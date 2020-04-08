Banks Session Lines

Индикатор «Линии банковских сессий»

Линии банковских сессий автоматически выделяют время суток, в течение которого меняется цена.
Он помогает трейдерам, предпочитающим разумные инвестиции, четко отмечать и отслеживать ключевые институциональные торговые сессии, в которых работают банки — азиатскую, лондонскую и нью-йоркскую, — с помощью полностью настраиваемых линий сессий на графиках.

Разработан для трейдеров, которым нужна ясность и точность при отслеживании циклов волатильности.

Почему нужны линии банковских сессий?

  • Потому что каждое крупное движение начинается и заканчивается в часы работы институциональных банков.
  • Этот инструмент наглядно отображает торговые сессии, в которых работают банки, поэтому вы можете торговать только тогда, когда вероятность движения рынка наиболее высока, и избегать торговли, когда рынок, скорее всего, не будет двигаться.
  • Помогает трейдеру торговать с банками только тогда, когда ликвидность меняется в точные часы, когда банки формируют, ловят и отпускают цены.
  • Идеально подходит для выявления ложных выходов, резких изменений ликвидности и институциональных следов.

Функции

  • Автоматически рисует вертикальные линии сессий на графике.
  • Настройте время начала и окончания каждой сессии.
  • Настройте линии каждой сессии: цвет, размер/толщину и стиль линии.
  • Метки линий (например, открытие/закрытие в Нью-Йорке и т.д.).
  • Работает на любом таймфрейме и символе.
  • Динамическая конвертация времени – автоматическая подстройка под часовой пояс вашего брокера.
  • Простой визуальный интерфейс – создан для профессиональных трейдеров, отслеживающих ценовое движение.

Как использовать

  • Прикрепите индикатор к графику.
  • Установите смещение часового пояса вашего брокера.
  • При необходимости отрегулируйте время сессии (Лондон, Нью-Йорк, Азия и т.д.).
  • Наблюдайте, как цена реагирует на открытие, закрытие и перекрытие сессий.

Входные параметры

  • Включите или выключите индикатор банковских линий сессий.
  • Укажите количество прошедших дней, для которых вы хотите отображать линии сессий.
  • Показывать Азиатскую/Лондонскую/Нью-Йоркскую линию – включить или отключить линию сессии.
  • Время начала/время окончания – настраиваемое время для каждой линии сессии.
  • Цвет/Ширина/Стиль линии – полный визуальный контроль.
  • Настраиваемая линия сессии – включить или отключить линию сессии.
  • Укажите таймфреймы, на которых вы хотите отображать сессионные линии.

Совместимость

  • Таймфреймы: все.
  • Символы: все инструменты (Forex, индексы, металлы, криптовалюты).
  • Платформа: Meta Trader 5 For the Meta Trader 4 version.



















