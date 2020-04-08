Banks Session Lines

Indicador de Linhas de Sessão Bancária





As Linhas de Sessão Bancária destacam automaticamente as horas do dia em que o preço se movimenta.

Ajuda os traders experientes a marcar e a acompanhar claramente as principais sessões de negociação institucional em que os bancos operam — Asiática, Londres e Nova Iorque — com linhas de sessão totalmente personalizáveis ​​para os seus gráficos.





Concebido para traders que necessitam de clareza e precisão ao acompanhar os ciclos de volatilidade.





Porquê as Linhas de Sessão Bancária?





Porque todo o movimento importante começa e termina dentro do horário de negociação dos bancos institucionais.

Esta ferramenta oferece uma clareza visual das sessões de negociação em que os bancos operam, para que possa negociar apenas quando o mercado tem maior probabilidade de se movimentar e evitar negociar quando o mercado provavelmente não se movimentará.

Ajuda o trader a negociar apenas com os bancos quando a liquidez muda dentro dos horários exatos em que os bancos criam, prendem e libertam o preço.

Perfeito para identificar falsos rompimentos baseados em sessões, varrimentos de liquidez e pegadas institucionais.





Recursos





Desenha linhas verticais de sessão automaticamente no gráfico.

Personalize cada sessão: Horários de início e de fim. Personalize cada linha de sessão: Cor, Tamanho/Espessura e Estilo da Linha.

Linhas com rótulos (ex.: Abertura/Fecho de Nova Iorque etc.).

Funciona em qualquer período gráfico e ativo.

Conversão de horário dinâmica – ajuste automático ao fuso horário da sua corretora.

Interface visual limpa – criada para traders profissionais focados na ação do preço.





Como usar





Anexe o indicador ao seu gráfico.

Defina o fuso horário da sua corretora.

Ajuste os horários das sessões, se necessário (Londres, Nova Iorque, Ásia etc.).

Observe como o preço reage às aberturas, fechos e sobreposições das sessões.





Parâmetros de entrada





Ative ou desative o indicador de linhas de sessão dos bancos.

Defina o número de dias anteriores para os quais pretende desenhar as linhas de sessão.

Mostrar Ásia/Londres/Nova Iorque – ativar ou desativar a linha de sessão.

Hora de início/Hora de fim – hora personalizada para cada linha de sessão.

Cor/Largura/Estilo da Linha – controlo visual completo.

Linha de sessão personalizada – ative ou desative a linha de sessão. Defina os intervalos de tempo nos quais pretende desenhar as linhas de sessão.





Compatibilidade





Intervalos de tempo: Todos.

Símbolos: Todos os instrumentos (Forex, Índices, Metais, Criptomoedas).

Plataforma: MetaTrader 5 / For the Meta Trader 4 version.











































































