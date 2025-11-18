NeoBull Predictive Ranges ist ein umfassendes technisches Analysesystem für den MetaTrader 5. Der Indikator kombiniert fortschrittliche Volatilitätsberechnungen mit einer volumenbasierten Trendanalyse. Das Ziel dieses Systems ist es, Tradern präzise Informationen über die Marktstruktur und den Orderflow zu liefern, ohne das Chartbild zu überladen.

Dieses professionelle Werkzeug wird der Community kostenlos zur Verfügung gestellt.

Konzept und Hintergrund Die strategische Grundlage und die Kombination der Indikatoren (Predictive Ranges & Volumatic VIDYA) basieren auf Analysen des Kanals TradingWerkstatt. Diese Logik wurde exakt für den MetaTrader 5 portiert, technisch optimiert und um eine High-Fidelity-Rendering-Engine erweitert.

Hauptfunktionen und Technische Details

1. Predictive Ranges (Dynamische Volatilitätskanäle) Im Gegensatz zu herkömmlichen Bändern projiziert dieser Indikator adaptive Unterstützungs- und Widerstandszonen auf den Chart. Die Berechnung basiert auf einer RMA-geglätteten Average True Range (ATR). Diese Kanäle passen sich dynamisch der aktuellen Marktgeschwindigkeit an und bieten zuverlässige Referenzpunkte für potenzielle Umkehrpunkte (Reversals) oder Ausbruchsziele (Breakouts).

2. Volumatic VIDYA (Trend- & Volumen-Engine) Das Herzstück des Systems ist ein modifizierter Variable Index Dynamic Average (VIDYA), gesteuert durch den Chande Momentum Oscillator (CMO). Der Algorithmus analysiert zusätzlich das kumulative Kauf- und Verkaufsvolumen für den bestehenden Trend.

Trend-Validierung: Die Signallinie ändert ihre Farbe basierend auf dem Volumenfluss. Grün signalisiert einen Aufwärtstrend mit signifikantem Kaufvolumen, Rot einen Abwärtstrend mit Verkaufsdruck.

3. Integriertes Volumen-Dashboard Ein Informationsfeld auf dem Chart zeigt das reale Volumen-Delta (Käufer vs. Verkäufer) in Echtzeit an. Dies ermöglicht eine sofortige Einschätzung der Marktstimmung.

4. High-Fidelity Rendering Der Indikator nutzt eine spezialisierte Darstellungsmethode ("Split-Line"), um Trendwechsel grafisch sauber zu trennen. Dies verhindert die im MetaTrader üblichen vertikalen Artefakte bei Wertsprüngen und sorgt für ein professionelles, sauberes Chartbild.

5. Zuverlässigkeit Der Indikator berechnet historische Daten präzise (No-Repainting).

Handelsstrategie (Best Practice)

Obwohl der Indikator auf allen Zeiteinheiten technisch einwandfrei funktioniert, ist die Strategie explizit für den M15 (15-Minuten) Chart optimiert, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Einstieg: Nutzen Sie die farbige Trendlinie zur Bestimmung der Marktrichtung. Achten Sie auf ein Volumen-Delta von über 30% im Dashboard zur Bestätigung des Momentums.

Ausstieg: Nutzen Sie die äußeren Predictive Ranges als dynamische Take-Profit-Ziele.

Risikomanagement: Die Mittellinie oder das gegenüberliegende Band dienen als Referenz für Stop-Loss-Platzierungen.

Einstellungen und Anpassung

Der Indikator bietet volle Kontrolle über alle Parameter:

Berechnung: Anpassung der Perioden und Glättungsfaktoren für ATR und VIDYA.

Visualisierung: Vollständige Anpassbarkeit von Farben, Linienstärken und Transparenz.

Interface: Position und Sichtbarkeit des Dashboards sind frei wählbar.

Kompatibilität

Geeignet für alle Anlageklassen: Forex, Indizes (z.B. DAX, US30), Rohstoffe und Kryptowährungen.