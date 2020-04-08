Banks Session Lines

Индикатор «Линии банковских сессий»

Линии банковских сессий автоматически выделяют время суток, в течение которого меняется цена.

Он помогает трейдерам, предпочитающим разумные инвестиции, четко отмечать и отслеживать ключевые институциональные торговые сессии, в которых работают банки — азиатскую, лондонскую и нью-йоркскую, — с помощью полностью настраиваемых линий сессий на графиках.





Разработан для трейдеров, которым нужна ясность и точность при отслеживании циклов волатильности.





Почему нужны линии банковских сессий?





Потому что каждое крупное движение начинается и заканчивается в часы работы институциональных банков.

Этот инструмент наглядно отображает торговые сессии, в которых работают банки, поэтому вы можете торговать только тогда, когда вероятность движения рынка наиболее высока, и избегать торговли, когда рынок, скорее всего, не будет двигаться.

Помогает трейдеру торговать с банками только тогда, когда ликвидность меняется в точные часы, когда банки формируют, ловят и отпускают цены.

Идеально подходит для выявления ложных выходов, резких изменений ликвидности и институциональных следов.





Функции





Автоматически рисует вертикальные линии сессий на графике.

Настройте время начала и окончания каждой сессии.

Настройте линии каждой сессии: цвет, размер/толщину и стиль линии.

Метки линий (например, открытие/закрытие в Нью-Йорке и т.д.).

Работает на любом таймфрейме и символе.

Динамическая конвертация времени – автоматическая подстройка под часовой пояс вашего брокера.

Простой визуальный интерфейс – создан для профессиональных трейдеров, отслеживающих ценовое движение.





Как использовать





Прикрепите индикатор к графику.

Установите смещение часового пояса вашего брокера.

При необходимости отрегулируйте время сессии (Лондон, Нью-Йорк, Азия и т.д.).

Наблюдайте, как цена реагирует на открытие, закрытие и перекрытие сессий.





Входные параметры





Включите или выключите индикатор банковских линий сессий.

Укажите количество прошедших дней, для которых вы хотите отображать линии сессий.

Показывать Азиатскую/Лондонскую/Нью-Йоркскую линию – включить или отключить линию сессии.

Время начала/время окончания – настраиваемое время для каждой линии сессии.

Цвет/Ширина/Стиль линии – полный визуальный контроль.

Настраиваемая линия сессии – включить или отключить линию сессии.

Укажите таймфреймы, на которых вы хотите отображать сессионные линии.





Совместимость





Таймфреймы: все.

Символы: все инструменты (Forex, индексы, металлы, криптовалюты).

Платформа: Meta Trader 5 / For the Meta Trader 4 version.







































































