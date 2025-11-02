Banks Session Lines
- Göstergeler
- Samuel Munyaradzi Gama
- Sürüm: 1.60
- Etkinleştirmeler: 5
Bankalar Seans Çizgileri Göstergesi
Banklar Seans Çizgileri, fiyatın hareket ettiği saatleri otomatik olarak vurgular.
Akıllı yatırımcıların, bankaların faaliyet gösterdiği Asya, Londra ve New York gibi önemli kurumsal işlem seanslarını, grafikleriniz için tamamen özelleştirilebilir seans çizgileriyle net bir şekilde işaretlemelerine ve takip etmelerine yardımcı olur.
Volatilite döngülerini takip ederken netlik ve kesinliğe ihtiyaç duyan yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Neden Bankalar Seans Çizgileri?
- Çünkü her önemli hareket, kurumsal bankaların işlem seansı saatleri içinde başlar ve biter.
- Bu araç, bankaların faaliyet gösterdiği işlem seansları hakkında görsel netlik sağlar, böylece yalnızca piyasanın hareket etme olasılığının daha yüksek olduğu zamanlarda işlem yapabilir ve piyasanın hareket etme olasılığının düşük olduğu zamanlarda işlem yapmaktan kaçınabilirsiniz.
- Yatırımcının, likidite değişimlerinin tam olarak bankaların fiyatı oluşturduğu, yakaladığı ve serbest bıraktığı saatlerde bankalarla işlem yapmasına yardımcı olur.
- Seans bazlı sahte çıkışları, likidite taramalarını ve kurumsal ayak izlerini belirlemek için mükemmeldir.
Özellikler
- Grafikte otomatik olarak seans dikey çizgileri çizer.
- Her seansı özelleştirin: Başlangıç ve bitiş saatleri. Her seans çizgisini özelleştirin: Renk, Boyut / Kalınlık ve Çizgi stili.
- Çizgileri etiketleyin (örneğin New York Açılış / Kapanış vb.).
- Herhangi bir zaman dilimi ve sembolde çalışır.
- Dinamik zaman dönüşümü – brokerınızın saat dilimine otomatik olarak uyum sağlar.
- Temiz görsel arayüz – fiyat hareketine odaklanan profesyonel yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Nasıl Kullanılır?
- Grafiklerinize gösterge ekleyin.
- Brokerınızın saat dilimi farkını ayarlayın.
- Gerekirse seans saatlerini ayarlayın (Londra, New York, Asya vb.).
- Fiyatın seans açılış, kapanış ve çakışmalarına nasıl tepki verdiğini izleyin.
Giriş Parametreleri
- Banka seans çizgileri göstergesini açın veya kapatın.
- Seans çizgilerini çizmek istediğiniz geçmiş gün sayısını ayarlayın.
- Asya / Londra / New York'u göster – seans çizgisini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- Başlangıç Saati / Bitiş Saati – her seans çizgisi için özel saat.
- Çizgi Rengi / Genişliği / Stili – tam görsel kontrol
- Özel seans çizgisi – seans çizgisini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Seans çizgilerini çizmek istediğiniz zaman dilimlerini ayarlayın.
Uyumluluk
- Zaman Dilimleri: Tüm.
- Semboller: Tüm enstrümanlar (Forex, Endeksler, Metaller, Kripto).
- Platform: Meta Trader 5 / For the Meta Trader 4 version.