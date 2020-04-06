A key Breakeven

一键保本功能：同币种、不同订单类型（sell或buy）的多个订单，在整体盈利的条件下，设置同一数值的止损线或止盈线。

比如目前有10个EURUSD订单，其中sell订单7个，buy订单3个。当总体盈利的情况下，如果设置整体sell订单止盈50点：

（1）当7个sell订单的合计盈利大于3个buy订单合计亏损时，EA将自动计算7个sell订单的止损线和3个buy订单的止盈线为同一数值，并将这一数值设置在总仓位盈利50点的位置上。

（2）当3个buy订单的合计盈利大于7个sell订单合计亏损时，EA将自动计算3个buy订单的止损线和7个sell订单的止盈线为同一数值，并将这一数值设置在总仓位盈利50点的位置上。

使用方法：

（1）将A key Breakeven作为EA加载到需要保本的图表窗口上，点击“Open”。

（2）每增加一个订单，需点击一次“Open”。

注意事项：

某些订单未能设置止损或止盈线，是因为市场价和订单价格之间的相对位置达不到设置条件，当达到设置条件时，再次点击

“Open”

，直到所有的订单止损或止盈都设置为同一值。