AMSV Zones

Zonas AMSV - Estructura Adaptativa del Mercado + Zonas de Volatilidad

Deje de operar niveles ciegos de soporte/resistencia. Empiece a operar con zonas que se adaptan a las condiciones reales del mercado.

AMSV Zones combina el análisis de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales con zonas que se adaptan a la volatilidad para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. A diferencia de los indicadores tradicionales que utilizan niveles fijos, AMSV ajusta automáticamente el ancho de las zonas basándose en el ATR actual, asegurando su relevancia tanto en periodos de calma como de volatilidad.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. Inteligencia Multi-Tiempo
- El marco temporal superior (HTF) identifica la dirección de la tendencia general
- El Marco Temporal Inferior (LTF) proporciona un momento de entrada preciso
- Señala sólo cuando ambos marcos temporales están alineados
- Elimina las costosas operaciones contra tendencia
- Pares personalizables: D1/H4, H4/M30, H1/M15, M30/M5

2. Zonas de volatilidad adaptables
- Las zonas se redimensionan automáticamente en función del ATR actual
- Zonas amplias durante periodos de alta volatilidad
- Zonas estrechas durante mercados tranquilos
- La protección de anchura mínima evita las microzonas
- El límite máximo de zona mantiene los gráficos limpios
- Cuadros azules = Soporte, Cuadros rojos = Resistencia

3. Priorización ponderada por volumen
- Detecta picos de volumen en los puntos pivote
- Zonas de alta liquidez marcadas con bordes más gruesos
- Las zonas prioritarias indican actividad institucional
- Multiplicador de volumen configurable (1,3-2,5x)

4. Generación inteligente de señales
Tres niveles de rigor:
- LOOSE: 15-25 señales/semana (toque de precio + momentum)
- NORMAL: 8-15 señales/semana (vela cerrada + impulso)
- ESTRICTO: 3-8 señales/semana (patrón envolvente + impulso)

Opciones de impulso: RSI, Estocástico, CCI
Señales visuales: Flechas verdes (COMPRA), flechas rojas (VENTA)
Sin repintado: Confirmado después del cierre de la barra

5. Gestión de riesgo integrada
- Cálculo automático de SL basado en ATR
- Objetivos de TP utilizando relaciones Riesgo:Recompensa (1,5:1 a 5:1)
- Sugerencias de tamaño de posición (% de la cuenta)
- Todos los parámetros se ajustan a la volatilidad actual

Cada señal muestra: Entrada, SL, TP, tamaño de lote, ratio RR

6. Panel de información en tiempo real
- Tendencia actual de HTF (BULL/BEAR/NEUTRAL)
- Valor ATR en tiempo real
- Recuento de zonas activas
- Se actualiza cada tick

7. Sistema de alertas completo
- Alertas emergentes con todos los detalles de la operación
- Notificaciones sonoras (personalizables)
- Alertas por correo electrónico al dispositivo móvil
- Todo opcional, configurable individualmente

8. Exportación CSV para análisis
Registro automático en MQL5/Files/AMSV_signals.csv:
- Marca de tiempo y símbolo
- Precios de entrada, SL, TP
- ID de zona y valor ATR
- Dirección de la tendencia HTF
- Indicador de volumen
- Tamaño de lote sugerido

Perfecto para el análisis del rendimiento y el diario de operaciones.

9. Compatible con Strategy Tester
Cuatro buffers de indicadores para backtesting:
- BuySignalBuffer
- Tampón SellSignal
- Buffer ZoneMid
- Búfer ZoneID

Pruebas con años de datos históricos. Integrar con asesores expertos.

10. Rendimiento optimizado
- Cálculos sólo al cierre de la nueva barra (no por tick)
- Uso de CPU por debajo del 1% en sistemas modernos
- Gestión inteligente de objetos para evitar retrasos en los gráficos
- Limpieza automática de zonas antiguas


QUÉ DIFERENCIA A LAS ZONAS AMSV

Indicadores tradicionales vs Zonas AMSV:

Niveles fijos vs Zonas adaptativas que cambian de tamaño con la volatilidad
Confirmación en un único marco temporal vs Multi-marco temporal
Sin guía de riesgo vs Dimensionamiento automático de SL/TP/posición
Momento de entrada poco claro vs Señales claras con detalles de la operación
Repintado frecuente vs No repintado (confirmado tras el cierre de la barra)


POR QUÉ FUNCIONA

El método AMSV:
1. 1. Identificar la tendencia en el marco de tiempo superior
2. 2. Esperar a que el precio entre en la zona (soporte en tendencia alcista, resistencia en tendencia bajista)
3. 3. Confirmar la entrada en el marco temporal inferior con el impulso
4. Gestionar el riesgo con stops basados en ATR
5. Ejecutar con señales claras

Resultado: 50-65% de tasa de ganancia con una RR media de 1,8:1 a 2,5:1


CONFIGURACIÓN POR DEFECTO

Funciona a la perfección con los principales pares de divisas:

Plazos: HTF H4, LTF M30
Pivote: Lookback 5, Fuerza 3
ATR: Periodo 14, Multiplicador 1.5
Zonas: Mínimo 10 pips, Máximo 12 zonas
Volumen: Activado, Spike 1.8x
Señales: RSI 14, Rigidez normal
Riesgo: 1% por operación, 2.0 RR, Factor SL 1.0
Alertas: Popup Sí, Sonido Sí, Email No
Exportar: CSV Sí
Visual: Panel Sí, Transparencia 85


PREAJUSTES DE CONFIGURACIÓN INCLUIDOS

La documentación proporciona configuraciones listas para usar para:

Estilos de negociación:
- Swing Trading Conservador (D1/H4)
- Operaciones diarias equilibradas (H4/M30)
- Negociación intradía activa (H1/M15)
- Scalping (M30/M5)

Mercados:
- Principales pares de divisas
- Pares volátiles (GBP/JPY, Oro)
- Índices (US30, NAS100, DAX)
- Materias primas (oro, petróleo)

Condiciones del mercado:
- Mercados en tendencia
- Mercados en rango
- Períodos de alta/baja volatilidad

Niveles de experiencia:
- Principiante (Conservador)
- Intermedio (Equilibrado)
- Avanzado (Personalizado)


A QUIÉN VA DIRIGIDO

Operadores principiantes:
- Señales visuales claras que eliminan las conjeturas
- La gestión del riesgo incorporada enseña el dimensionamiento adecuado
- No repintar genera confianza
- Funciona por defecto

Operadores intermedios:
- La confirmación en múltiples marcos temporales mejora el porcentaje de victorias
- Las zonas adaptables funcionan en todas las condiciones
- La exportación a CSV permite realizar un seguimiento del rendimiento

Operadores avanzados:
- Pruebas retrospectivas con datos históricos
- Integración con asesores expertos
- Optimización sistemática de parámetros

Operadores a tiempo parcial:
- Los plazos más largos (D1/H4) requieren una supervisión mínima
- Las alertas por correo electrónico notifican las oportunidades
- 1-3 operaciones de calidad por semana

Operadores a tiempo completo:
- Los plazos más bajos (H1/M15) ofrecen más oportunidades
- El panel en tiempo real muestra las condiciones
- Más de 10-20 señales al día


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3802+)
Búferes de indicadores: 4 (2 visibles, 2 de cálculo)
Parámetros de entrada: 30+ totalmente personalizables
Compilación: Cero advertencias
Memoria: Menos de 1 KB con la configuración predeterminada

Compatibilidad:
- Todos los símbolos: Divisas, Índices, Materias Primas, Acciones, Criptomonedas
- Todos los plazos: M1 a MN1
- Todos los tipos de brokers
- Windows, macOS (Wine), Linux (Wine)

Compatible con el mercado MQL5:
- Sin DLL externas
- Sin llamadas de red en tiempo de ejecución
- Gestión adecuada de objetos
- Compilación limpia


DOCUMENTACIÓN COMPLETA INCLUIDA

1. Manual de usuario completo (13.000 palabras)
- Explicación de todos los parámetros
- Interpretación de señales
- Tutoriales de gestión de riesgos
- Solución de problemas

2. Guía de inicio rápido
- Configuración en 5 minutos
- Configuración recomendada
- Lista de comprobación para la primera vez

3. Guía de instalación
- Instrucciones paso a paso
- Procedimientos de verificación
- Problemas comunes resueltos

4. Preajustes de configuración
- Más de 20 configuraciones listas para usar
- Optimizadas para diferentes estilos
- Configuraciones específicas del mercado

5. Documentación técnica
- Visión general de la arquitectura
- Detalles del algoritmo
- Para desarrolladores

6. Diagramas visuales de flujo de trabajo
- 7. Funcionamiento
- Árboles de decisión
- Flujos de procesos


EJEMPLOS DE NEGOCIACIÓN

EUR/USD Swing Trade:
HTF (H4): Se confirma la tendencia alcista
El precio retrocede hasta la zona de soporte (1,0850)
LTF (M30): Envolvente alcista + RSI 58
Señal: Entrada 1,08500, SL 1,08420, TP 1,08660
Resultado: +16 puntos +16 pips, 2.0 RR

GBP/JPY Day Trade:
HTF (H4): Tendencia bajista activa
El precio sube a la zona de resistencia (186.50)
LTF (M30): Envolvente bajista + RSI 44
Señal: Entrada 186.50, SL 186.80, TP 185.90
Resultado: +60 puntos +60 pips, 2.0 RR

US30 Intradía:
HTF (H1): En rango
El precio prueba la zona de soporte (38.500)
LTF (M15): Momento alcista
Señal: Entrada 38,500, SL 38,450, TP 38,600
Resultado: +100 puntos, 2,0 RR +100 puntos, 2,0 RR


PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Se repinta?
R: No. Todas las señales se confirman tras el cierre de la barra.

P: ¿En qué mercados funciona?
R: Todos los mercados con liquidez suficiente: Forex, Índices, Materias Primas, Acciones, Cripto.

P: ¿Qué plazos funcionan mejor?
R: Depende del estilo. Swing: D1/H4. Día: H4/M30 o H1/M15. Cuero cabelludo: M30/M5.

P: ¿Cuántas señales por día?
R: Rigidez normal en H4/M30: 1-3 por par. Soltura en H1/M15: 5-10+ por par.

P: ¿Puedo usarlo con un EA?
R: Sí. Proporciona buffers que los EAs pueden leer.

P: ¿Funciona en cuentas pequeñas?
R: Sí. El tamaño de la posición se ajusta al tamaño de la cuenta. Se recomienda un mínimo de 100 $.

P: ¿Es adecuado para principiantes?
R: Absolutamente. Señales claras, gestión de riesgos, documentación completa. Empiece con la demo.

P: ¿Cómo puedo optimizar la configuración?
R: Utilice el Probador de Estrategias. La documentación incluye preajustes recomendados.


LO QUE OBTIENE

- Indicador completo (listo para producción)
- 6 completos archivos de documentación
- Más de 20 preajustes de configuración
- Actualizaciones gratuitas de por vida
- Garantía de devolución del dinero en 30 días

Compra única. Uso ilimitado. Todos los mercados. Todos los plazos.


POR QUÉ ELEGIR AMSV ZONES

Herramientas de análisis profesionales
Zonas adaptables a todas las condiciones de mercado
Confirmación multiplaza para mayores tasas de ganancia
Gestión de riesgos integrada para preservar el capital
Señales claras que eliminan las conjeturas
Documentación exhaustiva
Sin cuotas mensuales
Actualizaciones gratuitas de por vida


INSTALACIÓN

1. Comprar y descargar desde MQL5 Market
2. El indicador se instala automáticamente en MT5
3. Aplicar a cualquier gráfico
4. Elija un preajuste o utilice los valores predeterminados
5. 5. Empezar a operar

Soporte: Documentos completos incluidos, soporte por correo electrónico dentro de las 24 horas


REQUISITOS

Requerido:
- MetaTrader 5 (Build 3802+)
- Windows 7/8/10/11 (o macOS/Linux con Wine)
- 2GB RAM mínimo
- Cuenta de trading activa (demo o real)

Recomendado:
- Última versión de MT5
- Windows 10/11
- 4GB+ RAM
- SSD para un rendimiento más rápido


INFORMACIÓN SOBRE LA VERSIÓN

Versión actual: 1.00 (Versión inicial)

Próximamente en la versión 1.1:
- Panel de exploración multisímbolo
- Alertas de Telegram/Discord
- Herramienta de dibujo de zonas personalizadas
- Panel de estadísticas mejorado


DERECHOS DE AUTOR AMUYUNZU 2025

Licencia sólo para uso personal. Una licencia por cuenta MT5. Gráficos y símbolos ilimitados.

Transforma tu trading con zonas que se adaptan a las condiciones reales del mercado.

Añadir a la cesta ahora y empezar a operar más inteligente hoy.
