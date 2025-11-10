NeoBull Breakout Indicator

5

NeoBull Breakout Indicator - Trading de Rompimento Profissional Facilitado

O NeoBull Breakout Indicator é um poderoso indicador técnico para MetaTrader 5, projetado especificamente para traders de rompimento. Ele combina níveis comprovados de Highest High/Lowest Low com o filtro de tendência SMA 200 para identificar configurações de rompimento de alta probabilidade.

Características Principais:

*Linha Escalonada Highest High (20) - Exibe o máximo mais alto dos últimos 20 períodos como uma linha horizontal clara (como no TradingView)

*Linha Escalonada Lowest Low (20) - Exibe o mínimo mais baixo dos últimos 20 períodos como uma linha horizontal clara

*Filtro de Tendência SMA 200 - Identifica a tendência principal para sinais mais precisos

*Alertas Inteligentes de Rompimento:

  • Alerta de Rompimento HH: Acionado quando o preço rompe acima do Highest High E está acima da SMA 200 (tendência de alta)
  • Alerta de Rompimento LL: Acionado quando o preço rompe abaixo do Lowest Low E está abaixo da SMA 200 (tendência de baixa)

*Notificações Push Móveis - Nunca perca uma oportunidade! Receba alertas diretamente no seu smartphone, onde quer que esteja

*Alertas Pop-up e Notificações Sonoras - Múltiplos canais de alarme para máxima flexibilidade

*Parâmetros Personalizáveis:

  • Período HH/LL (Padrão: 20)
  • Período SMA (Padrão: 200)
  • Alertas Ligar/Desligar
  • Pop-ups, som e alertas móveis controláveis individualmente

Como Negociar com o NeoBull Breakout Indicator:

1. Fase de Configuração:

  • Adicione o indicador ao seu gráfico (funciona em todos os timeframes)
  • A linha verde mostra o máximo mais alto das últimas 20 velas
  • A linha vermelha mostra o mínimo mais baixo das últimas 20 velas
  • A linha amarela (SMA 200) mostra a tendência principal

2. Configuração Long (Compra):

  • Aguarde um rompimento de preço ACIMA da linha verde HH
  • Confirmação: O preço deve estar ACIMA da SMA 200 (tendência de alta)
  • Alerta é acionado automaticamente
  • Entrada: No/após o rompimento
  • Stop-Loss: Abaixo da mínima da vela de rompimento (mantém perdas pequenas para o próximo trade)
  • Take-Profit: Proporção Risco-Retorno 1,5-2x ou próxima resistência significativa

3. Configuração Short (Venda):

  • Aguarde um rompimento de preço ABAIXO da linha vermelha LL
  • Confirmação: O preço deve estar ABAIXO da SMA 200 (tendência de baixa)
  • Alerta é acionado automaticamente
  • Entrada: No/após o rompimento
  • Stop-Loss: Acima da máxima da vela de rompimento (mantém perdas pequenas para o próximo trade)
  • Take-Profit: Proporção Risco-Retorno 1,5-2x ou próximo suporte significativo

4. Gestão de Risco:

  • Negocie apenas rompimentos na direção da tendência (filtro SMA 200)
  • Sempre use ordens Stop-Loss
  • Arrisque no máximo 1-2% do seu capital por operação
  • Aguarde rompimentos claros com momentum (evite rompimentos falsos)
  • Stop-loss apertado na vela de rompimento permite múltiplas tentativas com pequenas perdas

5. Melhores Práticas:

  • Funciona em todos os timeframes - escolha o timeframe onde você se sente mais confortável como trader
  • Combine com análise de volume para sinais mais fortes
  • Evite negociar durante eventos de notícias importantes
  • Use Alertas Móveis para não perder nenhuma oportunidade
  • Nem todos os rompimentos funcionam - o stop-loss apertado protege seu capital

Para quem é este Indicador?

✓ Traders de rompimento que procuram sinais claros de entrada e saída ✓ Swing traders em timeframes mais altos ✓ Scalpers em timeframes mais baixos ✓ Traders que preferem estratégias de acompanhamento de tendência ✓ Traders profissionais que precisam de alertas móveis ✓ Traders de iniciante a avançado

Especificações Técnicas:

  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Programação: MQL5
  • Tipo de Gráfico: Indicador (Janela de Gráfico)
  • Compatibilidade: Todos os símbolos (Forex, Ouro, Índices, etc.)
  • Timeframes: Todos (M1 a MN1)

Instalação:

  1. Copie o arquivo .mq5 ou .ex5 para sua pasta MT5: MQL5/Indicators/
  2. Reinicie o MetaTrader 5 ou pressione F4 e compile o indicador
  3. Arraste o "NeoBull Breakout Indicator" para seu gráfico
  4. Ajuste as configurações de acordo com suas necessidades
  5. Ative as Notificações Push Móveis nas configurações do MetaTrader 5

Steve McAndrews
27
Steve McAndrews 2025.12.22 09:55 
 

Funktioniert wunderbar! Wenn es noch eine Android-version geben würde, wäre das toll. Vielen Dank

Marco Scherer
1716
Resposta do desenvolvedor Marco Scherer 2025.12.22 10:07
Danke fürs Feedback, würde ich sehr gerne in der MT5/4 App sehen! Momentan sind mir die Hände gebunden.
Responder ao comentário