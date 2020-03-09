Velocity Pulse Gold 2025





Velocity Pulse Gold ist der schnellste Gold Breakout EA des Jahres 2025 - ein revolutionärer Algorithmus, der auf logarithmischer Geschwindigkeit und Preisbeschleunigung basiert und nach jahrelanger Optimierung auf Tickdaten in institutioneller Qualität entwickelt wurde.





Dies ist kein durchschnittlicher EA: Er erkennt echte Momentum-Impulse auf XAUUSD M1 M5 und steigt mit intelligenten Pending Orders (BuyStop/SellStop) in dynamischem Abstand ein. Perfekter Trailing-Stop, automatischer Breakeven, Freitagsschluss - alles entwickelt, um die Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen.





Die STANDARD Edition enthält alles, was Velocity Pulse Gold erfolgreich macht:

- Vollständiges Auto-Lot-Geldmanagement (prozentual risikobasiert)

- Konfigurierbares tägliches Gewinnziel (automatischer Handelsstopp bei Erreichen)

- Täglicher Max-Loss-Schutz zum Schutz Ihres Kontos

- Anpassbare Handelszeiten + MaxTrades-Begrenzer

- Automatische magische Zahl

- 3 optimierte .set Dateien enthalten (Low Risk / Ausgewogen / Aggressiv )





Kein Grid, kein Martingal - nur eine saubere Breakout-Strategie mit hohem Gewinn/Risiko-Verhältnis.





Viele EAs sind "Zeitbomben" - überoptimiert und zum Scheitern verurteilt, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Velocity Pulse Gold passt sich dank seiner reinen Momentum-Engine auf natürliche Weise an - bewiesen durch außergewöhnliche Out-Of-Sample-Ergebnisse über mehrere Jahre hinweg.





85% unserer Kunden wählen den STANDARD - die perfekte Balance zwischen explosiver Performance und starkem Kapitalschutz.





Aktueller Sondereinführungspreis - er wird steigen, wenn die Live-Ergebnisse weiterhin beeindrucken, um die Strategie exklusiv zu halten.



Empfohlene Einlage: $1.000 bis $10.000

Funktioniert perfekt bei jedem ECN-Broker mit geringer Streuung.





Schließen Sie sich der Elite der Goldhändler im Jahr 2025 - 2026 an.