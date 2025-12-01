NeoBull Breakout Indicator MT4
- Indikatoren
- Marco Scherer
- Version: 1.5
NeoBull Breakout Indicator - Professionelles Breakout-Trading leicht gemacht
Der NeoBull Breakout Indicator ist ein leistungsstarker technischer Indikator für MetaTrader 4, der speziell für Breakout-Trader entwickelt wurde. Er kombiniert bewährte Highest High/Lowest Low Levels mit dem SMA 200 Trendfilter, um hochwahrscheinliche Breakout-Setups zu identifizieren.
Hauptfunktionen:
- Stepped Highest High (20) Linie - Zeigt das höchste Hoch der letzten 20 Perioden als klare, horizontale Linie (wie in TradingView)
- Stepped Lowest Low (20) Linie - Zeigt das tiefste Tief der letzten 20 Perioden als klare, horizontale Linie
- SMA 200 Trendfilter - Identifiziert den übergeordneten Trend für präzisere Signale
- Intelligente Breakout-Alerts:
- HH Breakout Alert: Wird ausgelöst, wenn der Preis das Highest High durchbricht UND über dem SMA 200 liegt (Aufwärtstrend)
- LL Breakdown Alert: Wird ausgelöst, wenn der Preis das Lowest Low durchbricht UND unter dem SMA 200 liegt (Abwärtstrend)
- Mobile Push-Benachrichtigungen - Verpassen Sie keine Gelegenheit! Erhalten Sie Alerts direkt auf Ihr Smartphone, egal wo Sie sind
- Popup-Alerts & Sound-Benachrichtigungen - Mehrere Alarmkanäle für maximale Flexibilität
- Anpassbare Parameter:
- HH/LL Periode (Standard: 20)
- SMA Periode (Standard: 200)
- Alarm Ein/Aus
- Popup, Sound & Mobile Alerts individuell steuerbar
Wie man mit dem NeoBull Breakout Indicator handelt:
1. Setup-Phase:
- Fügen Sie den Indikator zu Ihrem Chart hinzu (funktioniert auf allen Timeframes)
- Die grüne Linie zeigt das höchste Hoch der letzten 20 Kerzen
- Die rote Linie zeigt das tiefste Tief der letzten 20 Kerzen
- Die gelbe Linie (SMA 200) zeigt den Haupttrend
2. Long-Setup (Kaufen):
- Warten Sie auf einen Preis-Breakout ÜBER die grüne HH-Linie
- Bestätigung: Preis muss ÜBER dem SMA 200 sein (Aufwärtstrend)
- Alert wird automatisch ausgelöst
- Entry: Bei/nach dem Breakout
- Stop-Loss: Unter dem Tief der Breakout-Kerze (hält Verluste gering für den nächsten Trade)
- Take-Profit: 1,5-2x Risk-Reward Ratio oder nächster signifikanter Widerstand
3. Short-Setup (Verkaufen):
- Warten Sie auf einen Preis-Breakdown UNTER die rote LL-Linie
- Bestätigung: Preis muss UNTER dem SMA 200 sein (Abwärtstrend)
- Alert wird automatisch ausgelöst
- Entry: Bei/nach dem Breakdown
- Stop-Loss: Über dem Hoch der Breakdown-Kerze (hält Verluste gering für den nächsten Trade)
- Take-Profit: 1,5-2x Risk-Reward Ratio oder nächste signifikante Unterstützung
4. Risikomanagement:
- Handeln Sie nur Breakouts in Trendrichtung (SMA 200 Filter)
- Verwenden Sie immer Stop-Loss Orders
- Riskieren Sie maximal 1-2% Ihres Kapitals pro Trade
- Warten Sie auf klare Breakouts mit Momentum (keine falschen Breakouts)
- Enger Stop-Loss bei der Breakout-Kerze ermöglicht mehrere Versuche mit kleinen Verlusten
5. Best Practices:
- Funktioniert auf allen Timeframes - wählen Sie den Timeframe, auf dem Sie sich als Trader am wohlsten fühlen
- Kombinieren Sie mit Volumen-Analyse für stärkere Signale
- Vermeiden Sie Trading während Major News Events
- Nutzen Sie die Mobile Alerts, um keine Gelegenheit zu verpassen
- Nicht alle Breakouts funktionieren - der enge Stop-Loss schützt Ihr Kapital
Für wen ist dieser Indikator geeignet? ✓ Breakout-Trader, die klare Ein- und Ausstiegssignale suchen ✓ Swing-Trader auf höheren Timeframes ✓ Scalper auf niedrigeren Timeframes ✓ Trader, die Trendfolge-Strategien bevorzugen ✓ Berufstätige Trader, die Mobile Alerts benötigen ✓ Anfänger bis fortgeschrittene Trader
Technische Details:
- Plattform: MetaTrader 4
- Programmierung: MQL4
- Chart-Type: Indicator (Chart Window)
- Kompatibilität: Alle Symbole (Forex, Gold, Indizes, etc.)
- Timeframes: Alle (M1 bis MN1)
Installation:
- Kopieren Sie die .mq4 oder .ex4 Datei in Ihren MT4 Ordner: MQL4/Indicators/
- Starten Sie MetaTrader 4 neu oder drücken Sie F4 und kompilieren Sie den Indikator
- Ziehen Sie den "NeoBull Breakout Indicator" auf Ihren Chart
- Passen Sie die Einstellungen nach Ihren Bedürfnissen an
- Aktivieren Sie Mobile Push-Benachrichtigungen in den MetaTrader 4 Einstellungen
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen