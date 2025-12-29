Catch the Turn EA

🚀 Erschließen Sie den Goldmarkt mit Catch The Turn EA! 💰

Sind Sie bereit, mit dem Raten aufzuhören und die profitabelsten Umkehrungen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) zu erkennen?

Der Catch The Turn EA ist ein hochspezialisierter, ausgeklügelter Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die aus präzisen Marktumkehrpunkten Kapital schlagen wollen. Dieser EA basiert auf einer proprietären Mischung aus klassischen Indikatoren und dynamischem Geldmanagement und wurde entwickelt, um hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten zu finden und Trades intelligent zu verwalten. Es handelt sich um eine sofort einsatzbereite Lösung, die für den M5-Zeitrahmen für den Goldhandel optimiert ist. Hängen Sie sie einfach an Ihren Chart auf dem Exness-Broker an und lassen Sie sie arbeiten! Wenn Sie noch kein Exness-Konto haben, können Sie sich über diesen Link registrieren: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweise den Parameter Risikoprozentsatz leicht optimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.

✨ Hauptmerkmale und Vorteile

  • Präzise Einstiegssignale: Der EA nutzt das "Catch the Turn"-Handelssystem - ein robustes Zusammenspiel von EMA-Crossovers, RSI-Levels, Bollinger-Band-Extremen und Power-Indikatoren -, um starke Umkehrsignale mit hohem Vertrauen zu erkennen ( 70 % Wahrscheinlichkeit für den Einstieg erforderlich).

  • Intelligentes Risikomanagement: Im Gegensatz zu risikoreichen Strategien verwendet dieser EA KEINE Martingale- oder Grid-Systeme. Er verfügt über eine leistungsstarke, wahrscheinlichkeitsbasierte Money-Management-Funktion, die Ihre Losgröße automatisch an die berechnete Wahrscheinlichkeit des Handels und den von Ihnen definierten Risikoprozentsatz anpasst und so ein optimales Kapitalengagement gewährleistet.

  • Dynamischer Trailing Stop: Sichern Sie Ihre Gewinne effektiv ab! Der EA verwendet einen fortschrittlichen ATR-basierten Trailing Stop, der erst aktiviert wird, wenn die Position ein definiertes Gewinnmultiple der Average True Range (ATR) erreicht. Dies stellt sicher, dass Ihre Stops volatilitätsangepasst sind und sich nur bewegen, wenn ein signifikantes Gewinnpolster aufgebaut wird.

  • Eingebautes Sicherheitsnetz (Daily Cut Loss): Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Risiko mit dem täglichen Cut-Loss-Prozentsatz. Der EA schließt automatisch alle offenen Positionen und stoppt den Handel für den Tag, wenn Ihr Eigenkapital unter ein voreingestelltes Niveau fällt, um Ihr Guthaben vor unerwarteten Marktschwankungen zu schützen.

  • Festgelegte Handelszeiten: Handeln Sie intelligenter, nicht länger. Sie können bestimmte Start- und Endstunden definieren, um Ihren Handel auf die volatilsten und aktivsten Marktphasen zu konzentrieren und Unruhe in den schwachen Zeiten zu vermeiden.

  • Volatilitätsfilter: Er prüft die Marktbedingungen mit dem ATR-Schwellenwert und stellt sicher, dass der EA nur bei ausreichender Volatilität versucht, in den Handel einzusteigen, um falsche Signale und "Whipsaws" zu vermeiden.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.

📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul


⚙️ Gebrauchsfertige Handelsparameter

Der Catch The Turn EA ist auf Einfachheit ausgelegt. Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Eingaben, mit denen Sie das Verhalten des EA an Ihre persönliche Risikotoleranz anpassen können:

  • Risikoprozentsatz: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (z.B. 2%). Setzen Sie den Wert auf 0, um feste Lots zu deaktivieren.

  • Lose: Feste Losgröße (wird verwendet, wenn der Risikoprozentsatz 0 ist).

  • Start Hour / End Hour: Das Stundenfenster, in dem der EA aktiv neue Trades platzieren kann (z.B. 0 bis 23).

  • ATR-Zeitraum / ATR-Schwelle: Wird verwendet, um die Marktvolatilität zu messen und Bedingungen mit geringer Volatilität herauszufiltern.

  • Täglicher Schnittverlust in Prozent: Der prozentuale Verlust vom täglichen Startsaldo, der einen automatischen Stopp für den Tag auslöst (z. B. 8,0 %).

  • EMA-Periode / EMA-Zeitrahmen: Wird für den langfristigen Trendfilter verwendet (standardmäßig wird D1 für eine starke Verzerrung verwendet).

  • ATR-Trailing-Multiplikator: Der ATR-Multiplikator, der verwendet wird, um den tatsächlichen Trailing-Stop-Abstand festzulegen, sobald er aktiviert ist.

  • Catch the Turn Signal Parameter (CTT_FasterMA, CTT_SlowerMA, etc.): Die voroptimierten Einstellungen für das firmeneigene Signalsystem, mit denen Sie die Empfindlichkeit des Systems genau steuern können.

👉 Hören Sie auf zu beobachten, beginnen Sie zu verdienen!

Der Goldmarkt ist dynamisch, und Sie brauchen ein dynamisches Werkzeug. Catch The Turn EA gibt Ihnen den Vorteil eines professionellen, datengesteuerten Systems ohne den emotionalen Stress des manuellen Handels.

Verpassen Sie nicht den nächsten Zug! Laden Sie den Catch The Turn EA noch heute herunter und erleben Sie automatisierten, hochpräzisen Goldhandel.


