¿Está listo para eliminar la complejidad del Gold Trading? El Asesor Experto (EA) Trend Strength Pro está diseñado para potenciar su MetaTrader 4 con automatización avanzada basada en reglas. Esto no es sólo otro robot de comercio, es un sistema inteligente diseñado para identificar y aprovechar el impulso del mercado de gran alcance, mientras que cuidadosamente la gestión de su riesgo.

Diga adiós a los errores impulsados por la emoción y a las incontables horas mirando los gráficos. Trend Strength Pro EA utiliza una sofisticada combinación de señales de impulso MACD/OsMA y un filtro de tendencia a largo plazo (EMA) para asegurarse de que sólo está operando en la dirección de la fuerza subyacente del mercado.

¿Y lo mejor? Este EA ha sido pre-optimizado específicamente para el comercio de Oro (XAUUSD) en el marco de tiempo M5.

Para otros brokers que no sean Exness, puede que necesite optimizar ligeramente el parámetro de Porcentaje de Riesgo para ajustarse a las condiciones de spread y ejecución únicas de ese broker. Realice siempre primero pruebas retrospectivas y operaciones de demostración.



Principales ventajas y potentes funciones

Seguimiento inteligente de tendencias: El EA utiliza una Media Móvil Exponencial (EMA) de alto período para confirmar la tendencia principal, asegurando que evite entrar en trampas contra-tendencia y opere con el impulso de su lado.

Gestión dinámica del riesgo (opcional): No arriesgue demasiado en una sola operación. El EA puede calcular automáticamente el tamaño de lote óptimo basado en un porcentaje de riesgo fijo e incluso escalar el tamaño de lote aún más basado en la fuerza (probabilidad) de la señal actual.

ATR Trailing Stop Avanzado: ¡Proteja sus beneficios de forma efectiva! Una vez que una operación entra en beneficios por una cantidad suficiente (establecida por el multiplicador ATR), el EA activa un Trailing Stop dinámico que se mueve automáticamente hacia arriba (para operaciones de compra) o hacia abajo (para operaciones de venta), asegurando las ganancias a medida que continúa la tendencia.

Control diario del Drawdown: Duerma tranquilo sabiendo que su cuenta está protegida. La función de Porcentaje Diario de Reducción de Pérdidas detendrá automáticamente las operaciones y cerrará todas las posiciones abiertas del día si su capital cae por debajo de un límite especificado, salvaguardando su capital frente a pérdidas prolongadas.

Estrategia no agresiva: ¡Opere con confianza! Este EA utiliza un estilo de negociación limpio, de una sola posición. No utiliza los arriesgados sistemas Martingale o Grid , por lo que es una opción estable y transparente para los traders serios.

Trading basado en el tiempo: Enfoque sus operaciones durante las horas más activas. Puede establecer la Hora de inicio y la Hora de finalización para asegurarse de que el EA solo toma operaciones durante su ventana de mercado preferida.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente.



⚙️ Parámetros totalmente personalizables

Usted tiene el control completo para ajustar el sistema a su gusto. Todos los ajustes básicos son fácilmente accesibles como parámetros de entrada:

Porcentaje de riesgo: Porcentaje de capital a arriesgar por operación (0 = desactiva esta función).

Lotes: Tamaño de lote fijo a utilizar si RiskPercentage está desactivado.

StartHour / EndHour : Las horas específicas para la actividad de negociación.

ATRPeriod / ATRThreshold: Ajustes para filtrar la negociación durante los períodos de baja volatilidad.

EMAPeriod / EMA_Timeframe: El periodo y el marco temporal para el filtro de tendencia principal EMA.

DailyCutLossPercent: Porcentaje máximo de caída diaria antes de que se detenga la negociación.

ATR_Trailing_Period / ATR_Trailing_Multiplier: Ajustes para el trailing stop loss dinámico.

ATR_Profit_Multiplier: El multiplicador que define cuánto beneficio debe alcanzarse para activar el Trailing Stop.

RangoDía: El número de barras diarias utilizadas para calcular el nivel de Take Profit.

FastEMA / SlowEMA / SignalSMA: Los periodos para las señales de entrada MACD/OsMA principales.

No te pierdas el próximo gran movimiento del oro. El EA Trend Strength Pro le ofrece un marco potente y probado para capitalizar la volatilidad del oro con protección de riesgo incorporada.

