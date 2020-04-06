✨ Erschließen Sie den Goldhandel mit dem Trend Strength Pro EA! ✨

Sind Sie bereit, die Komplexität des Goldhandels zu beseitigen? Der Trend Strength Pro Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Ihren MetaTrader 4 mit fortschrittlicher, regelbasierter Automatisierung auszustatten. Dies ist nicht einfach nur ein weiterer Trading-Bot, sondern ein intelligentes System, das entwickelt wurde, um ein starkes Marktmomentum zu erkennen und zu nutzen und gleichzeitig Ihr Risiko sorgfältig zu steuern.

Verabschieden Sie sich von emotionsgesteuerten Fehlern und stundenlangem Starren auf Charts. Trend Strength Pro EA verwendet eine ausgeklügelte Kombination aus MACD/OsMA-Momentum-Signalen und einem langfristigen Trendfilter (EMA), um sicherzustellen, dass Sie nur in die Richtung der zugrunde liegenden Marktstärke handeln.

Und das Beste daran? Dieser EA wurde speziell für den Goldhandel (XAUUSD) auf dem M5-Zeitrahmen optimiert. Er ist sofort einsatzbereit - hängen Sie ihn einfach an Ihren Chart beim Exness-Broker an und lassen Sie ihn arbeiten!

Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweise den Parameter Risikoprozentsatz leicht optimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.



🚀 Hauptvorteile & leistungsstarke Funktionen

Intelligente Trendfolge: Der EA verwendet einen hochperiodischen Exponential Moving Average (EMA), um den Haupttrend zu bestätigen, um sicherzustellen, dass Sie nicht in Gegentrend-Fallen tappen und mit dem Momentum auf Ihrer Seite handeln.

Dynamisches Risikomanagement (optional): Riskieren Sie nicht zu viel für einen einzigen Handel! Der EA kann automatisch die optimale Losgröße auf der Grundlage eines festen Risikoprozentsatzes berechnen und die Losgröße sogar auf der Grundlage der Stärke (Wahrscheinlichkeit) des aktuellen Signals weiter skalieren.

Advanced ATR Trailing Stop: Sichern Sie Ihre Gewinne effektiv ab! Sobald sich ein Handel um einen ausreichenden Betrag (festgelegt durch den ATR-Multiplikator) in die Gewinnzone bewegt, aktiviert der EA einen dynamischen Trailing Stop , der sich automatisch nach oben (für Kaufgeschäfte) oder unten (für Verkaufsgeschäfte) bewegt und so die Gewinne sichert, wenn der Trend weitergeht.

Tägliche Drawdown-Kontrolle: Schlafen Sie ruhig in dem Wissen, dass Ihr Konto geschützt ist. Die Funktion " Daily Cut Loss Percentage " stoppt automatisch den Handel und schließt alle offenen Positionen für den Tag, wenn Ihr Kapital unter eine bestimmte Grenze fällt, um Ihr Kapital vor längeren Verlusten zu schützen.

Nicht-aggressive Strategie: Handeln Sie mit Vertrauen! Dieser EA verwendet einen sauberen Einzelpositions-Handelsstil. Er verwendet keine riskanten Martingale- oder Grid-Systeme , was ihn zu einer stabilen und transparenten Wahl für ernsthafte Trader macht.

Zeitbasierter Handel: Fokussieren Sie Ihren Handel während der aktivsten Stunden. Sie können die Start- und Endstunde festlegen, um sicherzustellen, dass der EA nur während des von Ihnen bevorzugten Marktfensters handelt.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren.



⚙️ Vollständig anpassbare Parameter

Sie haben die vollständige Kontrolle über die Feinabstimmung des Systems nach Ihren Wünschen. Alle wichtigen Einstellungen sind als Eingabeparameter leicht zugänglich:

RisikoProzentsatz: Prozentualer Anteil des Eigenkapitals, der pro Handel riskiert wird (0 = deaktiviert diese Funktion).

Lose: Feste Losgröße, die verwendet wird, wenn RiskPercentage deaktiviert ist.

StartHour / EndHour: Die spezifischen Stunden für die Handelsaktivität.

ATRPeriod / ATRThreshold: Einstellungen zum Herausfiltern des Handels in Zeiten geringer Volatilität.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: Die Periode und der Zeitrahmen für den Haupttrendfilter EMA.

DailyCutLossPercent: Maximaler täglicher Drawdown in Prozent, bevor der Handel gestoppt wird.

ATR_Trailing_Periode / ATR_Trailing_Multiplikator: Einstellungen für den dynamischen Trailing-Stop-Loss.

ATR_Profit_Multiplikator: Der Multiplikator, der festlegt, wie viel Gewinn erreicht werden muss, um den Trailing-Stop zu aktivieren.

TagBereich: Die Anzahl der Tagesbalken, die zur Berechnung des Take Profit-Levels verwendet werden.

FastEMA / SlowEMA / SignalSMA: Die Perioden für die zentralen MACD/OsMA-Einstiegssignale.

📥 Hören Sie auf zu verzögern, beginnen Sie zu automatisieren!

Verpassen Sie nicht die nächste große Goldbewegung. Der Trend Strength Pro EA bietet Ihnen einen leistungsstarken, bewährten Rahmen, um von der Volatilität des Goldpreises zu profitieren - mit eingebautem Risikoschutz.

Laden Sie den Trend Strength Pro EA jetzt herunter und fügen Sie ihn in Ihren M5-Gold-Chart ein, um Ihre Reise zu einem intelligenteren, automatisierten Handel zu beginnen!