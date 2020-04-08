Banks Session Lines
- 指标
- Samuel Munyaradzi Gama
- 版本: 1.60
- 激活: 8
银行交易时段线指标
银行交易时段线指标会自动突出显示价格波动的时段。
它能帮助精明的交易者清晰地标记和追踪银行进行交易的关键机构交易时段——亚洲、伦敦和纽约，并提供完全自定义的交易时段线，方便您在图表上进行标记。
专为需要清晰、精准地追踪波动周期的交易者而设计。
为什么选择银行交易时段线？
- 因为每一次重大价格波动都始于并结束于机构银行的交易时段。
- 该工具能让您直观地了解银行的交易时段，从而让您只在市场更有可能波动时进行交易，避免在市场不太可能波动时进行交易。
- 它能帮助交易者仅在流动性发生变化时才与银行进行交易，而这些变化恰好发生在银行构建、锁定和释放价格的时段内。
- 非常适合识别基于交易时段的虚假突破、流动性扫荡和机构足迹。
功能
- 在图表上自动绘制交易时段垂直线。
- 自定义每个交易时段：开始和结束时间。
- 自定义每条交易时段线：颜色、大小/粗细和线条样式。
- 为线条添加标签（例如：纽约开盘/收盘等）。
- 适用于任何时间周期和交易品种。
- 动态时间转换——自动调整至您的经纪商时区。
- 简洁的视觉界面——专为专注于价格行为的专业交易者打造。
使用方法
- 将指标添加到您的图表。
- 设置您经纪商的时区偏移量。
- 根据需要调整交易时段（伦敦、纽约、亚洲等）。
- 观察价格对交易时段开盘、收盘和重叠的反应。
输入参数
- 开启或关闭银行交易时段线指标。
- 设置要绘制交易时段线的历史天数。
- 显示亚洲/伦敦/纽约——启用或禁用交易时段线。
- 开始时间/结束时间——每条交易时段线的自定义时间。
- 线条颜色/宽度/样式——完全视觉控制。
- 自定义交易时段线——启用或禁用交易时段线。
- 设置要绘制交易时段线的周期。
兼容性
- 周期：全部。
- 交易品种：所有品种（外汇、指数、金属、加密货币）。
- 平台：MetaTrader 5 / For the Meta Trader 4 version.