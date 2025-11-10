NeoBull Breakout Indicator
- Indicadores
- Marco Scherer
- Versão: 1.5
NeoBull Breakout Indicator - Trading de Rompimento Profissional Facilitado
O NeoBull Breakout Indicator é um poderoso indicador técnico para MetaTrader 5, projetado especificamente para traders de rompimento. Ele combina níveis comprovados de Highest High/Lowest Low com o filtro de tendência SMA 200 para identificar configurações de rompimento de alta probabilidade.
Características Principais:
*Linha Escalonada Highest High (20) - Exibe o máximo mais alto dos últimos 20 períodos como uma linha horizontal clara (como no TradingView)
*Linha Escalonada Lowest Low (20) - Exibe o mínimo mais baixo dos últimos 20 períodos como uma linha horizontal clara
*Filtro de Tendência SMA 200 - Identifica a tendência principal para sinais mais precisos
*Alertas Inteligentes de Rompimento:
- Alerta de Rompimento HH: Acionado quando o preço rompe acima do Highest High E está acima da SMA 200 (tendência de alta)
- Alerta de Rompimento LL: Acionado quando o preço rompe abaixo do Lowest Low E está abaixo da SMA 200 (tendência de baixa)
*Notificações Push Móveis - Nunca perca uma oportunidade! Receba alertas diretamente no seu smartphone, onde quer que esteja
*Alertas Pop-up e Notificações Sonoras - Múltiplos canais de alarme para máxima flexibilidade
*Parâmetros Personalizáveis:
- Período HH/LL (Padrão: 20)
- Período SMA (Padrão: 200)
- Alertas Ligar/Desligar
- Pop-ups, som e alertas móveis controláveis individualmente
Como Negociar com o NeoBull Breakout Indicator:
1. Fase de Configuração:
- Adicione o indicador ao seu gráfico (funciona em todos os timeframes)
- A linha verde mostra o máximo mais alto das últimas 20 velas
- A linha vermelha mostra o mínimo mais baixo das últimas 20 velas
- A linha amarela (SMA 200) mostra a tendência principal
2. Configuração Long (Compra):
- Aguarde um rompimento de preço ACIMA da linha verde HH
- Confirmação: O preço deve estar ACIMA da SMA 200 (tendência de alta)
- Alerta é acionado automaticamente
- Entrada: No/após o rompimento
- Stop-Loss: Abaixo da mínima da vela de rompimento (mantém perdas pequenas para o próximo trade)
- Take-Profit: Proporção Risco-Retorno 1,5-2x ou próxima resistência significativa
3. Configuração Short (Venda):
- Aguarde um rompimento de preço ABAIXO da linha vermelha LL
- Confirmação: O preço deve estar ABAIXO da SMA 200 (tendência de baixa)
- Alerta é acionado automaticamente
- Entrada: No/após o rompimento
- Stop-Loss: Acima da máxima da vela de rompimento (mantém perdas pequenas para o próximo trade)
- Take-Profit: Proporção Risco-Retorno 1,5-2x ou próximo suporte significativo
4. Gestão de Risco:
- Negocie apenas rompimentos na direção da tendência (filtro SMA 200)
- Sempre use ordens Stop-Loss
- Arrisque no máximo 1-2% do seu capital por operação
- Aguarde rompimentos claros com momentum (evite rompimentos falsos)
- Stop-loss apertado na vela de rompimento permite múltiplas tentativas com pequenas perdas
5. Melhores Práticas:
- Funciona em todos os timeframes - escolha o timeframe onde você se sente mais confortável como trader
- Combine com análise de volume para sinais mais fortes
- Evite negociar durante eventos de notícias importantes
- Use Alertas Móveis para não perder nenhuma oportunidade
- Nem todos os rompimentos funcionam - o stop-loss apertado protege seu capital
Para quem é este Indicador?
✓ Traders de rompimento que procuram sinais claros de entrada e saída ✓ Swing traders em timeframes mais altos ✓ Scalpers em timeframes mais baixos ✓ Traders que preferem estratégias de acompanhamento de tendência ✓ Traders profissionais que precisam de alertas móveis ✓ Traders de iniciante a avançado
Especificações Técnicas:
- Plataforma: MetaTrader 5
- Programação: MQL5
- Tipo de Gráfico: Indicador (Janela de Gráfico)
- Compatibilidade: Todos os símbolos (Forex, Ouro, Índices, etc.)
- Timeframes: Todos (M1 a MN1)
Instalação:
- Copie o arquivo .mq5 ou .ex5 para sua pasta MT5: MQL5/Indicators/
- Reinicie o MetaTrader 5 ou pressione F4 e compile o indicador
- Arraste o "NeoBull Breakout Indicator" para seu gráfico
- Ajuste as configurações de acordo com suas necessidades
- Ative as Notificações Push Móveis nas configurações do MetaTrader 5
Funktioniert wunderbar! Wenn es noch eine Android-version geben würde, wäre das toll. Vielen Dank