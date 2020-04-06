Neural Hedge AI ist eine Korrelations-Hedge-Engine für mehrere Währungen, die für drei stark verwandte Symbole wie AUDNZD, AUDCAD und NZDCAD entwickelt wurde. Der EA erfasst die natürlichen Preisbeziehungen zwischen diesen Paaren und konstruiert ausgewogene Hedge-Positionen, um glattere Aktienkurven und langfristige Stabilität zu erreichen. Durch die Kombination von Korrelationslogik mit intelligentem Grid-Management, dynamischer Distanzkontrolle, gewichtetem Take-Profit und intelligenten volatilitätsadaptiven TP-Modulen liefert der EA ein robustes und effizientes Handelsmodell, das sowohl für mittlere als auch für große Konten geeignet ist.

Link zur Live-Kontoüberwachung: https: //www.mql5.com/zh/signals/2348417

Das Kernkonzept basiert auf dem Cross-Pair-Gleichgewicht. Wenn ein Symbol von seiner Fair-Value-Korrelation abweicht, baut Neural Hedge AI automatisch kompensierende Positionen auf den anderen verbundenen Paaren auf. Im Vergleich zu Grid-Systemen mit nur einem Symbol reduziert diese Multi-Paar-Hedge-Struktur die Abhängigkeit von einseitigen Trends erheblich und verbessert die Widerstandsfähigkeit bei hoher Volatilität oder bei Nachrichtenereignissen. Die Strategie zielt eher auf ein kontinuierliches Gleichgewicht als auf eine aggressive Richtungsprognose ab und ist daher ideal für Händler, die ein konsistentes und kontrolliertes Wachstum bevorzugen.

Das Risikomanagement ist eng integriert. Der EA umfasst maximale Floating Drawdown-Limits (prozentual oder geldbasiert), maximale Spread- und Slippage-Filter, Symbol-Limits, intelligente Losgrößenbestimmung, einlagenbasierte Risikokontrolle und vollständige Hedging-Unterstützung. Smart TakeProfit und OPO dynamische TP-Logik passen die Zielniveaus automatisch an, basierend auf den Volatilitätsbedingungen, der Marktstruktur und dem Grid-Level, was eine höhere Genauigkeit gewährleistet und unnötige Handelsschließungen reduziert. Break-even, versteckte TP/SL, Startoptionen auf Raster-Ebene und dynamische Distanz-Modi verbessern die Kontrolle und Anpassungsfähigkeit weiter.

⚠ Wichtiger Hinweis (bitte zuerst lesen)

Oben in den EA-Parametern befindet sich ein spezieller Test- oder Verifizierungsschalter （Schalten Sieden Schalter im Live- und Backtest aus ）.

Sowohl beim Backtesting als auch beim Live-Handel MUSS dieser Schalter AUSgeschaltet werden.

Wenn Sie ihn aktiviert lassen, können Zwangsaufträge oder eine nicht standardmäßige Logik ausgelöst werden, die nur für Validierungsumgebungen vorgesehen ist. Das Ausschalten dieses Schalters gewährleistet genaue Backtest-Ergebnisse und eine sichere Echtzeit-Performance.

Empfohlene Verwendung

Standard-Korb: AUDNZD / AUDCAD / NZDCAD (oder jedes andere stark korrelierende Trio).

Funktioniert am besten auf ECN-Konten mit geringer Streuung.

Geeignet für langfristig stabiles Wachstum und diversifizierte Portfolios.

Kann 24/5 laufen oder innerhalb bestimmter Broker-Zeitfenster operieren.

Unterstützt Hedging, Multi-Symbol-Management und intelligente Skalierung.

Neural Hedge AI wurde entwickelt, um einen stabilen, intelligenten und ausgewogenen Handel durch Multi-Währungs-Korrelation zu ermöglichen - für ein reibungsloses und zuverlässiges Handelserlebnis für professionelle Nutzer.