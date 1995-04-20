Quick Draw Panels
- Indikatoren
- Samuel Munyaradzi Gama
Mit Quick Draw Panels können Sie sofort benutzerdefinierte Handelsobjekte (Zonen und Trendlinien) mit einem Klick aus dem Panel zeichnen, das in jeder Chartecke platziert ist. Dies ist die mt4-Version des Produkts.
Kein Suchen mehr in Symbolleisten oder Menüs - ein Klick, ein Objekt, fertig. Vollständig anpassbare Farben, Liniengröße und Stil.
Ideal für:
- Institutionelle / Smart Money Concept (SMC) / Angebots- und Nachfragehändler.
- Markierung von Angebots- und Nachfragezonen.
- Markierung der technischen Analyse.
- Markierung von Liquidität und ICT-Orderblöcken.
- Sauberes, minimalistisches Charting.
- Hält Ihre Charts sauber und minimalistisch.