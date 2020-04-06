A key Breakeven

Eine wichtige Breakeven-Funktion: Für mehrere Aufträge derselben Währung, aber unterschiedlicher Auftragsarten (Verkauf oder Kauf), wird unter der Voraussetzung, dass die Gesamtposition profitabel ist, dasselbe Stop-Loss-Niveau oder Take-Profit-Niveau festgelegt.

Beispiel: Derzeit gibt es 10 EURUSD-Aufträge, davon 7 Verkaufsaufträge und 3 Kaufaufträge. Wenn die Gesamtposition profitabel ist, wird der Take-Profit für Verkaufsaufträge auf 50 Punkte festgelegt:

(1) Wenn der Gesamtgewinn der 7 Verkaufsaufträge größer ist als der Gesamtverlust der 3 Kaufaufträge, berechnet der EA automatisch das Stop-Loss-Niveau für die 7 Verkaufsaufträge und das Take-Profit-Niveau für die 3 Kaufaufträge und setzt es auf denselben Wert, d. h. auf die Position, an der der Gesamtgewinn der Position 50 Punkte erreicht.

(2) Wenn der Gesamtgewinn der 3 Kaufaufträge größer ist als der Gesamtverlust der 7 Verkaufsaufträge, wird der EA automatisch das Stop-Loss-Niveau für die 3 Kaufaufträge und das Take-Profit-Niveau für die 7 Verkaufsaufträge berechnen und auf denselben Wert setzen, der sich an der Position befindet, an der der Gesamtpositionsgewinn 50 Punkte erreicht.

Methode der Verwendung:

(1) Laden Sie "A key Breakeven" als EA in das Chartfenster, in dem der Breakeven benötigt wird, und klicken Sie auf "Öffnen".

(2) Jedes Mal, wenn eine neue Order hinzugefügt wird, klicken Sie einmal auf "Öffnen".

Anmerkungen:

Wenn für einige Orders keine Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveaus festgelegt werden können, liegt das daran, dass die relative Position zwischen dem Marktpreis und dem Orderpreis nicht den festgelegten Bedingungen entspricht. Wenn die Bedingungen erfüllt sind, klicken Sie erneut auf "Eröffnen", bis die Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveaus aller Aufträge auf denselben Wert gesetzt sind.
Weitere Produkte dieses Autors
UnbalanceEurUsdAud2
Kai Wei Luo
Experten
1. Das Prinzip des intelligenten Handelssystems UnbalanceEurUsdAud2 : Die unausgewogene Arbitrage zur Absicherung von drei Währungen ist die Erweiterung und Fortführung der Dreiecksarbitrage. Als gängige Arbitragemethode wird die Dreiecksarbitrage von vielen Anlegern im Devisenhandel eingesetzt. Die Dreiecksarbitrage basiert auf Kreuzkursen, die die Grundlage der Dreiecksarbitrage bilden. Der so genannte Kreuzwechselkurs bezieht sich auf den Preis einer Nicht-US-Dollar-Währung, ausgedrückt durc
FREE
AsymmetryEurUsdJpy1
Kai Wei Luo
Experten
1. Das Prinzip der AsymmetrieEurUsdJpy1 intelligentes Handelssystem : Die asymmetrische, nicht ausgeglichene Arbitrage bei der Absicherung von drei Währungen ist eine Erweiterung und Fortsetzung der Dreiecksarbitrage. Die Dreiecksarbitrage ist eine relativ weit verbreitete Arbitragemethode, die viele Anleger im Devisenhandel anwenden. Die Dreiecksarbitrage basiert auf dem Kreuzwechselkurs, der die Grundlage der Dreiecksarbitrage bildet. Der so genannte Kreuzkurs bezieht sich auf den Preis einer
FREE
ImbalanceEurUsdCad3
Kai Wei Luo
Experten
1. Das Prinzip des ImbalanceEurUsdCad3 intelligenten Handelssystems : Die unausgewogene Arbitrage zur Absicherung von drei Währungen ist die Erweiterung und Fortführung der Dreiecksarbitrage. Als gängige Arbitragemethode wird die Dreiecksarbitrage von vielen Anlegern im Devisenhandel eingesetzt. Die Dreiecksarbitrage basiert auf Kreuzkursen, die die Grundlage der Dreiecksarbitrage bilden. Der so genannte Kreuzwechselkurs bezieht sich auf den Preis einer Nicht-US-Dollar-Währung, ausgedrückt durc
FREE
InequationEurUsdChf4
Kai Wei Luo
Experten
1. Das Prinzip der InequationEurUsdChf4 intelligentes Handelssystem : Die unausgewogene Arbitrage zur Absicherung von drei Währungen ist die Erweiterung und Fortführung der Dreiecksarbitrage. Als gängige Arbitragemethode wird die Dreiecksarbitrage von vielen Anlegern im Devisenhandel eingesetzt. Die Dreiecksarbitrage basiert auf Kreuzkursen, die die Grundlage der Dreiecksarbitrage bilden. Der so genannte Kreuzkurs bezieht sich auf den Preis einer Nicht-US-Dollar-Währung, ausgedrückt durch eine
FREE
Asymmetry999
Kai Wei Luo
Experten
Das Prinzip der Asymmetrie999 Intelligentes Handelssystem: Die unausgewogene Arbitrage zur Absicherung von drei Währungen ist eine Erweiterung und Fortführung der Dreiecksarbitrage. Die Dreiecksarbitrage ist eine gängige Arbitragemethode, die von vielen Anlegern im Devisenhandel eingesetzt wird. Die Dreiecksarbitrage wird auf der Grundlage von Kreuzkursen realisiert, die die Grundlage der Dreiecksarbitrage bilden. Der so genannte Kreuzwechselkurs bezieht sich auf den Preis einer Nicht-US-Dollar
One Click Breakeven
Kai Wei Luo
Utilitys
Ein-Klick-Breakeven-Funktion: Bei mehreren Aufträgen derselben Währung, aber unterschiedlichen Auftragstypen (Verkauf oder Kauf), setzen Sie unter der Voraussetzung, dass die Gesamtposition profitabel ist, dasselbe Stop-Loss-Niveau oder Take-Profit-Niveau. Beispiel: Derzeit gibt es 10 EURUSD-Aufträge, davon 7 Verkaufsaufträge und 3 Kaufaufträge. Wenn die Gesamtposition profitabel ist, wird der Take-Profit für Verkaufsaufträge auf 50 Punkte festgelegt: (1) Wenn der Gesamtgewinn der 7 Verkaufsauft
