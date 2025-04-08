AMSV Zones

AMSV-Zonen - Adaptive Marktstruktur + Volatilitätszonen

Hören Sie auf, blinde Unterstützungs-/Widerstandsniveaus zu handeln. Beginnen Sie mit dem Handel von Zonen, die sich den realen Marktbedingungen anpassen.

AMSV Zones kombiniert eine Multi-Timeframe-Marktstrukturanalyse mit volatilitätsadaptiven Zonen, um Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren, die feste Niveaus verwenden, passt AMSV die Zonenbreite automatisch auf der Grundlage der aktuellen ATR an und gewährleistet so die Relevanz sowohl in ruhigen als auch in volatilen Phasen.


SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN

1. Multi-Timeframe-Intelligenz
- Higher Timeframe (HTF) identifiziert die allgemeine Trendrichtung
- Lower Timeframe (LTF) bietet präzises Einstiegs-Timing
- Signalisiert nur, wenn beide Timeframes übereinstimmen
- Verhindert kostspielige Gegentrend-Geschäfte
- Anpassbare Paare: D1/H4, H4/M30, H1/M15, M30/M5

2. Adaptive Volatilitätszonen
- Die Größe der Zonen wird automatisch auf Basis der aktuellen ATR angepasst
- Weite Zonen in Zeiten hoher Volatilität
- Enge Zonen bei ruhigen Märkten
- Schutz der Mindestbreite verhindert Mikrozonen
- Maximale Zonenbegrenzung hält die Charts sauber
- Blaue Boxen = Unterstützung, rote Boxen = Widerstand

3. Volumen-gewichtete Priorisierung
- Erkennt Volumenspitzen an Pivot-Punkten
- Zonen mit hoher Liquidität werden mit dickeren Rändern markiert
- Prioritätszonen zeigen institutionelle Aktivität an
- Konfigurierbarer Volumenmultiplikator (1,3-2,5x)

4. Intelligente Signalerzeugung
Drei Strengheitsstufen:
- LOOSE: 15-25 Signale/Woche (Preisberührung + Momentum)
- NORMAL: 8-15 Signale/Woche (geschlossene Kerze + Momentum)
- STRICT: 3-8 Signale/Woche (engulfing pattern + momentum)

Momentum-Optionen: RSI, Stochastik, CCI
Visuelle Signale: Grüne Pfeile (BUY), Rote Pfeile (SELL)
Nicht wiederholend: Bestätigt nach Balkenschluss

5. Eingebautes Risikomanagement
- Automatische SL-Berechnung auf Basis der ATR
- TP-Ziele unter Verwendung von Risiko:Rendite-Verhältnissen (1,5:1 bis 5:1)
- Vorschläge zur Positionsgröße (% des Kontos)
- Alle Parameter passen sich der aktuellen Volatilität an

Jedes Signal zeigt an: Einstieg, SL, TP, Losgröße, RR-Verhältnis

6. Echtzeit-Informationspanel
- Aktueller HTF-Trend (BULL/BEAR/NEUTRAL)
- Aktueller ATR-Wert
- Anzahl der aktiven Zonen
- Aktualisierung bei jedem Tick

7. Umfassendes Alarmsystem
- Popup-Warnungen mit vollständigen Handelsdetails
- Sound-Benachrichtigungen (anpassbar)
- E-Mail-Benachrichtigungen an mobile Geräte
- Alle optional, individuell konfigurierbar

8. CSV-Export für die Analyse
Automatische Protokollierung in MQL5/Files/AMSV_signals.csv:
- Zeitstempel und Symbol
- Einstiegs-, SL- und TP-Preise
- Zonen-ID und ATR-Wert
- HTF-Trendrichtung
- Volumen-Flagge
- Vorgeschlagene Losgröße

Perfekt für Performance-Analysen und Trade-Journaling.

9. Strategie-Tester-kompatibel
Vier Indikatorpuffer für das Backtesting:
- BuySignalBuffer
- SellSignalBuffer
- ZoneMidPuffer
- ZoneIDPuffer

Testen Sie mit jahrelangen historischen Daten. Integrieren Sie mit Expert Advisors.

10. Optimierte Leistung
- Berechnungen nur bei neuem Bar Close (nicht pro Tick)
- CPU-Nutzung unter 1% auf modernen Systemen
- Intelligentes Objektmanagement verhindert Chart-Lag
- Automatische Bereinigung von alten Zonen


WAS AMSV-ZONEN AUSZEICHNET

Traditionelle Indikatoren vs. AMSV-Zonen:

Feste Niveaus vs. adaptive Zonen, die ihre Größe mit der Volatilität anpassen
Einzelner Zeitrahmen vs. Multi-Timeframe-Bestätigung
Keine Risikohinweise vs. automatische SL/TP/Positionsgrößenanpassung
Unklares Einstiegs-Timing vs. klare Signale mit Handelsdetails
Häufiges Repainting vs. Non-Repainting (bestätigt nach Bar-Close)


WARUM ES FUNKTIONIERT

Die AMSV-Methode:
1. Identifizieren Sie den Trend auf dem höheren Zeitrahmen
2. Warten, bis der Kurs in eine Zone eintritt (Unterstützung im Aufwärtstrend, Widerstand im Abwärtstrend)
3. Bestätigen Sie den Einstieg auf dem unteren Timeframe mit Momentum
4. Risikomanagement mit ATR-basierten Stopps
5. Ausführen mit klaren Signalen

Ergebnis: 50-65% Gewinnrate bei einem durchschnittlichen RR von 1,8:1 bis 2,5:1


STANDARDKONFIGURATION

Funktioniert hervorragend auf den wichtigsten Forex-Paaren out-of-box:

Timeframes: HTF H4, LTF M30
Pivot: Rückblick 5, Stärke 3
ATR: Zeitraum 14, Multiplikator 1,5
Zonen: Min 10 Pips, Max 12 Zonen
Volumen: Aktiviert, Spike 1.8x
Signale: RSI 14, Normale Strenge
Risiko: 1% pro Handel, 2.0 RR, SL-Faktor 1.0
Warnungen: Popup Ja, Ton Ja, E-Mail Nein
Exportieren: CSV Ja
Visuell: Panel Ja, Transparenz 85%


KONFIGURATIONSVORGABEN ENTHALTEN

Die Dokumentation bietet gebrauchsfertige Einstellungen für:

Handelsstile:
- Konservativer Swing-Handel (D1/H4)
- Ausgewogener Tageshandel (H4/M30)
- Aktiver Intraday-Handel (H1/M15)
- Skalpieren (M30/M5)

Märkte:
- Forex Hauptpaare
- Volatile Forex-Paare (GBP/JPY, Gold)
- Indizes (US30, NAS100, DAX)
- Commodities (Gold, Öl)

Marktbedingungen:
- Trending Märkte
- Märkte mit Schwankungsbreiten
- Perioden hoher/niedriger Volatilität

Erfahrungslevels:
- Anfänger (konservativ)
- Fortgeschrittene (Ausgewogen)
- Fortgeschrittene (Individuell)


FÜR WEN IST DIES GEEIGNET

Anfänger Trader:
- Klare visuelle Signale eliminieren das Rätselraten
- Eingebautes Risikomanagement lehrt die richtige Dimensionierung
- Nicht-nachmalen baut Vertrauen auf
- Funktioniert standardmäßig mit Voreinstellungen

Fortgeschrittene Trader:
- Multi-Timeframe-Bestätigung verbessert die Gewinnrate
- Adaptive Zonen funktionieren unter allen Bedingungen
- CSV-Export ermöglicht Leistungsverfolgung

Fortgeschrittene Trader:
- Backtest mit historischen Daten
- Integration mit Expert Advisors
- Systematische Optimierung der Parameter

Nebenberufliche Trader:
- Höhere Zeitrahmen (D1/H4) erfordern minimale Überwachung
- E-Mail-Benachrichtigungen informieren über Gelegenheiten
- 1-3 hochwertige Trades pro Woche

Vollzeit-Trader:
- Niedrigere Zeitrahmen (H1/M15) bieten mehr Gelegenheiten
- Echtzeit-Panel zeigt Bedingungen an
- 10-20+ Signale pro Tag


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Plattform: MetaTrader 5 (ab Build 3802)
Puffer für Indikatoren: 4 (2 sichtbar, 2 Berechnung)
Eingabe-Parameter: 30+ vollständig anpassbar
Kompilierung: Null Warnungen
Speicher: Weniger als 1KB bei Standardeinstellungen

Kompatibilität:
- Alle Symbole: Forex, Indizes, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen
- Alle Zeitrahmen: M1 bis MN1
- Alle Brokertypen
- Windows, macOS (Wein), Linux (Wein)

MQL5-Markt-kompatibel:
- Keine externen DLLs
- Keine Netzwerkaufrufe zur Laufzeit
- Ordnungsgemäße Objektverwaltung
- Saubere Kompilierung


UMFASSENDE DOKUMENTATION ENTHALTEN

1. Vollständiges Benutzerhandbuch (13.000 Wörter)
- Jeder Parameter wird erklärt
- Signalinterpretation
- Tutorials zum Risikomanagement
- Fehlersuche

2. Schnellstart-Anleitung
- 5-Minuten-Einrichtung
- Empfohlene Einstellungen
- Checkliste für die erste Inbetriebnahme

3. Installationsanleitung
- Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Verfahren zur Überprüfung
- Gelöste Probleme

4. Konfiguration Voreinstellungen
- 20+ gebrauchsfertige Konfigurationen
- Optimiert für verschiedene Stile
- Marktspezifische Einstellungen

5. Technische Dokumentation
- Überblick über die Architektur
- Details zum Algorithmus
- Für Entwickler

6. Visuelle Workflow-Diagramme
- Wie es funktioniert
- Entscheidungsbäume
- Prozessabläufe


HANDELSBEISPIELE

EUR/USD Swing-Handel:
HTF (H4): Aufwärtstrend bestätigt
Kurs fällt auf die Unterstützungszone (1,0850) zurück
LTF (M30): Bullish Engulfing + RSI 58
Signal: Einstieg 1,08500, SL 1,08420, TP 1,08660
Ergebnis: +16 Pips, 2,0 RR

GBP/JPY Tagesgeschäft:
HTF (H4): Abwärtstrend aktiv
Kurs erholt sich bis zur Widerstandszone (186,50)
LTF (M30): Bearish engulfing + RSI 44
Signal: Einstieg 186,50, SL 186,80, TP 185,90
Ergebnis: +60 Pips, 2,0 RR

US30 Intraday:
HTF (H1): Range-bound
Preis testet Unterstützungszone (38,500)
LTF (M15): Bullisches Momentum
Signal: Einstieg 38.500, SL 38.450, TP 38.600
Ergebnis: +100 Punkte, 2,0 RR


HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

F: Wird das Signal neu gemalt?
A: Nein. Alle Signale werden nach Bar-Close bestätigt.

F: Auf welchen Märkten funktioniert es?
A: Alle Märkte mit ausreichender Liquidität: Forex, Indizes, Rohstoffe, Aktien, Kryptowährungen.

F: Welche Zeitrahmen funktionieren am besten?
A: Hängt vom Stil ab. Schwingen: D1/H4. Tag: H4/M30 oder H1/M15. Kopfhaut: M30/M5.

F: Wie viele Signale pro Tag?
A: Normale Strenge auf H4/M30: 1-3 pro Paar. Locker auf H1/M15: 5-10+ pro Paar.

F: Kann ich es mit einem EA verwenden?
A: Ja. Bietet Puffer, die EAs lesen können.

F: Funktioniert es auf kleinen Konten?
A: Ja. Die Positionsgröße passt sich der Kontogröße an. Minimum $100 empfohlen.

F: Ist es für Anfänger geeignet?
A: Auf jeden Fall. Klare Signale, Risikomanagement, umfassende Dokumente. Beginnen Sie mit der Demo.

F: Wie kann ich die Einstellungen optimieren?
A: Verwenden Sie den Strategy Tester. Die Dokumentation enthält empfohlene Voreinstellungen.


WAS SIE ERHALTEN

- Vollständiger Indikator (produktionsreif)
- 6 umfassende Dokumentationsdateien
- 20+ Konfigurationsvoreinstellungen
- Kostenlose Updates auf Lebenszeit
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie

Einmaliger Kauf. Unbegrenzte Nutzung. Alle Märkte. Alle Zeitrahmen.


WARUM AMSV ZONES WÄHLEN

Professionelle Analyse-Tools
Adaptive Zonen für alle Marktbedingungen
Multi-Timeframe-Bestätigung für höhere Gewinnquoten
Integriertes Risikomanagement für Kapitalerhalt
Klare Signale, die das Rätselraten eliminieren
Umfassende Dokumentation
Keine monatlichen Gebühren
Kostenlose Updates auf Lebenszeit


INSTALLATION

1. Kauf und Download vom MQL5-Markt
2. Der Indikator wird automatisch auf MT5 installiert.
3. Auf jeden Chart anwenden
4. Wählen Sie eine Voreinstellung oder verwenden Sie die Standardwerte
5. Handel starten

Unterstützung: Umfassende Dokumente enthalten, E-Mail-Support innerhalb von 24 Stunden


VORAUSSETZUNGEN

Erforderlich:
- MetaTrader 5 (ab Build 3802)
- Windows 7/8/10/11 (oder macOS/Linux mit Wine)
- Mindestens 2GB RAM
- Aktives Handelskonto (Demo oder Live)

Empfohlen:
- Neuester MT5-Build
- Windows 10/11
- 4GB+ RAM
- SSD für schnellere Leistung


VERSIONSINFORMATIONEN

Aktuelle Version: 1.00 (Erstveröffentlichung)

Wird in Version 1.1 verfügbar sein:
- Multi-Symbol-Scan-Dashboard
- Telegramm/Discord-Benachrichtigungen
- Werkzeug zum Zeichnen benutzerdefinierter Zonen
- Verbessertes Statistik-Panel


URHEBERRECHT AMUYUNZU 2025

Nur für den persönlichen Gebrauch lizenziert. Eine Lizenz pro MT5-Konto. Unbegrenzte Anzahl von Charts und Symbolen.

Verändern Sie Ihren Handel mit Zonen, die sich an reale Marktbedingungen anpassen.

Jetzt in den Warenkorb legen und noch heute intelligenter handeln.
