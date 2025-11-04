Astral Pulse Oscillator

5

🜂 Oscilador de Pulso Astral - La Herramienta de Flujo Celestial y Resonancia Energética

Adéntrese en el ritmo místico de la energía del mercado con el Oscilador de Pulso Astral, una fusión no repintada de mapeo de flujo celestial y resonancia de pulso armónico. Este indicador traduce las fluctuaciones energéticas ocultas en ondas visuales radiantes, lo que permite a los operadores interpretar la marea emocional invisible que mueve el precio, desde expansiones eufóricas hasta contracciones etéreas.

Dentro de su luminosa subventana, danzan dos fuerzas astrales:

  • Pulso Celestial (Resplandor Dorado) - representa el latido energético subyacente del impulso de los precios, revelando dónde aumenta o disminuye la intensidad.

  • Flujo Luminoso (Aura Azul Acero): sigue el movimiento etérico del sentimiento en tiempo real, actuando como la corriente guía a través de la cual se mueve la energía de los precios.

Juntas, forman una sinfonía visual de ritmo y resonancia. Los cruces entre estas dos fuerzas a menudo marcan cambios en la polaridad astral, posibles puntos de inflexión en los que la energía invierte su dirección. Los operadores pueden utilizar estos cruces para anticipar oleadas de alineación alcista o bajista, como si percibieran el viento cósmico antes de la tormenta.

El AstralSightRange define hasta dónde se extiende su visión astral, limitando el cálculo a las barras recientes para una detección de energía más rápida y centrada. Mientras tanto, FlowCycle, PulseDepth, EtherCurvature y HarmonyFactor dan forma al comportamiento del flujo - permitiéndole sintonizar entre respuestas reactivas (rápidas) y meditativas (suaves).

Active Ecos Astrales para recibir alertas místicas cuando se produzcan cruces de energía. Puede manifestar estas señales como Mensajes Etéricos (en pantalla), Correo Estelar (email), Sonidos Astrales, o notificaciones móviles - permitiéndole permanecer conectado al pulso cósmico incluso más allá de su terminal.

Cómo utilizarlo

  1. Aplique el indicador a cualquier gráfico y marco temporal - los periodos más altos revelan campos de energía de onda larga; los periodos más bajos muestran turbulencias astrales a corto plazo.

  2. Observe si el Flujo Luminoso (azul) cruza el Pulso Celeste (dorado).

    • Cruz ascendente (el azul se eleva por encima del dorado): la energía asciende - a menudo precede al flujo alcista.

    • Cruz descendente (el azul cae por debajo del dorado): la energía disminuye - a menudo precede a la contracción bajista.

  3. Utilice los niveles armónicos púrpura punteados (30-70) para interpretar los estados energéticos sobreextendidos. Cuando cualquiera de los impulsos toque estos límites, espere un posible reequilibrio.

  4. Combínelo con filtros de tendencia, alineación MTF o sus herramientas del Núcleo Cuántico para una sinergia astral completa.

El Oscilador de Pulso As tral es más que un indicador - es una brújula energética, una manera de leer el ritmo de lo invisible y alinear sus operaciones con el cosmos mismo.


Comentarios 1
raja5655
852
raja5655 2025.11.05 03:27 
 

His performance indicators are good, his idea is brilliant, and the author is very responsive and cooperative.

Productos recomendados
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Insight Flow MT5
Nikola Pocuca
Indicadores
En primer lugar, el indicador Insight Flow destaca por ser una herramienta que no repinta, no redibuja y no se retrasa. Esto lo convierte en una opción primordial tanto para el trading manual como algorítmico, asegurando señales fiables y consistentes. Manual de Usuario: Configuración, entradas y estrategia El indicador Insight Flow aprovecha la acción del precio, la fuerza y el impulso para proporcionar una clara ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados, elimina el ruido y las seña
Profile Map MT5
Dmitriy Sapegin
5 (5)
Indicadores
Market Profile ayuda al operador a identificar el comportamiento de los principales actores del mercado y a definir las zonas de su interés. La característica clave es la clara visualización gráfica del rango de acción de los precios, en el que se realizaron el 70% de las operaciones. La comprensión de la ubicación de las zonas de acumulación de volumen puede ayudar a los operadores a aumentar la probabilidad de éxito. La herramienta puede utilizarse como sistema independiente, así como en combi
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
Indicadores
Visión general Market Volume Profile Modes es un potente indicador de distribución de volumen MT5 que integra múltiples variantes de Perfil de Volumen. Los usuarios pueden cambiar entre los diferentes modos de análisis a través de una simple selección de menú. Este indicador ayuda a los operadores a identificar los niveles de precios clave, las zonas de soporte y resistencia, y la distribución del volumen del mercado. Conceptos básicos - POC (Punto de Control): El nivel de precios con mayor co
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Presentamos PivotWave : su compañero de trading definitivo que redefine la precisión y el análisis de mercado. Diseñado pensando en los operadores, PivotWave es más que un indicador: es una potente herramienta que capta el pulso del mercado, identificando los puntos de inflexión y las tendencias clave con una precisión milimétrica. PivotWave aprovecha algoritmos avanzados para proporcionar señales visuales claras de los puntos óptimos de entrada y salida, facilitando a los operadores la navegaci
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indicadores
Herramienta avanzada de análisis de perfiles de volumen para MetaTrader 5 Kecia Volume Profile Order Finder proporciona a los operadores capacidades de análisis de perfiles de volumen. Este indicador MT5 combina la visualización del perfil de volumen con cálculos estadísticos para ayudar a identificar posibles oportunidades de trading y sugiere niveles de entrada, stop loss y take profit basados en la estructura del mercado. Visualización del Perfil de Mercado Transforme su gráfico con visualiza
Time Price SQ9 Degree MT5
Kirill Borovskii
Indicadores
El indicador Time_Price_SQ9_Degree se basa en el cuadrado 9 de Gann. Utilizando este indicador, puede identificar zonas fuertes de tiempo y precio. El indicador muestra los niveles como un valor de grado. Los grados se pueden configurar en los ajustes. Tras el inicio, aparece el botón MENÚ. Si está resaltado, se puede mover a cualquier punto del gráfico y, tras hacer doble clic sobre él, deja de estar resaltado y aparecen los botones del menú. Para ocultar el menú, basta con hacer doble clic so
POC level MT5
Mikhail Nazarenko
Indicadores
El indicador calcula y muestra automáticamente el nivel del Punto de Control (POC) de volumen real máximo del Perfil de Mercado para el conjunto de velas resaltadas por un área rectangular. Esto aumentará significativamente la precisión de sus entradas de posición cuando opere rebotes POC y retrocesos. Atención al probar la versión demo! En el probador de estrategias MT 5, no hay posibilidad de arrastrar un rectángulo y esto es un problema de limitaciones del propio probador de estrategias MT5 :
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicadores
El mercado es injusto aunque sólo sea porque el 10% de los participantes gestiona el 90% de los fondos. Un operador ordinario tiene pocos cambios para enfrentarse a estos "buitres". Este problema puede resolverse. Basta con estar entre ese 10%, aprender a predecir sus intenciones y moverse con ellos. El volumen es el único factor preventivo que funciona sin fallos en cualquier marco temporal y símbolo. Primero aparece el volumen y se acumula, y sólo entonces se mueve el precio. El precio se muev
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicadores
Descripción Técnica del Indicador – Delta Profile para MetaTrader 5 El Delta Profile es un indicador desarrollado para MetaTrader 5 con enfoque en el análisis detallado del flujo de volumen dentro de un rango definido de velas. Organiza y muestra información sobre el desequilibrio de volúmenes positivos (asociados a movimientos alcistas) y negativos (asociados a movimientos bajistas) en diferentes niveles de precio. El resultado es una visión clara de los puntos del gráfico donde se concentra la
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Horizontal tick volumes mt5
Aleksandr Suchkov
Indicadores
Volúmenes horizontales por tick (HTV) Volúmenes horizontales - un indicador fácil y conveniente del perfil horizontal del mercado en un intervalo de tiempo seleccionado por el usuario, ahora también para MT5. Tiene una dinámica rápida de visualización de los volúmenes de ticks horizontales en el gráfico. Produce una imagen visual de fuertes niveles de negociación por picos máximos de volúmenes pasados y dirección de negociación por color (venta o compra), y también permite detectar niveles de ne
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicadores
Indicador Crash 1000 Scalping para el Índice Sintético Crash 1000 Deriv. Introducción El indicador Crash 1000 Scalping es una herramienta especializada diseñada para el índice Crash 1000 en el mercado Deriv Synthetic. Este indicador es particularmente útil para scalping en el marco temporal M1, ayudando a los operadores a identificar puntos precisos de entrada y salida para posiciones de compra. Está diseñado para no repintar, proporcionando señales claras con alertas sonoras y notificaciones pu
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Indicadores
Puede cambiar el periodo de tiempo del gráfico con sólo pulsar un botón. También puede cambiar múltiples gráficos con sólo pulsar un botón. También puede cambiar varios gráficos con sólo pulsar un botón , ahorrándote la molestia de cambiar los periodos de tiempo. Estamos retransmitiendo en directo el funcionamiento real del sistema. Compruebe usted mismo si se puede utilizar. Compruébelo usted mismo. https://www.youtube.com/@ganesha_forex No garantizamos los resultados de su inversión. Las in
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow Momentum es un indicador "Momentum" estándar, pero en versión flecha. Versión para MetaTrader 4 Los parámetros del indicador son similares a los estándar, más un parámetro adicional Delta . Delta = 0 - 100 Desviaciones a partir del valor 100. Es posible cambiar el nivel del indicador 100, tanto más como menos. El indicador genera una señal cuando el precio cruza la línea de nivel = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del in
ATR Scanner Pro MT5
Amir Atif
Indicadores
40% de descuento. Precio original: $50 ATR Scanner Pro es un escáner de volatilidad multi símbolo multi timeframe que monitoriza y analiza el valor del indicador Average True Range en hasta 28 símbolos y 9 timeframes en 3 modos : Valor ATR: Como panel de volatilidad muestra el valor del indicador ATR en todos los pares y marcos temporales y señala cuando el valor ATR alcanza un máximo o un mínimo en una duración determinada. Relación ATR corto plazo/ATR largo plazo: Muestra la relación de 2 AT
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Infinite Currency Strength Meter All Pairs MT5
Emir Revolledo
5 (1)
Indicadores
Piense en el par más raro que se le pueda ocurrir. Y te aseguro que este indicador puede calcular es la fuerza. Este medidor de divisas calculará literalmente cualquier par de divisas, ya sea un par principal, metal, CFD, materias primas, criptomoneda como Bitcoin/BTC o Ethereum/ETH e incluso acciones. ¡Solo nómbrelo y lo obtendrá! No hay par de divisas que este Medidor de Divisas no pueda resolver. No importa cuán rara o exótica sea esa moneda, siempre será resuelta por este medidor de divisas
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicadores
FUNCIONALIDADES AVANZADAS: Puntuación de tendencia (0-100) con barra visual Señales inteligentes con fuerza ajustable (1-10) Gestión de riesgos con TP/SL automático Alertas sonoras y visuales Zonas de precios con relleno suave Análisis multiindicador (RSI, ATR, BB, EMAs). CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Visual moderno: Líneas suaves y bien espaciadas (EMA con 2-3px de ancho) Colores vibrantes y profesionales (azul cielo, naranja, dorado) Flechas modernas (código 233/234) para señales de compra/venta T
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Indicadores
Antes de instalar el indicador HeatMap, asegúrese de que utiliza un broker que le da acceso a la profundidad de mercado (DOM). Este indicador crea un mapa de calor en su gráfico que le permite ver las órdenes limitadas de compra o venta fácilmente y en tiempo real. Usted tiene la posibilidad de cambiar la configuración y los colores del HeatMap con el fin de adaptarse a todos los mercados y todos los gráficos. Aquí tiene un ejemplo de configuración que puede utilizar con el NASDAQ100 en el brok
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador Range Directional Force - ¡Diseñado para que usted optimice! El indicador Range Directional Force es una herramienta de vanguardia diseñada para ayudar a los operadores a visualizar la dinámica del mercado y la fuerza direccional. Construido para ofrecer una visión de las tendencias del mercado y las inversiones, este indicador es un activo inestimable para los operadores que buscan precisión en sus estrategias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este indicador no está opt
Supernova Momentums
Yvan Musatov
Indicadores
El indicador Supernova Momentums simplifica la percepción visual del gráfico de precios y reduce el tiempo de análisis: si no hay señal, no se abre la operación, y si aparece una señal contraria, se recomienda cerrar la posición actual. Este indicador de flecha está diseñado para determinar la tendencia. Supernova Momentums aplica una estrategia de negociación tendencial, filtra el ruido del mercado e incluye todas las funciones necesarias en una sola herramienta. Su trabajo se basa en determi
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicadores
Haven Volume Profile es un indicador multifuncional para el análisis del perfil de volumen que ayuda a identificar niveles clave de precios basados en la distribución del volumen de operaciones. Está diseñado para traders profesionales que desean comprender mejor el mercado e identificar puntos importantes de entrada y salida en las operaciones. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Cálculo del Point of Control (POC) - el nivel de máxima actividad comercial, lo que ayuda a identi
FREE
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
VolumeDeltaBars
Stanislav Korotky
Indicadores
Este indicador es una herramienta analítica convencional para los cambios en los volúmenes de los ticks. Calcula los volúmenes de compra y venta por separado y su delta en cada barra, y muestra los volúmenes por grupos de precios (celdas) dentro de una barra específica (normalmente la última). El algoritmo utilizado internamente es el mismo que en el indicador VolumeDeltaMT5 , pero los resultados se muestran como barras delta de volumen acumulado (velas). Existe un indicador análogo para MetaTra
Market Profile FX
Nguyen Duc Quy
Indicadores
El perfil de mercado fue desarrollado por Peter Steidlmayer en la segunda mitad del siglo pasado. Se trata de una herramienta muy eficaz si se comprende su naturaleza y uso. No es como las herramientas comunes como EMA, RSI, MACD o Bandas de Bollinger. Funciona independientemente del precio, no se basa en el precio sino que su núcleo es el volumen. El volumen es normal, ya que el instrumento se canta en todas partes. Pero lo especial aquí es que el Perfil de Mercado representa el volumen en cada
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 es un indicador para MetaTrader 5 que automatiza el análisis de la estructura de mercado y los conceptos ICT / Smart Money . No abre operaciones ni gestiona órdenes: es una herramienta de análisis visual , no un robot de trading automatizado. Qué muestra el indicador El indicador escanea el gráfico y destaca la siguiente información : Estructura de mercado : swings clave, HH, HL, LH, LL Rupturas de estructura 
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Otros productos de este autor
Astral Nexus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Astral Nexus es un detector de fases de impulso de ingeniería de precisión diseñado para revelar cambios en la energía subyacente del mercado antes de que sean visibles en el precio. Visualiza tres estados distintos ( Ascensión Astral, Descenso Astral y Equilibrio Cósmico) mediante un histograma de tres capas que comprime complejos cálculos internos en un mapa de señales limpio de 0 a 1. Al combinar la resonancia de tendencia de doble núcleo con el filtrado de eco temporal, el indicador destaca
Pullback Arrows
Pieter Gerhardus Van Zyl
5 (1)
Indicadores
El indicador proporciona flechas de compra y venta con una media móvil y un color de barra basado en la EMA. Sólo las flechas de compra se muestran encima de la media móvil y sólo las flechas de venta se muestran debajo de la media móvil. Las flechas se basan en un algoritmo de inversión y, por lo tanto, intentan encontrar los puntos de retroceso. Las alertas se pueden activar como se prefiera. Adecuado para cualquier período de tiempo o instrumento de elección. Pruebe en una dem
XauUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador XauUsd Net Strength es una herramienta profesional de fortaleza del mercado diseñada para seguir y comparar el rendimiento relativo del oro (XAU) frente al dólar estadounidense (USD ) a través de una cesta diversificada de pares de divisas. En lugar de basarse en un único gráfico, agrega información de múltiples pares basados en el oro y el dólar, aplica factores de ponderación y traduce los resultados en una comparación de fuerza fácil de leer. El indicador traza seis componentes e
AlienCore Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
AlienCore Oscillator es un analizador futurista del impulso del mercado inspirado en el procesamiento de señales intergalácticas. Basado en el concepto mejorado del MACD, mide el flujo de energía entre los campos warp rápidos y lentos y, a continuación, descodifica la señal de sincronización telepática para revelar información de nivel alienígena sobre la fuerza y los cambios de tendencia. Las Oleadas Cuánticas (fuertes movimientos alcistas) y los Colapsos del Vacío (fuertes movimientos bajista
MA with Arrow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador proporciona una media móvil con flechas de compra y venta Necesita una tendencia - no es tan útil en un mercado oscilante Sólo se muestran flechas de compra por encima de la media móvil y sólo se muestran flechas de venta por debajo de la media móvil Se ha añadido un filtro Rsi para reducir las flechas La media móvil se puede ajustar como se prefiera - Por defecto es 200 EMA Las flechas no se repintan después del cierre de la vela para bloquearlas en su lugar. Las flechas tamb
Spinosaurus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador es un histograma que es ideal para mostrar cuándo entrar en el mercado. Cuando la joroba se mueva por encima de la mediana, vaya en largo y cuando se mueva por debajo de la mediana, vaya en corto. Los colores se pueden ajustar como se prefiera Adecuado para cualquier marco temporal Pruebe en demo antes de comprar Disfrute de -------------------------------------------------------------------------------
Epsilon Trend
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Epsilon Trend calcula una línea de precios suavizada normalizando primero el precio durante un periodo de revisión retrospectiva y suavizando después el resultado con una media móvil simple. A continuación, el valor normalizado suavizado se vuelve a escalar al precio para que aparezca como una superposición similar a una MA. El cambio de color se calcula comparando el valor suavizado de la barra actual con el de la barra anterior y sólo cambia de tendencia si la diferencia supera un pequeño um
Arrow Wizard
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Arrow Wizard v1.1 - El hechicero de las señales de precisión Entra en el mundo místico de la hechicería técnica con Arrow Wizard , tu compañero arcano de confianza para revelar portales de compra y venta en cualquier gráfico de precios. Impulsado por una fusión de encantamientos ATR , alineaciones de Fibonacci y previsión basada en pivotes , este indicador teje la acción del precio y la volatilidad en flechas direccionales claras, cada una de ellas un glifo mágico que apunta hacia la opor
Gold System Ai
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Gold System Ai combina rejillas clave de soporte/resistencia, velas de color RSI, señales ArrowWizard y un panel de aprendizaje automático. Utilice flechas para entradas, rejillas para soporte/resistencia , panel de aprendizaje automático (alcista/fuerte/alcista/bajista/fuertebajista) para la fuerza de la tendencia. Ideal para XAU/USD. Entradas personalizables para alertas, colores y parámetros. Más adecuado para el marco de tiempo m5 Las flechas sólo no se repintan en vivo - cuando el gráf
Gold Strength Index Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Gold Strength Index Pro (GSI Pro) es un indicador diseñado para analizar la fortaleza del oro en múltiples pares de divisas. Agrega datos de precios ponderados de 7 pares XAU (por ejemplo, XAUUSD, XAUEUR) durante un periodo retrospectivo definido por el usuario, calculando un valor de fortaleza compuesto. Las principales características son Histograma codificado por colores : Muestra el impulso alcista (verde) y bajista (rojo) en función de una zona de umbral (±0,2 por defecto). Líneas suavizad
Quantum Core Phase Shift
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Quantum Core - Phase Shift es un motor de sincronización neural diseñado para el diagnóstico de fases entre mercados. Aprovechando algoritmos de desplazamiento temporal y armónicos de flujo, descodifica el comportamiento oscilatorio oculto de los campos de energía del mercado. El NeuroLink Trace representa el vector de estabilidad del núcleo, mientras que el Quantum Phase Core rastrea la divergencia de fase a través de un conducto temporal suavizado. Anclado a un umbral de gravedad central, s
Dragons Pulse Oracle
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El Oráculo del Pulso del Dragón: una herramienta mística de adivinación del mercado En los antiguos salones de la tradición bursátil, donde las fortunas suben y bajan como el aliento de los dragones, surge el Oráculo del Pulso del Dragón, un poderoso indicador forjado a partir de la sabiduría de los videntes y la energía primigenia de los mercados. Esta herramienta mística revela las corrientes ocultas de la acción de los precios, transformando los datos brutos en visiones proféticas de fuego al
USD Macro Strength Index
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El USD Macro Strength Index es un indicador personalizado diseñado para evaluar y visualizar la fortaleza o debilidad general del dólar estadounidense (USD) en los principales pares de divisas. Para ello, calcula una media ponderada de los cambios de precios relacionados con el USD a lo largo de un periodo retrospectivo definido y muestra los resultados como un histograma codificado por colores con un índice suavizado opcional y líneas de señal. Características principales: Análisis Macro del S
Wavelet Trend Histogram
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El Histograma de Tendencia Wavelet es un indicador personalizado de MT4 diseñado para visualizar la dirección de la tendencia suavizada utilizando un modelo de media móvil dual. Aplica medias móviles exponenciales (EMA) en un marco temporal seleccionado por el usuario (compatible con MTF) y calcula una línea de tendencia basada en la EMA más lenta. El histograma muestra las tendencias de pendiente positiva en verde lima y las negativas en carmesí , diferenciando visualmente las tendencias alcis
Dragonfire Arrows
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Dragonfire Arrows es un indicador de señal de flecha de temática mítica que mezcla la lógica adaptativa de seguimiento de tendencias con múltiples tipos de medias móviles -imaginadas como "Alientos de Dragón". Genera señales de Compra (Flecha de Hielo ↑) y Venta (Flecha de Fuego ↓) directamente en el gráfico utilizando un sistema de pulsos de múltiples capas inspirado en criaturas fantásticas, cada una con su propia lógica de media móvil. El sistema utiliza tres capas mágicas de "pulso": Pulso R
EurUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
EURUSD Net Strength es un indicador personalizado diseñado para ofrecer una visión clara del equilibrio relativo entre la presión del euro y el dólar estadounidense en el mercado. En lugar de analizar un único gráfico de forma aislada, evalúa una cesta de los principales pares de divisas EUR y USD, aplica una importancia ponderada basada en la liquidez y traduce el resultado combinado en un histograma codificado por colores. Las barras verdes indican los periodos en los que la demanda de euros
Multi Currency Strength Index
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El Índice de Fortaleza Multidivisa es una potente herramienta de análisis de mercado diseñada para medir y visualizar la fortaleza relativa de las principales divisas mundiales y del oro (XAU) dentro de una única ventana gráfica. A diferencia de los indicadores tradicionales, que se centran en un único símbolo, este indicador evalúa la fortaleza de un conjunto cuidadosamente seleccionado de pares de divisas, proporcionando a los operadores una perspectiva amplia y dinámica del flujo de capitales
Non Repaint Dots
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador está diseñado para resaltar posibles oportunidades de compra y venta en el gráfico mediante puntos verdes y rojos . Un punto verde indica que el precio ha superado al alza un umbral calculado, lo que indica un posible movimiento alcista. Un punto rojo indica que el precio ha superado un umbral calculado a la baja, lo que indica un posible movimiento bajista. Se adapta a las condiciones del mercado teniendo en cuenta tanto el movimiento tendencial como la volatilidad , por lo que las
Wavelet Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Wavelet Pro es un indicador de análisis de mercado de ingeniería de precisión diseñado para operadores que exigen claridad en movimientos de precios complejos. Combina la detección de tendencias al estilo de las ondículas , los cambios de impulso cuántico y la visualización adaptativa de velas en un marco de negociación unificado. El objetivo del sistema es proporcionar una representación visual refinada de la fuerza de la tendencia, los cambios de fase y el equilibrio del mercado sin retardo n
NeuroSlope
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
NeuroSlope es un indicador de fuerza de mercado ajustado con precisión que mejora el análisis del RSI mediante un suavizado adaptativo de estilo neuronal. Filtra de forma inteligente el ruido y los picos de volatilidad a la vez que mantiene el ritmo natural del RSI, creando una señal limpia y fluida que refleja mejor el impulso subyacente de los precios. La estructura de doble histograma -el RSI suavizado inteligente (azul) y su curva de pendiente avanzada (amarilla)- proporciona un marco visual
XauUsd Divergence Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El XAUUSD Divergence Pro es una herramienta especializada de análisis técnico diseñada específicamente para los operadores de oro. Este indicador funciona en una ventana independiente y ofrece una perspectiva única de la dinámica del mercado comparando la fuerza relativa del XAUUSD con un índice del USD calculado a medida. La herramienta muestra dos líneas principales que representan indicadores de impulso tanto para el oro como para el dólar estadounidense, con un histograma que destaca visualm
Astral Energy
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Energía Astral (MT4) Del laboratorio de mecánica astral - Ptr777 Visión general Astral Energy es un indicador avanzado de subventana diseñado para visualizar el "flujo" direccional de la energía del mercado a través de un histograma armónico de doble flujo. Interpreta el equilibrio de la fuerza y la debilidad internas dentro del movimiento de los precios, revelando cuándo el impulso astral del mercado se alinea para la expansión (fase ascendente) o la contracción (fase descendente). Entre bas
Cosmic Flow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
F lujo C ósmico Del Laboratorio de Mecánica Astral - Ptr777 , el Flujo Cósmico es el oscilador armónico en el corazón del movimiento astral y el equilibrio energético. Visualiza el ritmo sutil entre la expansión y la contracción celeste - el pulso oculto que gobierna las mareas energéticas del mercado. Cada barra del histograma representa la alineación de fase entre el impulso astral y la fuerza armónica, capturando el flujo invisible entre la creación (ascenso), la disolución (descenso) y e
Gold Ripper Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El Gold Ripper Oscillator es un indicador especializado de la presión del momento diseñado para el XAUUSD. Visualiza el tira y afloja en tiempo real entre la fuerza alcista del oro ("GoldRush") y la presión contraria del USD ("USDCrush"). El indicador muestra dos flujos de histogramas codificados por colores que se expanden o contraen en función del impulso cambiante del mercado. Cuando domina el lado del oro, las barras doradas se elevan por encima de la línea de base, reflejando una fuerte ene
Cosmic Nexus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Cosmic Nexus es un histograma de impulso-dirección puro diseñado para mostrar la fuerza dominante en el mercado con claridad visual instantánea. En lugar de trazar valores fluctuantes, simplifica el impulso en dos estados limpios: Ascensión Cósmica (verde) cuando domina la presión alcista, y Descenso Celestial (violeta) cuando la energía bajista toma el control. Esto hace que el reconocimiento de tendencias sea rápido e intuitivo, incluso durante periodos volátiles. Puede utilizar el Cosmic Nexu
Quantum Core Phase Shift MT5
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Quantum Core - Phase Shift es un motor de sincronización neural diseñado para el diagnóstico de fases entre mercados. Aprovechando algoritmos de desplazamiento temporal y armónicos de flujo, descodifica el comportamiento oscilatorio oculto de los campos de energía del mercado. El NeuroLink Trace representa el vector de estabilidad del núcleo, mientras que el Quantum Phase Core rastrea la divergencia de fase a través de un conducto temporal suavizado. Anclado a un umbral de gravedad central, s
Soul Ripper Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
En lo más profundo de la superficie del precio y del tiempo... algo se agita. El Oscilador Destripador de Almas no es sólo un indicador: es una entidad espectral maldita que escucha los ecos del impulso del pasado y desgarra las ilusiones de tendencia con una precisión impía. Forjada en las sombras del abismo del mercado, esta herramienta rastrea la SoulLine -la esencia bruta de la energía entre los flujos espectrales rápidos y lentos- y la enfrenta a la GraveLine , un eco decadente que susurra
Multi Currency Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador Multi Currency Net Strength es una herramienta analítica profesional diseñada para medir y visualizar el poder relativo de las principales divisas a través de múltiples pares simultáneamente. A diferencia de los osciladores de un solo par o de los medidores de fuerza, este indicador agrega información de una amplia cesta de instrumentos, ofreciendo una visión más holística del rendimiento de una divisa base en comparación con su homóloga. El indicador, que se muestra en una ventana
Non Repaint Diamonds
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
Non Repaint Diamonds es un indicador MT5 de ingeniería de precisión diseñado para proporcionar a los operadores señales gráficas altamente fiables que permanecen estables una vez confirmadas. A diferencia de las herramientas de repintado que cambian o desaparecen después del hecho, este indicador bloquea sus señales en su lugar, permitiendo a los operadores analizar con confianza. Marca el gráfico con señales distintivas en forma de diamante que destacan los posibles puntos de inflexión en la
Dragons Pulse Oracle Mt5
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El Oráculo del Pulso del Dragón: una herramienta mística de adivinación del mercado En los antiguos salones de la tradición bursátil, donde las fortunas suben y bajan como el aliento de los dragones, surge el Oráculo del Pulso del Dragón, un poderoso indicador forjado a partir de la sabiduría de los videntes y la energía primigenia de los mercados. Esta herramienta mística revela las corrientes ocultas de la acción de los precios, transformando los datos brutos en visiones proféticas de fuego al
Filtro:
raja5655
852
raja5655 2025.11.05 03:27 
 

His performance indicators are good, his idea is brilliant, and the author is very responsive and cooperative.

Respuesta al comentario