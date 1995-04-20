Mit Quick Draw Panels können Sie sofort benutzerdefinierte Handelsobjekte (Zonen und Trendlinien) mit einem Klick aus dem Panel zeichnen, das in jeder Chartecke platziert ist. Dies ist die mt4-Version des Produkts.

Kein Suchen mehr in Symbolleisten oder Menüs - ein Klick, ein Objekt, fertig. Vollständig anpassbare Farben, Liniengröße und Stil.





Ideal für:

Institutionelle / Smart Money Concept (SMC) / Angebots- und Nachfragehändler.

Markierung von Angebots- und Nachfragezonen.

Markierung der technischen Analyse.

Markierung von Liquidität und ICT-Orderblöcken.

Sauberes, minimalistisches Charting.

