marcos temporales más altos ✓ Scalpers en marcos temporales más bajos ✓ Traders que prefieren estrategias de seguimiento de tendencia ✓ Traders profesionales que necesitan alertas móviles ✓ Traders desde principiantes hasta avanzados
Especificaciones Técnicas:
- Plataforma: MetaTrader 5
- Programación: MQL5
- Tipo de Gráfico: Indicador (Ventana de Gráfico)
- Compatibilidad: Todos los símbolos (Forex, Oro, Índices, etc.)
- Marcos Temporales: Todos (M1 a MN1)
Instalación:
- Copie el archivo .mq5 o .ex5 a su carpeta MT5: MQL5/Indicators/
- Reinicie MetaTrader 5 o presione F4 y compile el indicador
- Arrastre el "NeoBull Breakout Indicator" a su gráfico
- Ajuste la configuración según sus necesidades
- Active las Notificaciones Push Móviles en la configuración de MetaTrader 5
