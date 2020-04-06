🚀 Wir stellen den Wave Rider EA vor: Ihr Kraftpaket für den Goldhandel! 📈

Sind Sie bereit, Ihren Goldhandel (XAUUSD) auf die nächste Stufe zu heben? Lernen Sie den Wave Rider EA kennen, einen hochentwickelten, vollautomatischen Expert Advisor, der entwickelt wurde, um starke Bewegungen auf dem Goldmarkt mit einer intelligenten, volatilitätsbewussten Strategie zu erfassen.

Vergessen Sie emotionales Handeln und komplexe manuelle Analysen. Der Wave Rider EA wurde für Spitzenleistungen entwickelt, indem er sich darauf konzentriert, den Beginn starker Trendwellen zu erkennen und Ihr Risiko sorgfältig zu verwalten.

✨ Wichtigste Vorteile und Funktionen

Nicht-Martingale/Nicht-Grid-Strategie: Wir legen Wert auf Sicherheit und nachhaltiges Wachstum. Der EA verwendet einen direkten, trendfolgenden Ansatz und vermeidet riskante Martingale- oder Grid-Systeme , die zu großen Drawdowns führen können.

Optimaler Goldhandel: Dieses Produkt wurde speziell für den XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen optimiert und ist somit sofort einsatzbereit. Hängen Sie es einfach an Ihren Chart auf dem Exness-Broker an. Wenn Sie noch kein Exness-Konto haben, können Sie sich unter folgendem Link registrieren: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweise den Parameter Risikoprozentsatz leicht optimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.

Intelligenter Volatilitätsfilter: Der EA verwendet die Average True Range (ATR) , um sicherzustellen, dass er nur dann in den Handel einsteigt, wenn der Markt ausreichend volatil ist, um abgehackte, richtungslose Kursbewegungen zu vermeiden.

Erweiterte Trend-Bestätigung: Ein langperiodischer Exponential Moving Average (EMA) auf einem höheren Zeitrahmen (standardmäßig D1) fungiert als leistungsstarker Trendfilter, der sicherstellt, dass nur in die Richtung des vorherrschenden Marktmomentums gehandelt wird.

Dynamisches Geldmanagement: Wählen Sie zwischen einer festen Losgröße oder unserem intelligenten Risikoprozentsatzmodell . Es wird sogar eine dynamische Losgröße berechnet, die mit der vom System berechneten Einstiegswahrscheinlichkeit skaliert wird, so dass Sie bei Signalen mit hohem Vertrauen eine aggressivere Größe wählen können.

Täglicher Cut-Loss-Schutz: Die integrierte Funktion "Täglicher Cut-Loss-Prozentsatz " stoppt automatisch den Handel für den Tag und schließt alle Positionen, wenn Ihr Eigenkapital unter einen festgelegten Schwellenwert fällt. So wird Ihr Kapital vor unerwarteten Marktereignissen geschützt.

Gewinnschutz mit ATR-Trailing: Sobald ein Handel einen ausreichenden Gewinn erzielt hat (bestimmt durch den ATR-Gewinnmultiplikator), aktiviert das System einen dynamischen, volatilitätsbasierten ATR-Trailing-Stop, um Gewinne zu sichern und der Kursentwicklung bis zum Ende der Welle zu folgen.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



🛠️ Gebrauchsfertige Parameter

Der Wave Rider EA wird mit einem umfangreichen Satz an anpassbaren Eingaben geliefert, ist aber mit den mitgelieferten, optimierten Einstellungen sofort einsatzbereit.

RisikoProzentsatz (3.5): Definiert den Prozentsatz des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert werden soll (auf 0 gesetzt, um feste Lots zu verwenden).

Lose (0,1): Feste Losgröße, wenn Risk Percentage deaktiviert ist.

StartStunde (0) / EndStunde (23): Legt die aktiven Handelszeiten fest.

ATRPeriod (14): Zeitraum für den Volatilitätsfilter.

ATRThreshold (0,0015): Mindest-ATR-Wert, der für den Handel erforderlich ist.

MagicNumber (99999): Eindeutiger Bezeichner für die Trades des EA.

EMAPeriod (150): Periode für den Trend-Filter EMA.

EMA_Zeitrahmen (PERIOD_D1): Zeitrahmen für den trendfilternden EMA (z.B. Daily).

DailyCutLossPercent (8.0): Maximaler Prozentsatz des Eigenkapitals, der an einem Tag verloren gehen darf, bevor der Handel gestoppt wird (0 zum Deaktivieren).

ATR_Trailing_Period (14) / ATR_Trailing_Multiplier (9.0): Einstellungen für den Trailing-Stop-Loss.

ATR_Profit_Multiplikator (4): ATR-Multiplikator, der für die Aktivierung des Trailing-Stops erforderlich ist.

DayRange (8): Anzahl der Tagesbalken, die für die Berechnung des Take-Profit-Abstands verwendet werden.

WaveRider_MaPeriod (80) / WaveRider_Smoothing (5): Haupteinstellungen für den zentralen Wave Rider Signalindikator.

🔑 Ihre Gelegenheit zum Testen!

Wir sind von der Leistungsfähigkeit des Wave Rider EA überzeugt. Deshalb bieten wir eine fantastische Möglichkeit, seine Ergebnisse zu überprüfen:

Sie können das vollständige Produkt zunächst mit einer sehr günstigen 1-monatigen Miete ausprobieren! Testen Sie es auf einem Demokonto oder einem Live-Konto mit geringem Risiko, um sich von der Leistungsfähigkeit des Wave Rider zu überzeugen, bevor Sie sich zum Kauf verpflichten.

Verpassen Sie es nicht, automatisch auf der nächsten Goldwelle zu reiten!

Laden Sie den Wave Rider EA herunter und beginnen Sie noch heute mit dem automatisierten Goldhandel!