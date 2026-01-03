Divergence Fractals PRO PRT

Overview

- Multi-symbol (optional) divergence trading EA based on the "Divergence Pro Oscillator" logic: Classic / Hidden divergence + optional Zero-Cross.

- Grid / additions support (better price / martingale / limit additions) with strict distance control in PU (PriceUnits = 1 pip).

- Flexible group closing: channel median / opposite border triggers + minimum-profit filters (money or pips), including “arm and wait” mode after a trigger.

- Session filters, spread filter, anti-duplicate logic, cooldowns, and max bar filter.

- Designed for cent accounts and small base lots.





IMPORTANT

Strategy Tester on ONE chart symbol only.





Key Inputs (high level)

GLOBAL

- Magic: EA order identifier

- MultiSymbolMode / SymbolsCSV: trade multiple symbols (disabled automatically in tester/Market validation)

- WorkTF: timeframe used for signals/logic

- FixedLot: base lot (first lot and minimum)





ENTRY

- OpenOnNewBar: BAR vs TICK mode

- MainOscillator (+ period): divergence & zero-cross oscillator

- UseClassicDiv / UseHiddenDiv / UseZeroCross

- TradeDir: both / buy only / sell only

- MinDistancePU: minimum distance between same-direction entries (pips)





FILTERS

- Aux oscillators: optional 2-osc confirmation, ANY/ALL logic, and “recent cross” rules

- Spread filter, cooldown, max bar size, anti-duplicate policy





ADDITIONS / GRID

- Martin multiplier and mode

- Better-price rule: anchor (first/last/worst) + gap in pips

- Entry mode: market / limit adds / limit always (+ chase & expiry)

- Grid alignment: threshold vs exact grid





EXIT

- Close triggers: channel median / opposite border

- GroupCloseMode: close whole side / by pool / partial positive

- MinProfit filter: money or pips; can arm after trigger and close later once target is reached

- ATR multiplier for channel width





LOGS / PERFORMANCE

- Logging flags (auto-off in tester/Market validation)

- Caching parameters for speed in multi-symbol mode





Recommended usage

- Start with BAR mode (OpenOnNewBar=true) on H1/M30.

- Cent accounts: keep FixedLot small, limit MaxOrdersPerDirection, and use MinDistancePU.

- Use MinProfit (pips or money) to avoid closing in loss; combine with channel triggers + “wait for min profit”.