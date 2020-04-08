Bank Levels Tracker for MT5

Si no puede vencerlos, únase a ellos.
Opere donde las instituciones buscan liquidez.

El rastreador de niveles de bancos identifica las zonas de precios institucionales donde suelen producirse los stop-hunts, justo más allá de los máximos y mínimos obvios donde se agrupan los stops minoristas.
Estos "niveles de bancos" se trazan en tiempo real, nunca se repintan y activan alertas instantáneas cuando el precio los alcanza.

Diseñado para operadores que operan con niveles de bancos directamente, o los utilizan como confluencia de alta probabilidad para entradas más oportunas.


Cómo funciona Bank Levels Tracker:

Los stop-loss minoristas suelen acumularse justo después de máximos y mínimos claros. Las instituciones suelen empujar el precio hacia estas zonas para acceder a la liquidez.

El Rastreador de niveles bancarios marca estas zonas con antelación y supervisa la interacción de los precios automáticamente. Cuando se alcanza un nivel, la herramienta proporciona una señal visual clara y una alerta opcional.

Los niveles activados permanecen visibles en el gráfico para su revisión, análisis y aprendizaje.


Características principales

Múltiples modos de niveles
Elija entre los modos scalping, intradía o swing, cada uno de ellos disponible en variantes agresivas o conservadoras.

Nivelesno repintados
Los niveles están ligados al precio y permanecen constantes en todos los marcos temporales.

Control de sesgo direccional
Filtre instantáneamente los niveles para mostrar sólo las zonas superiores (sesgo corto) o inferiores (sesgo largo).

Indicador ADR en el gráfico
Identifique los niveles que se extienden más allá del rango diario, donde el agotamiento y los retrocesos son más probables.

Transparencia total
Los niveles activados permanecen en el gráfico para su revisión y análisis posterior a la operación.


Modos de alerta

El modo de alerta preferido puede seleccionarse en los ajustes de entrada.

Modo de alertas automáticas
Supervisa automáticamente todos los niveles y emite una alerta cada vez que el precio alcanza uno de ellos. Ideal cuando no es posible observar la pantalla.

Modo de AlertasManual
Coloca alertas haciendo clic directamente en un nivel.

Las alertas se pueden establecer sobre:

  • Niveles nuevos, no tocados.
  • Niveles previamente cazados con stop. Esto es especialmente útil para los operadores que vuelven a probar niveles después de un stop inicial.

Las alertas en este modo se cancelan automáticamente cuando cambia el marco temporal del gráfico, eliminando la molestia de la gestión manual de alertas.


Uso del Rastreador de Niveles de Banco para Entrar en el Mercado

Cuando se operan niveles de banco como un enfoque independiente, se recomienda la confirmación, por ejemplo, un cierre de vela más allá del nivel después de un stop-run.

Cuando se utilizan como confluencia dentro de otra estrategia, las operaciones se pueden tomar cuando se activan las alertas, lo que permite precios de entrada más favorables.


Mejorar la consistencia de las operaciones

No todos los stop-run conducen a una inversión.

Los resultados más comunes son:

  • Reversión del stop-run: el precio se recupera tras obtener liquidez.
  • Continuación del stop-run: el precio continúa una vez que se liquidan las posiciones débiles.

Para mejorar la coherencia:

Esperar la confirmación tras un stop-run

  • Alinee los niveles con los principales soportes/resistencias o con las EMA de plazos superiores.
  • Céntrese en los niveles más allá de la ADR, donde el agotamiento es más probable.
  • Los niveles nunca se repintan al cambiar de marco temporal, lo que hace que esta confluencia sea fiable.


Aviso para probadores de estrategias:

En el Probador de Estrategias, la funcionalidad es limitada. Para las pruebas, utilice el marco temporal M15 y seleccione Niveles Intradía - Modo Conservador.



