Banks Session Lines
- インディケータ
- Samuel Munyaradzi Gama
- バージョン: 1.60
- アクティベーション: 8
バンクス・セッションライン・インジケーター
バンクス・セッションラインは、価格変動の時間帯を自動的にハイライト表示します。
スマートマネートレーダーは、アジア、ロンドン、ニューヨークなど、銀行が取引する主要な機関投資家向け取引セッションを明確にマークし、追跡することができます。チャートに表示できるセッションラインは完全にカスタマイズ可能です。
ボラティリティサイクルの追跡において明確さと正確性を求めるトレーダーのために設計されています。
バンクス・セッションラインのメリット
- すべての主要な値動きは、機関投資家向け銀行の取引セッション時間内に始まり、終わります。
- このツールは、銀行が取引する取引セッションを視覚的に明確に表示するため、市場が変動する可能性が高い時間帯にのみ取引を行い、市場が変動しない可能性が高い時間帯には取引を避けることができます。
- トレーダーは、銀行が価格を構築、捕捉、そして解放する時間帯に流動性が変動した場合にのみ、銀行と取引を行うことができます。
- セッションベースのフェイクアウト、流動性スイープ、そして機関投資家の足跡を特定するのに最適です。
機能
- チャートにセッションの垂直線を自動的に描画します。
- 各セッションのカスタマイズ：開始時間と終了時間。
- 各セッションラインのカスタマイズ：色、サイズ／太さ、線のスタイル。
- ラインのラベル（例：ニューヨークの始値／終値など）。
- あらゆる時間枠とシンボルで動作します。
- 動的な時間変換：ブローカーのタイムゾーンに自動的に調整されます。
- すっきりとしたビジュアルインターフェース：プライスアクションを重視するプロのトレーダー向けに設計されています。
使用方法
- チャートにインジケーターを添付します。
- ブローカーのタイムゾーンオフセットを設定します。
- 必要に応じてセッション時間を調整します（ロンドン、ニューヨーク、アジアなど）。
- セッションの始値、終値、オーバーラップに対する価格の反応を確認します。
入力パラメーター
- バンクセッションラインインジケーターのオン／オフを切り替えます。
- セッションラインを描画する過去の日数を設定します。
- アジア／ロンドン／ニューヨークを表示：セッションラインを有効または無効にします。
- 開始時間／終了時間：各セッションラインの時間をカスタマイズします。
- 線の色／幅／スタイル：ビジュアルを完全にコントロールします。
- カスタムセッションライン：セッションラインを有効または無効にします。
- セッションラインを描画する時間枠を設定します。
互換性
- 時間枠：すべて
- シンボル：すべての銘柄（FX、指数、貴金属、仮想通貨）
- プラットフォーム：Meta Trader 5 / For the Meta Trader 4 version.