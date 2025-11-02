Banks Session Lines

Indicateur de lignes de session bancaires





Les lignes de session bancaires mettent automatiquement en évidence les moments de la journée où les prix fluctuent.

Cet outil aide les traders avertis à identifier et suivre clairement les principales sessions de négociation institutionnelles (Asie, Londres et New York) grâce à des lignes de session entièrement personnalisables.





Conçu pour les traders qui recherchent clarté et précision dans le suivi des cycles de volatilité.





Pourquoi les lignes de session bancaires ?





Parce que chaque mouvement important commence et se termine pendant les heures de négociation institutionnelle des banques.

Cet outil vous offre une vision claire des sessions de négociation des banques, vous permettant ainsi de trader uniquement lorsque le marché est susceptible de bouger et d'éviter les périodes de faible volatilité.

Il aide le trader à intervenir uniquement lorsque la liquidité se déplace précisément aux heures où les banques créent, bloquent et relâchent les prix.

Idéal pour identifier les faux signaux liés aux sessions, les injections de liquidité et les activités institutionnelles.





Fonctionnalités





Trace automatiquement des lignes verticales de session sur le graphique.

Personnalisation de chaque session : heures de début et de fin. Personnalisez chaque ligne de session : couleur, taille/épaisseur et style.

Étiquetez les lignes (ex. : Ouverture/Clôture de New York, etc.).

Fonctionne avec toutes les unités de temps et tous les symboles.

Conversion horaire dynamique : ajustement automatique au fuseau horaire de votre courtier.

Interface visuelle épurée : conçue pour les traders professionnels qui analysent l’évolution des prix.





Utilisation





Ajoutez l’indicateur à votre graphique.

Définissez le décalage horaire de votre courtier.

Ajustez les horaires de session si nécessaire (Londres, New York, Asie, etc.).

Observez la réaction des prix aux ouvertures, fermetures et chevauchements de session.





Paramètres





Activez ou désactivez l’indicateur de lignes de session bancaires.

Définissez le nombre de jours précédents pour lesquels afficher les lignes de session.

Afficher les sessions Asie/Londres/New York : activez ou désactivez les lignes de session.

Heure de début/Heure de fin : définissez l’heure de chaque ligne de session.

Couleur/Épaisseur/Style des lignes : contrôle visuel complet.

Ligne de session personnalisée : activez ou désactivez les lignes de session.

Définissez les unités de temps pour lesquelles afficher les lignes de session.





Compatibilité





Unités de temps : Toutes.

Symboles : Tous les instruments (Forex, indices, métaux, cryptomonnaies).

Plateforme : MetaTrader 5 / For the Meta Trader 4 version.











































































