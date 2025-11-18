NeoBull Predictive Ranges

5

NeoBull Predictive Ranges ist ein umfassendes technisches Analysesystem für den MetaTrader 5. Der Indikator kombiniert fortschrittliche Volatilitätsberechnungen mit einer volumenbasierten Trendanalyse. Das Ziel dieses Systems ist es, Tradern präzise Informationen über die Marktstruktur und den Orderflow zu liefern, ohne das Chartbild zu überladen.

Dieses professionelle Werkzeug wird der Community kostenlos zur Verfügung gestellt.

Konzept und Hintergrund Die strategische Grundlage und die Kombination der Indikatoren (Predictive Ranges & Volumatic VIDYA) basieren auf Analysen des Kanals TradingWerkstatt. Diese Logik wurde exakt für den MetaTrader 5 portiert, technisch optimiert und um eine High-Fidelity-Rendering-Engine erweitert.

Hauptfunktionen und Technische Details

1. Predictive Ranges (Dynamische Volatilitätskanäle) Im Gegensatz zu herkömmlichen Bändern projiziert dieser Indikator adaptive Unterstützungs- und Widerstandszonen auf den Chart. Die Berechnung basiert auf einer RMA-geglätteten Average True Range (ATR). Diese Kanäle passen sich dynamisch der aktuellen Marktgeschwindigkeit an und bieten zuverlässige Referenzpunkte für potenzielle Umkehrpunkte (Reversals) oder Ausbruchsziele (Breakouts).

2. Volumatic VIDYA (Trend- & Volumen-Engine) Das Herzstück des Systems ist ein modifizierter Variable Index Dynamic Average (VIDYA), gesteuert durch den Chande Momentum Oscillator (CMO). Der Algorithmus analysiert zusätzlich das kumulative Kauf- und Verkaufsvolumen für den bestehenden Trend.

  • Trend-Validierung: Die Signallinie ändert ihre Farbe basierend auf dem Volumenfluss. Grün signalisiert einen Aufwärtstrend mit signifikantem Kaufvolumen, Rot einen Abwärtstrend mit Verkaufsdruck.

3. Integriertes Volumen-Dashboard Ein Informationsfeld auf dem Chart zeigt das reale Volumen-Delta (Käufer vs. Verkäufer) in Echtzeit an. Dies ermöglicht eine sofortige Einschätzung der Marktstimmung.

4. High-Fidelity Rendering Der Indikator nutzt eine spezialisierte Darstellungsmethode ("Split-Line"), um Trendwechsel grafisch sauber zu trennen. Dies verhindert die im MetaTrader üblichen vertikalen Artefakte bei Wertsprüngen und sorgt für ein professionelles, sauberes Chartbild.

5. Zuverlässigkeit Der Indikator berechnet historische Daten präzise (No-Repainting).

Handelsstrategie (Best Practice)

Obwohl der Indikator auf allen Zeiteinheiten technisch einwandfrei funktioniert, ist die Strategie explizit für den M15 (15-Minuten) Chart optimiert, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

  • Einstieg: Nutzen Sie die farbige Trendlinie zur Bestimmung der Marktrichtung. Achten Sie auf ein Volumen-Delta von über 30% im Dashboard zur Bestätigung des Momentums.

  • Ausstieg: Nutzen Sie die äußeren Predictive Ranges als dynamische Take-Profit-Ziele.

  • Risikomanagement: Die Mittellinie oder das gegenüberliegende Band dienen als Referenz für Stop-Loss-Platzierungen.

Einstellungen und Anpassung

Der Indikator bietet volle Kontrolle über alle Parameter:

  • Berechnung: Anpassung der Perioden und Glättungsfaktoren für ATR und VIDYA.

  • Visualisierung: Vollständige Anpassbarkeit von Farben, Linienstärken und Transparenz.

  • Interface: Position und Sichtbarkeit des Dashboards sind frei wählbar.

Kompatibilität

Geeignet für alle Anlageklassen: Forex, Indizes (z.B. DAX, US30), Rohstoffe und Kryptowährungen.


Bewertungen 1
Steve McAndrews
27
Steve McAndrews 2025.12.22 10:04 
 

Auch hier kann ich nur schreiben, dass dieser Indikator wunderbar funktioniert und ich mich sehr freuen würde wenn Marco einen für Android erstellt. Vielen Dank

Empfohlene Produkte
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
AP Fibonacci Retracement PRO MT5
Allan Graham Pike
Experten
AP Fibonacci Retracement PRO (MT5) Überblick AP Fibonacci Retracement PRO ist ein Trendfortsetzungs-Pullback EA. Er wartet auf einen bestätigten Swing, berechnet die Fibonacci-Retracement-Zone und sucht nach Einstiegen in die Richtung der ursprünglichen Bewegung. Kein Raster, kein Martingal. Logik der Strategie Ermittelt das letzte gültige Swing-Hoch/Tief unter Verwendung von Fraktalen auf dem ausgewählten Signal-Zeitrahmen. Berechnet die Retracement-Zone zwischen 38,2% und 61,8% (konfigurierba
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Experten
Der Go Long EA implementiert eine fortgeschrittene Intraday-Handelsstrategie, die auf dem Prinzip des systematischen täglichen Handels mit mehrfachen technischen Bestätigungen basiert. Während viele Händler nach komplexen Algorithmen suchen, kombiniert dieser EA einfache, aber effektive Konzepte mit ausgefeiltem Risikomanagement und mehreren technischen Filtern. Der EA öffnet Positionen zu einer bestimmten Zeit jeden Tag, aber nur wenn die Marktbedingungen mit mehreren technischen Indikatoren
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indikatoren
Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
FREE
Mr Krabs Gold
Maher Matmati
Experten
ChatGPT a dit : Entdecken Sie mrKrabsGold – Kelly MultiTP , Ihren ultra-optimierten Scalping-EA, entwickelt, um Gewinne zu maximieren und Risiken zu kontrollieren: Hauptfunktionen: Scalping- & Hedging-Strategie: Erkennt und nutzt schnelle Trendwenden mit automatischem Hedging zur Begrenzung von Drawdowns. Dynamisches Kelly-Sizing: Verteilt die optimale Positionsgröße basierend auf Ihrer bisherigen Performance – anpassbarer Kelly-Faktor inklusive. Multi-Take-Profit-Stufen: Sichern
FREE
Arbitrage365
Themichl LLC
3 (1)
Experten
Der Arbitrage365 EA ist ein einfaches Skript für MetaTrader, das eine dreieckige Arbitragestrategie implementiert. Es identifiziert und nutzt Preisdiskrepanzen zwischen EURUSD, GBPUSD und EURGBP, um von vorübergehenden Fehlbewertungen des Marktes zu profitieren. Dieser EA macht sich das Gesetz des einen Preises zunutze, indem er gleichzeitig Währungspaare kauft und verkauft. Zu seinen Vorteilen zählen Geschwindigkeit, Genauigkeit, Skalierbarkeit, Konsistenz, Kosteneffizienz, Beitrag zur Marktli
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Experten
MACD RSI Optimized EA ist ein kostenloser, vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Trends mithilfe einer klassischen Kombination von Indikatoren zu erfassen. Durch die Verschmelzung der Trendfolge-Fähigkeiten des MACD (Moving Average Convergence Divergence) mit der Momentum-Filterung des RSI (Relative Strength Index) zielt dieser EA darauf ab, Marktgeräusche herauszufiltern und Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit einzugehen. Diese Version wurde speziell für den Monat Oktober
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experten
Morning Range Breakout (Kostenlose Version) Morning Range Breakout (Free Version) ist ein unkomplizierter Trading Advisor, der eine Ausbruchsstrategie auf der Grundlage der morgendlichen Handelsspanne implementiert. Er identifiziert das Hoch und das Tief innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls (z.B. 08:00-10:00 UTC) und eröffnet einen Handel bei einem Ausbruch nach oben oder unten. Die kostenlose Version enthält die Kernfunktionalität ohne Einschränkungen. Alle Parameter und Meldungen sind ge
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
Dual RSI
Paul Conrad Carlson
3 (1)
Indikatoren
Indikator-Warnungen für Dual Relative Stärke Index rsi. Großer rsi voreingestellt auf 14 liegt unter 30 kleiner rsi voreingestellt bei 4 liegt unter 10 für bullische Kaufsignale. Großer rsi voreingestellt bei 14 ist über 70 Kleiner rsi voreingestellt bei 4 ist über 90 für bärische Verkaufssignale. Enthält mobile und Terminal-Warnungen. zeichnet Linien, wenn Alarme. Dieser Indikator kann helfen, Extreme zu identifizieren und dann die Ober- oder Unterseiten dieser Extreme.
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experten
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
FREE
Support and Ressistance
Raphael Lorenz Baumgartner
Indikatoren
Last Day Unterstützung & Widerstand Plattform: MetaTrader 5 Typ: Custom Indicator Anzeige: Chart-Fenster (Overlay) Funktionen: Berechnet Unterstützungs- und Widerstandszonen auf der Grundlage der Hoch/Tief-Muster des Vortages. Verwendet ein gleitendes Sampling-Fenster ( SampleWindowSize ), um die jüngsten Kursbereiche zu erkennen. Erkennt potenzielle Unterstützung , wenn die aktuelle Preisspanne deutlich unter den vorherigen Höchstständen liegt. Erkennt potenziellen Widerstand , wenn die Preissp
FREE
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
Experten
Dieser Expert Advisor prüft die Signale von Indikatoren wie MACD, Stochastik und RSI, um Markttrends und Wendepunkte zu erkennen. Er umfasst mehrere Strategien und arbeitet nahtlos zusammen. Der Advisor analysiert die Marktsituation in Echtzeit und führt automatisch Trades zu vordefinierten Stop-Loss- und Take-Profit-Levels aus. HydraAlchemist ist auch einfach zu bedienen. Der intuitive und leicht verständliche Setup-Bildschirm ermöglicht es Ihnen, Handelsstrategien mit wenigen Parametern auszuf
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
ATR Plus
Ivan Pochta
Indikatoren
ATR Plus ist eine verbesserte Version der klassischen ATR, die nicht nur die Volatilität selbst, sondern auch die Richtungsenergie des Marktes anzeigt. Der Indikator wandelt die ATR in einen normalisierten Oszillator (0-100) um, so dass Sie klar sehen können: wer den Markt dominiert - Käufer oder Verkäufer wann ein Trend beginnt wenn ein Trend an Stärke verliert wenn sich der Markt in eine Spanne bewegt wenn die Volatilität Erschöpfungszonen erreicht ATR Plus eignet sich perfekt für Momentum-, T
FREE
Time Segmented Volume for MT5
Fernando Carreiro
5 (2)
Indikatoren
(Google-Übersetzung) Dieser Indikator basiert auf dem ursprünglichen " Time Segmented Volume (TSV) ", das von Worden Brothers, Inc entwickelt wurde. Allerdings habe ich diesem ein paar zusätzliche Funktionen hinzugefügt. Man kann den anzuwendenden Preis wählen, anstatt nur den standardmäßigen Schlusskurs zu haben, der vom Original verwendet wird. Man kann auch wählen, welche Volumengewichtung verwendet werden soll, einschließlich eines Pseudo-Volumens basierend auf der wahren Reichweite, oder üb
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (3)
Experten
Bitte geben Sie eine Bewertung ab, um die Entwicklung dieses Expert Advisors zu unterstützen NeuroEdge EA ist ein fortschrittlicher trendfolgender Scalper, der sich dynamisch an das Marktverhalten anpasst. Mit präzisen Algorithmen und einer intelligenten Mittelwertbildungslogik sorgt er für einen minimalen Drawdown, während er hochwahrscheinliche Setups unter Trendbedingungen erfasst. NeuroEdge analysiert kontinuierlich den Marktfluss, um optimale Ein- und Ausstiege zu gewährleisten - und gibt
FREE
Gold Zone EA
Simon Reger
5 (2)
Experten
Gold Zone EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor, der Marktstrukturen anhand von Supply- und Demand-Zonen analysiert und auf definierte Preisreaktionen reagiert. Der EA kombiniert Zonenerkennung, Impulsanalyse, EMA-Filter, mehrere Take-Profit-Ebenen, Break-Even, Trailing-Stop sowie ein integriertes manuelles Trading-Panel im Chart. Der EA kann auf zahlreichen Symbolen eingesetzt werden, darunter: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD sowie viele weitere Forex-, Index- und CFD-Ins
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Experten
Dies ist meine neueste kostenlose Version für Gold. Mit optimierten Parametern und benutzerfreundlichen Funktionen ist diese Version wahrscheinlich sehr einfach zu bedienen und sehr effektiv. Sie können die TP- und SL-Parameter nach Belieben anpassen, aber die Standardeinstellungen sollten für Sie gut funktionieren, ohne dass Sie weitere Anpassungen vornehmen müssen. Diese Version ist für den M5 konzipiert. Diese Version erfordert keine große Kapitalinvestition; nur $100-$200 reichen aus, damit
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indikatoren
Wir stellen den VFI (Volume Flow Indicator) vor - einen Handelsindikator, der die Beziehung zwischen Volumen und Preisbewegung analysiert, um wichtige Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Der Indikator zeigt die Stärke und Richtung des Volumenflusses an und liefert klare Signale über potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Signale werden auf der Grundlage von Nulllinienüberkreuzungen, Überkreuzungen zwischen der VFI-Linie und ihrem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und wenn der
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indikatoren
RSI ABCD-Musterfinder: Technische Strategie 1. Funktionsweise des Indikators Kombiniert den klassischen RSI mit automatischer Erkennung von ABCD-Harmonie-Mustern . Hauptkomponenten Standard-RSI (einstellbare Periode) Hoch- und Tiefpunkte-Markierungen (Pfeile) ABCD-Muster (grüne/rote Linien) Überkauft (70) und Überverkauft (30) Filter 2. MT5-Einstellungen period = 14 ; // RSI-Periode size = 4 ; // Maximale Muster-Größe OverBought = 70 ; // Überkauft-Level OverSold = 30 ; // Überverkauft-Level Fil
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
Ratio Indicator
Rafael Gazzinelli
5 (2)
Indikatoren
Ratio Indicator - Benutzerhandbuch Sonderangebot! Hinterlassen Sie eine Bewertung und erhalten Sie den Indikator Long & Short Cointegration Analyzer kostenlos - senden Sie mir einfach eine Nachricht! Dieser Ratio-Indikator zwischen Vermögenswerten ermöglicht es Ihnen, die Preisbeziehung zwischen zwei vom Benutzer ausgewählten Vermögenswerten zu überwachen und zu handeln. Er berechnet das Verhältnis zwischen den Preisen von zwei Vermögenswerten, die als Asset1 und Asset2 bezeichnet werden (z.B.
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Trend Catalyst Pro
Marco Scherer
Indikatoren
Trend Catalyst Pro Professioneller Multi-Trendindikator mit 7-facher Bestätigung, Smart Alerts, News-Übersicht und integriertem Dashboard für MetaTrader 5. Trend Catalyst Pro fasst die Signale von gleich sieben bewährten Marktindikatoren in einem einzigen, klaren Score zusammen. Statt dir jeden Indikator einzeln anzusehen, bekommst du ein sichtbares Ergebnis auf der Chartkerze: Pfeile und Text wie zum Beispiel „6/7 LONG“ oder „7/7 SHORT“ Farbcodierte Kerzen je nach Stärke des Signals Ein Dashboa
FREE
Smoothed Supertrend
Marco Scherer
Indikatoren
Smoothed Supertrend Indicator - Volatilitätsbasierter Trendindikator mit Glättungsfunktion Der Smoothed Supertrend Indicator ist eine erweiterte Variante des klassischen Supertrend-Indikators für MetaTrader 5. Durch die Integration einer zusätzlichen Glättungsfunktion werden Marktrauschen reduziert und die Qualität der Trendsignale verbessert. Technische Beschreibung: Der Indikator basiert auf dem Average True Range (ATR) zur Messung der Marktvolatilität und kombiniert diesen mit einer Moving A
FREE
Smoothed Supertrend MT4
Marco Scherer
Indikatoren
Smoothed Supertrend Indicator - Volatilitätsbasierter Trendindikator mit Glättungsfunktion Der Smoothed Supertrend Indicator ist eine erweiterte Variante des klassischen Supertrend-Indikators für MetaTrader 4 . Durch die Integration einer zusätzlichen Glättungsfunktion werden Marktrauschen reduziert und die Qualität der Trendsignale verbessert. Technische Beschreibung: Der Indikator basiert auf dem Average True Range (ATR) zur Messung der Marktvolatilität und kombiniert diesen mit einer Moving A
FREE
NeoBull Breakout Indicator
Marco Scherer
5 (1)
Indikatoren
NeoBull Breakout Indicator - Professionelles Breakout-Trading leicht gemacht Der NeoBull Breakout Indicator ist ein leistungsstarker technischer Indikator für MetaTrader 5, der speziell für Breakout-Trader entwickelt wurde. Er kombiniert bewährte Highest High/Lowest Low Levels mit dem SMA 200 Trendfilter, um hochwahrscheinliche Breakout-Setups zu identifizieren. Hauptfunktionen: * Stepped Highest High (20) Linie - Zeigt das höchste Hoch der letzten 20 Perioden als klare, horizontale Linie (wie i
FREE
NeoBull Breakout Indicator MT4
Marco Scherer
Indikatoren
NeoBull Breakout Indicator - Professionelles Breakout-Trading leicht gemacht Der NeoBull Breakout Indicator ist ein leistungsstarker technischer Indikator für MetaTrader 4 , der speziell für Breakout-Trader entwickelt wurde. Er kombiniert bewährte Highest High/Lowest Low Levels mit dem SMA 200 Trendfilter, um hochwahrscheinliche Breakout-Setups zu identifizieren. Hauptfunktionen: Stepped Highest High (20) Linie - Zeigt das höchste Hoch der letzten 20 Perioden als klare, horizontale Linie (wie in
FREE
Auswahl:
Steve McAndrews
27
Steve McAndrews 2025.12.22 10:04 
 

Auch hier kann ich nur schreiben, dass dieser Indikator wunderbar funktioniert und ich mich sehr freuen würde wenn Marco einen für Android erstellt. Vielen Dank

Marco Scherer
1719
Antwort vom Entwickler Marco Scherer 2025.12.22 10:06
Danke für das Feedback, sobald MT5/4 mal mehr richtung app Funktionen geht werde ich ich sicherschauen was ich machen kann.
Antwort auf eine Rezension