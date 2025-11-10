NeoBull Breakout Indicator

5

NeoBull Breakout Indicator - Trading de Ruptura Profesional Hecho Fácil

El NeoBull Breakout Indicator es un potente indicador técnico para MetaTrader 5, diseñado específicamente para traders de ruptura. Combina niveles probados de Highest High/Lowest Low con el filtro de tendencia SMA 200 para identificar configuraciones de ruptura de alta probabilidad.

Características Principales:

*Línea Escalonada Highest High (20) - Muestra el máximo más alto de los últimos 20 períodos como una línea horizontal clara (como en TradingView)

*Línea Escalonada Lowest Low (20) - Muestra el mínimo más bajo de los últimos 20 períodos como una línea horizontal clara

*Filtro de Tendencia SMA 200 - Identifica la tendencia principal para señales más precisas

*Alertas Inteligentes de Ruptura:

  • Alerta de Ruptura HH: Se activa cuando el precio rompe por encima del Highest High Y está por encima de SMA 200 (tendencia alcista)
  • Alerta de Ruptura LL: Se activa cuando el precio rompe por debajo del Lowest Low Y está por debajo de SMA 200 (tendencia bajista)

*Notificaciones Push Móviles - ¡Nunca pierda una oportunidad! Reciba alertas directamente en su smartphone, dondequiera que esté

*Alertas Emergentes y Notificaciones de Sonido - Múltiples canales de alarma para máxima flexibilidad

*Parámetros Personalizables:

  • Período HH/LL (Predeterminado: 20)
  • Período SMA (Predeterminado: 200)
  • Alertas Activar/Desactivar
  • Ventanas emergentes, sonido y alertas móviles controlables individualmente

Cómo Operar con el NeoBull Breakout Indicator:

1. Fase de Configuración:

  • Agregue el indicador a su gráfico (funciona en todos los marcos temporales)
  • La línea verde muestra el máximo más alto de las últimas 20 velas
  • La línea roja muestra el mínimo más bajo de las últimas 20 velas
  • La línea amarilla (SMA 200) muestra la tendencia principal

2. Configuración Long (Compra):

  • Espere una ruptura del precio POR ENCIMA de la línea verde HH
  • Confirmación: El precio debe estar POR ENCIMA de SMA 200 (tendencia alcista)
  • La alerta se activa automáticamente
  • Entrada: En/después de la ruptura
  • Stop-Loss: Debajo del mínimo de la vela de ruptura (mantiene pérdidas pequeñas para el próximo trade)
  • Take-Profit: Ratio Riesgo-Beneficio 1.5-2x o siguiente resistencia significativa

3. Configuración Short (Venta):

  • Espere una ruptura del precio POR DEBAJO de la línea roja LL
  • Confirmación: El precio debe estar POR DEBAJO de SMA 200 (tendencia bajista)
  • La alerta se activa automáticamente
  • Entrada: En/después de la ruptura
  • Stop-Loss: Por encima del máximo de la vela de ruptura (mantiene pérdidas pequeñas para el próximo trade)
  • Take-Profit: Ratio Riesgo-Beneficio 1.5-2x o siguiente soporte significativo

4. Gestión de Riesgo:

  • Solo opere rupturas en dirección de la tendencia (filtro SMA 200)
  • Siempre use órdenes Stop-Loss
  • Arriesgue máximo 1-2% de su capital por operación
  • Espere rupturas claras con impulso (evite rupturas falsas)
  • El stop-loss ajustado en la vela de ruptura permite múltiples intentos con pequeñas pérdidas

5. Mejores Prácticas:

  • Funciona en todos los marcos temporales - elija el marco temporal donde se sienta más cómodo como trader
  • Combine con análisis de volumen para señales más fuertes
  • Evite operar durante eventos de noticias importantes
  • Use Alertas Móviles para no perder ninguna oportunidad
  • No todas las rupturas funcionan - el stop-loss ajustado protege su capital

¿Para quién es este Indicador?

✓ Traders de ruptura que buscan señales claras de entrada y salida ✓ Swing traders en marcos temporales más altos ✓ Scalpers en marcos temporales más bajos ✓ Traders que prefieren estrategias de seguimiento de tendencia ✓ Traders profesionales que necesitan alertas móviles ✓ Traders desde principiantes hasta avanzados

Especificaciones Técnicas:

  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Programación: MQL5
  • Tipo de Gráfico: Indicador (Ventana de Gráfico)
  • Compatibilidad: Todos los símbolos (Forex, Oro, Índices, etc.)
  • Marcos Temporales: Todos (M1 a MN1)

Instalación:

  1. Copie el archivo .mq5 o .ex5 a su carpeta MT5: MQL5/Indicators/
  2. Reinicie MetaTrader 5 o presione F4 y compile el indicador
  3. Arrastre el "NeoBull Breakout Indicator" a su gráfico
  4. Ajuste la configuración según sus necesidades
  5. Active las Notificaciones Push Móviles en la configuración de MetaTrader 5

Comentarios 1
Steve McAndrews
27
Steve McAndrews 2025.12.22 09:55 
 

Funktioniert wunderbar! Wenn es noch eine Android-version geben würde, wäre das toll. Vielen Dank

Productos recomendados
Pivots Lines
Abakou Nazaire Ayelenou
5 (1)
Indicadores
Dibuja puntos pivote Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla para cualquier marco de tiempo Soporta todos los tipos de pivotes Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla Soporta cualquier marco de tiempo (M1...H1...D1...MN1...Anual) Soporta el horario de verano del servidor Soporta la sección diaria de forex desde la apertura de Sydney hasta el cierre de los Estados Unidos Apoyar el comercio de Crypto Rellenar La brecha entre el pivote y la tendencia, muy ú
FREE
Pivot Point Classic Indicator
Nils R M Peleman
5 (1)
Indicadores
Descripción detallada: El indicador Pivot Point Classic está diseñado para los operadores que confían en los niveles clásicos de puntos pivote y puntos medios para sus estrategias de negociación. Al calcular y trazar automáticamente estos niveles, el indicador proporciona una representación visual clara de las zonas críticas de precios en las que el mercado puede revertir o romper. Características principales: Cálculos automáticos de puntos pivote : Calcula automáticamente los puntos pivote, tre
FREE
CandleBot
Mithlesh Kumar Mandal
Utilidades
Presentando CandleBot - Tu Herramienta Definitiva y Gratuita para Identificar y Operar con Patrones de Velas! Con CandleBot, aprovecha la ventaja en los mercados reconociendo fácilmente señales alcistas y bajistas de engullimiento, estrellas de la mañana y de la tarde, y patrones de martillo. Los patrones de velas, derivados de los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre en un período específico, sirven como representaciones visuales de los movimientos de precios, ayudando a los traders a a
FREE
Draw Pivot Point
Rainer Schnoege
Indicadores
La utilidad dibuja niveles de pivote para el marco temporal seleccionado en el método clásico. Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + ( high - low ) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (high - low) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) Puede cambiar el marco temporal, los colores y el tamaño de la fuente. También puede cambiar el texto de los niveles. Diviértete y dar retroalimentación ...
FREE
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Indicadores
Auto Fibonacci Retracement Indicator - Flexible y fiable Este no es sólo otro indicador Auto Fibonacci Retracement. Es una de las herramientas más flexibles y fiables disponibles . Si le resulta útil, por favor considere dejar una reseña o comentario - ¡sus comentarios significan mucho! Echa un vistazo a mis otras herramientas útiles a continuación: Smart Alert Manager - Configura alertas avanzadas y envíalas a Móvil, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend Scanner - Escanea la tendencia
FREE
Advance pivot point with clustered price
Oyinemomoemi Emeledor
Indicadores
Este indicador es un **Identificador de Zona de Pivote-Confluencia** que se centra exclusivamente en identificar niveles clave de soporte y resistencia donde los grupos de precios se alinean con puntos de pivote clásicos. Esto es lo que hace ## Funciones principales ** Detección de Confluencia de Pivote** : - Sólo muestra las zonas de precios que se alinean con los niveles de puntos de pivote clásicos (R1, R2, R3, S1, S2, S3). - **Excluye el punto pivote principal** - se centra sólo en los ni
FREE
MP Woodie Pivot Levels for MT5
Pierre Ksachikian
Indicadores
Este indicador es una versión independiente de MP Pivot Levels (All in one) que contiene Woodie Pivots. Los puntos pivote de Woodie se componen de múltiples niveles clave, calculados a partir de puntos de precios pasados, con el fin de enmarcar las operaciones de una manera simplista. Los niveles clave incluyen el propio "pivote" y múltiples niveles de soporte y resistencia (normalmente hasta tres cada uno). Los operadores utilizan estos niveles como guía para los futuros movimientos de los prec
FREE
CPRs Central Pivot Range
Andrii Hurin
Indicadores
El indicador CPR (Central Pivot Range) es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para identificar niveles clave de soporte y resistencia en sus gráficos de MetaTrader 5. Calcula el Pivote Central (CP) como la media de los precios máximo, mínimo y de cierre del día anterior, proporcionando un punto de referencia central. Calcula y traza 11 niveles de pivote (CP, BC, TC, S1-S4, R1-R4) Periodo de retrospectiva ajustable (por defecto: 5 días) Opción de mostrar u ocultar etiquetas de pr
FREE
Vegas indicador
Valter Cezar Costa
3.5 (2)
Indicadores
Este indicador es una buena opción para aquellos que les gusta operar a largo plazo y con paciencia. Funciona con niveles de fibo con un promedio de 200. Hay 9 niveles en los que puede operar con retrocesos del mercado a partir de los niveles que se indican a continuación. Nivel 1 = 550 puntos Nivel 2 = 890 puntos Nivel 3 = 1440 puntos Nivel 4 = 2330 puntos Nivel 5 = 3770 puntos Nivel 7 = 9870 puntos Nivel 8 = 15970 puntos Nivel 9 = 25840 puntos Nivel 6 = 6100 puntos
FREE
Pivot classic woodie camarilla fibo demark
Emin Ulucanli
4 (2)
Indicadores
Pivot Classic, Woodie, Camarilla, Fibonacci and Demark Floor/Classic Los puntos de pivote, o simplemente pivotes, son útiles para identificar posibles niveles de soporte/resistencia, rangos de negociación, reversiones de tendencia y sentimiento del mercado al examinar los valores máximo, mínimo y de cierre de un activo. Los puntos de pivote Floor/Classic se pueden calcular de la siguiente manera. Pivot Point (P) = (High + Low + Close)/3 S1 = P * 2 - High S2 = P - (High - Low) S3 = Low – 2*(High
FREE
Touch VWAP MT5
Danrlei Hornke
4.8 (5)
Indicadores
Touch VWAP es un indicador que le permite calcular un Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) simplemente pulsando la tecla 'w' de su teclado y luego haciendo clic en la vela que desea calcular, haciendo clic por debajo de la vela se calcula el VWAP basado en el mínimo del precio con el volumen, haciendo clic en el cuerpo de la vela, se calcula un VWAP basado en el precio medio con el volumen y haciendo clic por encima de la vela, se calcula un VWAP basado en el precio máximo con el volumen.
FREE
Levels of Pivots
Nikolay Mitrofanov
Utilidades
La utilidad dibuja niveles de inversión utilizando las fórmulas para cada una del número seleccionado de velas: Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + (R1 -S1) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (R1 - S1) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) H = high L = low U = if the candle is bullish, then close. Otherwise - open D = if the candle is bullish, then open. Otherwise - close En cualquier marco temporal. Tras el cierre de una nueva
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción General El Indicador Fair Gap Value identifica y resalta “fair value gaps” en el gráfico de MetaTrader 5. Un fair gap ocurre cuando se forma un vacío de precio entre el mínimo de una vela y el máximo de otra, separadas por una vela intermedia. El indicador dibuja rectángulos de colores (alcistas y bajistas) para enfatizar estas zonas, proporcionando un apoyo visual claro para estrategias de acción del precio. Características Clave Detección de gap alcista : resalta gaps entre el míni
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicadores
Desarrollo de la versión previa del indicador ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - indicador ZigZag estándar modificado con información añadida sobre la longitud de onda en puntos, niveles, y diferentes lógicas de alertas Mejoras generales: Adaptación del código para MetaTrader 5 Optimizada la operación con objetos gráficos Novedades: Niveles horizontales en los extremos Selección del tipo de niveles: horizontal/rayos/segmentos Filtro de niveles líquidos (no rotos por el precio) Buffer para r
FREE
Simple Weis Wave
Jean Jacques Huve Ribeiro
3.67 (3)
Indicadores
Una de las mejores herramientas para analizar el volumen, Weis Wave fue idelizado por David Weis, para facilitar la lectura del flujo direccional. Para os discípulos do método VSA é uma evolução das práticas criadas por Richard Wycoff, facilitando uma leitura predictiva do mercado, procurando sempre uma acumulação e distribuição dos contratos negociados. Volumen acumulado de la onda Rango de onda ( eliminado) Volumen medio de la onda Ref "Tim Ord lectures" ( eliminado)
FREE
Daily HiLo
Nicanor Jr Cagape Layco
Indicadores
Indicador DailyHiLo Domine el rango diario como un profesional. Este indicador traza automáticamente los niveles máximos y mínimos del día anterior -un elemento central en el enfoque de negociación (Beat The Market Maker)- directamente en su gráfico. Estos niveles actúan como límites naturales para la acción del precio intradía, ayudando a los operadores a identificar posibles zonas de inversión, puntos de ruptura y objetivos de liquidez. Características principales Trazado preciso del máximo y
FREE
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indicadores
Indicador automático de línea de retroceso de Fibonacci. Este indicador toma la tendencia actual y, si es posible, traza líneas de retroceso de Fibonacci desde la oscilación hasta el precio actual. Los niveles de Fibonacci utilizados son: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Este indicador funciona para todos los gráficos en todos los plazos. Los niveles de Fibonacci también se registran en buffers para su uso por otros robots de trading. Cualquier comentario, preocupación o requisito de c
FREE
Anchored VWAP plus
Jesper Christensen
Indicadores
Mejore sus operaciones con la tecnología avanzada de precio medio ponderado por volumen (VWAP) anclado Desbloquee el verdadero poder de la acción del precio con nuestro indicador premium Anchored VWAP para MetaTrader 5 - la herramienta esencial para entradas de precisión, salidas estratégicas y configuraciones de continuación de tendencia de alta probabilidad. Escríbame un DM para una prueba gratuita de 7 días. Anchored VWAP Plus ofrece a los operadores un control sin precedentes al permitir pun
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
Indicadores
Imagine VWAP, MVWAP y MIDAS en un solo lugar... ¡Pues lo ha encontrado! Ahora puede seguir el movimiento de los grandes operadores de varias maneras, ya que en general persiguen los puntos de referencia relacionados con esta medición, calibrando si tuvieron una buena o mala ejecución en sus órdenes. Los operadores y los analistas utilizan el VWAP para eliminar el ruido que se produce a lo largo del día, de modo que puedan medir qué precios están negociando realmente los compradores y los vendedo
FREE
All Harmonics 26 demo
Alexey Isavnin
4.25 (4)
Indicadores
Esta es la versión demo del indicador "All Harmonics 26 ". "All Harmonics 26" busca 26 tipos de patrones armónicos y los muestra de forma práctica. Puede consultar la documentación aquí . Esta versión demo tiene las siguientes limitaciones: El indicador sólo busca un tipo de patrón armónico de los 26: Gartley. El indicador emite nuevos patrones con un retardo de 10 barras.
FREE
Telegram Order MT5
Agus Santoso
Utilidades
Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765148 Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/154458 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/154459 Telegram Order: Gestor de operaciones inteligente y notificador de Telegram para MT4 Telegram Order es un gestor de operaciones inteligente y una herramienta de notificaciones para MetaTrader 4. Monitorea automáticamente todas tus órdenes (de mercado y pendientes), envía notificaciones detalladas a Telegram (con capturas de pant
FREE
AC Pivot Panel
Atefe Shoopani
5 (2)
Indicadores
AC Pivot Panel - Su herramienta definitiva para operar con pivotes El Panel Pivote AC es un indicador de puntos pivote potente pero fácil de usar, diseñado para ayudar a los operadores a identificar niveles clave de soporte y resistencia con facilidad. Tanto si es un principiante como un operador experimentado, este indicador simplifica las operaciones con pivotes y mejora su proceso de toma de decisiones. Características principales : Panel de selección interactivo : Ajuste fácilmente la confi
FREE
Analysis Professor
Israr Hussain Shah
Indicadores
FiboPivot Dashboard - Indicador profesional de punto de giro Qué hace FiboPivot Dashboard es una potente herramienta de análisis técnico que calcula y muestra automáticamente los puntos de pivote basados en Fibonacci en su gráfico. Identifica niveles clave de soporte y resistencia basados en la acción del precio del día anterior, ayudando a los operadores a anticipar posibles puntos de reversión de precios y niveles de ruptura. Cómo utilizarlo 1. **Instalar y aplicar**: Simplemente conecte
FREE
Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.09 (11)
Indicadores
El indicador Punto Pivote calcula y muestra automáticamente la línea del punto pivote y los niveles de soporte y resistencia. El pivote puede calcularse según la fórmula Clásica, Suelo, Fibonacci, Woodie, Camarilla o DeMark. También es posible seleccionar el periodo de cálculo del indicador. El operador puede elegir entre periodos diarios, semanales, mensuales o definidos por el usuario. Tipos de pivotes Clásico Suelo Fibonacci Woodie Camarilla DeMark Características principales El indicador
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Presentamos el VFI (Volume Flow Indicator), un indicador de negociación que analiza la relación entre el volumen y el movimiento de los precios para identificar las principales oportunidades de negociación. El indicador muestra la fuerza y la dirección del flujo de volumen, proporcionando señales claras sobre posibles puntos de entrada y salida. Las señales se forman a partir de cruces de la línea cero, cruces entre la línea VFI y su media móvil exponencial (EMA), y cuando el indicador sale de z
FREE
Daily Weekly Markers
Emanuel L John
Indicadores
El indicador DailyWeeklyMarkers ayuda a los operadores a visualizar las semanas de negociación marcando claramente el inicio de cada día y semana en el gráfico. Traza líneas verticales de separación para cada día (incluidos los fines de semana si está activado) y destaca el comienzo de las nuevas semanas de negociación con líneas dobles para mayor claridad. Esto facilita el análisis de la acción del precio en contextos diarios y semanales. ¿Para quién es este indicador? Swing Traders - Ayuda a i
FREE
Aggression Wave RSJ
JETINVEST
4.83 (6)
Indicadores
Este indicador suma la diferencia entre la agresión vendedora y la agresión compradora ocurridas en cada Vela, graficando las ondas de acumulación de los volúmenes de agresión , a través de las cuales se calcula una media exponencial que indica la dirección del flujo de negocios. Nota: Este indicador NO FUNCIONA para Brokers y/o Mercados SIN el tipo de agresión (COMPRA o VENTA). No deje de probar nuestra versión Profesional con características configurables y alertas: Agression Wave PRO Config
FREE
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indicadores
Raymond Cloudy Day Indicador para MT5 - Pivote basado en la reversión y los niveles de tendencia Raymond Cloudy Day Indicator es un indicador de nivel basado en pivotes para MetaTrader 5 (MT5). Fue desarrollado por Ngo The Hung basado en la idea original de Raymond y está diseñado para dar una visión estructurada de las posibles zonas de reversión, extensiones de tendencia y niveles de soporte / resistencia directamente en el gráfico. La configuración predeterminada está optimizada para XAUUSD e
FREE
VWAP and MVWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (7)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Adicionalmente ponemos en este indicador el MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). Para aquellos que no conocen el uso y la importancia de este indicador recomiendo un gran artículo sobre este tema en Investopedia (https://www.investope
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Otros productos de este autor
NeoBull Predictive Ranges
Marco Scherer
5 (1)
Indicadores
NeoBull Predictive Ranges es un sistema integral de análisis técnico para MetaTrader 5. Combina cálculos avanzados de volatilidad con un análisis de tendencias basado en el volumen en un solo indicador. Esta herramienta ha sido diseñada para ofrecer información precisa sobre la estructura del mercado y el flujo de órdenes. Ofrezco esta herramienta profesional a la comunidad de forma gratuita. Concepto e Inspiración La base estratégica y la combinación de estos indicadores (Predictive Ranges & Vo
FREE
Trend Catalyst Pro
Marco Scherer
Indicadores
Trend Catalyst Pro Indicador Profesional Multi-Tendencia con Confirmación 7 veces, Alertas Inteligentes, Resumen de Noticias y Panel Integrado para MetaTrader 5. Trend Catalyst Pro combina las señales de siete indicadores de mercado probados en una única puntuación clara. En lugar de analizar cada indicador individualmente, obtienes un resultado visible en la vela del gráfico: Flechas y texto como "6/7 LONG" o "7/7 SHORT" Velas codificadas por colores según la fuerza de la señal Un panel que mu
FREE
Smoothed Supertrend
Marco Scherer
Indicadores
Smoothed Supertrend Indicator - Indicador de Tendencia Basado en Volatilidad con Función de Suavizado El Smoothed Supertrend Indicator es una variante avanzada del indicador Supertrend clásico para MetaTrader 5. Mediante la integración de una función de suavizado adicional, se reduce el ruido del mercado y se mejora la calidad de las señales de tendencia. Descripción Técnica: El indicador se basa en el Average True Range (ATR) para medir la volatilidad del mercado y lo combina con un suavizado
FREE
Smoothed Supertrend MT4
Marco Scherer
Indicadores
Indicador Smoothed Supertrend - Indicador de Tendencia Basado en Volatilidad con Función de Suavizado El Indicador Smoothed Supertrend es una variante mejorada del indicador Supertrend clásico para MetaTrader 4 . Mediante la integración de una función de suavizado adicional, se reduce el ruido del mercado y se mejora la calidad de las señales de tendencia. Descripción Técnica: El indicador se basa en el Average True Range (ATR) para medir la volatilidad del mercado y lo combina con el suavizado
FREE
NeoBull Breakout Indicator MT4
Marco Scherer
Indicadores
Indicador NeoBull Breakout - Trading Profesional de Rupturas Fácil El Indicador NeoBull Breakout es un potente indicador técnico para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para traders de rupturas. Combina niveles probados de Máximo Más Alto/Mínimo Más Bajo con el filtro de tendencia SMA 200 para identificar configuraciones de ruptura de alta probabilidad. Funciones Principales: Línea de Máximo Más Alto Escalonado (20) - Muestra el máximo más alto de los últimos 20 períodos como una línea hor
FREE
Filtro:
Steve McAndrews
27
Steve McAndrews 2025.12.22 09:55 
 

Funktioniert wunderbar! Wenn es noch eine Android-version geben würde, wäre das toll. Vielen Dank

Marco Scherer
1696
Respuesta del desarrollador Marco Scherer 2025.12.22 10:07
Danke fürs Feedback, würde ich sehr gerne in der MT5/4 App sehen! Momentan sind mir die Hände gebunden.
Respuesta al comentario