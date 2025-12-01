Trend Catalyst Pro

Professioneller Multi-Trendindikator mit 7-facher Bestätigung, Smart Alerts, News-Übersicht und integriertem Dashboard für MetaTrader 5.

Trend Catalyst Pro fasst die Signale von gleich sieben bewährten Marktindikatoren in einem einzigen, klaren Score zusammen.
Statt dir jeden Indikator einzeln anzusehen, bekommst du ein sichtbares Ergebnis auf der Chartkerze:

  • Pfeile und Text wie zum Beispiel „6/7 LONG“ oder „7/7 SHORT“

  • Farbcodierte Kerzen je nach Stärke des Signals

  • Ein Dashboard, das dir alle Werte übersichtlich in Echtzeit zeigt

  • Eine News-Linie, damit du siehst, wann die nächste starke Bewegung durch Nachrichten drohen kann

Ziel ist klar: Weniger Raten, mehr objektive Bestätigung, klarere Entscheidungen.

Wie der 7-Punkte-Trendscore arbeitet

Jede Kerze wird anhand von sieben Bausteinen bewertet. Für jede bullische Bedingung gibt es einen Punkt auf der Long-Seite, für jede bärische einen Punkt auf der Short-Seite. Das Ergebnis ist ein Score von 0 bis 7.

Verwendet werden:

  1. ADX mit +DI und −DI

    • ADX misst, ob überhaupt ein Trend vorhanden ist. Ab einem Wert über 25 wird der Markt als „trendig“ gewertet.

    • Liegt +DI über −DI, fließt ein Punkt in die bullische Richtung, liegt −DI oben, zählt es für Short.

    • Vorteil: Du handelst bevorzugt dort, wo wirklich Bewegung im Markt ist, statt in seitwärts laufenden Phasen zu kämpfen.

  2. CCI (Commodity Channel Index)

    • CCI über 100 steht für starken Kaufdruck, unter −100 für starken Verkaufsdruck.

    • So filterst du schwache Gegenbewegungen und konzentrierst dich auf klare Extreme.

  3. DeMarker

    • DeMarker zeigt dir, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist, ohne nur auf Schlusskurse zu schauen.

    • Werte über 0.6 sprechen für Long, unter 0.4 für Short.

    • Sehr hilfreich, um Wendepunkte früh zu erkennen, bevor sie im Preisbild offensichtlich sind.

  4. ROC (Rate of Change)

    • ROC misst die Geschwindigkeit der Preisveränderung.

    • Liegt der Wert über 100, dominiert Aufwärtsdynamik, liegt er darunter, dominiert Abwärtsdynamik.

    • Du erkennst damit, ob ein Trend Fahrt aufnimmt oder ausbremst.

  5. MACD (Hauptlinie)

    • MACD über Null bedeutet, dass der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen liegt, also bullisches Umfeld.

    • MACD unter Null kennzeichnet bärische Marktphasen.

    • Damit bekommst du ein sauberes Bild des mittelfristigen Trends.

  6. RSI

    • RSI über 50 zählt als bullisch, unter 50 als bärisch.

    • Kein simples Überkauft/Überverkauft-Gimmick, sondern eine klare Trennung der Marktstimmung.

  7. AC (Awesome Accelerator)

    • Misst die Beschleunigung des Marktes.

    • Über Null bedeutet, dass positive Momentumkraft dominiert, unter Null dominiert Abwärtsmomentum.

    • Du siehst, ob ein Trend an Kraft gewinnt oder verliert.

Je mehr dieser Komponenten in die gleiche Richtung zeigen, desto höher der Score und desto stärker das Signal.

Visuelle Signale direkt im Chart

  • Pfeile für Entries

    • Der Indikator zeichnet Long- und Short-Pfeile direkt an der Kerze.

    • Neben dem Pfeil wird automatisch der Score wie zum Beispiel „5/7“, „6/7“ oder „7/7“ angezeigt.

    • Ab welchem Score die Pfeile erscheinen, bestimmst du selbst über MinScoreForArrow .

  • Kerzenfärbung nach Score

    • 5 von 7, 6 von 7 und 7 von 7 werden mit unterschiedlichen Farbstufen auf der Kerze markiert.

    • Du erkennst auf einen Blick, wie „stark“ die Trendbestätigung aktuell ist, ohne Zahlen lesen zu müssen.

Smart Alerts, die nicht spammern

Trend Catalyst Pro speichert die letzte Richtung und den letzten Score der ausgelösten Alerts.
Ein neuer Alarm wird nur dann gesendet, wenn

  • die Richtung von Long zu Short oder von Short zu Long wechselt
    oder

  • der Score in dieselbe Richtung stärker wird, zum Beispiel von 5 auf 6 oder von 6 auf 7.

Benachrichtigungen sind möglich als:

  • Sound im Terminal

  • Push aufs Handy

  • E-Mail, falls gewünscht

Du stellst separat ein, ab welchem Score der Alarm ausgelöst werden soll ( MinScoreForAlert ). Damit kannst du sehr selektiv nur die stärksten Setups filtern.

Newslinie und Kalenderintegration

Über den eingebauten MQL5-Kalender sucht Trend Catalyst Pro automatisch nach kommenden Nachrichtenereignissen für die von dir gewünschten Währungen.

  • Du legst die minimale Wichtigkeit fest: nur mittel, hoch oder beides.

  • Du definierst, welche Währungen relevant sind, zum Beispiel USD, EUR, GBP.

  • Der Indikator zieht eine vertikale Linie an die Stelle der nächsten wichtigen News und zeigt Titel, Währung und Zeit.

So siehst du bereits im Chart, wann es kritisch werden kann und kannst entscheiden, ob du vor News wirklich einsteigen willst.

Dashboard mit Echtzeitübersicht

Das Dashboard zeigt dir:

  • Symbol und Timeframe

  • Nächstes Newsereignis mit Restzeit in Minuten

  • Einzelwerte von ADX, CCI, DeMarker, ROC, MACD, RSI und AC inklusive Bewertung

  • Gesamtscore Bullisch versus Bärisch

  • Aktuellen Zustand: Long-Signal, Short-Signal oder Warten

Auf Wunsch kannst du das Dashboard minimieren, wenn du eine aufgeräumte Chartansicht bevorzugst. Position, Größe und Startzustand steuerst du über die Eingaben.

Wichtige Vorteile im praktischen Einsatz

  • Funktioniert auf jedem Markt und jeder Zeiteinheit

  • Kombiniert sieben logische Bestätigungen in einem klaren Score

  • Spart Zeit, weil du nicht jeden Indikator einzeln checken musst

  • Hilft, übertriebene Emotionen auszublenden und Entscheidungen zu objektivieren

  • Unterstützt sowohl Trendfolger als auch Breakout- und Reversal-Trader

Trend Catalyst Pro nimmt dir nicht das Denken ab, aber es liefert dir eine strukturierte, objektive Basis für dein Trading. Wer systematisch handeln will, braucht klare Kriterien. Genau das liefert dieser Indikator.

Hinweis

Trend Catalyst Pro ist ein Indikator für MetaTrader 5.
Du kannst ihn auf jedem Symbol und auf jedem Timeframe verwenden, von M1 bis MN.
Er eignet sich sowohl für manuelles Trading als auch als logische Grundlage für eigene Expert Advisors.


