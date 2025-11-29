Candlestick Overlay
- Indikatoren
- Samuel Munyaradzi Gama
- Version: 1.9
- Aktivierungen: 8
Überlagern Sie Kerzen mit höherem Zeitrahmen mit Kerzen mit niedrigerem Zeitrahmen sowohl für den Live-Handel als auch für Backtests, um zu sehen, wie Kerzen mit höherem Zeitrahmen mit Kerzen mit niedrigerem Zeitrahmen gebildet werden.
- Hilft Händlern, die Multi-Timeframe-Ausrichtung zwischen den Timeframes in jedem Moment zu sehen, um einen verfeinerten Einstieg in die Marktstruktur zu finden.
- Gibt dem Händler einen vollständigen Überblick über den Preis in allen Zeitrahmen, indem er nur einen Zeitrahmen betrachtet.