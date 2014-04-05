Banks Session Lines

Banken-Session-Linien-Indikator


Die Banken-Session-Linien heben automatisch die Tageszeiten hervor, zu denen sich der Kurs bewegt.
Er hilft erfahrenen Händlern, die wichtigsten institutionellen Handelssitzungen der Banken – Asien, London und New York – klar zu markieren und zu verfolgen. Die Linien sind vollständig anpassbar und können in Ihre Charts eingebunden werden.

Entwickelt für Händler, die Klarheit und Präzision bei der Verfolgung von Volatilitätszyklen benötigen.

Warum Banken-Session-Linien?

  • Weil jede größere Kursbewegung innerhalb der Handelszeiten institutioneller Banken beginnt und endet.
  • Dieses Tool visualisiert die Handelssitzungen der Banken, sodass Sie nur dann handeln können, wenn der Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit aktiv ist, und den Handel vermeiden, wenn er sich voraussichtlich nicht bewegt.
  • Es hilft Händlern, nur dann mit den Banken zu handeln, wenn sich die Liquidität genau in den Stunden verschiebt, in denen die Banken Kurse aufbauen, abfangen und freigeben.
  • Ideal zur Identifizierung von Fehlausbrüchen, Liquiditätsspitzen und institutionellen Marktbewegungen.

Funktionen

  • Zeichnet automatisch vertikale Linien für die einzelnen Sitzungen in den Chart ein.
  • Anpassen jeder Sitzung: Start- und Endzeit.
  • Anpassen jeder Sitzungslinie: Farbe, Größe/Dicke und Linienstil. Beschriftungslinien (z. B. New Yorker Eröffnung/Schluss usw.).
  • Funktioniert mit jedem Zeitrahmen und Symbol.
  • Dynamische Zeitumrechnung – automatische Anpassung an die Zeitzone Ihres Brokers.
  • Übersichtliche Benutzeroberfläche – entwickelt für professionelle Trader, die sich auf die Kursentwicklung konzentrieren.

Anwendung

  • Indikator an Ihren Chart anfügen.
  • Zeitzonen-Offset Ihres Brokers einstellen.
  • Sitzungszeiten bei Bedarf anpassen (London, New York, Asien usw.).
  • Beobachten, wie der Kurs auf Sitzungseröffnungen, -schlüsse und -überschneidungen reagiert.

Eingabeparameter

  • Sitzungslinien-Indikator aktivieren/deaktivieren.
  • Anzahl der vergangenen Tage festlegen, für die Sitzungslinien angezeigt werden sollen.
  • Asiatische/Londoner/New Yorker Sitzungslinie anzeigen – Sitzungslinie aktivieren/deaktivieren.
  • Startzeit/Endzeit – individuelle Zeit für jede Sitzungslinie.
  • Linienfarbe/-breite/-stil – volle visuelle Kontrolle.
  • Benutzerdefinierte Sitzungslinie – Sitzungslinie aktivieren/deaktivieren.
  • Zeitrahmen festlegen, für die Sitzungslinien angezeigt werden sollen.

Kompatibilität

  • Zeitrahmen: Alle.
  • Symbole: Alle Instrumente (Forex, Indizes, Metalle, Kryptowährungen).
  • Plattform: MetaTrader 5 For the Meta Trader 4 version.




















